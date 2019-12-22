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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/161953/]Сливочная телятина[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/161953/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2019dec/22/35/2638736_43665-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из мяса -> Горячие блюда из телятины Вариант приготовления вкусного мяса, без особых хлопот, при минимальном наборе продуктов. А ведь это немаловажно в новогодние праздничные дни. Телятина не такая жирная, часто мясо может быть даже суховатым, но добавление сливок преобразит блюдо до праздничного, усилив сливочно - молочный вкус именно телятины. Не усердствуйте со специями, они здесь могут оказаться даже лишними. Только перец и паприка, соль и сливки... Угощайтесь. Ингредиенты: Телятина, Сливки, Паприка сладкая, Перец черный, Соль. Тэги: запекать, обед, ужин, горячее, второе, гости, праздник.