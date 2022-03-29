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  • 29 марта 2022, 20:38
  • 12428

Плов узбекский с говядиной в казане

Рецепт: Плов узбекский с говядиной в казане

Сегодня я поделюсь с вами рецептом вкуснейшего узбекского плова в казане в домашних условиях. Говяжье мясо, тающее во рту, рассыпчатый рис с морковью, заправка из сочных помидоров с репчатым луком доставят истинное удовольствие любому гурману...

Категория: Горячие блюда Горячие блюда в казане

Кухня: Узбекская

Ингредиенты для «Плов узбекский с говядиной в казане»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5201.2 ккал 		белки
227.1 г 		жиры
241.4 г 		углеводы
538.6 г
Порции
ккал
650.2 ккал		 белки
28.4 г		 жиры
30.2 г		 углеводы
67.3 г
100 г блюда
ккал
189.8 ккал		 белки
8.3 г		 жиры
8.8 г		 углеводы
19.7 г


Рецепт «Плов узбекский с говядиной в казане»:

Накаливаем сильно казан.

Наливаем в разогретый казан масло подсолнечное рафинированное.

Опускаем лук репчатый, нарезанный полукольцами, обжариваем до золотистой корочки. закладываем мясо, нарезанное небольшими кусками.

Мясо с луком обжариваем на сильном огне минут 20.

Опускаем морковь, нарезанную соломкой. 5,10 мин обжариваем морковь с мясом.

Добавляем кипяченую воду, чобы она покрывала содержимое казана на пару пальцев.

Убавляем огонь до среднего.

На этом этапе солим по вкусу.

Добавляем все специи.

У нас получился, как называют друзья узбеки, зирвак.

Накрываем казан крышкой и оставляем казан в покое минут 30,40.

Опускаем рис, разравниваем.

Опускаем головки чеснока, стручковый перец Чили, накрываем крышкой и томим 10, 15 мин.

После этого собираем рис горкой, не трогая нижний слой и накрываем чашкой.

Оставляем томиться еще на 10,15 мин.

Вот и все, плов готов.

Отдельно можно сделать заправку из мелко нарезанных помидоров, репчатого лука и зелени.

Заправка кладется на порцию плова и... Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: обед горячее гости праздничный

Вкусы: рисовый говяжий изысканный необычный

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Плов узбекский с говядиной в казане
Рецепт: Плов узбекский с говядиной в казане

Сегодня я поделюсь с вами рецептом вкуснейшего узбекского плова в казане в домашних условиях. Говяжье мясо, тающее во рту, рассыпчатый рис с морковью, заправка из сочных помидоров с репчатым луком доставят истинное удовольствие любому гурману...

Ингредиенты для «Плов узбекский с говядиной в казане»:

