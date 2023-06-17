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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы
  • 17 июня 2023, 10:24
  • 7145

Салат "Янтарный край"

Рецепт: Салат Янтарный край

Очень люблю такие универсальные и быстрые салаты. Конкретно этот с лёгкостью заменит обед/ужин, подойдёт для вечеринок, фуршетов, дачных посиделок, пикника и абсолютно точно не затеряется на праздничном столе. Остренький, сочный, вкусный, яркий салат. Угощайтесь!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат "Янтарный край"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
679.5 ккал 		белки
88.1 г 		жиры
18.1 г 		углеводы
34.5 г
100 г блюда
ккал
81.9 ккал		 белки
10.6 г		 жиры
2.2 г		 углеводы
4.2 г


Рецепт «Салат "Янтарный край"»:

  • Салат готовится практически мгновенно, при наличии отварной курицы. Я брала филе грудки, но можно взять любую часть.

    Вымыть перец и нарезать соломкой.

  • Лук нашинковать полукольцами.

  • Выложить морковь по-корейски.

  • Куриное филе отварить, остудить в бульоне, разобрать на волокна.

  • Я не добавляла специи, нам хватило остроты от моркови и сваренной в бульоне курицы.




Приятного аппетита и хорошего настроения! ❤️
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: обед ужин гости праздник праздничный салат закуска варить пикник

Вкусы: куриный острый морковный овощной перечный

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Салат "Янтарный край"
Рецепт: Салат Янтарный край

Очень люблю такие универсальные и быстрые салаты. Конкретно этот с лёгкостью заменит обед/ужин, подойдёт для вечеринок, фуршетов, дачных посиделок, пикника и абсолютно точно не затеряется на праздничном столе. Остренький, сочный, вкусный, яркий салат. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Салат "Янтарный край"»:

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Комментарии и отзывы

Жанночка, чудесный салат! Для меня - полноценный ужин: белок и овощи! С благодарностью беру рецепт
На такой красивой тарелке любое блюдо будет выглядеть аппетитно.
Салат понравился своей доступностью и красивым внешним видом.
С Рецептом дня и Поварёнком!
Очень симпатичный салатик, Жанночка!
На любителя корейской моркови. На мой взгляд, она забивает вкус остальных ингредиентов. Сделала по рецепту, как-то не очень. В следующий раз хочу положить половину моркови. Спасибо автору!
Попробуйте заменить корейскую морковь на просто свежую, тёртую. Я иногда так делаю, мне нравится
Отличный вариант, не подумала, спасибо!!!
Очень аппетитное блюдо.
Жанночка, чудесный салатик!
Замечательный салат, Жанночка, оч. с аппетитом Классный эффект янтарной россыпи
классно! Вкусно и аппетитно!
Отличный салат!
Аппетитный салатик!
Хорошенький такой салатик, интересный.
Жанночка! Чудесный, очень аппетитный салат!
Замечательно!
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