Рецепт данного пирога нашла на американском сайте. Автор пирога писала, что это невероятно вкусный торт, фото готового блюда меня сразу привлекло! Да, именно торт в оригинале он назывался "Шотландский вислоухий спиральный торт". Так как, тортов на дрожжевой основе я не встречала, у меня он будет пирог. Рецепт не сложный, но времени, немного на его приготовление и подготовку, уйдет. Результат-потрясающий! Шапочка из ароматной карамели никого не оставит равнодушным!!! За рецепт спасибо американской девушке, по имени Моника! Этим рецептом хочу выразить свою любовь и признание всем пользователям сайта "Поваренок", а так же его организаторам!
- 17 февраля 2016, 15:23
- 96278
Шотландский спиральный пирог
Ингредиенты для «Шотландский спиральный пирог»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 500 г
- Молоко — 320 мл
- Масло сливочное (комнатной температуры) — 50 г
- Дрожжи — 1.5 ч. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Масло растительное — 1 ст. л.
Карамель
- Масло сливочное — 60 г
- Сахар коричневый — 0.5 стак.
- Мед — 2 ст. л.
Начинка
- Масло сливочное — 30 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Корица — 1 ч. л.
- Орех мускатный — 0.5 ч. л.
- Имбирь — 0.25 ч. л.
- Мед — 1 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4145 ккал
|
белки
56.3 г
|
жиры
163.6 г
|
углеводы
619 г
|100 г блюда
|ккал
331.6 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
13.1 г
|углеводы
49.5 г
Рецепт «Шотландский спиральный пирог»:
Все ингредиенты для теста, загрузить в чашу ХП. Тесто я замешивала на режиме "основной замес теста".
Итак, у кого нет ХП поступаем следующим образом: Берем емкость, в ней разводим, в теплом молоке дрожжи, добавляем сахар и даем немного им подружиться. Добавляем муку, растительное масло, сливочное масло комнатной температуры и замешиваем тесто. Накрываем тесто полотенцем и оставляем для расстойки в теплом месте на 1-1,5 часа. После чего тесто обмять и приступать к формовке.
Пока тесто подходит, нужно приготовить карамель.
В сотейник или сковороду поместить все ингредиенты для карамели и нагреть на среднем огне.
Приготовленную карамель нужно вылить в форму для запекания. Данная масса может затвердеть, но это нормально, она при выпечки снова начнет плавиться. И тут хочется отметить один ВАЖНЫЙ ШАГ, форму для запекания взять цельную (не разъемную) и желательно с высокими краями, так как при запекании карамель будет пытаться убежать. Если же, у Вас нет формы с высоким бортами, во избежание утечки карамели по духовому шкафу и дальнейшего подгорания, нужно застраховаться и под форму поставить пустую форму для запекания-большего размера.
Далее подготовим начинку. Нужно растопить сливочное масло, добавить растительное, корицу, имбирь, мускатный орех и мед. Хорошо перемешать. Данную массу мы буден наносить кулинарной кистью на тесто.
Далее, тесто раскатать прямоугольником.
При помощи ножа для пиццы, разрезать на полоски шириной примерно 5 см. Кистью нанести пряную начинку.
Формируем пирог таким образом, чтоб ему было куда подниматься.
Верхушку пирога нужно придавить, для равномерности. Дать подняться в теплом месте 20 минут.
Запекаем в предварительно разогретом шкафу до 180 градусов, 25-30 минут. После выпекания, сразу же переворачиваем пирог на тарелку. Делаем это очень аккуратно, так как карамель жидкая и обжигающая. ВАЖНО! не даем остывать пирогу в форме, иначе карамель застынет и пирог прилипнет и его уже будет не достать.
Комментарии и отзывы
18 февраля olgadenis22 #
30 ноября 2019 года gaichenia julia #
9 августа 2019 года Alina Prokopovich #
3 августа 2019 года Kceny #
20 июля 2019 года petrovva 97 #
Сама готовлю совсем недавно. Да и в принципе всё, что я пекла было по типу «смешал, вылил в форму, поставил в духовку».
