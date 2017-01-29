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  • 29 января 2017, 2:10
  • 83411

Говядина в духовке

Рецепт: Говядина в духовке

По данному рецепту любой кусочек бескостной говядины получится сочным, пряным и вкусным. При этом вам нужно только натереть мясо любимыми специями и запечь. Желательно запекать кусок мяса весом от 1 кг до 1,3 кг. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде, а также идеально для салатов. Если у вас вырезка, то есть способы получше. Я запекала таким образом говядину в трёх вариантах используемых специй.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Говядина в духовке»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2208 ккал 		белки
191.7 г 		жиры
156.5 г 		углеводы
7.6 г
100 г блюда
ккал
208.3 ккал		 белки
18.1 г		 жиры
14.8 г		 углеводы
0.7 г


Рецепт «Говядина в духовке»:

Кусочек мяса 1200 г, с множеством жил и прожилков, немного жира и совершенно неудобной формы.
Тем не менее, после запекания мясо буквально таяло во рту.
Основная часть была съедена в горячем виде, но то немногое, что осталось, пошло в нарезку на бутерброды.
Специи: паприка, чёрный молотый перец, зёрна горчицы, соль, оливковое масло.
Включить разогрев духовки на максимум.
Кусок бескостной говядины вымыть и обсушить.
Положить мясо на лист пергамента.
Посыпать специями, полить маслом и равномерно втереть специи в мясо.

Вариант второй: розмарин, чёрный молотый перец, соль и оливковое масло. Натереть мясо специями.

Вариант третий, салатный.
Кусочек всего 700 г.
Специи: куркума, чесночный порошок, смесь перцев, соль, оливковое масло. Такой кусочек можно запекать меньше по времени, но я оставила время прежним и результат замечательный.

Понадобится один лист пергамента и два листа фольги.
Заворачиваем мясо в пергамент.

Затем в фольгу.
Два листа фольги положить крестом и свернуть по одному.
Отправляем мясо в разогретую до максимума (250°) духовку на 30 минут. После чего, снижаем температуру до 140° и держим мясо в духовке ещё час.

Если вы хотите подавать мясо в качестве горячего блюдо, достаньте мясо из духовки, нарежьте и подавайте.
Если вы хотите использовать мясо в качестве нарезки на бутерброды или в салаты, оставьте мясо в духовке до полного остывания, затем переложите в холодильник.
Мясо хорошо хранится в пергаменте.

Мясо прекрасно нарезается, оно сочное, мягкое и ароматное.
На фото первый вариант.

Вариант второй. Весь был съеден в холодном виде.

Третий вариант я использовала для салата.
Небольшой оставшийся кусочек был моментально съеден в холодном виде.





Даже такой далеко не идеальный кусочек мяса получился бесподобным!



Второй вариант.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе / На закуску На праздничный стол На ужин : На горячее / На закуску Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: закуска завтрак обед ужин второе горячее праздник детям

Вкусы: мясной пряный изысканный

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Говядина в духовке
Рецепт: Говядина в духовке

По данному рецепту любой кусочек бескостной говядины получится сочным, пряным и вкусным. При этом вам нужно только натереть мясо любимыми специями и запечь. Желательно запекать кусок мяса весом от 1 кг до 1,3 кг. Вкусно как в горячем, так и в холодном виде, а также идеально для салатов. Если у вас вырезка, то есть способы получше. Я запекала таким образом говядину в трёх вариантах используемых специй.

Ингредиенты для «Говядина в духовке»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Говядина в духовке» от приготовивших (12)

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Комментарии и отзывы

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Здравствуйте. Вопрос мясо в духовку на противне выставляется? Я выкладываю в форму и подливаю воды. Как Вы это делаете?
Мясо супер получилось. Запекала огузок. Ребёнок 1 годик самостоятельно откусывал и жевал мясо. Спасибо огромное!
Готовила ещё на Новый год и была уверена, что отчиталась. Нежная и вкусная нарезка получилась. Хорошо нарезалась. Вика, спасибо большое за рецепт.
готовила два раза по этому рецепту. Вроде делала все одинаково. Первый раз было просто бесподобно, сочно, таяло во рту. Во второй раз говядина получилась сухой. Не знаю что делала не так. Сейчас надо готовить и боюсь
Возможно проблема не в Вас, а в качестве мяса.
Здравствуйте! Я новичок в готовке и очень люблю говядину))) Скажите пожалуйста а на каком режиме и на какой высоте лучше всего выпекать мясо? Спасибо
Простите, только увидела Ваш вопрос. Я запекаю говядину на среднем уровне духовки. В электрической на режиме верх/низ. В газовой просто на нужной температуре.
Спасибо огромное!
Кусочек говядины был 800гр и о-оочень неудобный, разваливался в руках. Я воспользовалась первым способом запекания. Получилось необычайно вкусно!!! Мясо вышло пряным, сочным, вкусным. В горячем виде ешь и не остановится, мягкое, нежное. Холодный вариант тоже отличный, но мясо становится более твердым, легко нарезается. Рекомендую!
Обязательно сделаю все три варианта!
Вика, спасибо большое за вкусный и простой рецепт!
Леночка! Как аппетитно
Спасибо, Светлана!
Ответ для Леночка 53
Леночка, бесподобное мясо получилось! Фото мегааппетитное!!!
Бесподобный рецепт . У меня был кусок мяса 1,2 кг, сухое мясо с прожилками, а получилось мягкое, сочное мяско . Всем моим четверым мужчинам очень понравилось. В духовке стояло почти три часа, боялась, что два будет мало и было оптимально . Да, и ещё мясного сока было почти поллитра, с него получился бесподобный соус. Виктория, большое спасибо за рецепт
Нелличка, шикарное, аппетитнейшее мясо!
Спасибо Лена, нам очень понравилось, мне кажется, такого сочного и нежного мяса у меня ещё не получалось
С наступающим!
Спасибо Лена , взаимно
Ответ для nelliundco
Замечательное сочное мясо!!!!
Очень сочное , умяли за милую душу
Ответ для nelliundco
Знатное мясо, Нелли ! Шикарный такой шматочек ! Как же я люблю такие блюда, томлённые в собственном соку !
Спасибо Лариса , оно бесподобное получилось , хотя и не самый хороший кусочек был
Ответ для nelliundco
Нелли, спасибо огромное за доверие и великолепный фотоотчёт к рецепту!
Ответ для nelliundco
Виктория, вам спасибо за хороший рецепт . Это так здОрово, когда всё бесподобно получается
Взяла кусок шеи говяжьей весом 2 кг. Выпекала час при 250 градусах и три часа при 140. И оставила на ночь доходить в духовке. Мясо получилось сочное - на бутерброд самое оно. Остаток порезала и добавила в готовую подливу- восторг автору огромное спасибо
Спасибо за доверие и замечательный подробный комментарий! Рада, что всё получилось и понравилось!
А сегодня свинину также запекла, три кусочка по 500-600 грамм каждый, завернула отдельно. Запекала час. Оставила в духовке еще на час. Восхитительно !