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Комментарии и отзывы

выглядит красиво
Рецепт правильный. Именно так готовил плов знакомый коренной узбек. А к нему подавал салат из помидор и репчатого лука в собственном соку
Лук обжаривается и выкидывается, потом ложится мясо, затем новый Лук, потом морковь и специи. Затем уже добавляется рис, барбарис и чеснок. Заливается сверху водой на пару сантиметров. Периодически рис разравнивается и продвигается от бортов казана. По окончании приготовления плов перемешать и укутать в одеяло на час.
Рецептов плова много, ингридиенты можно менять как вам нравится, тем более что готовите для себя и семьи, отличается плов, который на продажу, вкус другой, потому что продукты классические и в больших количествах. Дома можно готовить из курицы, свинины, есть даже рецепт плова без мяса с куриными яйцами. Что первым кидать в казан зависит от ваших целей, хотите почернее плов, тогда лук, посветлее тогда мясо. А вообще зависит от района в Узбекистане, откуда родом тот кто готовит, если с долины Фергана, Андижан, то сначала лук, а ташкентские мясо. Сориться по этому поводу не стоит, своим нравится значит правильный рецепт, можно и томат и помидор, и чернослив, и курагу, кишмиш и айву кладут же, на вкус и цвет...
Полностью разделяю Ваше мнение! Спасибо!
Я служил в Узбекистане срочную и остался еще на 5 лет после службы. Научился там готовить плов. Готовлю его уже 30+ лет! Есть много способов. Но никогда узбекский плов не обойдётся без зиры и барбариса!!! А вот про паприку и помидор к плову слышу впервые.))) Может вам и вкусно так,но в узбекском плове они не присутствуют
Вообще-то узбекский плов начинает готовиться не с лука а с мяса. Если в раскалённое масло бросишь лук он СГОРИТ. А если мясо бросишь оно весь жар возьмёт на себя и хорошо прожариться и подрумяниться. А потом уже можно закинуть лук и морковь по очередности. PS лук долго ненужно жарить, а всего 2-3 раза перевернуть вместе с мясом. И также морковь.
Весьма авторитетное мнение
Ответ для lana201470
Не согласна. Лук нейтрализует запах масла. Мясо сочнее будет! Этот рецепт самый настоящий. Главное не проворонить лук! Его надо немного обжарить и потом мясо....морковку...водички. А ещё крышку нельзя после готовки поднимать. Муж чуть не прибил за это
Ответ для lana201470
У меня есть книга узбекских рецептов с советских времён, выпущенная в Ташкенте.
Жила там когда то. Так там в рецепте плова сначала закладывают лук, потом мясо. Так и готовлю, по этой книге. В общем дело вкуса, кому как нравится.
Ответ для lana201470
У вас рецепт африканского плова
Ответ для lana201470
Это рецепт африканского плова
Вообще-то узбекский плов начинает готовиться не с лука а с мяса. Если в раскалённое масло бросишь лук он СГОРИТ.
В Ферганской долине живут около 10 миллионов человек! Хотелось бы их собрать вместе, а Вы бы им рассказали, что лук , если бросить его первым, то он сгорит! Их смех, наверно был бы слышен даже в Москве! А ведь при приготовлении ферганского плова именно лук кладется для обжарки в первую очередь!
И еще, хочу сказать, что нет рецепта узбекского плова, ну, нет такого в природе! А вот ферганский, бухарский, самаркандский - такие рецепты плова есть.
По поводу томата, помидоров, болгарского перца и т.д. - при разных способах готовки эти ингредиенты в Узбекистане в плов не кладут. В Афганистане, да, помидоры в плов кладут, но это совсем друга песня.
Я понимаю, никто никому не может запретить класть любой ингредиент в плов, например, картошку, ну, тогда назовите его плов по-белоруски; если очень хочется, то положите бананы, но тогда назовите плов по-бурундийски, сделайте из мяса пингвина - тогда будет плов по -антарктидски! Но даже при буйной фантазии должны быть пределы, четко определяемые ономистикой и топонимикой!
Именно так и делаю плов! Все правильно! Всем гостям и моей семье нравится. Рис беру на рынке у узбеков. Пропаренный не покупаю, но и не протестую против него)))(
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Какой вы рис используете?
Длиннозерный пропаренный
Спасибо. К стати готовлю практически по вашему рецепту. И считаю его правильным. Меня учила тётя готовить плов , а она с рождения жила в Узбекистане.
Я не понимаю, почему ставят минусы, это абсолютно правильный плов, только я, а может автор забыла добавить, раскаляю масло, чтобы пошёл дымок, лук обжариваем так, что он уменьшается вдвое визуально, и ещё я, для цвета, добавляю помидорку или ложку КАЧЕСТВЕННОЙ томатной пасты, а потом уже заливаю водой, чтобы приготовить зирвак. А если вы ни разу не были в Узбекистане, лучше молчите со своими минусами, вас там просто засмеют
Уважаемый (ая), автор мужчина. Это по поводу слова забыла...
Ответ для sachalena59
Думаю, что да, а еще камнями закидают.
Вместе с томатной пастой добавьте еще куркумы, палочку корицы, инжира и чернослива. . Возможно всю эту кашу тоже назовут пловом.
Плюс однозначно.Самый правильный узбецкий плов.И мясо с луком обжарено правильно и технологии все соблюдены. А те кто ставит минусы— Вы сначала приготовьте ,я потом будете сравнивать.
Светлана, судя по количеству Ваших рецептов, Вы часто готовите плов.
Особенно
Самый правильный узбецкий плов.
Минус, минус Вам поставил. Не на ту кнопочку нажал.
А откуда вы знаете что и как я готовлю? Я не помню,чтобы вы приходили ко мне на обед или ужин.
Думаю, что и не приду.
Здесь поинтереснее Поварята есть.
Ответ для svitlana75
Абсолютна согласна! Самый настоящий плов! Люди не хотят заморачиваться...делают кашу и трындят, что это ПЛОВ!!!
Спасибо за подробный рецепт! Будем пробовать, придёт время для плова.
Минус однозначно!!! 20 минут обжарки мяса и лука на сильном огне, при том, что лук уже обжаренный???? По ошибке поставил положительную оценку. МИНУС!!!!
Хоть заминусуйся
Ставлю минус.
Не надоело переписывать рецепты плова, да ещё и с говядиной?
Без курдюка? Сумах, парика сладкая? Соленых огурцов еще добавьте
Особенно порадовала миска и бумажка на дне со штрих кодом. Свежачок такой.
Кто на фото?
На каком фото? Это видео называется.
Ответ для dokunet
если это мужчина комментирует,то странно.А если женщина,то не умно
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