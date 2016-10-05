Холодец из индейки с куриными потрошками

Мясо отделяем от костей, режем ножом или разделяем руками. Потроха (сердце, печень и желудочек) так же нарезаем и добавляем к индейке. Морковь и грибы нарезаем: морковь кружочками, грибы на 4 части. Несколько кусочков грибов я отложила для украшения, остальные смешала с мясом.

В бульон добавляем чеснок с розмарином, перемешиваем.

На дно салатника выкладываем грибы, петрушку, по бокам я уложила кружочки моркови. Аккуратно выкладываем мясо и не менее аккуратно заливаем бульоном.