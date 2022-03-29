Сегодня я поделюсь с вами рецептом вкуснейшего узбекского плова в казане в домашних условиях. Говяжье мясо, тающее во рту, рассыпчатый рис с морковью, заправка из сочных помидоров с репчатым луком доставят истинное удовольствие любому гурману...
- 29 марта 2022, 20:38
- 12428
Плов узбекский с говядиной в казане
Ингредиенты для «Плов узбекский с говядиной в казане»:
- Говядина — 800 г
- Рис — 800 г
- Морковь — 450 г
- Лук репчатый — 3 шт
- Помидор — 2 шт
- Масло растительное — 150 мл
- Чеснок — 3 шт
- Перец чили — 2 шт
- Перец красный жгучий — по вкусу
- Сумах — по вкусу
- Зира — по вкусу
- Паприка сладкая — по вкусу
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5201.2 ккал
|
белки
227.1 г
|
жиры
241.4 г
|
углеводы
538.6 г
|Порции
|ккал
650.2 ккал
|белки
28.4 г
|жиры
30.2 г
|углеводы
67.3 г
|100 г блюда
|ккал
189.8 ккал
|белки
8.3 г
|жиры
8.8 г
|углеводы
19.7 г
Рецепт «Плов узбекский с говядиной в казане»:
Наливаем в разогретый казан масло подсолнечное рафинированное.
Опускаем лук репчатый, нарезанный полукольцами, обжариваем до золотистой корочки. закладываем мясо, нарезанное небольшими кусками.
Мясо с луком обжариваем на сильном огне минут 20.
Опускаем морковь, нарезанную соломкой. 5,10 мин обжариваем морковь с мясом.
Добавляем кипяченую воду, чобы она покрывала содержимое казана на пару пальцев.
Убавляем огонь до среднего.
На этом этапе солим по вкусу.
Добавляем все специи.
У нас получился, как называют друзья узбеки, зирвак.
Накрываем казан крышкой и оставляем казан в покое минут 30,40.
Опускаем рис, разравниваем.
Опускаем головки чеснока, стручковый перец Чили, накрываем крышкой и томим 10, 15 мин.
После этого собираем рис горкой, не трогая нижний слой и накрываем чашкой.
Оставляем томиться еще на 10,15 мин.
Вот и все, плов готов.
Отдельно можно сделать заправку из мелко нарезанных помидоров, репчатого лука и зелени.
Заправка кладется на порцию плова и... Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
4 апреля EnelliK #
3 апреля danilablehshteyn #
3 апреля angol79 #
2 апреля Alexander Son #
2 апреля udzhik62 # (автор рецепта)
2 апреля Alexander Son #
1 апреля tomas 72 #
1 апреля lana201470 #
1 апреля udzhik62 # (автор рецепта)
1 апреля buzzer08 #
1 апреля bai 08 #
Жила там когда то. Так там в рецепте плова сначала закладывают лук, потом мясо. Так и готовлю, по этой книге. В общем дело вкуса, кому как нравится.
1 апреля udzhik62 # (автор рецепта)
1 апреля udzhik62 # (автор рецепта)
13 апреля id310 #
И еще, хочу сказать, что нет рецепта узбекского плова, ну, нет такого в природе! А вот ферганский, бухарский, самаркандский - такие рецепты плова есть.
По поводу томата, помидоров, болгарского перца и т.д. - при разных способах готовки эти ингредиенты в Узбекистане в плов не кладут. В Афганистане, да, помидоры в плов кладут, но это совсем друга песня.
Я понимаю, никто никому не может запретить класть любой ингредиент в плов, например, картошку, ну, тогда назовите его плов по-белоруски; если очень хочется, то положите бананы, но тогда назовите плов по-бурундийски, сделайте из мяса пингвина - тогда будет плов по -антарктидски! Но даже при буйной фантазии должны быть пределы, четко определяемые ономистикой и топонимикой!
31 марта vika76univer #
31 марта rfodidre #
31 марта udzhik62 # (автор рецепта)
1 апреля rfodidre #
31 марта sachalena59 #
31 марта udzhik62 # (автор рецепта)
1 апреля dokunet #
Вместе с томатной пастой добавьте еще куркумы, палочку корицы, инжира и чернослива. . Возможно всю эту кашу тоже назовут пловом.
3 апреля Светлана Валеева #
30 марта svetalana-s #
29 марта svitlana75 #
30 марта dokunet #
Особенно Минус, минус Вам поставил. Не на ту кнопочку нажал.
30 марта svitlana75 #
30 марта dokunet #
Здесь поинтереснее Поварята есть.
1 апреля buzzer08 #
29 марта Татьяна Хрусталёва #
29 марта wowa22 #
30 марта udzhik62 # (автор рецепта)
29 марта dokunet #
Не надоело переписывать рецепты плова, да ещё и с говядиной?
Без курдюка? Сумах, парика сладкая? Соленых огурцов еще добавьте
Особенно порадовала миска и бумажка на дне со штрих кодом. Свежачок такой.
29 марта udzhik62 # (автор рецепта)
29 марта dokunet #
4 апреля EnelliK #
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