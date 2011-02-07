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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из рыбы и морепродуктов
  • 7 февраля 2011, 14:00
  • 37243

Слоеные трубочки с селедочной массой

Рецепт: Слоеные трубочки с селедочной массой

Мягкие трубочки из слоeного теста с пикантной начинкой из сельди. Отличная закуска для повседневного и праздничного стола. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем ольга12345 под названием "Слоеные трубочки с селедочной массой" и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски».

Категория: Закуски Закуски из рыбы и морепродуктов

Ингредиенты для «Слоеные трубочки с селедочной массой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1846 ккал 		белки
136.2 г 		жиры
142.7 г 		углеводы
3.9 г
100 г блюда
ккал
230.8 ккал		 белки
17 г		 жиры
17.8 г		 углеводы
0.5 г


Рецепт «Слоеные трубочки с селедочной массой»:

  • Автор предложила намотать тесто на деревянные палочки, у меня их не оказалось (как думаю, не окажется у многих). И я решила сделать трубочки из картона, которые могут пригодиться Вам не один раз. Из картона и бумаги для выпечки нарезать прямоугольники одинакового размера.

  • На картон накладываем лист бумаги и закручиваем трубочку (бумага должна быть наружу). Скрепляем трубочки с двух сторон степлером.

  • Теперь приступим к приготовлению трубочек из теста. Стол присыпать мукой. Тесто немного раскатать.

  • Нарезать на полоски.

  • Аккуратно закрутить тесто на бумажные трубочки немного внахлест.

  • Я несколько трубочек обсыпала кунжутом (этого можно и не делать, на вкус особо не повлияло).

  • Выкладываем трубочки на противень, который надо застелить бумагой или просто смочить водой.

  • Выпекать в духовке до золотистого цвета.

  • Снять остывшие трубочки.

  • Для начинки очистить сельдь от кожи и косточек (можно взять готовое филе). Яйца отварить и почистить.

  • Пропустить все ингредиенты через мясорубку. Я измельчила блендером.

  • С помощью кондитерского мешка начинить трубочки.
    Этим количеством начинки, можно начинить 15 трубочек.
    Думаю, с наполнителями для таких трубочек можно экспериментировать.

  • Приятного аппетита.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска сельдь

Вкусы: нежный пикантный

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Слоеные трубочки с селедочной массой
Рецепт: Слоеные трубочки с селедочной массой

Мягкие трубочки из слоeного теста с пикантной начинкой из сельди. Отличная закуска для повседневного и праздничного стола. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем ольга12345 под названием "Слоеные трубочки с селедочной массой" и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски».

Ингредиенты для «Слоеные трубочки с селедочной массой»:

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Фотографии «Слоеные трубочки с селедочной массой» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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мне тоже понравился рецепт. это как разновидность форшмака.
Спасибо.
Пожалуйста!
Здравствуйте. Трубочки можно заранее приготовить, а начинить в нужный день?
да
Мария, я почему спросила, я уже приготовила такие формочки ( закончилась фольга для выпечки) , и о чудо, практически готовые формочки... только сверху попробую фольгой их обернуть.Приготовлю , отпишусь, спасибо за ответ и с ПРИХОДЯЩИМ НОВЫМ ГОДОМ!
Хожу вокруг этих трубочек на Ваших фото ( у меня нет специальных металлических трубочек) , так хочется сделать их , останавливает только одно - а нет запаха картона во время выпекания и после ??.
Может чуть-чуть и пахнет картон, при выпечке, но после совсем ничего не пахнет!
Мария, спасибо что поделились этим иллюстрированным рецептом!!! Ну очччччень аппетитно и красиво!!!! Взяла в копилочку!!! Сначала попробую на свой день рождения сделать, ну а потом на Новый год!!!
Добрый день! Приготовила сегодня трубочки по вашему рецепту. Очень понравилось! Я раньше делала простое селедочное масло (сельдь\масло 50:50), но в селедочном масле вкус сельди очень сильно доминирует. А здесь за счет яиц и плавленных сырков он уходит на второй план, и получается такой приятный букет. Однозначно буду готовить еще! Спасибо!
Вам спасибо за отчет,приятно
Делала, это просто обалденно вкусно!!!Спасибо за рецепт!!!!
на здоровье!
Ну очень необычно.Попробую.
До трубочек дело не дошло, а вот сам начинка ну очень понравилась. Однозначно буду еще готовить.
скажите,а тесто дрожжевое или обычное?
Любое, которое нравится!
Маш, трубoчки чтo надo! Прекрасная раскраска!
Машуль, спасибо, что оценила !
, УРА очень приятно!!!
Это просто НЕЧТО!!!! Уже третий раз готовлю, а мои просят ещё и ещё))
, УРА очень приятно!!!
Отлично смотрится, аппетитно!!!!!!
Так и есть!
Спасибо,обязательно попробую!!! Оригинальное решение!
Пробуйте, буду только рада!
Обожаю всё из слоёного теста!!!А трубочки легко снимаются?Не прилипают?
Обожаю всё из слоёного теста!!!А трубочки легко снимаются?Не прилипают?
Когда они остынут, то снимаются очень хорошо!
Очень здорово! Сладкие начинки не люблю, а эта закусочка в самый раз!
Рада, что рецепт понравился, пробуйте!
Отличный рецепт для фуршета
Отличный рецепт для фуршета
Да, смотрится празднично!
Очень хороший рецептик!спасибо за идею
Очень хороший рецептик!спасибо за идею
На здоровье !
Очень хороший рецепт !!!
Вика, спасибо, что заметили рецепт!
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