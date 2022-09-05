Лимонные квадратики

Вынув корж из духовки, сразу же на него выливаем лимонно-яичную смесь. Если вытащить корж раньше, чем будет готов крем, он остынет и отделится от бумаги, а когда вы выльете крем и его окажется больше, чем смогут удержать бортики, корж всплывет и все труды будут напрасны. А если будете лить на горячий корж и крема окажется больше - не беда, все будет хорошо, все пропечется и будет красиво. У меня крема оказалось немного больше чем нужно, но все получилось. В этом рецепте крема столько, чтобы слой был толстенький и чувствовался лимонный крем.