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Версия для печати Рецепты Закуски Заливное
  • 5 октября 2016, 13:56
  • 4145

Холодец из индейки с куриными потрошками

Рецепт: Холодец из индейки с куриными потрошками

Очень вкусный, питательный и нежирный холодец. Куриные потрошки придают своеобразную нотку холодцу. Добавление овощей делает холодец более ароматным. Приготовление в посуде Zepter получается легким и с сохранением всех полезных витаминов и микроэлементов.

Категория: Закуски Заливное

Ингредиенты для «Холодец из индейки с куриными потрошками»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3811.4 ккал 		белки
188 г 		жиры
98.1 г 		углеводы
49.4 г
100 г блюда
ккал
167.2 ккал		 белки
8.2 г		 жиры
4.3 г		 углеводы
2.2 г


Рецепт «Холодец из индейки с куриными потрошками»:

Подготовить овощи: морковь и шампиньоны очистить, помыть. Из перца удалить семена и перегородки, лук очистить от шелухи. Перец порезать на несколько частей.

Куриные потроха помыть, выложить на дно кастрюли Zepter. У меня был набор:шея,2 лапки,2 крыла, печень, сердечко и желудочек. Маленькие от цыпленка. Крыло индейки разрезать по суставам, положить на потроха.

Сверху выложить овощи, добавить перец горошком. Залить водой.

Накрыть кастрюлю крышкой и поставить на самую маленькую конфорку на огонь ниже среднего. Как только стрелка термоконтроллера подберется к зеленой зоне убавить огонь до минимального и оставить на плите на 20 минут. По истечении 20 минут огонь выключить и оставить на плите еще на 20 -30 минут, крышку не открывать.

Мясо будет полностью готовым и само отделяется от кости.

Достаем овощи и мясо из бульона и оставляем охладится.

Чеснок очистить и пропустить через пресс. Добавить к чесноку сухой розмарин и ложкой хорошо чеснок растереть с розмарином.

Мясо отделяем от костей, режем ножом или разделяем руками. Потроха (сердце, печень и желудочек) так же нарезаем и добавляем к индейке. Морковь и грибы нарезаем: морковь кружочками, грибы на 4 части. Несколько кусочков грибов я отложила для украшения, остальные смешала с мясом.
В бульон добавляем чеснок с розмарином, перемешиваем.
На дно салатника выкладываем грибы, петрушку, по бокам я уложила кружочки моркови. Аккуратно выкладываем мясо и не менее аккуратно заливаем бульоном.

Убираем салатник в холодильник и оставляем для застывания на 2-3 часа. Я проверила: через 1,5 часа холодец уже застыл, но ели мы через 5 часов. Приятного аппетита и вам!



Основное полезное свойство холодца состоит в обильном содержании особого белка – коллагена. Коллаген является основой всех соединительных тканей человеческого организма. Коллаген не дает тканям организма разрушаться, обеспечивает эластичность костной ткани, тормозит процессы старения в организме. Все это обеспечивает пользу холодца для людей, которые подвержены различным недугам опорно-двигательной системы. Еще один очень важный компонент колодца – это желатин, необходимый для подвижности и амортизации суставов. Многим хозяйкам известно, что в холодце присутствует такое вещество, как глицин (иначе говоря — аминоуксусная кислота) нормализующее функционирование головного мозга, помогающее избавиться от продолжительных депрессивных состояний. Холодец, помимо всего прочего, является богатым источником витаминов группы В, благодаря чему способствует образованию гемоглобина, положительно сказывается на состоянии нервной системы. А калорийность холодца из индейки 52,0 кКал на 100 гр продукта.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Zepter. Салаты и закуски На обед : Легкий / На закуску На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На закуску Специальное питание : Для беременных и кормящих / Для диеты

Теги: обед ужин праздник закуска

Вкусы: мясной овощной насыщенный

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Холодец из индейки с куриными потрошками
Рецепт: Холодец из индейки с куриными потрошками

Очень вкусный, питательный и нежирный холодец. Куриные потрошки придают своеобразную нотку холодцу. Добавление овощей делает холодец более ароматным. Приготовление в посуде Zepter получается легким и с сохранением всех полезных витаминов и микроэлементов.

Категория: Закуски Заливное

Ингредиенты для «Холодец из индейки с куриными потрошками»:

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Комментарии и отзывы

не знаю, как ведут себя грибы в холодце, но вот болгарский перец, особенно такой красный, спелый, здорово влияет на вкус продукта.... я добавляла его при варке холодца, мне, в принципе, понравилось, но вкус не совсем традиционный получается, а рецепт интересный, надо, как нибудь попробовать, приготовить
Такой прозрачный бульон получился!Как же удалось,что довольно большой формы ,холодец так держит круглую форму? Спасибо
хорошие желирующие свойства
Взяла на заметку рецепт!
Благодарю!
Шикарный холодец!
Большое спасибо,Светочка!
Красота
Спасибки!
Ух ты, какое фото, так и светится! Красочный получился холодец и красиво прозрачный!
Большое спасибо!
Замечательный рецепт
Спасибо,Вероника!
Аленушка, какая красота! Шикарный холодец!
Спасибо,моя хорошая!
Ну какой же он у тебя красивый Весь аж светится.
Спасибо огромное,Женечка!
Очень нравится этот холодец, спасибо за рецепт, давно искала что-то подобное.
Рада,что смогла помочь!
Замечательный холодец!
Большое спасибо,Светочка!
Очень интересный холодец!!!!
Большое спасибо!
Интересный и вкусный холодец!
Огромное мерси!
Надо приготовить! Спасибо, дорогая, за напоминание и за идею!
Холодец-наше всё!
Вкусно и красиво!
Огромное спасибо,Лариса!
Красотища!!
Спасибо,Стасенька!
Замечательный холодец!
Большое спасибо!
Очень вкусно и очень красиво!
Благодарю!
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