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  • 22 декабря 2019, 16:49
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Сливочная телятина

Рецепт: Сливочная телятина

Вариант приготовления вкусного мяса, без особых хлопот, при минимальном наборе продуктов. А ведь это немаловажно в новогодние праздничные дни. Телятина не такая жирная, часто мясо может быть даже суховатым, но добавление сливок преобразит блюдо до праздничного, усилив сливочно - молочный вкус именно телятины. Не усердствуйте со специями, они здесь могут оказаться даже лишними. Только перец и паприка, соль и сливки... Угощайтесь.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из телятины

Ингредиенты для «Сливочная телятина»:

Время приготовления:

Количество порций: 5


Рецепт «Сливочная телятина»:

Мясо вымыть, обсушить.
Добавить паприку и перец.

Посолить, тщательно обмазать мясо. Убрать в пакет для запекания.
Оставить на 1 - 12 часов.

Перед запеканием добавить в пакет сливки.

Пакет закрыть, сливки распределить по всему мясу.

Запекать при 180 градусах 1 час.

Затем аккуратно пакет разрезать.
Продолжить запекать мясо 20 минут.

Подать горячим с овощами, салатами.




ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодний фейерверк" На обед : На второе На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: запекать обед ужин горячее второе гости праздник

Вкусы: мясной сливочный богатый

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Сливочная телятина
Описание: Вариант приготовления вкусного мяса, без особых хлопот, при минимальном наборе продуктов. А ведь это немаловажно в новогодние праздничные дни. Телятина не такая жирная, часто мясо может быть даже суховатым, но добавление сливок преобразит блюдо до праздничного, усилив сливочно - молочный вкус именно телятины. Не усердствуйте со специями, они здесь могут оказаться даже лишними. Только перец и паприка, соль и сливки... Угощайтесь.


