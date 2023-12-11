Необычное сочетание красной рыбы со сладким, пряным и острым горчичным соусом с базиликом. Быстро, вкусно и оригинально, а также можно подать на праздничный стол. Попробуйте!
- 11 декабря 2023, 8:41
- 2387
Стейки лосося в карамельном соусе
Ингредиенты для «Стейки лосося в карамельном соусе»:
- Лосось (стейки) — 2 шт
- Сахар коричневый — 2 ст. л.
- Горчица — 2 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
- Базилик (сушеный) — 2 ч. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Перец красный жгучий — 1/4 ч. л.
- Перец черный — 1/4 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
963.8 ккал
|
белки
82.8 г
|
жиры
38.2 г
|
углеводы
69.2 г
|Порции
|ккал
481.9 ккал
|белки
41.4 г
|жиры
19.1 г
|углеводы
34.6 г
|100 г блюда
|ккал
185.3 ккал
|белки
15.9 г
|жиры
7.3 г
|углеводы
13.3 г
Рецепт «Стейки лосося в карамельном соусе»:
-
Смешайте растительное масло, горчицу, сахар и красный перец до растворения кристаллов сахара.
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Стейки лосося посолите и поперчите черным перцем с двух сторон, уложите в форму для запекания, застеленную фольгой.
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Полейте сверху половиной приготовленного соуса. Запекайте в духовке при 220*С около 15 минут.
-
Во вторую половину соуса добавьте базилик, перемешайте.
-
Достаньте рыбу из духовки, полейте соусом и снова поставьте в духовку.
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Запекайте еще 7-10 минут до готовности.
-
Аккуратно снимите кожу с рыбы и подавайте с любым гарниром или овощным салатом.
Комментарии и отзывы
12 декабря nadinhike #
Я бы с удовольствием помурчала
Оля, а 0,5 ч.л. соли для посолить рыбку, соус не солить, как я поняла
12 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
12 декабря nadinhike #
11 декабря nelliundco #
12 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
12 декабря nelliundco #
12 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
12 декабря nelliundco #
11 декабря inna_2107 #
11 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
11 декабря МурКатеринка #
11 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
11 декабря Бархатные ручки #
11 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
11 декабря lyubow bartalomei #
11 декабря СкарлеттО # (автор рецепта)
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