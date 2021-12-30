Необычный медовик

Это медовик я испекла без использования сахара, белой муки, духовки и раскатки коржей! Он очень вкусный, нежный, тающий во рту, мгновенно пропитывается кремом. В нем только полезные ингредиенты. Подойдёт для неожиданных гостей или когда нужно быстро испечь торт к чаю. По вкусу, даже не скажешь, что медовик из цельнозерновой муки. Я испекла маленький тортик, удваивайте ингредиенты.