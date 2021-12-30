Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 30 декабря 2021, 21:39
  • 5618

Необычный медовик

Рецепт: Необычный медовик Рецепт: Необычный медовик

Это медовик я испекла без использования сахара, белой муки, духовки и раскатки коржей! Он очень вкусный, нежный, тающий во рту, мгновенно пропитывается кремом. В нем только полезные ингредиенты. Подойдёт для неожиданных гостей или когда нужно быстро испечь торт к чаю. По вкусу, даже не скажешь, что медовик из цельнозерновой муки. Я испекла маленький тортик, удваивайте ингредиенты.

Категория: Десерты Торты Медовый торт

Ингредиенты для «Необычный медовик»:

Тесто

Крем

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1486.7 ккал 		белки
22.7 г 		жиры
89.6 г 		углеводы
143.8 г
100 г блюда
ккал
303.4 ккал		 белки
4.6 г		 жиры
18.3 г		 углеводы
29.3 г

Рецепт «Необычный медовик»:

В кастрюле растопить мёд и масло и добавить соду, перемешать. Я немного нагрела, чтобы масло растаяло.

Взбить миксером яйцо с солью и сахарозаменителем (сахаром)

Добавить в яичную массу мёд с маслом и муку. Перемешать. Тесто должно быть как сметана.

Я буду печь коржи в мультипекаре Рэдмонд. Конечно и в духовке можно выпекать, но в Мультипекаре коржи более нежнее получаются. Я использую панель «Гриль».

Из пергамента вырезать 2 листа бумаги по размеру панели. Размазать тесто по пергаменту лопаткой. Пока один корж выпекается, размазать тесто на втором листе. Всего получается 7 коржей. Время выпечки 1 коржа 3-4 минуты.

Обрезать края у коржиков, обрезки измельчить в блендере.

Сметану перемешать с мёдом.

Промазать коржи и края тортика кремом.

Украсить измельчёнными крошками.

У меня получился тортик размером 18 на 10 см высотой 3,5 см)

Его можно сразу кушать, но если подержать в холодильнике несколько часов крем впитывается полностью и его даже не видно. Это невероятно вкусно, несмотря на то, что нет сахара и белой муки.

Я испекла небольшой тортик, не думала, что в Мультипекаре можно испечь торт) Это был мой эксперимент) Рекомендую всем, кто любит медовую выпечку, попробовать этот торт!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Техника новогоднего стола". Выпечка с REDMOND На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: торт выпечка сладкое

Вкусы: сладкий

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Необычный медовик
Рецепт: Необычный медовик

Это медовик я испекла без использования сахара, белой муки, духовки и раскатки коржей! Он очень вкусный, нежный, тающий во рту, мгновенно пропитывается кремом. В нем только полезные ингредиенты. Подойдёт для неожиданных гостей или когда нужно быстро испечь торт к чаю. По вкусу, даже не скажешь, что медовик из цельнозерновой муки. Я испекла маленький тортик, удваивайте ингредиенты.

Ингредиенты для «Необычный медовик»:

Комментарии и отзывы

Какой тортик соблазнительный! И способ выпечки коржей интересный! Приветствую эксперименты!!!
Спасибо! Я очень люблю кулинарные эксперименты!
Мне не понравился привкус коржей уж лучше печь в духовке.
Привкус не от того, что выпекалось не в духовке. Привкус от эритрита. Замените его на сахар или мед, и этот привкус уйдет. Я тоже не могу использовать ни один сахарозаменитель, везде мешает привкус. Ну а другие люди используют их и им этот привкус не мешает. А так рецепт очень хороший, мне понравился.
Соду можно заменить разрыхлителем?
Можно, только его в 2 раза больше, чем соды.
Очень интересный рецепт!
Благодарю!
Точно -необычный ! Интересная идея с выпеканием коржей! и замнить сахар мёдом тоже понравилась!Спасибо!
Спасибо)
Очень симпатичный медовик! Интересный какой рецепт!
И очень вкусный! Обязательно попробуйте!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
ВКонтакте
Facebook