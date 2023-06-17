Очень люблю такие универсальные и быстрые салаты. Конкретно этот с лёгкостью заменит обед/ужин, подойдёт для вечеринок, фуршетов, дачных посиделок, пикника и абсолютно точно не затеряется на праздничном столе. Остренький, сочный, вкусный, яркий салат. Угощайтесь!
- 17 июня 2023, 10:24
- 7145
Салат "Янтарный край"
Ингредиенты для «Салат "Янтарный край"»:
- Филе куриное — 350 г
- Лук красный (небольшой) — 1 шт
- Перец болгарский (жёлтый) — 2 шт
- Морковь (по-корейски) — 180 г
- Специи (соль, чёрный перец - по вкусу)
- Майонез (по вкусу)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
679.5 ккал
|
белки
88.1 г
|
жиры
18.1 г
|
углеводы
34.5 г
|100 г блюда
|ккал
81.9 ккал
|белки
10.6 г
|жиры
2.2 г
|углеводы
4.2 г
Рецепт «Салат "Янтарный край"»:
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Салат готовится практически мгновенно, при наличии отварной курицы. Я брала филе грудки, но можно взять любую часть.
Вымыть перец и нарезать соломкой.
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Лук нашинковать полукольцами.
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Выложить морковь по-корейски.
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Куриное филе отварить, остудить в бульоне, разобрать на волокна.
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Я не добавляла специи, нам хватило остроты от моркови и сваренной в бульоне курицы.
Приятного аппетита и хорошего настроения! ❤️
Комментарии и отзывы
19 июня svetalana-s #
19 июня ИРепка #
18 июня helena1961 #
Салат понравился своей доступностью и красивым внешним видом.
С Рецептом дня и Поварёнком!
18 июня Аллочка-уралочка #
18 июня dlatehktopishet #
18 июня galga78 #
18 июня dlatehktopishet #
18 июня мисс #
17 июня Tatanj #
17 июня nadinhike #
17 июня Okoolina #
17 июня alarm clock #
17 июня Silverina1 #
17 июня Stillet #
17 июня ирпенчанка #
17 июня Алекс Табашник #
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