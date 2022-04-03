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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины
  • 3 апреля 2022, 16:04
  • 5440

Свинина "Сочная" в духовке

Рецепт: Свинина Сочная в духовке

Рецепт очень простой, но мясо получается очень сочное, мягкое.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Кухня: Испанская

Ингредиенты для «Свинина "Сочная" в духовке»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2277.2 ккал 		белки
135.8 г 		жиры
182.3 г 		углеводы
28.7 г
Порции
ккал
569.3 ккал		 белки
34 г		 жиры
45.6 г		 углеводы
7.2 г
100 г блюда
ккал
198 ккал		 белки
11.8 г		 жиры
15.9 г		 углеводы
2.5 г


Рецепт «Свинина "Сочная" в духовке»:

1. Мясо надрезать, посыпать специями.
2. Для соуса смешать сметану, горчицу, мелко порезанный лук и помидор.
3. Добавить специи.
4. В форму для запекания выложить порезанный полукольцами лук и сверху мясо.
5. Каждый кусок мяса покрываем соусом.
6. Запекать в разогретой духовке 25-30 минут при 200ºС.
7. Затем посыпать тертым сыром и ещё запекать примерно 5-7 минут, пока сыр не расплавится.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее / На закуску Специальное питание : Для диеты

Теги: ужин украшение обед закуска детям диета духовка горячее гости второе быстро

Вкусы: томатный сырный соленый оригинальный овощной мясной луковый

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Свинина "Сочная" в духовке
Рецепт: Свинина Сочная в духовке

Рецепт очень простой, но мясо получается очень сочное, мягкое.

Ингредиенты для «Свинина "Сочная" в духовке»:

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Комментарии и отзывы

Аесли я ненавижу сыр,ТОГДА ЧТО?
Тогда без сыра Тоже будет вкусно .
Спасибо,а для чего его добавляют?
Придаёт нежный сливочный привкус мясу.
Спасибо большое за сотрудничество
Ответ для ekaterinazukova070
Чтоб было вкуснее для тех, кто любит сыр
СПАСИБО , ТОЛЬКО ИНОГДА ЛЮБЛЮ КОЗИЙ И МЯГКИЙ С ЧЕСНОКОМ КОТОРЫЙ ПРОДАЁТСЯ ВО ФРАНЦИИ И ТОЛЬКО С ВКУСНЫМ МАСЛОМ
Хозяин-барин!!!
Очень красивое видео, соблазнилась на вкусное мясо. Спасибо.
Это хорошо, что соблазнились на вкусное мясо Оно и правда вкусно получается.
Сколько можно публиковать одиннаковые рецепты?
Не совсем поняла, простите Если это про мои рецепты, то это один из вариантов, как можно приготовить мясо, который я выставила впервые.
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