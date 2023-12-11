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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы
  • 11 декабря 2023, 8:41
  • 2387

Стейки лосося в карамельном соусе

Рецепт: Стейки лосося в карамельном соусе

Необычное сочетание красной рыбы со сладким, пряным и острым горчичным соусом с базиликом. Быстро, вкусно и оригинально, а также можно подать на праздничный стол. Попробуйте!

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Стейки лосося в карамельном соусе»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
963.8 ккал 		белки
82.8 г 		жиры
38.2 г 		углеводы
69.2 г
Порции
ккал
481.9 ккал		 белки
41.4 г		 жиры
19.1 г		 углеводы
34.6 г
100 г блюда
ккал
185.3 ккал		 белки
15.9 г		 жиры
7.3 г		 углеводы
13.3 г

Рецепт «Стейки лосося в карамельном соусе»:

  • Смешайте растительное масло, горчицу, сахар и красный перец до растворения кристаллов сахара.

  • Стейки лосося посолите и поперчите черным перцем с двух сторон, уложите в форму для запекания, застеленную фольгой.

  • Полейте сверху половиной приготовленного соуса. Запекайте в духовке при 220*С около 15 минут.

  • Во вторую половину соуса добавьте базилик, перемешайте.

  • Достаньте рыбу из духовки, полейте соусом и снова поставьте в духовку.

  • Запекайте еще 7-10 минут до готовности.

  • Аккуратно снимите кожу с рыбы и подавайте с любым гарниром или овощным салатом.

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : День рождения / Новый год На ужин : На горячее Специальное питание : Постное питание

Теги: второе горячее быстрый праздник праздничный духовка

Вкусы: рыбный карамельный горчичный необычный соленый пряный острый

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Стейки лосося в карамельном соусе
Рецепт: Стейки лосося в карамельном соусе

Необычное сочетание красной рыбы со сладким, пряным и острым горчичным соусом с базиликом. Быстро, вкусно и оригинально, а также можно подать на праздничный стол. Попробуйте!

Ингредиенты для «Стейки лосося в карамельном соусе»:

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Комментарии и отзывы

Лосось с аппетитом более чем, с горчичкой замечательно
Я бы с удовольствием помурчала
Оля, а 0,5 ч.л. соли для посолить рыбку, соус не солить, как я поняла
Спасибо большое, Надя! Да, все верно, в соусе соли нет, хотя я бы и туда добавила для бОльшего контраста
Ага, в соус соль напрашивается, усилить, так сказать
Фотографии такие манящие ! Ольга, соус получается сладкий, может немного меньше положить?
Спасибо большое, Нелли! Можно, конечно, и меньше положить, но это как соленая карамель, должна быть и сладкой и соленой Очень необычное сочетание с рыбой, мнения домашних разделились а мне понравилось, я же люблю все необычное!
Я тоже люблю всё необычное, но вот мои мужчины...
И не говори картошка, макароны, кусок мяса, сало, борщ.......
Ох, как ты права !
Необычное оригинальное сочетание!
Инна, спасибо большое!
Необычный соус! Любопытно попробовать!
Спасибо большое, Катя! Попробуй
Интересное сочетание! Аппетитная рыбка!
Татьяна, спасибо большое!
Замечательный рецепт на праздничный стол. Спасибо)
Спасибо большое!
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