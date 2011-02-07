Слоеные трубочки с селедочной массой

Автор предложила намотать тесто на деревянные палочки, у меня их не оказалось (как думаю, не окажется у многих). И я решила сделать трубочки из картона, которые могут пригодиться Вам не один раз. Из картона и бумаги для выпечки нарезать прямоугольники одинакового размера.