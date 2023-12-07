Нежные куриные грудки, запеченные в пряной орехово-кунжутной панировке. Очень вкусно, быстро и полезно. Попробуйте!
- 7 декабря 2023, 10:40
- 2461
Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке
Ингредиенты для «Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке»:
- Грудка куриная (половинки) — 4 шт
- Орехи (у меня арахис) — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 2 ст. л.
- Вода — 1 ст. л.
- Кориандр — 2 ч. л.
- Тмин — 1,5 ч. л.
- Кунжут (черный) — 3 ст. л.
- Смесь перцев — по вкусу
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2650.9 ккал
|
белки
325.1 г
|
жиры
105.3 г
|
углеводы
101.7 г
|Порции
|ккал
331.4 ккал
|белки
40.6 г
|жиры
13.2 г
|углеводы
12.7 г
|100 г блюда
|ккал
174.4 ккал
|белки
21.4 г
|жиры
6.9 г
|углеводы
6.7 г
Рецепт «Куриные грудки в орехово-кунжутной панировке»:
-
Измельчите орехи, добавьте кунжут, кориандр и тмин.
-
Перемешайте. В другой тарелке чуть взбейте яйцо с водой.
-
В третьей тарелке смешайте муку с солью и смесью перцев.
-
Каждую куриную грудку обваляйте в мучной смеси, затем в яичной, и, наконец, в орехово-кунжутной.
-
Выложите грудки на противень, застеленный бумагой для выпечки. Запекайте при 200*С около 25-30 минут в зависимости от веса грудок.
-
Подавайте с любым гарниром или овощным салатом.
Комментарии и отзывы
позавчера marsshure #
вчера в 8:51 СкарлеттО # (автор рецепта)
9 декабря yuvl #
10 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
9 декабря мисс #
9 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
8 декабря Бархатные ручки #
9 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
8 декабря nadinhike #
Помышляю о таком великолепии , вижу цель... Спасибо
8 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
8 декабря nadinhike #
8 декабря МурКатеринка #
8 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
8 декабря Ира Khabarova #
Обязательно на НГ про неё вспомню!
Кстати почти таким же вариантом пользуюсь уже несколько лет, можно использовать не только грудку, голени и крылья птицы, но и бруски кабачка, дольки картофеля, получается и мяско, и гарнир !🤗
8 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
7 декабря yugai ludmila65 #
8 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: