Пельмени с красной рыбой и квашеной капустой. Сочные, нежные, сытные, очень вкусные. Рецепт семейный, которому очень много лет. Такие пельмени на Новый год и на Рождество готовили моя прабабушка, бабуля, мама. И я тоже следую семейной традиции. На нашем новогоднем столе это блюдо всегда занимает почетное место и пользуется неизменной популярностью. Попробуйте! Надеюсь, вам тоже придутся по вкусу рыбные пельмени с квашеной капустой.
- 26 декабря 2019, 8:04
- 3628
Пельмени с рыбой и квашеной капустой
Ингредиенты для «Пельмени с рыбой и квашеной капустой»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (+20 г) — 320 г
- Вода — 200 мл
- Отруби (пшеничные) — 10 г
- Соль — 1 ч. л.
Начинка
- Рыба — 350 г
- Лук репчатый — 100 г
- Капуста квашеная — 100 г
- Тмин — 1/4 ч. л.
- Перец белый — 1/3 ч. л.
Соус
- Сметана — 3 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Желток яичный — 1 шт
- Огурец маринованный — 125 г
- Каперсы — 20 г
Рецепт «Пельмени с рыбой и квашеной капустой»:
Тесто.
В холодную воду добавить просеянную муку, отруби и соль. Сразу всю муку всыпать не стоит, ее может понадобиться чуть меньше или больше. Замесить тесто.
Тесто должно получиться не очень крутым.
Выложить тесто в чашку, смазанную растительным маслом, затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник часа на два-три (можно на ночь). После холодильника тесто получается такое послушное, мягкое, пластичное, совершенно не рвется, его можно раскатать очень тонко. И пельмени из такого теста при варке никогда не разваливаются.
Достать тесто из холодильника, выложить на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность, обмять, прикрыть полотенцем (или пленкой), чтобы тесто не заветрилось.
Пока тесто согревается после холодильника и "отдыхает", приготовить начинку.
Начинка.
Филе красной рыбы (форель, горбуша, кета) положить в чашу кухонного комбайна. Измельчить в однородную массу.
Квашеную капусту слегка отжать (слегка!) от рассола.
Положить капусту и репчатый лук в чашу кухонного комбайна и измельчить овощи.
В чашу комбайна выложить рыбную массу, измельченные овощи, добавить специи и перемешать фарш до однородности.
Тесто разделить на 3-4 части и каждую часть раскатать в тонкий пласт. Повторюсь, тесто очень податливое, прекрасно раскатывается до той толщины, что нужна вам, и не рвется.
И для подпыла понадобится совсем немного муки, граммов 20.
Вырезать из теста кружочки нужного вам размера (рюмкой или каким-то стаканчиком).
Пельмени уложить на доску, присыпанную мукой, и убрать на час-полтора в морозилку (или сразу варить)
Соус.
Очень хороши рыбные пельмени с соусом.
В чашу кухонного комбайна положить сметану, майонез, маринованные огурцы, каперсы и вареный яичный желток. Измельчить все ингредиенты в однородную массу.
Положить пельмени в кипящую подсоленную воду и варить 3-4 минуты после всплытия.
Подавать пельмени с соусом.
А можно просто со сметаной или майонезом, или с маслом, или с горчицей...
Все готово!
С использованием кухонного комбайна GALAXY GL2300 приготовлен и соус для пельменей. (насадка-нож для измельчения, скорость 1, 10 секунд)
Приятного вам аппетита.
Комментарии и отзывы
7 часов назад alenanat #
7 часов назад Mary Stone # (автор рецепта)
С Новым годом!
30 декабря 2019 года Марис2 #
вчера в 17:44 Mary Stone # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года mollaeva2015 #
вчера в 17:43 Mary Stone # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года ingrida abraityte #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
27 декабря 2019 года Демоника #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
28 декабря 2019 года Демоника #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
27 декабря 2019 года victoria ms #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
27 декабря 2019 года Ирушенька #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года 50511 #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года топиарий #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
С наступающим!!!
26 декабря 2019 года jannasimf #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года canadalena #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Никогда не готовила тесто для пельменей только из цз муки. Не могу сказать, как это будет.
26 декабря 2019 года canadalena #
26 декабря 2019 года таньчка #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года Алиева2012 #
28 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года Марина Indus #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года Kuss #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года virgola71 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года Silverina1 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года markiza1971 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Фарш готовится из свежей рыбы и совсем необязательно из красной. (на праздник можно себя побаловать и красной рыбой) Судак, сазан, толстолобик, даже минтай будут отлично "смотерться".
26 декабря 2019 года markiza1971 #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
26 декабря 2019 года markiza1971 #
26 декабря 2019 года Sea-green #
26 декабря 2019 года Mary Stone # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: