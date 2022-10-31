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  • 31 октября 2022, 19:10
  • 1452

Молочные щи из свежей капусты

Рецепт: Молочные щи из свежей капусты

Нежные и вкусные щи – густые, сытные, со сладковатым молочным вкусом.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Щи

Ингредиенты для «Молочные щи из свежей капусты»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1619.2 ккал 		белки
77.1 г 		жиры
98.7 г 		углеводы
109.8 г
100 г блюда
ккал
62.3 ккал		 белки
3 г		 жиры
3.8 г		 углеводы
4.2 г

Рецепт «Молочные щи из свежей капусты»:

  • В кастрюлю влить воду, поставить на огонь.
    Пока вода закипает, нарезать на небольшие кусочки мякоть свинины.
    Когда вода закипит, выложить в неё мясо, хорошо перемешать, убавить огонь до среднего и готовить 15 минут.

  • Тем временем нарезать лук на мелкие кубики, а морковь натереть на крупной тёрке.
    В сковороде разогреть растительное масло, выложить в него лук с морковью и спассеровать до мягкости.

  • Картофель нарезать на кубики, капусту нашинковать.
    Добавить их в кастрюлю, перемешать, накрыть крышкой.
    Довести до кипения и готовить 15 минут.

  • Затем добавить в щи зажарку, лавровый лист и немного соли.
    Готовить 5 минут.
    За это время довести молоко до кипения.

  • Кипящее молоко влить в щи, перемешать.
    Попробовать на вкус, досолить.
    Зелень мелко нарезать, зубчик чеснока натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс.
    Добавить зелень и чеснок в щи, перемешать.

  • Довести щи до кипения и сразу снять с огня.

  • Благодаря толстым стенкам и дну кастрюля LEON от Kukmara долго держит тепло, поэтому необязательно томить щи на плите лишнее время, достаточно дать им настоятся 20-30 минут.

Примечания:

1. Как вы понимаете, количество ингредиентов можно уменьшать или увеличивать в зависимости от того, насколько густые супы вы любите.

2. Пропорции воды и молока также можно регулировать, но помните: чем больше молока, тем слаще вкус готового блюда. Не хотите излишней сладости, добавляйте 250 мл молока на 1,5 л воды, если же хотите насыщенный молочный вкус, добавляйте молоко 1:1.

Приятного аппетита!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Мастер-классы "Kukmara – посуда на все времена" На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: обед ужин первое

Вкусы: капустный овощной молочный нежный приятный

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Молочные щи из свежей капусты
Рецепт: Молочные щи из свежей капусты

Нежные и вкусные щи – густые, сытные, со сладковатым молочным вкусом.

Ингредиенты для «Молочные щи из свежей капусты»:
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Комментарии и отзывы

Прекрасный рецепт, спасибо!
Всегда пожалуйста!
Леночка! Какие вкусные (уверена) щи! Красиво и аппетитно!!!
Большое спасибо, Людочка!
Леночка, интересные какие, нежные щи! Очень красивые фотографии!
Сердечное спасибо за добрые слова, Ируша!
Очень вкусные и ароматные щи . Спасибо.
На доброе здоровье!
Рада, что рецепт пригодился
Лена, интересное сочетание продуктов. Я так далека от темы "Щи", потому что сама не варила.
Благодарю, Аллочка!
Всё не охватишь, на свете столько интересных рецептов
Аппетитные щички!
Большое спасибо!
очень аппетитные щи не знала, что их можно и с молоком готовить... отличный вариант для первых блюд
Благодарю! Здесь вечно узнаешь что-то новое, это радует
это точно... тут прям кладезь открытий
Лена! Отличные щи! Фото с ложкой очень аппетитное!
Наташенька, спасибо большое!
Очень аппетитное блюдо Интересно попробовать щи с молоком Вряд ли получиться повторить в точности все этапы, так как масла для жарки нет (так не покупаю его из-за того, что не ем жареное), но, думаю, и без обжаривания будет очень вкусно
Благодарю!
Я практически все супы готовлю без зажарки и на воде, исключение обычно только для конкурсных рецептов делаю) Здесь я бы рекомендовала слегка припустить лук и морковь на сливочном масле, потом влить немного водички и притушить до мягкости. А потом уже добавлять в щи.
Спасибо за совет!
Когда уж очень нужен жареный лук, то я его мелко крошу и подсушиваю на медленном огне на сухой сковороде, периодически помешивая. Как только мелкие кусочки начинают прилипать к сковороде, то добавляю четвертую-шестую часть чайной ложки сливочного масла и еще немного подсушиваю не позволяя ему поджариваться. Хлопотно, зато печенью усваивается легче
Хороший способ
Спасибо Чем-то похож и на Ваш вариант. Раньше казалось, что жаренный лук он везде одинаковый, но, практика показывает, что его можно приготовить по разному. Этот вариант мне больше подходит, так как типичного запаха жаренного лука по всей квартире нет, которым пропитывается и одежда, спрятанная в шкафу. Забавно, что запах жаренного лука обычно более стойкий, чем запах духов
О да, пахнет он долго и упорно
Очень аппетитные фото .
Благодарю!
Ой-ой, как аппетитно, Леночка!
Спасибо большое, Любочка!
На последнем фото возникло желание слизнуть с ложки)))Очень аппетитно!
Спасибо большое, мне очень приятно!
"Белёные"- бабуля называла. Вкусные. Я любила их есть. Почему-то ни разу не приготовила.
Ага, их как будто сметаной забелили
Вкусные, да. Если будет как-нибудь желание и время, попробуй, интересно, похож будет вкус или нет.
Даже без мяса готовила и тоже вкусно так было от молока.
Конечно, там молочко своё было, картошка с огорода, масло домашнее...
Подобное бабушка готовила, было вкусно.
Наши бабушки всегда нас вкусно кормили...
Лена, какой интересный вариант щей, класс!
Большое спасибо, Людочка!
Леночка! Интереснейший рецепт. Очень люблю щи, но никогда не знала, что их можно делать с молоком. Обязательно попробую. Спасибо большое за нюансы блюда. С благодарностью беру рецепт в свою копилочку.
Благодарю, Ириша! Для меня тоже было в новинку, не смогла не поделиться
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