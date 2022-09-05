Давно у меня лежал в закладках рецепт моей подруги Елены. Все никак не доходили руки его приготовить. А хотелось очень, т. к. обожаю лимонную выпечку. И вот, звезды сложились и я наконец испекла этот чудесный лимонный десерт. Рекомендую настоятельно всем любителям чего-то свеженького. P.S.: на мой взгляд, десерт готовится легко и просто
- 5 сентября 2022, 16:23
- 3144
Лимонные квадратики
Ингредиенты для «Лимонные квадратики»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Сахарная пудра — 40 г
- Масло сливочное — 80 г
- Цедра лимона — 1 ч. л.
- Вода — 50 мл
Крем
- Сок лимонный — 180 мл
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 180 г
- Мука пшеничная / Мука — 60 г
Время приготовления:
Количество порций: 16
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2559.4 ккал
|
белки
49.3 г
|
жиры
92.7 г
|
углеводы
384.3 г
|Порции
|ккал
160 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
5.8 г
|углеводы
24 г
|100 г блюда
|ккал
266.6 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
9.7 г
|углеводы
40 г
Рецепт «Лимонные квадратики»:
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Я готовила тесто в чаше миксера: муку, цедру, сахарную пудру и сливочное масло вымесить до мелкой крошки.
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Постепенно добавляя воду, скатать тесто в мягкий эластичный шар.
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Подготовить форму, выстелив ее пекарской бумагой
У меня квадрат: 18смх18смх5см
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Растянуть тесто по форме, сделав бортики.
Я все манупуляции провела руками, за счет очень эластичного теста.
Наколоть тесто вилкой и отправить выпекаться в разогретую до 180С духовку минут на 20.
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Тем временем, готовим лимонный крем: яйца растираем с сахаром.
Именно растираем, а не взбиваем.
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Растираем вилкой до растворения сахара
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Порциями добавляем муку, просеивая через сито и аккуратно вводим в яично-сахарную смесь, чтобы не было комочков.
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Масса должна получиться гладкой.
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Добавляем лимонный сок.
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Наш крем готов
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Тем временем, наш корж испекся до нужной нам кондиции
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Вынув корж из духовки, сразу же на него выливаем лимонно-яичную смесь. Если вытащить корж раньше, чем будет готов крем, он остынет и отделится от бумаги, а когда вы выльете крем и его окажется больше, чем смогут удержать бортики, корж всплывет и все труды будут напрасны. А если будете лить на горячий корж и крема окажется больше - не беда, все будет хорошо, все пропечется и будет красиво. У меня крема оказалось немного больше чем нужно, но все получилось. В этом рецепте крема столько, чтобы слой был толстенький и чувствовался лимонный крем.
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Температура духовки 140 градусов.
Отправляем наш пирог выпекаться на 40 минут.
Следим за своей духовкой, т. к. все они разные. Минут через 40 вынимаете противень и очень легонько надавливаете пальчиками, поверхность должна быть упругой. Если жидковато, отправляете в духовку еще минут на 10.
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Выкладываем наш десерт на блюдо и оставляем остывать до утра. Затем нарезаем на квадратики
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Украшаем пироженки по своему желанию. Можно просто притрусить сахарной пудрой. Можно и вовсе обойтись без украшения.
Приятного аппетита!
С чашкой ароматного кофе или чая - истинное наслаждение.
И пусть весь мир подождет!!!
Комментарии и отзывы
5 часов назад ariel7777 #
8 часов назад МурКатеринка #
5 часов назад angy munteanu # (автор рецепта)
18 часов назад мисс #
9 часов назад angy munteanu # (автор рецепта)
вчера в 22:31 Mara2181 #
А уж во вкусе не сомневаюсь, очень аппетитно!👍
БРАВО!
9 часов назад angy munteanu # (автор рецепта)
вчера в 21:55 Т-пушка #
9 часов назад angy munteanu # (автор рецепта)
вчера в 18:38 Okoolina #
9 часов назад angy munteanu # (автор рецепта)
вчера в 17:20 Ирушенька #
9 часов назад angy munteanu # (автор рецепта)
вчера в 17:10 julika1108 #
9 часов назад angy munteanu # (автор рецепта)
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