Молочные щи из свежей капусты

В кастрюлю влить воду, поставить на огонь.

Пока вода закипает, нарезать на небольшие кусочки мякоть свинины.

Когда вода закипит, выложить в неё мясо, хорошо перемешать, убавить огонь до среднего и готовить 15 минут.