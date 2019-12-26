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  • 26 декабря 2019, 8:04
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Пельмени с рыбой и квашеной капустой

Рецепт: Пельмени с рыбой и квашеной капустой

Пельмени с красной рыбой и квашеной капустой. Сочные, нежные, сытные, очень вкусные. Рецепт семейный, которому очень много лет. Такие пельмени на Новый год и на Рождество готовили моя прабабушка, бабуля, мама. И я тоже следую семейной традиции. На нашем новогоднем столе это блюдо всегда занимает почетное место и пользуется неизменной популярностью. Попробуйте! Надеюсь, вам тоже придутся по вкусу рыбные пельмени с квашеной капустой.

Категория: Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали

Ингредиенты для «Пельмени с рыбой и квашеной капустой»:

Тесто

Начинка

Соус


Рецепт «Пельмени с рыбой и квашеной капустой»:

Тесто.
В холодную воду добавить просеянную муку, отруби и соль. Сразу всю муку всыпать не стоит, ее может понадобиться чуть меньше или больше. Замесить тесто.
Тесто должно получиться не очень крутым.
Выложить тесто в чашку, смазанную растительным маслом, затянуть пищевой пленкой и убрать в холодильник часа на два-три (можно на ночь). После холодильника тесто получается такое послушное, мягкое, пластичное, совершенно не рвется, его можно раскатать очень тонко. И пельмени из такого теста при варке никогда не разваливаются.

Достать тесто из холодильника, выложить на слегка присыпанную мукой рабочую поверхность, обмять, прикрыть полотенцем (или пленкой), чтобы тесто не заветрилось.
Пока тесто согревается после холодильника и "отдыхает", приготовить начинку.

Начинка.
Филе красной рыбы (форель, горбуша, кета) положить в чашу кухонного комбайна. Измельчить в однородную массу.

Квашеную капусту слегка отжать (слегка!) от рассола.
Положить капусту и репчатый лук в чашу кухонного комбайна и измельчить овощи.

Тмин и белый перец горошком растолочь в ступке.

В чашу комбайна выложить рыбную массу, измельченные овощи, добавить специи и перемешать фарш до однородности.

Тесто разделить на 3-4 части и каждую часть раскатать в тонкий пласт. Повторюсь, тесто очень податливое, прекрасно раскатывается до той толщины, что нужна вам, и не рвется.
И для подпыла понадобится совсем немного муки, граммов 20.
Вырезать из теста кружочки нужного вам размера (рюмкой или каким-то стаканчиком).

В центр каждого кружка положить начинку, слепить пельмени.

Пельмени уложить на доску, присыпанную мукой, и убрать на час-полтора в морозилку (или сразу варить)

Соус.
Очень хороши рыбные пельмени с соусом.
В чашу кухонного комбайна положить сметану, майонез, маринованные огурцы, каперсы и вареный яичный желток. Измельчить все ингредиенты в однородную массу.

Соус для рыбных пельменей готов.

Положить пельмени в кипящую подсоленную воду и варить 3-4 минуты после всплытия.
Подавать пельмени с соусом.
А можно просто со сметаной или майонезом, или с маслом, или с горчицей...
Все готово!

Фарш для пельменей был приготовлен с помощью кухонного комбайна GALAXY GL2300. Измельчены овощи (насадка-нож для измельчения, скорость 2, 10 секунд) и рыбное филе (нож для измельчения, скорость 2, 10 секунд).
С использованием кухонного комбайна GALAXY GL2300 приготовлен и соус для пельменей. (насадка-нож для измельчения, скорость 1, 10 секунд)





Приятного вам аппетита.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Новогодний марафон с GALAXY На обед : На второе На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На горячее

Теги: горячее обед ужин праздник

Вкусы: рыбный капустный пикантный

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Пельмени с рыбой и квашеной капустой
Описание: Пельмени с красной рыбой и квашеной капустой. Сочные, нежные, сытные, очень вкусные. Рецепт семейный, которому очень много лет. Такие пельмени на Новый год и на Рождество готовили моя прабабушка, бабуля, мама. И я тоже следую семейной традиции. На нашем новогоднем столе это блюдо всегда занимает почетное место и пользуется неизменной популярностью. Попробуйте! Надеюсь, вам тоже придутся по вкусу рыбные пельмени с квашеной капустой.