Комментарии и отзывы

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Людмила! Спасибо ! Очень интересные рецепты. С наступающим Новым Годом! Всего Вам самого хорошего, успехов! Попробую приготовить баранинку прямо сейчас, чтобы к праздничному столу не опростоволоситься.
И Вас с наступающим, всего самого наилучшего.
Готовьте на доброе здоровье.
Огромные плюсы кулинару.... на мой вкус, после раскрытия пакета на запекание мяса, добавить столовую ложку апельсинового (мандаринового) сока.... сливки уже к тому моменту отработают, сок придаст .... придаст неповторимость ))))))
Спасибо, с соком будет вкусно, тоже.
Людмила! Как Вы думаете, баранью лопатку по вашему рецепту можно приготовить? Баранина со сливками. Получится? Заранее спасибо.
Марина, спасибо за интерес к рецепту , конечно и с бараниной будет изумительно. А у меня есть ещё интересные для Вас рецепты
"Баранина в сливках от Голиба Саидова" https://www.povarenok.ru/recipes/show/125785/ и "Баранья лопатка в соляной корочке " https://www.povarenok.ru/recipes/show/152781/. Посмотрите и выберите, все рецепты отличные.
Людочка ,бегу с нежной ,ароматной ,сочной телятиной !!!
Получилась супер!!!
Спасибо большое за рецепт !!
Танечка, дорогая моя, сердечно благодарю за внимание к моему рецепту и такой шикарный фотоприветик. Я очень рада что вам понравилось. с наступающим!
С Наступающим ,Людочка
150 мин - время приготовления - это что имеется ввиду? 1ч + 20 мин = 80, а остальные 70 мин на что? Время маринования (1-12 ч) туда включили?
Здесь , Вы правильно заметили, подготовка, обмазывание - 10 минут, маринование (минимальное) -1 час и приготовление 80 минут. Люблю точность.
Спасибо!
Вам спасибо за интерес к рецепту. С Наступающим!
быстро. вкусно, замечательно, буду делать со свининой, не едят моя семья телятину
Готовьте на доброе здоровье.
Подскажите, пожалуйста - соль когда добавлять - вместе с перцем и паприкой или вместе с сливками. как раз разжилась красивым куском телятины, (правда лопатка, а не шея) и очень не хочу его испортить.
Спасибо за интерес и доверие к рецепту.
Посолить вначале, шаг 2. Из лопатки будет тоже очень вкусно.
Перед запеканием вверху пакета дырочки не надо прокалывать? А то может взорваться пакетик.
Надо, думала об этом все знают. Спасибо .
В общем да, я не для себя, молодежь может не всё знать. С наступающим!
Ответ для yugai ludmila65
Совсем не обязательно.Я всегда разрезаю за 15-20 минут до конца готовки, чтобы зарумянить. Никаких дырочек не делаю, никогда пакет не взрывался, надуется и на этом всё.Считаю , что в герметично закрытом пакете получается вкуснее.Но это сугубо моё личное мнение
Хорошо, значит у Вас пакеты не взрывались. Однажды была шутка по ТВ "хорошо что пакет не плотно завязан, а то бы взлетел."
Дальше духовки не улетит. С тех пор как появились пакеты в продаже, первые привозила из Польши ещё в 90-х, у нас их не было, с тех пор пользуюсь регулярно.Последние 10 лет , раз в неделю обязательно.Всё благополучно
Дальше духовки не улетит.
, а у меня было однажды... , я тоже очень люблю в пакетах готовить.
Ответ для madam Ziw
Скорее всего, у Вас пакеты со специальным перфорированным швом для выхода пара (я пользуюсь такими украинскими Фрекен Бок, а раньше прокалывала, поскольку на упаковке указывалось на необходимость этого шага).
Ответ для Юрий Юманков
Плотно завязанный пакет хорошего качества не взрывается, если делать дырки, совсем другое время готовки и тип ее. Но понимаю о чем вы говорите, пару раз сэкономила на пакетиках, дальше духовки не улетел, но разорвался(
Зато я не поняла о чём Вы??? По- моему ясно написала, я разрезаю пакет в конце приготовления , минут за 15-20.Не могу себе даже в кошмарном сне представить, как можно использовать трёхкопеечный пакет дважды.
Ответ для Елена Одесская
Я просто задал уточняющий вопрос. Готовлю в аэрогриле, в нём бывает что и хорошего качества пакеты лопаются.
Спасибо.
Людмила , очень вкусно приготовила мясо!
Инна, спасибо огромное.
Все пропустила и заглядывала же вчера часто, а потом сама взялась за готовку.
Людочка, ну конечно же это очень вкусно, нежное мясо, аппетитная подача
Спасибо, милая, да, мясо вышло великолепное ! Хотя такой кусок , наверное, трудно испортить...
Та-да, Людочка
Спасибо, Оля.
Обалденное мясо, Людочка! Минимум усилий и явно шикарный результат! А какая там лепешечка рядом! Просто загляденье!
Наташа, спасибо. Да момент "Минимум усилий и явно шикарный результат " - пожалуй, здесь самый главный. А с лепешкой то вообще улёт!
Шикарное мясо!
Света, спасибо.
Людочка, просто бесподобное, нежное, сочное, до того аппетитное мясо! Сплошной соблазн!
Спасибо, дорогая. КАк же приятно что нравится.
Скажите, пожалуйста, в рукаве делать дырочки, чтобы он не лопнул при запекании? Заранее благодарю Вас за ответ и спасибо за рецепт.
Да, проколы сделать, как обычно.
ШИ - КАР- НО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Люда, просто восхитительно!
Идея, фото, подача!
Поздравляю, высший пилотаж!
Женечка, спасибо, дорогая.
Шикарное мясо! М-ммм...
Спасибо.
Люда, нежное, сочное и аппетитное мясо!
Жанна, спасибо, милая
Я погибла перед экраном! Я мясоед-мясоедский и мне такое наслаждение видеть - смерти подобно! Это фантастика! А какие фотки! Удивляюсь терпению твоих домашних!
Олечка, спасибо дорогая.
Домашний терпеливо ждал, а вот я пострадала - "голодный обморок" - во время фотосессии.
Я тебя понимаю)
Людочка, аппетитное мясо , всё как я люблю, просто, быстро и вкусно ! Забрала
Нелли, спасибо, готовьте на доброе здоровье.
Очень аппетитно выглядит!
Спасибо, она и на вкус божественна.
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