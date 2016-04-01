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Версия для печати Рецепты Соусы Домашний майонез
  • 1 апреля 2016, 9:49
  • 132809

Постный майонез

Рецепт: Постный майонез

Все мы иногда пользуемся консервированной фасолью и горошком. Из баночек мы обычно сливаем лишнюю жидкость- рассол, а ведь из него можно приготовить постный майонез! По вкусу не отличить от домашнего на желтках. Густой консистенции, хранится в холодильнике до 7 дней. Четко соблюдаем инструкции и все получится!!! Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 500 мл готового продукта. Для меня этот рецепт палочка-выручалочка!!! За идею данного майонеза благодарю Иру Вишня.

Категория: Соусы Домашний майонез

Ингредиенты для «Постный майонез»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3606.2 ккал 		белки
28.2 г 		жиры
351 г 		углеводы
84 г
100 г блюда
ккал
445.2 ккал		 белки
3.5 г		 жиры
43.3 г		 углеводы
10.4 г

Рецепт «Постный майонез»:

Подготовить продукты.

Для приготовления постного майонеза, понадобиться погружной блендер.
Итак, слить рассол от консервированной фасоли в чашу блендера. У меня рассол от красной фасоли, можно взять от белой, от консервированного горошка.

В рассол добавить уксус, сахар, соль и сок лимона. Взбить блендером пару секунд. Отмеряем подсолнечное масло. Подсолнечное масло желательно налить в емкость с носиком, так нам удобнее будет его вливать тонкой струйкой.

Далее, включить блендер, на средние обороты, и начинаем вливать тонкой струйкой подсолнечное масло. Чем тоньше струйка, тем лучше начнет схватываться и взбиваться майонез. Обороты блендера (скорость) можно увеличить.

Взбиваем майонез до нужной консистенции, в нашем случае-чтоб ложка стояла) Если майонез не загустел до той консистенции которую вы хотели, добавьте еще немного подсолнечного масла и еще раз хорошо взбейте. Такой майонез можно хранить в холодильнике до 7 дней.

Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 500 мл готового продукта.
Примечание: мой майонез получился слегка -лилового оттенка, так как рассол был от красной фасоли. Из рассола от белой фасоли и горошка, получится белый! Так же со слов автора рецепта, майонез можно приготовить на кукурузном рассоле (но признаюсь честно этот вариант я не пробовала)!!!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Пост с Олейной" На обед : На закуску На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: соус ужин обед завтрак

Вкусы: насыщенный

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Постный майонез
Рецепт: Постный майонез

Все мы иногда пользуемся консервированной фасолью и горошком. Из баночек мы обычно сливаем лишнюю жидкость- рассол, а ведь из него можно приготовить постный майонез! По вкусу не отличить от домашнего на желтках. Густой консистенции, хранится в холодильнике до 7 дней. Четко соблюдаем инструкции и все получится!!! Из указанного количества ингредиентов у меня получилось 500 мл готового продукта. Для меня этот рецепт палочка-выручалочка!!! За идею данного майонеза благодарю Иру Вишня.

Ингредиенты для «Постный майонез»:

