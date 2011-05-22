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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Паста
  • 22 мая 2011, 11:49
  • 34362

Яйца "Карбонара"

Рецепт: Яйца Карбонара

Простое, несложное в приготовление, но достаточно пикантное блюдо. Рецепт взят из журнала "Коллекция рецептов" апрель 2011 года.

Категория: Горячие блюда Паста

Ингредиенты для «Яйца "Карбонара"»:

Время приготовления:

Количество порций: 2



Рецепт «Яйца "Карбонара"»:

Нарезать имеющееся у вас мясо.

Листья базилика отделить от стеблей, вымыть, высушить и тоненько нарезать.

Пармезан натереть на мелкой терке.

Взбить сливки с пармезаном, смешать с мясом и зеленью. Добавить перец и соль.

Отварить макаронные изделия.
Порционные формы тщательно смазать маслом.
Выложить гребешки, сделав посередине небольшое углубление, разбить в него яйцо. Полить соусом.

Формы поставить на противень, наполовину заполненный водой, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 6-8 минут
Я готовила в аэрогриле, и времени у меня ушло больше - 12 минут.

Приятного аппетита





Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6027
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: ужин горячее обед второе

Вкусы: пикантный

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Яйца Карбонара
Описание: Простое, несложное в приготовление, но достаточно пикантное блюдо. Рецепт взят из журнала "Коллекция рецептов" апрель 2011 года.


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Фотографии «Яйца "Карбонара"» от приготовивших (13)

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Комментарии и отзывы

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макарончики они всегда вкусные,яйца в духовке не нравится.сделаю глазунью и положу сверху
вкусное сочетание-равнодушных не останется
Спасибо!
Просто, вкусно и сытно - отличное сочетание!
https://www.povarenok.ru/blog/show/44083/
красота, Ленок! Спасибо!!
Очень вкусно и сливочно!
Благодарю!!!!!
Нам понравился такой вариант, вкусно и сытно!
Благодарю!!!
Огромное вам спасибо за вкусное блюдо, невероятно понравилось. Вместо бекона - колбаса, сыр обычный твердый, и к сожалению без свежего базилика. С удовольствием буду повторять при наличии всех ингредиентов.
Вам спасибо, что приготовили!!! Очень рада, что понравилось!!!
Лена, приветик! Принимай отчет
Очень вкусно! Красиво! Мы любим такие вещи! Пришлось запекать в духовке около 14-15 минут. Делала с беконом, который предварительно обжарила.
Мерси
Ларочка, привет!!!
Какая солнечная красота у тебя получилась!!
Спасибо, что приготовила!!!!
И так было понятно, что будет вкусно, мы такое любим, НО я не очень люблю духовые яйца. Предпочитаю яйца взбивать со сметаной и делать заливку. Тем не менее мужу понравилось и так.
Спасибо!!!
Красота!!! Спасибо!
Очень вкусное блюдо. У нас вся семья любители макарон, так что я не сомневалась в успехе этой запеканки.
Спасибо за доверие к рецепту!!!
Леночка, огромное спасибо за рецепт! Все просто и очень вкусно! Великолепная запеканочка!
Спасибо, солнце!! Очень рада, что понравилось!!!
Вкусно получилось, хотя я сама не оч. люблю запеченые яйца.... времени у меня ушло почти в 2 раза больше.... Муж с ребятенком - съели! Вкусный и быстрый ужин!
Нинуль, спасибо, что приготовила!!!
Леночка, благодарю за рецепт! Вкусная, добротная и быстрая запеканочка! Нам понравилась!
Анюточка, спасибо!!! Как рада, что тебе и твоим понравилось!! Спасибо за доверие к рецепту и фото!!!
еще спасибки здесь http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6027&p=282154#p282154 и здесь http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=5&t=6007&p=282155#p282155
Танечка, спасибо, что приготовила. Красиво!!!!!
спасибо большое за рецепт,
делала для внука с сосиской и без приправ.
Очень вкусно.
Танечка, замечательное аппетитное блюдо у тебя получилось!
спасибо большое солнышко
Ответ для mtata
И я хочу такой вкуснятины Очень аппетитное блюдо
Виолеточки,солнышко,удачи
Я готовила в аэрогриле, и времени у меня ушло больше - 12 минут.
и что тоже с водой ,не поняла
Спасибо большое, очень вкусно получилось!
Очень вкусное блюдо в горячем виде. Готовила с ветчиной и обычным "Российским" сыром. Порционных форм нету, пришлось использовать большую, но вкус от этого не страдает.
Спасибо, что приготовили!!
Спасибо, очень аппетитно!
Спасибо, очень аппетитно!
Благодарю!!
Давно собиралась приготовить, вот приготовила, очень понравилось!
Повторюсь: "Отличное блюдо без лишних заморочек!" Спасибо, Леночка!
Давно собиралась приготовить, вот приготовила, очень понравилось!Повторюсь: "Отличное блюдо без лишних заморочек!" Спасибо, Леночка!
Ксюшик, тебе большое спасибо, что приготовила по моему рецепту!!!
Очень рада, что понравилось!
И еще забыла: огроменное спасибо за фото!!!!!
Ленчик привет! Отличная у тебя запеканочка на завтрак получилась!
Лилечка, привет!!
Спасибо, дорогая!!!
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