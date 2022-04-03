Рецепт очень простой, но мясо получается очень сочное, мягкое.
- 3 апреля 2022, 16:04
- 5440
Свинина "Сочная" в духовке
Ингредиенты для «Свинина "Сочная" в духовке»:
- Свинина — 700 г
- Сыр твердый — 80/100 г
- Помидор
- Лук репчатый
- Сметана — 125 г
- Горчица — 1 ч. л.
- Соль
- Перец черный
- Паприка сладкая
- Чеснок (сухой)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2277.2 ккал
|
белки
135.8 г
|
жиры
182.3 г
|
углеводы
28.7 г
|Порции
|ккал
569.3 ккал
|белки
34 г
|жиры
45.6 г
|углеводы
7.2 г
|100 г блюда
|ккал
198 ккал
|белки
11.8 г
|жиры
15.9 г
|углеводы
2.5 г
Рецепт «Свинина "Сочная" в духовке»:
2. Для соуса смешать сметану, горчицу, мелко порезанный лук и помидор.
3. Добавить специи.
4. В форму для запекания выложить порезанный полукольцами лук и сверху мясо.
5. Каждый кусок мяса покрываем соусом.
6. Запекать в разогретой духовке 25-30 минут при 200ºС.
7. Затем посыпать тертым сыром и ещё запекать примерно 5-7 минут, пока сыр не расплавится.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!
Комментарии и отзывы
6 апреля ekaterinazukova070 #
6 апреля cocina espanola entucasa # (автор рецепта)
7 апреля ekaterinazukova070 #
7 апреля Лохматое счастье #
7 апреля cocina espanola entucasa # (автор рецепта)
7 апреля cocina espanola entucasa # (автор рецепта)
7 апреля ekaterinazukova070 #
7 апреля Лохматое счастье #
6 апреля Cita #
6 апреля cocina espanola entucasa # (автор рецепта)
3 апреля dokunet #
3 апреля cocina espanola entucasa # (автор рецепта)
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