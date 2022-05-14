Предлагаю Вам попробовать вот такой омлетик. Готовлю довольно часто. Скажем так - субботний или воскресный завтрак. Как говорится - "дёшево и сердито". В холодном виде очень хорош под "горячее". Возможно это известный рецепт, но на сайте не нашёл, решил поделится.
- 14 мая 2022, 12:33
- 3221
Омлет с луком и помидором
Ингредиенты для «Омлет с луком и помидором»:
- Яйцо куриное — 3 шт
- Помидор — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Колбаса (Количество - по вкусу) — 1 ломт.
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Порошок чесночный — по вкусу
- Масло сливочное (Для жарки)
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
369.3 ккал
|
белки
25.8 г
|
жиры
22.7 г
|
углеводы
14.5 г
|100 г блюда
|ккал
97.2 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
6 г
|углеводы
3.8 г
Рецепт «Омлет с луком и помидором»:
Пока лук жарится, берем нарезанный помидор и просто отжимаем в руке. Нам не нужна лишняя влага. Добавляем помидор в сковороду.
Когда колбаска немного обжарилась начинается самое интересное.
Заливаем в сковороду яйца. Ждём когда они немного "прихватятся".
Берем ложку и начинаем все тихонько перемешивать. Влага уходит, яйца жарятся и превращаются в комочки. Когда вся жидкость испарится - готово.
Вот, что в итоге получается. Не Рембрант конечно, но выглядит вроде прилично.
Приятного аппетита. Попробуйте.
Комментарии и отзывы
вчера в 20:42 Евгения 1976 # (модератор)
Спасибо за вкусный завтрак.
вчера в 20:49 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 20:36 БЕЛЯКОВА #
вчера в 20:38 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 20:05 tcnm17 #
вчера в 20:24 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 20:42 tcnm17 #
вчера в 21:01 dokunet # (автор рецепта)
Его вкус повторить просто невозможно. Как не пытался - не получается.
вчера в 21:20 korztat #
вчера в 20:00 alenanat #
вчера в 20:05 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 13:29 marabeli #
вчера в 13:37 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 16:54 pavelribalchenko-2016 #
вчера в 19:35 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 0:32 Stillet #
позавчера korztat #
позавчера dokunet # (автор рецепта)
позавчера jannasimf #
позавчера dokunet # (автор рецепта)
позавчера korztat #
позавчера dokunet # (автор рецепта)
позавчера korztat #
позавчера dokunet # (автор рецепта)
позавчера korztat #
позавчера dokunet # (автор рецепта)
Это совершенно другое блюдо.
позавчера korztat #
омлета , о чём спор-то, никак не доходит!?
вчера в 0:58 Alefniunia #
вчера в 4:23 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 19:38 dokunet # (автор рецепта)
вчера в 20:03 korztat #
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