Осталось попробовать курицу также запечь )))
А сегодня свинину также запекла, три кусочка по 500-600 грамм каждый, завернула отдельно. Запекала час. Оставила в духовке еще на час. Восхитительно !

Осталось попробовать курицу также запечь )))
Замечательно.
О да! Сделала, кусок был большой, жилистый, в пленках. Обычно мы просто отвариваем говядину и едим. А тут решилась таки запечь ) Результат - шикарный! Упаковывала тщательно, но сок все равно немного вытек. На мясе это никак не отразилось, мягкое, сочное , вкусное. Раньше только свинину запекали, но я больше говядину люблю. Теперь только этот рецепт! Спасибо большое!
Огромное спасибо за доверие к рецепту и подробный комментарий!
Здравствуйте!
Забили морозильную камеру свежей говядиной. (Раз в год перепадает моей семье такое счастье). С недоверием относилась к рецептам приготовления говядины в духовке. В мягкости сомневалась. Сегодня все же попробовала по вашему рецепту. Очень сочно и вкусно. Много сока внутри фольгированной бани,ничего не вытекло-противень сухой. У казахов есть деликатес-казы ( домашняя колбаса из конины) Вот в горячем виде вкус и божественный аромат мяса в точности повторил эту колбасу,по крайней мере ту,что приходилось мне пробовать. Если бы не сама готовила-подумала бы что она и есть.Завтра попробуем в холодном виде. Использовала соль,чёрный перец,паприку, куркуму, тертый чеснок, растительное масло.
Спасибо большое за рецепт! С удовольствием ссылку на эту страницу помещаю в записную книжку!
Огромное Вам спасибо за такой подробный комментарий! Я очень рада, что мясо получилось вкусным и сочным!
Нашла хороший кусок говядины, даже немного с жирком. Не пожалела фольги и пекарской бумаги. Мясо отдало весь сок и было сухим. По краям вообще сухо, и лишь в самой серединке было мягким, полагаю, именно таким оно и должно было быть целиком. Но у меня так не получилось, к сожалению. Кусок был весом 1300 г. Я люблю говядину, съела все сама, семья есть не стала
Автору спасибо, попробую ещё раз)
Спасибо Вам за доверие и жаль, что результат разочаровал. Надеюсь, в другой раз всё получится как надо.
Чудесно получилась лопатка!! Очень люблю говядину, но готовлю редко. Именно потому что жёсткой получается. А по Вашему рецепту сочная, мягкая и очень вкусная!! По такому принципу готовлю свинину в сене. Но что вот так говядину можно запечь... Спасибо за рецепт!
Спасибо Вам за доверие и чудесный комментарий!
Мясо очень вкусное получается. 2 раза готовила уже и буду дальше готовить.
Спасибо Вам огромное за доверие и комментарий!
Вкусное мясо получилось. Сочное, пробовали и в горячем и в холодном виде. Повторять буду непременно, тем более что достаточно просто. Спасибо за рецепт!
Алла, браво! Бесподобное мясо у Вас получилось! Спасибо Вам за такое сногсшибательное фото, доверие и высокую оценку рецепта!
Здравствуйте, милые хозяюшки! Прошу совета...хочу приготовить мясо по этому рецепту, кусоче - вырезка, антрекот было написано... жира и жил нет совсем... не будет ли сухим? Жаль если испорчу...
Вырезку крайне сложно испортить, так что, если у Вас кусочек от 1кг, смело запекайте.
Виктория, спасибо! А меньше нельзя? Кусочек то 1кг, да хотела разделить...
Сложно точно расчитать время для меньшего кусочка. Может проще кусочками пожарить. Вырезка очень быстро готовится, особенно на гриле.
Великолепный рецепт говядины в "собственном соку"!!! Делала мясо уже несколько раз, и разной толщины, и разного веса - вкуснятина!!! А по поводу "сухости", девочки-мальчики, не жалейте фольги! Я заворачиваю в 5-6 слоев, также неплохо идут мешки для копчения... Чем лучше будет упакована ваша говядина, тем нежнее она будет! Огромнейшее СПАСИБО, Виктория
Елена, спасибо Вам за доверие и чудесный комментарий!
Злравствуйте! А как думаете что будет если фольгу заменить на рукав для запекания? Понимаю что это не совсем по рецепту и это уже самодеятельность получается, но все же))))
Думаю, будет суховато. Рукав совсем по другому запекает.
Ок. Спасибо
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