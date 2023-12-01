Это мой очередной эксперимент с сезонной хурмой! На этот раз торт, который вполне может быть на вашем праздничном п о с т н о м столе! В составе: нежный миндальный бисквит, шоколадно-манный крем-мусс и восхитительное желе из хурмы и грейпфрутового сока. В меру сладко, с кислинкой, с шоколадом. Попробуйте! А если вас смущает желатин в пост, используйте агар-агар в соответствующих пропорциях.
- 1 декабря 2023, 8:10
- 2146
Торт "Шоколад и хурма"
Ингредиенты для «Торт "Шоколад и хурма"»:
Бисквит:
- Миндаль — 40 г
- Мука пшеничная / Мука — 110 г
- Сахар — 30...60 г
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
- Масло растительное — 40 г
- Вода — 90 мл
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Ванилин — по вкусу
Мусс:
- Вода — 550 мл
- Крупа манная (с горкой) — 3 ст. л.
- Шоколад темный — 100 г
- Сахар — 2...3 ст. л.
- Лимон — 0,5 шт
Желе:
- Хурма — 300 г
- Вода — 50 мл
- Желатин — 10 г
- Грейпфрут (сок) — 80 мл
- Сахар — 1 ст. л.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
Украшение:
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2419.4 ккал
|
белки
42.5 г
|
жиры
100.3 г
|
углеводы
354.3 г
|Порции
|ккал
302.4 ккал
|белки
5.3 г
|жиры
12.5 г
|углеводы
44.3 г
|100 г блюда
|ккал
159.2 ккал
|белки
2.8 г
|жиры
6.6 г
|углеводы
23.3 г
Рецепт «Торт "Шоколад и хурма"»:
-
Приготовьте бисквит. Из миндаля (лучше очистить от кожуры, тогда бисквит будет светлым) и сахара сделайте миндальную муку с помощью кофемолки. Соедините все сухие ингредиенты: миндальную муку с сахаром, разрыхлитель, ванилин и обычную муку, перемешайте.
-
В отдельной миске смешайте жидкие ингредиенты: растительное масло, воду и сок лимона. Постепенно добавляя жидкость к сухим ингредиентам, замесите тесто по консистенции как густая сметана.
-
Тесто выложите в разъемную форму для выпечки (у меня диаметром 18см), застеленную кулинарной бумагой (у меня только дно, бока смазала маслом).
-
Выпекайте при 180*С около 20-25 минут. Остудите.
-
Приготовьте крем-мусс. Сварите манку на воде, добавьте сахар, перемешайте.
-
Добавьте поломанный на кусочки шоколад, перемешайте.
-
Добавьте сок и цедру лимона, перемешайте, взбейте немного венчиком.
-
Остывший бисквит разрежьте на 2 коржа. Как видите, постный корж пористый и пушистый, как обычный бисквит.
-
Чистую форму застелите пищевой пленкой, выложите нижний корж.
-
Сверху выложите шоколадно-манный крем-мусс.
-
Накройте вторым коржом, слегка прижмите. Уберите в холодильник.
-
Приготовьте желе из хурмы. Желатин замочите в воде до набухания. Хурму измельчите с сахаром в блендере. Добавьте сок грейпфрута и лимона, перемешайте.
-
Желатин распустите на водяной бане и влейте в пюре из хурмы, перемешайте.
-
Желе перелейте на торт, уберите в холодильник до полного застывания или на ночь.
-
Застывший торт аккуратно выньте из формы, украсьте по желанию, у меня хурма и физалис.
-
Отрежьте кусочек.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера Бархатные ручки #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
позавчера МурКатеринка #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
позавчера Dafna-2016 #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
позавчера inna_2107 #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
позавчера ariel7777 #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
позавчера Аллочка-уралочка #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря subsidii66 #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря nelliundco #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря Okoolina #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря Нина-супербабушка #
1 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря Нина-супербабушка #
1 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря feaviolet20232009 #
1 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря galacomzone-2018 #
1 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря galacomzone-2018 #
позавчера СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря мисс #
1 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря leontina-2014 #
1 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря yugai ludmila65 #
1 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
1 декабря ИРепка #
1 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: