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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/179030/]Салат "Янтарный край"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/179030/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2023jun/17/19/3055460_38732-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Салаты -> Салаты из птицы -> Салаты из курицы Очень люблю такие универсальные и быстрые салаты. Конкретно этот с лёгкостью заменит обед/ужин, подойдёт для вечеринок, фуршетов, дачных посиделок, пикника и абсолютно точно не затеряется на праздничном столе. Остренький, сочный, вкусный, яркий салат. Угощайтесь! Ингредиенты: Филе куриное, Лук красный, Перец болгарский, Морковь, Специи, Майонез. Тэги: обед, ужин, гости, праздник, праздничный, салат, закуска, варить, пикник.