Комментарии и отзывы

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всех с праздниками, всегда делали родители пельмени с разными начинками, чаще всего с рыбой, но конечно с речной, т.к. отец был рыбаком, но вместе с капустой не пробовала, надо сделать на пробу, т.к. делаем пельмений за раз килограмм по 5 и в морозилку,а то вдруг не понравится.Спасибо за рецепт. В этом году у нас зима теплая, рыбы мало, а в том году лещей ,плотвы и щуки было полно, продавали за копейки
Благодарю Вас за внимание к рецепту и за комментарий. Буду рада, если блюдо понравится Вашей семье. Готовьте в удовольствие.
С Новым годом!
Скажите, а отруби обязательно добавлять? Или можно приготовить без них?
Вы можете приготовить тесто для пельменей по любому другому рецепту.
Интересное сочетание, пытаюсь вкус представить
Спасибо за внимание. Это вкусно!
Верю тебе безоговорочно, но не представляю Надо делать
Поддерживаю! Очень правильное решение!
Машенька, чудесные пельмени!
Благодарю тебя, Викуля.
Машуля, бесподобные, очень аппетитные пельмени! Восхитительные фотографии!
Спасибо тебе большущее, Иришенька.
Машенька, какой замечательный семейный рецепт! А начинка в пельменях необычная, но несомненно вкусная!
Большое спасибо за внимание и за комментарий, Танечка.
Машенька ну вот зачем в такой поздний час .я заглянула к тебе в гости ....полный рот слюны и очень захотелось кушать чувствую стаканом воды желудок не обманишь ....обалденные пельмешки а какой соус (хочу кушать аааа )Фотки обалденные!!!Машунечка браво!!!! и с наступающим!!!
Благодарю сердечно за внимание и за высокую оценку моих трудов, Анюта. Очень приятно, что рецепт понравился.
С наступающим!!!
Машенька, вкусные пельмешки с замечательным соусом!
Благодарю тебя, Жанночка.
Очень красиво. Скажите пожалуйста,можно ли приготовить тесто просто из цельнозерновой муки?
Спасибо за внимание.
Никогда не готовила тесто для пельменей только из цз муки. Не могу сказать, как это будет.
Очень красиво. А можно ли приготовить тесто просто из цельнозерновой муки?
Замечательный рецепт!Фотографии-супер!
Благодарю Вас за внимание.
Бесподобные пельмешки!!!!
Спасибо большое, Марьям.
Машенька, спасибо за рецепт , вкусно читать, вкусно смотреть, вкусно мечтать
Спасибо тебе за внимание, Мариша.
Обалденные пельмешки с потрясающим соусом! Удачи, Машенька!
Спасибо тебе большущее, Наташенька.
Машенька! Восхитительные пельмени с интересной, ароматной, вкусной начинкой!
Благодарю тебя, Юляша.
Отличные пельмешки, Маша!
Спасибо большущее, Лена.
Ваши фотографии превосходны! Всегда приятно читать семейные рецепты. Вы очень колоритно показали традицию вашей семьи. Спасибо Вам! Не соизвольте за глупость, но вы берёте свежую красную рыбку или можно засоленную? Брюшки подойдут?
Спасибо Вам огромное за внимание и комментарий. Приятно очень, что рецепт понравился.
Фарш готовится из свежей рыбы и совсем необязательно из красной. (на праздник можно себя побаловать и красной рыбой) Судак, сазан, толстолобик, даже минтай будут отлично "смотерться".
Хорошо, что есть альтернатива! Обязательно сделаю такие пельмешки, ведь и рыбку, и капустку люблю!
Буду рада, если блюдо понравится Вам и Вашей семье. Решитесь готовить фарш из рыбы не очень жирной (хек, минтай, треска), то добавьте в него немного сливочного масла. Так начинка получится более сочной.
Хороший совет. Обязательно его учту. Спасибо!
Очень интересная начинка для пельменей
Спасибо за внимание.
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