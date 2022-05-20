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  • 20 мая 2022, 16:23
  • 1089

Булочки творожно-кокосовые с кремом

Рецепт: Булочки творожно-кокосовые с кремом

Ароматные булочки из творожного теста, с добавлением кокосовой муки, с начинкой из джема и крема - замечательный завтрак для близких и себя любимой. И эти булочки приготовлены без сахара, масла и пшеничной муки. Угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Булочки

Ингредиенты для «Булочки творожно-кокосовые с кремом»:

Булочки

Крем

Джем

Верх

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1144 ккал 		белки
66.7 г 		жиры
64 г 		углеводы
77.4 г
Порции
ккал
143 ккал		 белки
8.3 г		 жиры
8 г		 углеводы
9.7 г
100 г блюда
ккал
181.6 ккал		 белки
10.6 г		 жиры
10.2 г		 углеводы
12.3 г

Рецепт «Булочки творожно-кокосовые с кремом»:

Приготовление булочек займёт не много времени, поэтому сразу включите духовку на 170°C, чтобы она хорошо прогрелась.
Взять творог - в рецепте использован продукт от ТМ "Искренне ваш", добавить сметану, яйцо и заменитель сахара фитпарад N7, если вы хотите готовить с обычным сахаром - добавьте его по своему вкусу.
Всё ингредиенты соединить,

массу можно смешать вилкой, затем добавить оба вида муки, если у вас творог сухой, можно чуть уменьшить количество муки или добавить чуть больше сметаны.
Без фанатизма смешать массу насадкой крюк, или вилкой, но не блендером.

Собрать массу лопаткой, уплотнить, накрыть пленкой, дать отдохнуть минут 10-15.

Затем разделить на порции.
Из данного количества получается 8 булочек оптимального размера.
Каждый кусочек подкатать в шар, слегка обвалять в кокосовой стружке и

и выложить на противень, хоть тесто не прилипает, но лучше его застелить пергаментом или ковриком.
Ставим противень в разогретую духовку, через 15-20 минут увеличить температуру до 190°.

Пока булочки пекутся, приготовим джем и крем.
Смешать все ингредиенты для джема. Ягоды здесь лучше подходят кисленькие, можно также взять вишню, но её надо нарезать на кусочки.
Довести массу до кипения, непрерывно помешивая, проварить на малом огне 1-2 минуты, снять с огня, накрыть, охладить до комнатной температуры.

И приготовим крем.
Творожный сыр, подсластитель и сметану, комнатной температуры, смешать лопаточкой до гладкого состояния.

У меня ушло времени на выпечку булочек, в общей сложности 30 минут, ориентируйтесь на свою духовку. Готовые булочки охладить на решётке,

разрезать на половинки.
Остывший джем и крем можно выложить на булочки ложкой, я переложила в кондитерские мешки.

Выложила по краям крем, а в середину джем, накрыла верхней частью булочки.
Можно наполнить каждую половинку, это на ваше усмотрение.

Вкусные булочки, с чашкой кофе или чая, отлично подойдут к завтраку. Нежный крем и ягодный джем великолепно дополняют вкус творожных булочек.
Угощайтесь!

Продукция торговой марки "Искренне ваш" направлена на активное поколение, пропагандирующие здоровый образ жизни и здоровое питание. В производстве продукции принципиально не используется сухое молоко, консерванты, усилители вкуса и заменители.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На завтрак На обед На полдник На праздничный стол На ужин Неожиданные гости

Теги: выпечка десерт завтрак обед полдник чаепитие гости

Вкусы: творожный кокосовый нежный клубничный сливочный

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Булочки творожно-кокосовые с кремом
Рецепт: Булочки творожно-кокосовые с кремом

Ароматные булочки из творожного теста, с добавлением кокосовой муки, с начинкой из джема и крема - замечательный завтрак для близких и себя любимой. И эти булочки приготовлены без сахара, масла и пшеничной муки. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Булочки творожно-кокосовые с кремом»:

Комментарии и отзывы

Надюша, очень вкусные булочки!!! И визуально очень красивые!
Благодарю, дорогая Асият!!!

Искренне рада, что булочки тебе понравились!
Булочки красавицы, почти пирожное.
Спасибо, дорогая!
Хороши булочки, Надюша ! Удачи в конкурсе !
Спасибо, дорогая Нелличка!!!
Надюшечка , булочки сама прелесть Порепетируем
Благодарю, моя хорошая Наденька!!!
Надюша , чудесные булочки фото аппетитные
Танечка, благодарю, Солнышко!!!
Надюша, чудесные булочки!
Ирочка, рада, что понравились!!!
Благодарю
Надюша, прелесть, какие булочки! Красота!
Благодарю, Солнышко , что заглянула ко мне!!!
Очень аппетитные фото
Спасибо, Светлана !!!
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