Все мы иногда пользуемся консервированной фасолью и горошком. Из баночек мы обычно сливаем лишнюю жидкость- рассол, а ведь из него можно приготовить постный майонез! По вкусу не отличить от домашнего на желтках. Густой консистенции, хранится в холодильнике до 7 дней. Четко соблюдаем инструкции и все получится!!! Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 500 мл готового продукта. Для меня этот рецепт палочка-выручалочка!!! За идею данного майонеза благодарю Иру Вишня.
- 1 апреля 2016, 9:49
- 132809
Постный майонез
Ингредиенты для «Постный майонез»:
- Сахар (с горкой) — 1 ч. л.
- Масло подсолнечное ("Олейна" ) — 350 мл
- Соль (без горки) — 1 ч. л.
- Сок лимонный — 1 ч. л.
- Уксус (яблочный) — 1 ч. л.
- Фасоль консервированная ((150 мл рассола), можно взять рассол от горошка ) — 1 бан.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3606.2 ккал
|
белки
28.2 г
|
жиры
351 г
|
углеводы
84 г
|100 г блюда
|ккал
445.2 ккал
|белки
3.5 г
|жиры
43.3 г
|углеводы
10.4 г
Рецепт «Постный майонез»:
Для приготовления постного майонеза, понадобиться погружной блендер.
Итак, слить рассол от консервированной фасоли в чашу блендера. У меня рассол от красной фасоли, можно взять от белой, от консервированного горошка.
В рассол добавить уксус, сахар, соль и сок лимона. Взбить блендером пару секунд. Отмеряем подсолнечное масло. Подсолнечное масло желательно налить в емкость с носиком, так нам удобнее будет его вливать тонкой струйкой.
Далее, включить блендер, на средние обороты, и начинаем вливать тонкой струйкой подсолнечное масло. Чем тоньше струйка, тем лучше начнет схватываться и взбиваться майонез. Обороты блендера (скорость) можно увеличить.
Взбиваем майонез до нужной консистенции, в нашем случае-чтоб ложка стояла) Если майонез не загустел до той консистенции которую вы хотели, добавьте еще немного подсолнечного масла и еще раз хорошо взбейте. Такой майонез можно хранить в холодильнике до 7 дней.
Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 500 мл готового продукта.
Примечание: мой майонез получился слегка -лилового оттенка, так как рассол был от красной фасоли. Из рассола от белой фасоли и горошка, получится белый! Так же со слов автора рецепта, майонез можно приготовить на кукурузном рассоле (но признаюсь честно этот вариант я не пробовала)!!!
Комментарии и отзывы
9 июля Людмила Козеева #
21 мая Сар_Татьяна #
Спасибо за оригинальный, вкусный и простой рецепт! Возьму на вооружение
7 марта астра8 #
28 декабря 2019 года ольга алексеевна 2 #
1 декабря 2019 года suntrek #
29 ноября 2019 года Анастасия Малыгина #
Благодарю!
27 сентября 2019 года minskaya86 #
27 августа 2019 года spomigueva #
25 июня 2019 года NataKrut85 #
1 июля 2019 года Olga-Olga #
2 июля 2019 года NataKrut85 #
5 апреля 2019 года Olga-Olga #
5 апреля 2019 года PYMA-2016 #
4 апреля 2019 года nejhnost #
правда ложка у меня наверное не стоит поставила в холодильник, может загустеет больше а так, я немного горчицы добавила, чуть больше лимонного сока, сахара и соли, вкус получился насыщеннее, мне так нравится в салат со свежими овощами прекрасно зашёл майонезик
30 марта 2019 года irvikt 80 #
28 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года jannasimf #
28 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года jannasimf #
28 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года Лиса Петровна #
28 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года Лиса Петровна #
28 марта 2019 года lina0710 #
28 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года nelliundco #
28 марта 2019 года Natkati #
28 марта 2019 года nelliundco #
28 марта 2019 года Natkati #
28 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года nelliundco #
28 марта 2019 года Natkati #
28 марта 2019 года nelliundco #
28 марта 2019 года Natkati #
28 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года Natkati #
28 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года Dama-Lorik #
29 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года mazziadri #
29 марта 2019 года Просто Мэри #
28 марта 2019 года virgola71 #
А я ещё не съела таблетку для храбрости, страшновато как-то браться за такое!
29 марта 2019 года Просто Мэри #
29 марта 2019 года PYMA-2016 #
29 марта 2019 года Просто Мэри #
29 марта 2019 года Глушец #
29 марта 2019 года Просто Мэри #
27 марта 2019 года Наталья Ропот #
22 марта 2019 года Окс GGG #
15 марта 2019 года Галченок Галя #
13 марта 2019 года Джульета #
В следующий раз исправлюсь!
Большое спасибо за рецепт
14 февраля 2019 года Гзэлия #
31 декабря 2018 года elli_luchs #
20 декабря 2018 года Сонька_25 #
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