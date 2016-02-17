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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/121109/]Шотландский спиральный пирог[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/121109/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2016feb/17/03/1454832_71787-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги Рецепт данного пирога нашла на американском сайте. Автор пирога писала, что это невероятно вкусный торт, фото готового блюда меня сразу привлекло! Да, именно торт в оригинале он назывался "Шотландский вислоухий спиральный торт". Так как, тортов на дрожжевой основе я не встречала, у меня он будет пирог. Рецепт не сложный, но времени, немного на его приготовление и подготовку, уйдет. Результат-потрясающий! Шапочка из ароматной карамели никого не оставит равнодушным!!! За рецепт спасибо американской девушке, по имени Моника! Этим рецептом хочу выразить свою любовь и признание всем пользователям сайта "Поваренок", а так же его организаторам! Ингредиенты: Мука пшеничная, Молоко, Масло сливочное, Дрожжи, Сахар, Масло растительное, Сахар коричневый, Мед, Корица, Орех мускатный, Имбирь. Тэги: праздник, выпечка, десерт, ужин, обед.