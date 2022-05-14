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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из яиц
  • 14 мая 2022, 12:33
  • 3221

Омлет с луком и помидором

Рецепт: Омлет с луком и помидором

Предлагаю Вам попробовать вот такой омлетик. Готовлю довольно часто. Скажем так - субботний или воскресный завтрак. Как говорится - "дёшево и сердито". В холодном виде очень хорош под "горячее". Возможно это известный рецепт, но на сайте не нашёл, решил поделится.

Категория: Закуски Закуски из яиц

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Омлет с луком и помидором»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
369.3 ккал 		белки
25.8 г 		жиры
22.7 г 		углеводы
14.5 г
100 г блюда
ккал
97.2 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
6 г		 углеводы
3.8 г


Рецепт «Омлет с луком и помидором»:

Вот, что нам нужно. Только и всего.

Лук и помидор нарезаем небольшим кубиком.

Колбасу так-же на кубики.

Три яйца вбиваем в миску.

Добавляем соль, перец. Взбиваем венчиком или просто вилкой. Никакого молока не добавляем.

Кусочек масла разогреваем на сковороде.

На разогретом масле обжариваем лук. Хорошо обжариваем.

Пока лук жарится, берем нарезанный помидор и просто отжимаем в руке. Нам не нужна лишняя влага. Добавляем помидор в сковороду.

Помидор немного обжарился. Кладём колбасу.
(Ух. Дольше печатать чем готовить.)

Когда колбаска немного обжарилась начинается самое интересное.
Заливаем в сковороду яйца. Ждём когда они немного "прихватятся".

Берем ложку и начинаем все тихонько перемешивать. Влага уходит, яйца жарятся и превращаются в комочки. Когда вся жидкость испарится - готово.

Вот, что в итоге получается. Не Рембрант конечно, но выглядит вроде прилично.
Приятного аппетита. Попробуйте.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: завтрак закуска

Вкусы: яичный колбасный луковый томатный

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Омлет с луком и помидором
Рецепт: Омлет с луком и помидором

Предлагаю Вам попробовать вот такой омлетик. Готовлю довольно часто. Скажем так - субботний или воскресный завтрак. Как говорится - "дёшево и сердито". В холодном виде очень хорош под "горячее". Возможно это известный рецепт, но на сайте не нашёл, решил поделится.

Ингредиенты для «Омлет с луком и помидором»:

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Фотографии «Омлет с луком и помидором» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

ПрЭлЭстно!
Спасибо за вкусный завтрак.
Приятного аппетита. Очень рад, что завтрак удался и Вам понравился. .
Избавиться от помидорного сока.....? Самое вкусное....неее....ни за что!Сегодня делала практически тоже - много зеленого лука+помидорка (не обязательно), и яйца (соль, перец). Классика жанра
Возможно.Просто не люблю когда много жидкости.
хорошо в конце добавить моцареллы для пиццы. Я такой омлетик делаю , но никогда не перемешивала, надо попробовать.
Попробуйте, но думаю моцарелла даст густоту и после остывания получится один густой кусок. Поэтому нужно будет есть сразу в горячем виде.
Всегда посыпаем тертой моцареллой, никакого комка нет, едим сразу, я не люблю холодный омлет.
я не люблю холодный омлет
Вы видимо не отдыхали в пионерских лагерях годах в 80-х и не пробовали на завтрак холодный запеченный омлет.
Его вкус повторить просто невозможно. Как не пытался - не получается.
Тот омлет запекали в духовке при очень высокой температуре, насколько я понимаю, мама раньше в детстве готовила подобный в печке ( когда там дрова ещё горят), вот его вкус кардинально отличается и от того, что сейчас в обычной духовке приготовишь и в сковороде на горелке сверху, я тоже любила именно холодный как раз! Ну и попадающийся пепел на поджаристой корочке тоже вкуса добавлял, конечно!
нет мои такое не едят, только глазунья с помидорами, а тут месиво
Ха, у меня много друзей которые именно глазунью не едят, а это как Вы сказали "месиво" уплетают мгновенно.
А если на омлетик положить еще мелко нарубленного укропчика, то будет вообще смак!!!
Ну небыло в этот раз зеленушки.
ещё при жарке добавте болгарский перец будет класс!
Тоже вариант.
И еще сверху зеленухи Отличный вариант быстрого закусона.
"Не Рембрант конечно"- вероятно,но выглядит очень жизнерадостно , синяя тарелка уже как признак авторского стиля!
Что есть - то есть.
И мы такой перемешанный омлет любим. Просто и вкусно!
Так это вроде шакшука?! Вернее, её младший брат-омлет, коль яйца не "глазастые", а взбитые!
Без понятия как он называется. Возможно. Главное - вкусно и друзья, утречком в выходной, съедают его сразу.
"Кто ходит в гости по утрам, тот поступает мудро" , попробуй,сделай глазастую -съедят ещё быстрее, если жёны не отнимут- та ещё и нарядно очень выглядит (рецепты тут есть, если интересно, посмотришь)!
Глазунью я уже делал когда мне шесть лет было.
Я не о глазунье , а о шакшуке!
Шестизвездочным привет.
Это совершенно другое блюдо.
Я и не говорила, что аналогичное, я же сразу написала, что в шакшуке яйца разбиваются на овощи целиком, как в глазунье, у тебя- вариация на тему
омлета , о чём спор-то, никак не доходит!?
Ответ для dokunet
За привет спасибо!
Ответ для korztat
Мои приходят в гости вечером и остаются до утра. Приходится утром их восстанавливать, пока жены спят.
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