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Версия для печати Рецепты Десерты Печенье Печенье с начинкой
  • 5 сентября 2022, 16:23
  • 3144

Лимонные квадратики

Рецепт: Лимонные квадратики

Давно у меня лежал в закладках рецепт моей подруги Елены. Все никак не доходили руки его приготовить. А хотелось очень, т. к. обожаю лимонную выпечку. И вот, звезды сложились и я наконец испекла этот чудесный лимонный десерт. Рекомендую настоятельно всем любителям чего-то свеженького. P.S.: на мой взгляд, десерт готовится легко и просто

Категория: Десерты Печенье Печенье с начинкой

Ингредиенты для «Лимонные квадратики»:

Тесто

Крем

Время приготовления:

Количество порций: 16

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2559.4 ккал 		белки
49.3 г 		жиры
92.7 г 		углеводы
384.3 г
Порции
ккал
160 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
5.8 г		 углеводы
24 г
100 г блюда
ккал
266.6 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
9.7 г		 углеводы
40 г


Рецепт «Лимонные квадратики»:

  • Я готовила тесто в чаше миксера: муку, цедру, сахарную пудру и сливочное масло вымесить до мелкой крошки.

  • Постепенно добавляя воду, скатать тесто в мягкий эластичный шар.

  • Подготовить форму, выстелив ее пекарской бумагой
    У меня квадрат: 18смх18смх5см

  • Растянуть тесто по форме, сделав бортики.
    Я все манупуляции провела руками, за счет очень эластичного теста.
    Наколоть тесто вилкой и отправить выпекаться в разогретую до 180С духовку минут на 20.

  • Тем временем, готовим лимонный крем: яйца растираем с сахаром.
    Именно растираем, а не взбиваем.

  • Растираем вилкой до растворения сахара

  • Порциями добавляем муку, просеивая через сито и аккуратно вводим в яично-сахарную смесь, чтобы не было комочков.

  • Масса должна получиться гладкой.

  • Добавляем лимонный сок.

  • Наш крем готов

  • Тем временем, наш корж испекся до нужной нам кондиции

  • Вынув корж из духовки, сразу же на него выливаем лимонно-яичную смесь. Если вытащить корж раньше, чем будет готов крем, он остынет и отделится от бумаги, а когда вы выльете крем и его окажется больше, чем смогут удержать бортики, корж всплывет и все труды будут напрасны. А если будете лить на горячий корж и крема окажется больше - не беда, все будет хорошо, все пропечется и будет красиво. У меня крема оказалось немного больше чем нужно, но все получилось. В этом рецепте крема столько, чтобы слой был толстенький и чувствовался лимонный крем.

  • Температура духовки 140 градусов.
    Отправляем наш пирог выпекаться на 40 минут.
    Следим за своей духовкой, т. к. все они разные. Минут через 40 вынимаете противень и очень легонько надавливаете пальчиками, поверхность должна быть упругой. Если жидковато, отправляете в духовку еще минут на 10.

  • Выкладываем наш десерт на блюдо и оставляем остывать до утра. Затем нарезаем на квадратики

  • Украшаем пироженки по своему желанию. Можно просто притрусить сахарной пудрой. Можно и вовсе обойтись без украшения.

    Приятного аппетита!









С чашкой ароматного кофе или чая - истинное наслаждение.
И пусть весь мир подождет!!!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На полдник На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На ужин : На десерт

Теги: завтрак полдник десерт печенье праздник

Вкусы: сладкий кисло-сладкий лимонный

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Лимонные квадратики
Рецепт: Лимонные квадратики

Давно у меня лежал в закладках рецепт моей подруги Елены. Все никак не доходили руки его приготовить. А хотелось очень, т. к. обожаю лимонную выпечку. И вот, звезды сложились и я наконец испекла этот чудесный лимонный десерт. Рекомендую настоятельно всем любителям чего-то свеженького. P.S.: на мой взгляд, десерт готовится легко и просто

Ингредиенты для «Лимонные квадратики»:

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Комментарии и отзывы

какие аппетитные квадратики
Ммм...какие вкусняшки Лимонная выпечка очень любима С рецептом дня
Екатерина, спасибо
Бесподобные фотографии!
Светлана, благодарю
Только за эстетику фотографий уже Высший балл! 👏👏👏
А уж во вкусе не сомневаюсь, очень аппетитно!👍
БРАВО!
Спасибо огромное, приятно ваше внимание
Квадратики-сплошной восторг! Спасибо,Анжела ,за рецепт и удовольствие от просмотра фото!
Виолетта, благодарю от всего сердца за внимание и восторг
как вкусно - красиво!
Благодарю
Анжелочка, очаровательные, ароматные квадратики! Бесподобные фотографии!
Ирочка, благодарю
Нежные восхитительно
Спасибо
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