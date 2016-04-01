Все мы иногда пользуемся консервированной фасолью и горошком. Из баночек мы обычно сливаем лишнюю жидкость- рассол, а ведь из него можно приготовить постный майонез! По вкусу не отличить от домашнего на желтках. Густой консистенции, хранится в холодильнике до 7 дней. Четко соблюдаем инструкции и все получится!!! Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 500 мл готового продукта. Для меня этот рецепт палочка-выручалочка!!! За идею данного майонеза благодарю Иру Вишня.