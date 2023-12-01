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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Бисквитный торт
  • 1 декабря 2023, 8:10
  • 2146

Торт "Шоколад и хурма"

Рецепт: Торт Шоколад и хурма

Это мой очередной эксперимент с сезонной хурмой! На этот раз торт, который вполне может быть на вашем праздничном п о с т н о м столе! В составе: нежный миндальный бисквит, шоколадно-манный крем-мусс и восхитительное желе из хурмы и грейпфрутового сока. В меру сладко, с кислинкой, с шоколадом. Попробуйте! А если вас смущает желатин в пост, используйте агар-агар в соответствующих пропорциях.

Категория: Десерты Торты Бисквитный торт

Ингредиенты для «Торт "Шоколад и хурма"»:

Бисквит:

Мусс:

Желе:

Украшение:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2419.4 ккал 		белки
42.5 г 		жиры
100.3 г 		углеводы
354.3 г
Порции
ккал
302.4 ккал		 белки
5.3 г		 жиры
12.5 г		 углеводы
44.3 г
100 г блюда
ккал
159.2 ккал		 белки
2.8 г		 жиры
6.6 г		 углеводы
23.3 г

Рецепт «Торт "Шоколад и хурма"»:

  • Приготовьте бисквит. Из миндаля (лучше очистить от кожуры, тогда бисквит будет светлым) и сахара сделайте миндальную муку с помощью кофемолки. Соедините все сухие ингредиенты: миндальную муку с сахаром, разрыхлитель, ванилин и обычную муку, перемешайте.

  • В отдельной миске смешайте жидкие ингредиенты: растительное масло, воду и сок лимона. Постепенно добавляя жидкость к сухим ингредиентам, замесите тесто по консистенции как густая сметана.

  • Тесто выложите в разъемную форму для выпечки (у меня диаметром 18см), застеленную кулинарной бумагой (у меня только дно, бока смазала маслом).

  • Выпекайте при 180*С около 20-25 минут. Остудите.

  • Приготовьте крем-мусс. Сварите манку на воде, добавьте сахар, перемешайте.

  • Добавьте поломанный на кусочки шоколад, перемешайте.

  • Добавьте сок и цедру лимона, перемешайте, взбейте немного венчиком.

  • Остывший бисквит разрежьте на 2 коржа. Как видите, постный корж пористый и пушистый, как обычный бисквит.

  • Чистую форму застелите пищевой пленкой, выложите нижний корж.

  • Сверху выложите шоколадно-манный крем-мусс.

  • Накройте вторым коржом, слегка прижмите. Уберите в холодильник.

  • Приготовьте желе из хурмы. Желатин замочите в воде до набухания. Хурму измельчите с сахаром в блендере. Добавьте сок грейпфрута и лимона, перемешайте.

  • Желатин распустите на водяной бане и влейте в пюре из хурмы, перемешайте.

  • Желе перелейте на торт, уберите в холодильник до полного застывания или на ночь.

  • Застывший торт аккуратно выньте из формы, украсьте по желанию, у меня хурма и физалис.

  • Отрежьте кусочек.

А если торт останется на второй день, то будет таким же свежим и вкусным!



Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол : Новый год На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: торт десерт пост обед ужин праздник праздничный духовка бисквит

Вкусы: шоколадный фруктовый цитрусовый миндальный кисло-сладкий сладкий

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Торт "Шоколад и хурма"
Рецепт: Торт Шоколад и хурма

Это мой очередной эксперимент с сезонной хурмой! На этот раз торт, который вполне может быть на вашем праздничном п о с т н о м столе! В составе: нежный миндальный бисквит, шоколадно-манный крем-мусс и восхитительное желе из хурмы и грейпфрутового сока. В меру сладко, с кислинкой, с шоколадом. Попробуйте! А если вас смущает желатин в пост, используйте агар-агар в соответствующих пропорциях.

Ингредиенты для «Торт "Шоколад и хурма"»:

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Комментарии и отзывы

Разрез торта - шикарный! Очень красиво и вкусно, без сомнений!
Спасибо большое, Татьяна!
Оля, какой красивый, нежный тортик!!! С рецептом дня!
Катя, спасибо большое! Очень приятно!
Шикарный рецепт! Обязательно попробую! Постараюсь по авторской идее. Но, полагаю, что тут можно экспериментировать. Вместо хурмы попробовать другой фрукт схожий по текстуре.
Спасибо большое! Конечно, можно экспериментировать с любыми фруктами
Красивый и вкусный торт!!!
Инна, спасибо большое!
какой разрез аппетитный
Спасибо большое!
Очень красиво, Оля!
Алла, спасибо большое!
Ольга, шикарный торт!
Спасибо большое, Светлана!
Ольга, что ни торт, то красотища ! А во вкусе не сомневаюсь !
Нелли, спасибо большое за высокую оценку!
очень красиво и конечно - аппетитно! Прям хочется съесть!
Спасибо большое!
Кстати, пропорции замены желатина на агар-агар следующие: 1:4, то есть на 1 г агар-агара приходится 4 г желатина. То есть, в данном рецепте потребуется 2,5 г агар-агара.
Все верно, спасибо, может, кто-то на агар-агаре приготовит!
Ууууу!!! Какая вкусняшка! И красиво! Я вот люблю такие многослойные торты с желатиновыми и муссовыми прослойками. Забрала в КК, попробую приготовить на Новый год. Оля, его ведь можно сделать накануне?
Нина Григорьевна, спасибо большое! Конечно, накануне можно приготовить
Классный торт! Выглядит восхитительно
Спасибо большое!
Упасть и не встать от такой красоты и вкусноты. Очень интересно попробовать сочетание хурмы и шщоколада.
Галина, спасибо большое! Если и шоколад и хурма нравится, то торт тем более понравится!
Ещё как!
Тогда точно надо попробовать!
Очень насыщенный вкус.
Спасибо большое!
Оля, великолепный торт, браво
Маша, спасибо большое!
Красивый тортик, хурму люблю.
Спасибо, Люда!
Ольга, замечательный торт
Ирина, спасибо большое!
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