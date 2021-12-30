Это медовик я испекла без использования сахара, белой муки, духовки и раскатки коржей! Он очень вкусный, нежный, тающий во рту, мгновенно пропитывается кремом. В нем только полезные ингредиенты. Подойдёт для неожиданных гостей или когда нужно быстро испечь торт к чаю. По вкусу, даже не скажешь, что медовик из цельнозерновой муки. Я испекла маленький тортик, удваивайте ингредиенты.
- 30 декабря 2021, 21:39
- 5618
Необычный медовик
Ингредиенты для «Необычный медовик»:
Тесто
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар (я использовала сахарозаменитель-эритрит) — 2 ч. л.
- Соль — 1 щепот.
- Мед — 50 г
- Масло сливочное — 50 г
- Мука цельнозерновая — 75 г
- Сода — 0,5 ч. л.
Крем
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1486.7 ккал
|
белки
22.7 г
|
жиры
89.6 г
|
углеводы
143.8 г
|100 г блюда
|ккал
303.4 ккал
|белки
4.6 г
|жиры
18.3 г
|углеводы
29.3 г
Рецепт «Необычный медовик»:
В кастрюле растопить мёд и масло и добавить соду, перемешать. Я немного нагрела, чтобы масло растаяло.
Я буду печь коржи в мультипекаре Рэдмонд. Конечно и в духовке можно выпекать, но в Мультипекаре коржи более нежнее получаются. Я использую панель «Гриль».
Из пергамента вырезать 2 листа бумаги по размеру панели. Размазать тесто по пергаменту лопаткой. Пока один корж выпекается, размазать тесто на втором листе. Всего получается 7 коржей. Время выпечки 1 коржа 3-4 минуты.
Его можно сразу кушать, но если подержать в холодильнике несколько часов крем впитывается полностью и его даже не видно. Это невероятно вкусно, несмотря на то, что нет сахара и белой муки.
Я испекла небольшой тортик, не думала, что в Мультипекаре можно испечь торт) Это был мой эксперимент) Рекомендую всем, кто любит медовую выпечку, попробовать этот торт!
Комментарии и отзывы
вчера в 17:24 brechko irina #
вчера в 19:03 lyudmila1002 # (автор рецепта)
позавчера Наташенька-2019 #
вчера в 1:06 Жанета2016 #
позавчера glavryba #
позавчера lyudmila1002 # (автор рецепта)
31 декабря 2021 года Wera13 #
31 декабря 2021 года lyudmila1002 # (автор рецепта)
31 декабря 2021 года vlada ta #
31 декабря 2021 года lyudmila1002 # (автор рецепта)
31 декабря 2021 года Ирушенька #
31 декабря 2021 года lyudmila1002 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: