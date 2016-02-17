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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 17 февраля 2016, 15:23
  • 96278

Шотландский спиральный пирог

Рецепт: Шотландский спиральный пирог

Рецепт данного пирога нашла на американском сайте. Автор пирога писала, что это невероятно вкусный торт, фото готового блюда меня сразу привлекло! Да, именно торт в оригинале он назывался "Шотландский вислоухий спиральный торт". Так как, тортов на дрожжевой основе я не встречала, у меня он будет пирог. Рецепт не сложный, но времени, немного на его приготовление и подготовку, уйдет. Результат-потрясающий! Шапочка из ароматной карамели никого не оставит равнодушным!!! За рецепт спасибо американской девушке, по имени Моника! Этим рецептом хочу выразить свою любовь и признание всем пользователям сайта "Поваренок", а так же его организаторам!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Шотландский спиральный пирог»:

Тесто

Карамель

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4145 ккал 		белки
56.3 г 		жиры
163.6 г 		углеводы
619 г
100 г блюда
ккал
331.6 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
13.1 г		 углеводы
49.5 г


Рецепт «Шотландский спиральный пирог»:

Все ингредиенты для теста, загрузить в чашу ХП. Тесто я замешивала на режиме "основной замес теста".

Итак, у кого нет ХП поступаем следующим образом: Берем емкость, в ней разводим, в теплом молоке дрожжи, добавляем сахар и даем немного им подружиться. Добавляем муку, растительное масло, сливочное масло комнатной температуры и замешиваем тесто. Накрываем тесто полотенцем и оставляем для расстойки в теплом месте на 1-1,5 часа. После чего тесто обмять и приступать к формовке.

Пока тесто подходит, нужно приготовить карамель.
В сотейник или сковороду поместить все ингредиенты для карамели и нагреть на среднем огне.

Когда масса начнет пыхтеть и пузыриться, убираем с огня.

Приготовленную карамель нужно вылить в форму для запекания. Данная масса может затвердеть, но это нормально, она при выпечки снова начнет плавиться. И тут хочется отметить один ВАЖНЫЙ ШАГ, форму для запекания взять цельную (не разъемную) и желательно с высокими краями, так как при запекании карамель будет пытаться убежать. Если же, у Вас нет формы с высоким бортами, во избежание утечки карамели по духовому шкафу и дальнейшего подгорания, нужно застраховаться и под форму поставить пустую форму для запекания-большего размера.

Далее подготовим начинку. Нужно растопить сливочное масло, добавить растительное, корицу, имбирь, мускатный орех и мед. Хорошо перемешать. Данную массу мы буден наносить кулинарной кистью на тесто.

Далее, тесто раскатать прямоугольником.
При помощи ножа для пиццы, разрезать на полоски шириной примерно 5 см. Кистью нанести пряную начинку.

Тесто сворачиваем улиткой (спиралькой), и выкладываем в форму для запекания, на остывшую карамель.

Формируем пирог таким образом, чтоб ему было куда подниматься.
Верхушку пирога нужно придавить, для равномерности. Дать подняться в теплом месте 20 минут.

Запекаем в предварительно разогретом шкафу до 180 градусов, 25-30 минут. После выпекания, сразу же переворачиваем пирог на тарелку. Делаем это очень аккуратно, так как карамель жидкая и обжигающая. ВАЖНО! не даем остывать пирогу в форме, иначе карамель застынет и пирог прилипнет и его уже будет не достать.

У меня этот пирог вызвал полный восторг. Верхушка пирога бесподобная, слегка хрустящая и тянущаяся, с насыщенным карамельно-ирисковым вкусом. Рекомендую приготовить!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Кулинарное признание в любви" На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт Рецепт для хлебопечки

Теги: праздник выпечка десерт ужин обед

Вкусы: карамельный сдобный пряный сладкий

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Шотландский спиральный пирог
Описание: Рецепт данного пирога нашла на американском сайте. Автор пирога писала, что это невероятно вкусный торт, фото готового блюда меня сразу привлекло! Да, именно торт в оригинале он назывался "Шотландский вислоухий спиральный торт". Так как, тортов на дрожжевой основе я не встречала, у меня он будет пирог. Рецепт не сложный, но времени, немного на его приготовление и подготовку, уйдет. Результат-потрясающий! Шапочка из ароматной карамели никого не оставит равнодушным!!! За рецепт спасибо американской девушке, по имени Моника! Этим рецептом хочу выразить свою любовь и признание всем пользователям сайта "Поваренок", а так же его организаторам!


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Фотографии «Шотландский спиральный пирог» от приготовивших (25)

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Комментарии и отзывы

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Делала в виде булочек, очень вкусные получились. Прочла комментарии и сварила карамели в два раза больше, и зря. Карамель застыла и без подогрева булочки тяжело жевать. В следующий раз сделаю всё по рецепту. Спасибо!
Спасибо огромное за ваши рецепты, они великолепны! Решила делать отдельными булочками( удобно) . Правда делаю в 2 раза больше карамели и начинки (добавляю орех- восхитительный вкус) .
Нам тоже очень понравился пирог, хотя по вкусу он мне больше напоминает сдобную булку. Все пропеклось, все получилось, карамель очень вкусная. Буду готовить еще, спасибо. Пекла вчера в десять вечера, сегодня остался не большой кусочек только.
Оказывается простые витушки можно заменить таким оригинальным пирогом, ведь принцип тот же - сворачиваем)) У меня получился такой пухлячок) Я заменила корицу кокосовой стружкой (мои домочадцы ее не любят) и с распаренным маком думаю будет также вкусно! Спасибо Мастерам за вдохновение!
Эххх, не хватило мне опыта и формы побольше размером
Сама готовлю совсем недавно. Да и в принципе всё, что я пекла было по типу «смешал, вылил в форму, поставил в духовку».
Всё было хорошо до того момента, пока я не достала пирог. Он был в два раза больше чем сама форма
Переворачивая, не рассчитала размер тарелки и вся карамель оказалась на столе ну и благополучно растеклась по нему))
Отрезав кусочек, посмотрев что да как, ч поняла, что пирог не до конца пропекся. Перекладывать да ещё и переворачивать его обратно в форму я не представляла как, поэтому, разрезав на кусочки и перенеся на пергаментную бумагу, допекла так, как получилось.
навозилась я конечно

Разрезать красную ленту и попробовать что получилось поручу своему молодому человеку. Но,судя по запаху, оставлю в своей кк (но уже буду знать к чему быть готовой ) )так что большое спасибо за рецепт❤
И, собственно, фото «шедевра»
Уважаемый автор, здравствуйте.
Приготовила ваш пирог, сделала двойную карамель, можно было сделать еще двойную начинку.
Получилось безумно вкусно! Попробовала горячим, на ночь глядя))) прощай, талия)))))))
ну очень вкусно, безумно! Завтра попробую холодным.
единственный момент - тесто у меня настаивалось 4 часа, некогда было испечь. и наверное, поэтому пирог имеет сильный запах дрожжевого теста. Да и пекла я дольше - около часа, т.к. через 30 мин была абсолютно сырая середина. сначала я тонко раскатала, потом покрыла начинкой, а потом порезала на полосочки.

очень вкусно, еще раз спасибо. В след. раз увеличу кол-во начинки в 2 раза.
Рецепт утащила в копилку, буду печь!
Боже мой!!!!!!!
Я сегодня первый раз тут, на этом сайте, а тут такие вкусняхи!
Даже не знаю, что приготовить уже сегодня, а что оставить до выходных!
Тупой телефон... Наделал мне кучу исправлений, а сайт не даёт исправить))) *надо было кормить ребенка
**Разъемную форму застелила пергаментом.
*** Форма большевата
И сахар у меня был белый, что на цвете тоже сказывается не лучшим образом
Сделала все по рецепту, очень вкусно, только недоделанный немного-может было малыша идти кормить.
Делала в разьемной форме, но застрелила ее пергаментом. Форма у меня больше вариантов, поэтому пирог плосковат. И из-за недопека карамель не вся растворилась( но все равно вкусно) и цвет у пирога не такой насыщенный, как у вас.
И ещё, мне показалось, что удобнее раскатать тесто и намазать начинку на пласт, а потом уже резать на полоски, т.к.иначе начинка затекает в щели)
Вкусный пирог, обязательно буду повторять! Почитав отзывы, карамели сделала двойную порцию. Спасибо автору за рецепт.
Спасибо за очень подробное описание рецепта !Очень аппетитный , необычный !!!
Пирог бесподобный!Пеку уже несколько раз,уходит моментально.Последний раз,за неимением коричневого сахара,взяла белый и на свой страх и риск добавила ...порошок какао!Прямо в начинающую закипать карамель,все время перемешивая!
Чудесный пирог
Обалденный пирог! Нереально вкусный! Девочки, не проходите мимо, очень рекомендую приготовить эту вкусноту! Мы ели еще горячим, не могли дождаться остывания, а остановиться вообще было невозможно.)) Оленька, огромное спасибо за потрясающий рецепт!
Линочка, аппетитный, вкусный и красивый пирог!!!
Спасибо, моя хорошая! Очень вкусный пирог!
Умеешь зазвать на чай, вкусно как! Испечём!
Обязательно испеки, Натуль! Я была под огромным впечатлением от этого пирога!
Ответ для lina0710
Лина, ты просто смельчак-такой рецепт заковыристый и так здорово получилось! Я бы точно не рискнула-карамель вообще не мой конек, мягко говоря!
Танюш, глаза боятся, а руки делают. Очень он меня заинтересовал и в итоге оправдал все мои ожидания.
Ответ для lina0710
Спасибо за отчет!!!! очень рада,что рецепт пригодился!
Ответ для lina0710
Линочка,умопомрачительный у тебя пирог
Оленька, спасибо, дорогая!
Ответ для lina0710
Линочка, какой яркий красавиц пирог получился!!! Так и хочется бежать и повторять!!!
Лилечка, большое спасибо! Очень рекомендую пирог! Как приятно, что я смогла тебя соблазнить!
Ответ для lina0710
Линочек, не проходим уже мимо такой красоты!!!
Ленусь, я очень рада! Спасибо, дорогая, за внимание и поддержку!
Ответ для lina0710
Линушка!Красивейшая улиточка спиральная получилась
Аленька , спасибо, милая!
Ответ для lina0710
Линочка, ты себе все усложняешь и усложняешь задачи ! У меня не только глаза боялись бы, но и руки испугались бы и от страха задрожали . А как бы хотелось попробовать такой "заковыристый" пирог
Галечка, это только так кажется, а на самом деле он совсем несложный. Пробуй и не раздумывай, у тебя все получится! Спасибо, моя дорогая!
Благодарю за такой восхитительный пирог! Я в восторге. Большое спасибо, только я начинку и карамель сделала двойную порцию, остальное как в рецепте. Супер, буду готовить ещё мнооого раз😊
Marioka82, а можно вместо тростникового обычный сахар взять? Закончился не первой порции пирога а бежать в магаз уж очень вломммммммм
можно!
Спасибо
Какая вкусняшка! Я обязательно попробую! Спасибо за рецепт!
Суперулитка! Над красотой еще нужно поработать, но вкуус!! Ням-ням! Горячим лучше не пробовать - остановиться невозможно! Спасибо за рецепт!
Замечательный,очень интересный и вкусный пирог!Понравился-однозначно!Спасибо большое за чудесный рецепт!
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