По данному рецепту любой кусочек бескостной говядины получится сочным, пряным и вкусным. При этом вам нужно только натереть мясо любимыми специями и запечь. Желательно запекать кусок мяса весом от 1 кг до 1,3 кг. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде, а также идеально для салатов. Если у вас вырезка, то есть способы получше. Я запекала таким образом говядину в трёх вариантах используемых специй.
- 29 января 2017, 2:10
- 83411
Говядина в духовке
Ингредиенты для «Говядина в духовке»:
- Говядина — 1,2 кг
- Соль — по вкусу
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Паприка сладкая (Сушёная+семена горчицы+чёрный перец молотый(по вкусу)) — 1 ст. л.
- Розмарин (Иголки сушёные+чёрный молотый перец) — 1 ч. л.
- Куркума (+чесночный порошок+смесь перцев) — 1 ч. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2208 ккал
|
белки
191.7 г
|
жиры
156.5 г
|
углеводы
7.6 г
|100 г блюда
|ккал
208.3 ккал
|белки
18.1 г
|жиры
14.8 г
|углеводы
0.7 г
Рецепт «Говядина в духовке»:
Кусочек мяса 1200 г, с множеством жил и прожилков, немного жира и совершенно неудобной формы.
Тем не менее, после запекания мясо буквально таяло во рту.
Основная часть была съедена в горячем виде, но то немногое, что осталось, пошло в нарезку на бутерброды.
Специи: паприка, чёрный молотый перец, зёрна горчицы, соль, оливковое масло.
Включить разогрев духовки на максимум.
Кусок бескостной говядины вымыть и обсушить.
Положить мясо на лист пергамента.
Посыпать специями, полить маслом и равномерно втереть специи в мясо.
Вариант третий, салатный.
Кусочек всего 700 г.
Специи: куркума, чесночный порошок, смесь перцев, соль, оливковое масло. Такой кусочек можно запекать меньше по времени, но я оставила время прежним и результат замечательный.
Затем в фольгу.
Два листа фольги положить крестом и свернуть по одному.
Отправляем мясо в разогретую до максимума (250°) духовку на 30 минут. После чего, снижаем температуру до 140° и держим мясо в духовке ещё час.
Если вы хотите подавать мясо в качестве горячего блюдо, достаньте мясо из духовки, нарежьте и подавайте.
Если вы хотите использовать мясо в качестве нарезки на бутерброды или в салаты, оставьте мясо в духовке до полного остывания, затем переложите в холодильник.
Мясо хорошо хранится в пергаменте.
Третий вариант я использовала для салата.
Небольшой оставшийся кусочек был моментально съеден в холодном виде.
Даже такой далеко не идеальный кусочек мяса получился бесподобным!
Второй вариант.
Комментарии и отзывы
8 часов назад Bad Robot #
12 часов назад hel-zei #
вчера в 19:28 ewgenija 87 #
20 июля 2020 года jannasimf #
28 ноября 2019 года ms sherra #
10 декабря 2019 года victoria ms # (автор рецепта)
6 ноября 2019 года Valeria_Karwan #
11 ноября 2019 года victoria ms # (автор рецепта)
13 ноября 2019 года Valeria_Karwan #
29 апреля 2019 года Леночка 53 #
Обязательно сделаю все три варианта!
Вика, спасибо большое за вкусный и простой рецепт!
29 апреля 2019 года wise1288 #
30 апреля 2019 года Леночка 53 #
2 мая 2019 года victoria ms # (автор рецепта)
6 марта 2019 года nelliundco #
6 марта 2019 года laka-2014 #
6 марта 2019 года nelliundco #
7 марта 2019 года laka-2014 #
7 марта 2019 года nelliundco #
7 марта 2019 года PYMA-2016 #
7 марта 2019 года nelliundco #
7 марта 2019 года mazziadri #
7 марта 2019 года nelliundco #
2 мая 2019 года victoria ms # (автор рецепта)
2 мая 2019 года nelliundco #
31 января 2019 года injin1976 #
2 февраля 2019 года victoria ms # (автор рецепта)
9 января 2019 года Dreyna #
Осталось попробовать курицу также запечь )))
9 января 2019 года Dreyna #
Осталось попробовать курицу также запечь )))
12 января 2019 года victoria ms # (автор рецепта)
8 января 2019 года Dreyna #
12 января 2019 года victoria ms # (автор рецепта)
27 ноября 2018 года Marikimoi #
Забили морозильную камеру свежей говядиной. (Раз в год перепадает моей семье такое счастье). С недоверием относилась к рецептам приготовления говядины в духовке. В мягкости сомневалась. Сегодня все же попробовала по вашему рецепту. Очень сочно и вкусно. Много сока внутри фольгированной бани,ничего не вытекло-противень сухой. У казахов есть деликатес-казы ( домашняя колбаса из конины) Вот в горячем виде вкус и божественный аромат мяса в точности повторил эту колбасу,по крайней мере ту,что приходилось мне пробовать. Если бы не сама готовила-подумала бы что она и есть.Завтра попробуем в холодном виде. Использовала соль,чёрный перец,паприку, куркуму, тертый чеснок, растительное масло.
Спасибо большое за рецепт! С удовольствием ссылку на эту страницу помещаю в записную книжку!
30 ноября 2018 года victoria ms # (автор рецепта)
3 ноября 2018 года kimkira #
Автору спасибо, попробую ещё раз)
3 ноября 2018 года victoria ms # (автор рецепта)
8 августа 2018 года lanar238 #
11 августа 2018 года victoria ms # (автор рецепта)
15 июня 2018 года glaros7 #
16 июня 2018 года victoria ms # (автор рецепта)
10 июня 2018 года Волкова Алла #
10 июня 2018 года victoria ms # (автор рецепта)
25 марта 2018 года Майя-Пчелкина Семейка #
25 марта 2018 года victoria ms # (автор рецепта)
25 марта 2018 года Майя-Пчелкина Семейка #
25 марта 2018 года victoria ms # (автор рецепта)
17 февраля 2018 года kilinaalena #
19 февраля 2018 года victoria ms # (автор рецепта)
19 февраля 2018 года kilinaalena #
1 февраля 2018 года sammer19858 #
1 февраля 2018 года victoria ms # (автор рецепта)
1 февраля 2018 года sammer19858 #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: