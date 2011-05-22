Простое, несложное в приготовление, но достаточно пикантное блюдо. Рецепт взят из журнала "Коллекция рецептов" апрель 2011 года.
- 22 мая 2011, 11:49
- 34362
Яйца "Карбонара"
Ингредиенты для «Яйца "Карбонара"»:
- Макаронные изделия / Макароны (гребешки) — 60 г
- Бекон (грудинка, ветчина, балык, сало) — 60 г
- Пармезан (тертый) — 30 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Базилик (свежий; веточки) — 3 шт
- Масло сливочное (для смазывания форм) — 15 г
- Соль
- Смесь перцев
- Сливки (жирные, 20 %) — 4 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 2
Рецепт «Яйца "Карбонара"»:
Отварить макаронные изделия.
Порционные формы тщательно смазать маслом.
Выложить гребешки, сделав посередине небольшое углубление, разбить в него яйцо. Полить соусом.
Формы поставить на противень, наполовину заполненный водой, и отправить в разогретую до 180 градусов духовку на 6-8 минут
Я готовила в аэрогриле, и времени у меня ушло больше - 12 минут.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6027
Комментарии и отзывы
8 часов назад alenanat #
5 февраля 2018 года ms olya1226 #
5 февраля 2018 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
24 июля 2015 года Первушина Елена #
https://www.povarenok.ru/blog/show/44083/
24 июля 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
10 апреля 2015 года Елена 1974 #
13 апреля 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
4 апреля 2015 года Navely #
13 апреля 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
1 апреля 2015 года АленкаВ #
1 апреля 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
31 марта 2015 года larik_malasha # (модератор)[+5]
Очень вкусно! Красиво! Мы любим такие вещи! Пришлось запекать в духовке около 14-15 минут. Делала с беконом, который предварительно обжарила.
Мерси
1 апреля 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
Какая солнечная красота у тебя получилась!!
Спасибо, что приготовила!!!!
1 апреля 2015 года larik_malasha # (модератор)
28 марта 2015 года Демурия #
Спасибо!!!
1 апреля 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
28 марта 2015 года caramel77 #
1 апреля 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
25 марта 2015 года masha vet #
1 апреля 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
1 апреля 2015 года masha vet #
25 марта 2015 года barska #
1 апреля 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
23 марта 2015 года AnnaSi #
24 марта 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
21 марта 2015 года mtata #
24 марта 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
21 марта 2015 года mtata #
делала для внука с сосиской и без приправ.
Очень вкусно.
22 марта 2015 года Покусаева Ольга #
23 марта 2015 года mtata #
23 марта 2015 года Покусаева Ольга #
24 марта 2015 года Violl #
25 марта 2015 года mtata #
21 марта 2015 года mtata #
20 марта 2015 года suliko2002 #
20 марта 2015 года Жменька ИИ #
24 марта 2015 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
6 сентября 2011 года Kim-i #
7 сентября 2011 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
7 августа 2011 года Ksenchik #
Повторюсь: "Отличное блюдо без лишних заморочек!" Спасибо, Леночка!
15 августа 2011 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
Очень рада, что понравилось!
15 августа 2011 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
3 августа 2011 года ledi701 #
15 августа 2011 года lelika # (автор рецепта) (модератор)
Спасибо, дорогая!!!
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