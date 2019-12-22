Вариант приготовления вкусного мяса, без особых хлопот, при минимальном наборе продуктов. А ведь это немаловажно в новогодние праздничные дни. Телятина не такая жирная, часто мясо может быть даже суховатым, но добавление сливок преобразит блюдо до праздничного, усилив сливочно - молочный вкус именно телятины. Не усердствуйте со специями, они здесь могут оказаться даже лишними. Только перец и паприка, соль и сливки... Угощайтесь.
- 22 декабря 2019, 16:49
- 10030
Сливочная телятина
Ингредиенты для «Сливочная телятина»:
- Телятина (мякоть шейной части) — 1200 г
- Сливки (10-15%) — 50 мл
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 5
Рецепт «Сливочная телятина»:
Подать горячим с овощами, салатами.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Комментарии и отзывы
26 декабря Марина-VSO #
26 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Готовьте на доброе здоровье.
27 декабря nester194 #
27 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
26 декабря Марина-VSO #
26 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
"Баранина в сливках от Голиба Саидова" https://www.povarenok.ru/recipes/show/125785/ и "Баранья лопатка в соляной корочке " https://www.povarenok.ru/recipes/show/152781/. Посмотрите и выберите, все рецепты отличные.
26 декабря tatabilga-2015 #
Получилась супер!!!
Спасибо большое за рецепт !!
26 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
26 декабря tatabilga-2015 #
25 декабря lelik132 #
25 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
25 декабря lelik132 #
25 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
25 декабря lelik132 #
24 декабря alenanat #
24 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
24 декабря Альбина Джавахидзе #
24 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Посолить вначале, шаг 2. Из лопатки будет тоже очень вкусно.
24 декабря Юрий Юманков #
24 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
24 декабря Юрий Юманков #
24 декабря madam Ziw #
24 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
24 декабря madam Ziw #
25 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
27 декабря velpi #
25 декабря Елена Одесская #
25 декабря madam Ziw #
25 декабря Юрий Юманков #
23 декабря yugai59 #
23 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 декабря inna_2107 #
23 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 декабря Гали-28 #
Людочка, ну конечно же это очень вкусно, нежное мясо, аппетитная подача
23 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 декабря Гали-28 #
23 декабря Демурия #
23 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 декабря Kuss #
23 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 декабря мисс #
23 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 декабря Ирушенька #
23 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
26 декабря kuznyetsova50 #
26 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
22 декабря Евгения 1976 #
Люда, просто восхитительно!
Идея, фото, подача!
Поздравляю, высший пилотаж!
22 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
22 декабря ma-ma sveta #
22 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
22 декабря jannasimf #
22 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
22 декабря Демоника #
22 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Домашний терпеливо ждал, а вот я пострадала - "голодный обморок" - во время фотосессии.
23 декабря Демоника #
23 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
22 декабря nelliundco #
22 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
22 декабря Ксения026 #
22 декабря yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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