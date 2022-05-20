Ароматные булочки из творожного теста, с добавлением кокосовой муки, с начинкой из джема и крема - замечательный завтрак для близких и себя любимой. И эти булочки приготовлены без сахара, масла и пшеничной муки. Угощайтесь!
- 20 мая 2022, 16:23
- 1089
Булочки творожно-кокосовые с кремом
Ингредиенты для «Булочки творожно-кокосовые с кремом»:
Булочки
- Творог (5%в брикетах) — 180 г
- Сметана (15%) — 50 г
- Мука кокосовая — 50 г
- Мука рисовая — 30 г
- Разрыхлитель теста — 5 г
- Заменитель сахара (Фит парад N7) — 6 г
- Яйцо куриное — 1 шт
Крем
- Сыр творожный — 100 г
- Сметана — 50 г
- Заменитель сахара — 3 г
Джем
- Ягода (Вишня, или смородина, или клюква) — 100 г
- Вода — 80 мл
- Крахмал кукурузный — 10 г
- Заменитель сахара — 3 г
Верх
- Стружка кокосовая — 10 г
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1144 ккал
|
белки
66.7 г
|
жиры
64 г
|
углеводы
77.4 г
|Порции
|ккал
143 ккал
|белки
8.3 г
|жиры
8 г
|углеводы
9.7 г
|100 г блюда
|ккал
181.6 ккал
|белки
10.6 г
|жиры
10.2 г
|углеводы
12.3 г
Рецепт «Булочки творожно-кокосовые с кремом»:
Приготовление булочек займёт не много времени, поэтому сразу включите духовку на 170°C, чтобы она хорошо прогрелась.
Взять творог - в рецепте использован продукт от ТМ "Искренне ваш", добавить сметану, яйцо и заменитель сахара фитпарад N7, если вы хотите готовить с обычным сахаром - добавьте его по своему вкусу.
Всё ингредиенты соединить,
массу можно смешать вилкой, затем добавить оба вида муки, если у вас творог сухой, можно чуть уменьшить количество муки или добавить чуть больше сметаны.
Без фанатизма смешать массу насадкой крюк, или вилкой, но не блендером.
Затем разделить на порции.
Из данного количества получается 8 булочек оптимального размера.
Каждый кусочек подкатать в шар, слегка обвалять в кокосовой стружке и
и выложить на противень, хоть тесто не прилипает, но лучше его застелить пергаментом или ковриком.
Ставим противень в разогретую духовку, через 15-20 минут увеличить температуру до 190°.
Пока булочки пекутся, приготовим джем и крем.
Смешать все ингредиенты для джема. Ягоды здесь лучше подходят кисленькие, можно также взять вишню, но её надо нарезать на кусочки.
Довести массу до кипения, непрерывно помешивая, проварить на малом огне 1-2 минуты, снять с огня, накрыть, охладить до комнатной температуры.
И приготовим крем.
Творожный сыр, подсластитель и сметану, комнатной температуры, смешать лопаточкой до гладкого состояния.
У меня ушло времени на выпечку булочек, в общей сложности 30 минут, ориентируйтесь на свою духовку. Готовые булочки охладить на решётке,
разрезать на половинки.
Остывший джем и крем можно выложить на булочки ложкой, я переложила в кондитерские мешки.
Выложила по краям крем, а в середину джем, накрыла верхней частью булочки.
Можно наполнить каждую половинку, это на ваше усмотрение.
Вкусные булочки, с чашкой кофе или чая, отлично подойдут к завтраку. Нежный крем и ягодный джем великолепно дополняют вкус творожных булочек.
Угощайтесь!
Комментарии и отзывы
22 мая kuasheva01 #
22 мая nadin0930 # (автор рецепта)
Искренне рада, что булочки тебе понравились!
22 мая yugai ludmila65 #
22 мая nadin0930 # (автор рецепта)
21 мая nelliundco #
21 мая nadin0930 # (автор рецепта)
21 мая nadinhike #
21 мая nadin0930 # (автор рецепта)
21 мая tatabilga-2015 #
21 мая nadin0930 # (автор рецепта)
21 мая ИРепка #
21 мая nadin0930 # (автор рецепта)
Благодарю
21 мая Ирушенька #
21 мая nadin0930 # (автор рецепта)
20 мая мисс #
20 мая nadin0930 # (автор рецепта)
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