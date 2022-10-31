Нежные и вкусные щи – густые, сытные, со сладковатым молочным вкусом.
- 31 октября 2022, 19:10
- 1452
Молочные щи из свежей капусты
Ингредиенты для «Молочные щи из свежей капусты»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 300 г
- Картофель — 250 г
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Свинина — 300 г
- Молоко — 500 мл
- Вода — 1000 мл
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Лист лавровый — 2 шт
- Соль — по вкусу
- Укроп (или петрушка) — 1/2 пуч.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1619.2 ккал
|
белки
77.1 г
|
жиры
98.7 г
|
углеводы
109.8 г
|100 г блюда
|ккал
62.3 ккал
|белки
3 г
|жиры
3.8 г
|углеводы
4.2 г
Рецепт «Молочные щи из свежей капусты»:
-
В кастрюлю влить воду, поставить на огонь.
Пока вода закипает, нарезать на небольшие кусочки мякоть свинины.
Когда вода закипит, выложить в неё мясо, хорошо перемешать, убавить огонь до среднего и готовить 15 минут.
-
Тем временем нарезать лук на мелкие кубики, а морковь натереть на крупной тёрке.
В сковороде разогреть растительное масло, выложить в него лук с морковью и спассеровать до мягкости.
-
Картофель нарезать на кубики, капусту нашинковать.
Добавить их в кастрюлю, перемешать, накрыть крышкой.
Довести до кипения и готовить 15 минут.
-
Затем добавить в щи зажарку, лавровый лист и немного соли.
Готовить 5 минут.
За это время довести молоко до кипения.
-
Кипящее молоко влить в щи, перемешать.
Попробовать на вкус, досолить.
Зелень мелко нарезать, зубчик чеснока натереть на мелкой тёрке или пропустить через пресс.
Добавить зелень и чеснок в щи, перемешать.
-
Довести щи до кипения и сразу снять с огня.
-
Благодаря толстым стенкам и дну кастрюля LEON от Kukmara долго держит тепло, поэтому необязательно томить щи на плите лишнее время, достаточно дать им настоятся 20-30 минут.
1. Как вы понимаете, количество ингредиентов можно уменьшать или увеличивать в зависимости от того, насколько густые супы вы любите.
2. Пропорции воды и молока также можно регулировать, но помните: чем больше молока, тем слаще вкус готового блюда. Не хотите излишней сладости, добавляйте 250 мл молока на 1,5 л воды, если же хотите насыщенный молочный вкус, добавляйте молоко 1:1.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
6 часов назад ssnegireva44 #
5 часов назад Silverina1 # (автор рецепта)
позавчера Сурик #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
1 ноября svetik5552 #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
Рада, что рецепт пригодился
1 ноября Аллочка-уралочка #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
Всё не охватишь, на свете столько интересных рецептов
1 ноября СкарлеттО #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
1 ноября ariel7777 #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
1 ноября ariel7777 #
1 ноября ирпенчанка #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
1 ноября Olga_Alexandrovna_B #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
Я практически все супы готовлю без зажарки и на воде, исключение обычно только для конкурсных рецептов делаю) Здесь я бы рекомендовала слегка припустить лук и морковь на сливочном масле, потом влить немного водички и притушить до мягкости. А потом уже добавлять в щи.
позавчера Olga_Alexandrovna_B #
Когда уж очень нужен жареный лук, то я его мелко крошу и подсушиваю на медленном огне на сухой сковороде, периодически помешивая. Как только мелкие кусочки начинают прилипать к сковороде, то добавляю четвертую-шестую часть чайной ложки сливочного масла и еще немного подсушиваю не позволяя ему поджариваться. Хлопотно, зато печенью усваивается легче
позавчера Silverina1 # (автор рецепта)
вчера в 2:27 Olga_Alexandrovna_B #
вчера в 19:42 Silverina1 # (автор рецепта)
1 ноября мисс #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
1 ноября Vishnja #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
1 ноября alarm clock #
1 ноября Silverina1 # (автор рецепта)
31 октября Okoolina #
31 октября Silverina1 # (автор рецепта)
Вкусные, да. Если будет как-нибудь желание и время, попробуй, интересно, похож будет вкус или нет.
31 октября Okoolina #
31 октября Silverina1 # (автор рецепта)
31 октября yugai ludmila65 #
31 октября Silverina1 # (автор рецепта)
31 октября Людмила НК #
31 октября Silverina1 # (автор рецепта)
31 октября ИРепка #
31 октября Silverina1 # (автор рецепта)
31 октября ИРепка #
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