Всё было хорошо до того момента, пока я не достала пирог. Он был в два раза больше чем сама форма
Переворачивая, не рассчитала размер тарелки и вся карамель оказалась на столе ну и благополучно растеклась по нему))
Отрезав кусочек, посмотрев что да как, ч поняла, что пирог не до конца пропекся. Перекладывать да ещё и переворачивать его обратно в форму я не представляла как, поэтому, разрезав на кусочки и перенеся на пергаментную бумагу, допекла так, как получилось.
навозилась я конечно
Разрезать красную ленту и попробовать что получилось поручу своему молодому человеку. Но,судя по запаху, оставлю в своей кк (но уже буду знать к чему быть готовой ) )так что большое спасибо за рецепт❤
И, собственно, фото «шедевра»
10 февраля 2019 года Уралочка2 #
Приготовила ваш пирог, сделала двойную карамель, можно было сделать еще двойную начинку.
Получилось безумно вкусно! Попробовала горячим, на ночь глядя))) прощай, талия)))))))
ну очень вкусно, безумно! Завтра попробую холодным.
единственный момент - тесто у меня настаивалось 4 часа, некогда было испечь. и наверное, поэтому пирог имеет сильный запах дрожжевого теста. Да и пекла я дольше - около часа, т.к. через 30 мин была абсолютно сырая середина. сначала я тонко раскатала, потом покрыла начинкой, а потом порезала на полосочки.
очень вкусно, еще раз спасибо. В след. раз увеличу кол-во начинки в 2 раза.
Рецепт утащила в копилку, буду печь!
31 октября 2018 года Савуш #
Я сегодня первый раз тут, на этом сайте, а тут такие вкусняхи!
Даже не знаю, что приготовить уже сегодня, а что оставить до выходных!
28 сентября 2018 года venerahot #
**Разъемную форму застелила пергаментом.
*** Форма большевата
28 сентября 2018 года venerahot #
28 сентября 2018 года venerahot #
Делала в разьемной форме, но застрелила ее пергаментом. Форма у меня больше вариантов, поэтому пирог плосковат. И из-за недопека карамель не вся растворилась( но все равно вкусно) и цвет у пирога не такой насыщенный, как у вас.
И ещё, мне показалось, что удобнее раскатать тесто и намазать начинку на пласт, а потом уже резать на полоски, т.к.иначе начинка затекает в щели)
15 сентября 2018 года рева-2016 #
22 марта 2018 года cool seb2010 #
16 марта 2018 года ДАЛИДА1 #
23 февраля 2018 года ms olya1226 #
23 февраля 2018 года lina0710 #
23 февраля 2018 года jannasimf #
23 февраля 2018 года lina0710 #
23 февраля 2018 года nnutty #
23 февраля 2018 года lina0710 #
23 февраля 2018 года korztat #
23 февраля 2018 года lina0710 #
23 февраля 2018 года Marioka82 # (автор рецепта)
23 февраля 2018 года ms olya1226 #
26 февраля 2018 года lina0710 #
23 февраля 2018 года Лилек3011 #
26 февраля 2018 года lina0710 #
24 февраля 2018 года laka-2014 #
26 февраля 2018 года lina0710 #
26 февраля 2018 года laka-2014 #
24 февраля 2018 года Лиса Петровна #
26 февраля 2018 года lina0710 #
24 февраля 2018 года Galiniya #
26 февраля 2018 года lina0710 #
5 декабря 2017 года Beniz #
4 ноября 2017 года Dude7787 #
4 ноября 2017 года Marioka82 # (автор рецепта)
4 ноября 2017 года Dude7787 #
7 июля 2017 года Zepe #
4 июля 2017 года lenusyaknesenka #
1 июня 2017 года Tata0330 #
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