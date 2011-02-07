Мягкие трубочки из слоeного теста с пикантной начинкой из сельди. Отличная закуска для повседневного и праздничного стола. Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2008 году пользователем ольга12345 под названием "Слоеные трубочки с селедочной массой" и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски».
- 7 февраля 2011, 14:00
- 37243
Слоеные трубочки с селедочной массой
Ингредиенты для «Слоеные трубочки с селедочной массой»:
- Сельдь (малосольная или филе) — 1 шт
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сыр плавленый (80 г) — 1 шт
- Зелень (петрушка и укроп) — 1 пуч.
- Масло сливочное — 50 г
- Тесто слоеное
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1846 ккал
|
белки
136.2 г
|
жиры
142.7 г
|
углеводы
3.9 г
|100 г блюда
|ккал
230.8 ккал
|белки
17 г
|жиры
17.8 г
|углеводы
0.5 г
Рецепт «Слоеные трубочки с селедочной массой»:
-
Автор предложила намотать тесто на деревянные палочки, у меня их не оказалось (как думаю, не окажется у многих). И я решила сделать трубочки из картона, которые могут пригодиться Вам не один раз. Из картона и бумаги для выпечки нарезать прямоугольники одинакового размера.
-
На картон накладываем лист бумаги и закручиваем трубочку (бумага должна быть наружу). Скрепляем трубочки с двух сторон степлером.
-
Теперь приступим к приготовлению трубочек из теста. Стол присыпать мукой. Тесто немного раскатать.
-
Нарезать на полоски.
-
Аккуратно закрутить тесто на бумажные трубочки немного внахлест.
-
Я несколько трубочек обсыпала кунжутом (этого можно и не делать, на вкус особо не повлияло).
-
Выкладываем трубочки на противень, который надо застелить бумагой или просто смочить водой.
-
Выпекать в духовке до золотистого цвета.
-
Снять остывшие трубочки.
-
Для начинки очистить сельдь от кожи и косточек (можно взять готовое филе). Яйца отварить и почистить.
-
Пропустить все ингредиенты через мясорубку. Я измельчила блендером.
-
С помощью кондитерского мешка начинить трубочки.
Этим количеством начинки, можно начинить 15 трубочек.
Думаю, с наполнителями для таких трубочек можно экспериментировать.
-
Приятного аппетита.
Комментарии и отзывы
10 часов назад Anni68 #
Спасибо.
2 часа назад Мария По # (автор рецепта)
5 марта 2020 года Саконя #
5 марта 2020 года Мария По # (автор рецепта)
30 декабря 2013 года Zhanna Susakova #
29 декабря 2013 года Zhanna Susakova #
30 декабря 2013 года Мария По # (автор рецепта)
26 ноября 2013 года Мисс красотка #
10 марта 2013 года Pearlsofbaking #
10 марта 2013 года Мария По # (автор рецепта)
25 сентября 2012 года Iryska85 #
25 сентября 2012 года Мария По # (автор рецепта)
10 мая 2012 года kelmesko #
10 мая 2012 года Lapa-Lapa #
4 января 2012 года элюся1 #
5 января 2012 года Мария По # (автор рецепта)
28 февраля 2011 года Масяся #
28 февраля 2011 года Мария По # (автор рецепта)
19 февраля 2011 года Мария По # (автор рецепта)
19 февраля 2011 года Udacha deleted #
28 февраля 2011 года Мария По # (автор рецепта)
16 февраля 2011 года Фотина #
17 февраля 2011 года Мария По # (автор рецепта)
16 февраля 2011 года SEAWIFE #
17 февраля 2011 года Мария По # (автор рецепта)
16 февраля 2011 года SEAWIFE #
16 февраля 2011 года Мария По # (автор рецепта)
16 февраля 2011 года Leoness #
16 февраля 2011 года Мария По # (автор рецепта)
16 февраля 2011 года Silverina1 #
16 февраля 2011 года Мария По # (автор рецепта)
16 февраля 2011 года tatka555 deleted #
16 февраля 2011 года Мария По # (автор рецепта)
9 февраля 2011 года Виктория09 deleted #
9 февраля 2011 года Мария По # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: