Очень вкусный, питательный и нежирный холодец. Куриные потрошки придают своеобразную нотку холодцу. Добавление овощей делает холодец более ароматным. Приготовление в посуде Zepter получается легким и с сохранением всех полезных витаминов и микроэлементов.
- 5 октября 2016, 13:56
- 4145
Холодец из индейки с куриными потрошками
Ингредиенты для «Холодец из индейки с куриными потрошками»:
- Индейка (крыло) — 800 г
- Потроха (набор) — 500 г
- Шампиньоны — 150 г
- Морковь (небольшая) — 1 шт
- Перец болгарский — 1 шт
- Лук репчатый (маленькая) — 1 шт
- Чеснок — 3 зуб.
- Розмарин (сухой) — 0,5 ч. л.
- Вода — 500 мл
- Перец черный (горошком) — 4 шт
- Петрушка (для украшения) — 3 веточ.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3811.4 ккал
|
белки
188 г
|
жиры
98.1 г
|
углеводы
49.4 г
|100 г блюда
|ккал
167.2 ккал
|белки
8.2 г
|жиры
4.3 г
|углеводы
2.2 г
Рецепт «Холодец из индейки с куриными потрошками»:
Подготовить овощи: морковь и шампиньоны очистить, помыть. Из перца удалить семена и перегородки, лук очистить от шелухи. Перец порезать на несколько частей.
Куриные потроха помыть, выложить на дно кастрюли Zepter. У меня был набор:шея,2 лапки,2 крыла, печень, сердечко и желудочек. Маленькие от цыпленка. Крыло индейки разрезать по суставам, положить на потроха.
Накрыть кастрюлю крышкой и поставить на самую маленькую конфорку на огонь ниже среднего. Как только стрелка термоконтроллера подберется к зеленой зоне убавить огонь до минимального и оставить на плите на 20 минут. По истечении 20 минут огонь выключить и оставить на плите еще на 20 -30 минут, крышку не открывать.
Чеснок очистить и пропустить через пресс. Добавить к чесноку сухой розмарин и ложкой хорошо чеснок растереть с розмарином.
Мясо отделяем от костей, режем ножом или разделяем руками. Потроха (сердце, печень и желудочек) так же нарезаем и добавляем к индейке. Морковь и грибы нарезаем: морковь кружочками, грибы на 4 части. Несколько кусочков грибов я отложила для украшения, остальные смешала с мясом.
В бульон добавляем чеснок с розмарином, перемешиваем.
На дно салатника выкладываем грибы, петрушку, по бокам я уложила кружочки моркови. Аккуратно выкладываем мясо и не менее аккуратно заливаем бульоном.
Убираем салатник в холодильник и оставляем для застывания на 2-3 часа. Я проверила: через 1,5 часа холодец уже застыл, но ели мы через 5 часов. Приятного аппетита и вам!
Основное полезное свойство холодца состоит в обильном содержании особого белка – коллагена. Коллаген является основой всех соединительных тканей человеческого организма. Коллаген не дает тканям организма разрушаться, обеспечивает эластичность костной ткани, тормозит процессы старения в организме. Все это обеспечивает пользу холодца для людей, которые подвержены различным недугам опорно-двигательной системы. Еще один очень важный компонент колодца – это желатин, необходимый для подвижности и амортизации суставов. Многим хозяйкам известно, что в холодце присутствует такое вещество, как глицин (иначе говоря — аминоуксусная кислота) нормализующее функционирование головного мозга, помогающее избавиться от продолжительных депрессивных состояний. Холодец, помимо всего прочего, является богатым источником витаминов группы В, благодаря чему способствует образованию гемоглобина, положительно сказывается на состоянии нервной системы. А калорийность холодца из индейки 52,0 кКал на 100 гр продукта.
Комментарии и отзывы
вчера в 2:16 elenaozerova #
5 января 2020 года vlada ta #
11 января 2020 года Mamita SI # (автор рецепта)
2 февраля 2018 года inna_2107 #
11 марта 2018 года Mamita SI # (автор рецепта)
10 октября 2016 года мисс #
10 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
7 октября 2016 года lelikloves #
8 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
7 октября 2016 года Wera13 #
7 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
7 октября 2016 года sentyabr #
7 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
6 октября 2016 года veronika1910 #
6 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
6 октября 2016 года Ирушенька #
6 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
5 октября 2016 года JeSeKi # (модератор)
5 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
5 октября 2016 года Притулинская25 #
5 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
5 октября 2016 года diana1616 #
5 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
5 октября 2016 года chapushil #
5 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
5 октября 2016 года Суслик Маринка #
5 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
5 октября 2016 года karamelishna50 #
5 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
5 октября 2016 года Ялорис #
5 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
5 октября 2016 года Анастасия АГ #
5 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
5 октября 2016 года Himbeeren #
5 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
5 октября 2016 года Kuss #
5 октября 2016 года Mamita SI # (автор рецепта)
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