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Комментарии и отзывы

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Блендер у меня не погружной и он у меня не густой получился,но прочитала комментарии и завтра попробую добавить еще раст.масла и взбить.
Рецепт удивил и очень заинтересовал. Майонез употребляем редко, но тут стало интересно, что получится Дети сказали, что вкуснее магазинного майонеза По консистенции приготовила не очень густой. Хранение в холодильнике перенес хорошо, как и запекание в духовке ( на рыбе, на грибах). Испытания прошел!
Спасибо за оригинальный, вкусный и простой рецепт! Возьму на вооружение
Делала на на фасоли и немного кукурузы (естественно, жидкости от них) , все по рецепту. Но! Не люблю много подсолнечного масла и смогла сделать из 250мл масла. Плюс положила 2 зубчика чеснока + хоррошая ложка баварской горчицы с зернами + щепотка прованских трав. Не жирный, ароматный, с кислинкой. Очень вкусно! Спасибо за рецепт.
Все получилось наилучшим образом. Я очень скептически относилась к таким рецептам постного майонеза. Но это так вкусно и красиво, приятная густота, знаешь из чего сделано. Вместо уксуса положила рассол из под маринованных помидор. Спасибо! Буду делать из ничего считай классный майонез! Всем рекомендую. Не жалейте масла, кладите сверх нормы и соус загустеет. С наступающим Новым годом и новых классных постных рецептов!
Спасибо за рецепт! Только что сделала, правда добавила ещё дижонскую горчицу. Получился очень густой и очень вкусный!
Спасибо за рецепт! Не добилась желаемой консистенции, не стала ещё масла добавлять, в остальном все понравилось! Жидкость от фасоли и от горошка испытала) отличный вариант домашнего "майонеза", до сих пор готовила подобный соус только на молоке "Юлия", он с "Поваренка".
Благодарю!
Очень выручает ваш рецепт в пост. Делала с рассолом и от горошка и от фасоли. Получается всегда. Спасибо =)
Просто супер! Спасибо огромное! Выручили на раз-два!
Здравствуйте! Что-то у меня не получилось! Скажите, а сколько Вы взбивание по времени? Может не добила, но консистенция ваще жидкая. Использовала жидкость от горошка.
Думаю, все зависит от качества рассола: от количества белка в нем. Попробуйте взять рассол от консервов другого производителя. Я не знаю, можно ли писать названия марки, которую я использовала? Если Вас еще это интересует, напишу Вам лично.
Спасибо! Да интересует! Напишите, пожалуйста, какой Вы использовали, т.к. у меня получилась жижечка. И сколько по времени Вы взбивали?
Приготовила сегодня постный майонез. Честно говоря, не ожидала такого потрясающего результата! Вкусный, густой соус. Только у меня ушло 450 мл масла, и я добавила горчицу. Просто чем больше масла, тем гуще майонез. Спасибо большое за рецепт!
Отличный результат!
Ооой, как я рада вашему рецепту! И всем кто написал здесь свои комментарии! Как я рада! Первый раз получилось сделать "свой" майонез! и что именно "Олейну" нужно брать прочитала и что вместо яйца сироп от горошка можно использовать в пост - то, что канон прописал всё получилось, вся семья довольна
правда ложка у меня наверное не стоит поставила в холодильник, может загустеет больше а так, я немного горчицы добавила, чуть больше лимонного сока, сахара и соли, вкус получился насыщеннее, мне так нравится в салат со свежими овощами прекрасно зашёл майонезик
Да, отличный рецепт! Я много раз делала такой майонез. Очень вкусно с добавками - с чесноком, с зеленью и др. И, кстати, на кукурузном рассоле не получился
Готовлю майонез во второй раз. Первый раз было очень страшно... Очень страшно, что масло будет использовано зря.. Но майонез загустел в одно мгновение ... Во второй раз я его сделала более нежным... Нежная консистенция, очень натуральный вкус! Никакой магазинный рядом не стоял! Спасибо автору за рецепт! Очень горда собой, я что решилась на такое отважное блюдо как домашний майонез!
Мариночка, молодец! Отлично получилось у тебя!
Я так боялась, Жанночка, в первый раз... А потом в одно мгновение - раз и густо... А во второй уже не так страшно было... Но результат потрясающий! Домашний майонез очень нежный, нет излишней жирности; он не такой агрессивный... И можно спокойно салатик им заправить, без опаски за составляющие...
Надо и мне решиться. ? нет сырых яиц!
Конечно, Жанночка! Решайся, не бойся! Он загустеет обязательно!
Ответ для Просто Мэри
Молодец,Мариночка! Как он себя в салате ведет,отличается на вид и вкус от привычного сильно?
Спасибо, Алечка! Его надо чуть меньше, чем обычного майонеза. Потому что он у меня не особенно густой (сама так захотела). А я не люблю салатики плавающие... Но вкус, он более нежный, натуральный, естественный! Магазинному майонезу - бой! Делала из зелёного горошка, хочу еще из кукурузы попробовать...
Ответ для Просто Мэри
Мариночка, отличный майонез получился! Такой прекрасный натюрморт у тебя!
Спасибо за похвалу, Линочка! Оч вкусно!!!!!
Ответ для Просто Мэри
Ого, какой классный рецепт ,Марина . Спасибо за наводку, забрала
Нелли, еще посмотри Майонез из аквафабы!!!
Спасибо Наташа , я уже его как то видела, но скептически отнеслась . А теперь думаю, надо попробовать
обязательно сделай, потом постоянно будешь делать, когда баночку горошка или фасольки откроешь... Делается очень быстро... !!! Можно добавить чесночок, зелень, специи любимые, вообще, шикарный соус будет!!!
Ответ для nelliundco
Абсолютно с Наташей согласна... Сделаешь раз - и понеслось...
Ответ для Natkati
Наташа, они по вкусу разные? Состав похож
здесь, вроде, горчицы нет, а там есть...
Да, здесь лимон, а там горчица . Попробую оба и определим, какой нам больше по вкусу
там тоже лимонный сок идет, или уксус, я сок добавляю!
Ответ для nelliundco
Спасибо за похвалу, Неллечка! Рада быть полезной!
Ответ для Просто Мэри
Мариша, я тоже делаю такой майонез из аквафабы! И мне он очень нравится!!!
Ответ для Natkati
Рада, что наши вкусы совпадают, Наташ!
Ответ для Просто Мэри
Мариночка, замечательный домашний майонез!
Спасибо за похвалу, Ларочка!
Ответ для Просто Мэри
Мариночка, молодчина ! Есть чем гордиться, отличный результат ! Я, наверное, на это никогда не решусь Но рецепт возьму на заметку, а вдруг... !
Ларочка, спасибо за похвалу, дорогая!
Ответ для Просто Мэри
Мариночка! Какая ты молодчинка! Какой вкусный приготовила майонез!
А я ещё не съела таблетку для храбрости, страшновато как-то браться за такое!
Спасибо на добром слове, Юлечка!
Ответ для Просто Мэри
Замечательный майонез, на фото отличный натюрморт! А за отвагу, Мариночка, отдельный плюсик!!!!
Спасибо, Настенька! Ты всегда добра ко мне!
Ответ для Просто Мэри
Суперррский какой майонез, Мариночка!!! Очень Красивое Фото!!!
Спасибо за похвалу, Танечка! Очень вкусно получилось!
Отличный рецепт.Майонез получился как надо,и по вкусу и по виду.Сразу вспомнила свой давний опыт приготовления майонеза на желтках))Тогда блендера еще не было и взбивала вручную,расслоился и пришлось вылить((Зато теперь-красота!Получилось с первого раза!Спасибо!Оставлю себе в КК)
Все получилось, но на мой вкус очень много масла. Оно прямо доминирует и сразу чувствуется во вкусе. Спасибо за опыт, но повторять не буду.
Спасибо за рецепт. Несмотря на то, что чаша от блендера скакала по всему столу (родной чаши давно нет, пришлось взбивать в чем было) и масло вливала как попало, а не тоненькой струйкой, всё получилось!!!
Все прекрасно взбилось!!!....но, я уменьшила пропорции отвара и масла,а специи положила по рецепту вообщем, солененько получилось.
В следующий раз исправлюсь!
Большое спасибо за рецепт
Спасибо за рецепт. очень понравился майонез. Я правда брала простой уксус. Но тоже вкусно
Отличнейший рецепт, спасибо большое! Единственный минус - очень соленый майонез получается, нужно уменьшать количество соли как минимум в два раза.
Попробовала из отвара фасоли, не получилось. Сначала вроде бы начало схватываться, а потом стало опять жидким((( жалко
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