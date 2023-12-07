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  • 7 декабря 2023, 10:40
  • 2461

Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке

Рецепт: Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке

Нежные куриные грудки, запеченные в пряной орехово-кунжутной панировке. Очень вкусно, быстро и полезно. Попробуйте!

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке»:

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2650.9 ккал 		белки
325.1 г 		жиры
105.3 г 		углеводы
101.7 г
Порции
ккал
331.4 ккал		 белки
40.6 г		 жиры
13.2 г		 углеводы
12.7 г
100 г блюда
ккал
174.4 ккал		 белки
21.4 г		 жиры
6.9 г		 углеводы
6.7 г

Рецепт «Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке»:

  • Измельчите орехи, добавьте кунжут, кориандр и тмин.

  • Перемешайте. В другой тарелке чуть взбейте яйцо с водой.

  • В третьей тарелке смешайте муку с солью и смесью перцев.

  • Каждую куриную грудку обваляйте в мучной смеси, затем в яичной, и, наконец, в орехово-кунжутной.

  • Выложите грудки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте при 200*С около 25-30 минут в зависимости от веса грудок.

  • Подавайте с любым гарниром или овощным салатом.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : День рождения / Рождество На ужин : На горячее

Теги: второе обед ужин праздник праздничный духовка быстро

Вкусы: куриный кунжутный ореховый оригинальный острый пряный

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Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке
Рецепт: Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке

Нежные куриные грудки, запеченные в пряной орехово-кунжутной панировке. Очень вкусно, быстро и полезно. Попробуйте!

Ингредиенты для «Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке»:

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Фотографии «Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Потрясающе, спасибо за интересную идею панировки. А если не запекать а пожарить то наверно будет еще вкуснее но менее полезно
Спасибо большое! Да, можно и пожарить, все верно
Великолепная панировка,очень вкусно, быстро готовить,спасибо за рецепт!
Спасибо большое за такой аппетитный фото отчет! Я рада, что вам понравилась панировка!
Панировка вкусная
Спасибо!
Оля, пикантная и вкусная панировка!
Спасибо большое, Таня!
Смачная куриная грудка, Оля, праздничная прям в наряде от-кутюр
Помышляю о таком великолепии , вижу цель... Спасибо
Надежда, вашими бы устами да мёд пить, это же надо так сказать про куриную грудку, браво!!! Огромное спасибо!
Оля, какое нарядное блюдо! Представляю, как вкусно!
Катя, спасибо большое!
Праздничная панировка, нарядная!
Обязательно на НГ про неё вспомню!
Кстати почти таким же вариантом пользуюсь уже несколько лет, можно использовать не только грудку, голени и крылья птицы, но и бруски кабачка, дольки картофеля, получается и мяско, и гарнир !🤗
Спасибо большое, Ира! Отличная идея с гарниром
Панировка вкусная , подача прямо новогодняя.
Люда, спасибо большое!
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