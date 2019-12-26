Пельмени с рыбой и квашеной капустой

Тесто.

В холодную воду добавить просеянную муку, отруби и соль. Сразу всю муку всыпать не стоит, ее может понадобиться чуть меньше или больше. Замесить тесто.

Тесто должно получиться не очень крутым.

Выложить тесто в чашку, смазанную растительным маслом, затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник часа на два-три (можно на ночь). После холодильника тесто получается такое послушное, мягкое, пластичное, совершенно не рвется, его можно раскатать очень тонко. И пельмени из такого теста при варке никогда не разваливаются.