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  • 17 апреля 2011, 23:12
  • 1188246

Торт "Сникерс"

Рецепт: Торт Сникерс

Этот торт я хочу посвятить прекрасному, доброму и внимательному человеку - Светлане (мисс)! Благодаря ей я решилась принять участие в "Раскрасках". Она меня очень сильно поддержала и настроила на то, что у меня все получится... Это мой дебют! ))) Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2009 году пользователем Янчік под названием "Сникерс", и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски». Торт замечательный! Он получился очень вкусным! И действительно по вкусу напоминает "Сникерс", благодаря начинке... Отличный бисквит!

Категория: Десерты Торты Бисквитный торт

Ингредиенты для «Торт "Сникерс"»:

Тесто

Крем

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
7039.9 ккал 		белки
162.2 г 		жиры
359.1 г 		углеводы
844 г
Порции
ккал
704 ккал		 белки
16.2 г		 жиры
35.9 г		 углеводы
84.4 г
100 г блюда
ккал
386.8 ккал		 белки
8.9 г		 жиры
19.7 г		 углеводы
46.4 г

Рецепт «Торт "Сникерс"»:

Продукты которые нам понадобятся!

Отделить белки от желтков. Белки взбивать 5 минут.

Затем добавить сахар и взбивать еще 10 минут.

Добавить желтки и снова взбить.

Добавить разрыхлитель и муку. Перемешать до однородной массы.

Вылить тесто в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекать бисквит в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, 40-50 мин. (в зависимости от вашей духовки, до "сухой зубочистки").

Тем временем займемся кремом. Вымытый арахис обжарить на сухой сковороде и очистить, по возможности, от шелухи.

Крекер поломать на кусочки.

Сгущенное молоко и масло хорошо взбить. Затем добавить арахис и крекер. Перемешать.

Бисквит очень хорошо поднимается.

Готовый бисквит остудить и разрезать на 2 части.

На нижний корж нанести крем (я решила сделать это в круге от разъемной формы, чтобы было ровнее).

Накрыть вторым коржом.

И поставить в холодильник для того что бы крем немного застыл. Вот наш торт и готов. Теперь украшаем, по желанию...

Я решила что "Сникерс" все-таки должен быть в шоколаде... Растопила 100 г. молочного шоколада, смешала с 3 ст. л. молока. И покрыла торт со всех сторон. И бока украсила айсингом. Поверх шоколадной глазури посыпала сахарной пудрой, через трафарет!

Приятного аппетита!

Приятного аппетита и чаепития!



А вот и тортик в разрезе!










Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: десерт торт выпечка праздник

Вкусы: арахисовый ореховый сладкий

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Торт Сникерс
Описание: Этот торт я хочу посвятить прекрасному, доброму и внимательному человеку - Светлане (мисс)! Благодаря ей я решилась принять участие в "Раскрасках". Она меня очень сильно поддержала и настроила на то, что у меня все получится... Это мой дебют! ))) Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2009 году пользователем Янчік под названием "Сникерс", и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски». Торт замечательный! Он получился очень вкусным! И действительно по вкусу напоминает "Сникерс", благодаря начинке... Отличный бисквит!


Комментарии и отзывы

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Очень вкусный получился, увеличила сразу на 1,5 норму, противень большой у меня, корж получился не очень толстый, арахис был только соленый, и с ним, по-моему даже лучше. Заливала не шоколадом, а глазурью, может поэтому сухо не было, как многие пишут. В общем все съели по 2-3 кусочка и уже попросили повторить на следующий день рождения (т.е. через 3 дня ). Спасибо за рецепт!
Какой торт!!! Хочу! Спасибо за чудесный рецепт и фото!
Какой торт!!! Хочу! Спасибо за чудесный рецепт и фото!
Какой торт!!! Хочу! Спасибо за чудесный рецепт и фото!
Ничего необычного, пропитав бисквит, торт все равно суховат. восторга не вызвал . Готовить больше не буду
Спасибо за рецепт! Тортик супер, теперь самый любимый!
Приготовила строго по рецепту...ну, что сказать... общих восторгов по поводу вкуса не испытали. От Сникерса там одно название и количество орехов.
Отличный тортик! И бисквит и крем - всё отлично получилось! Спасибо за рецепт!
Очень вкусно
Супер рецепт
Спасибо за рецепт! Семья в восторге
Приготовила, все получилось, бисквит отличный, но для меня очень сладко и я не люблю арахис, но кусочек съела. Домашние в восторге. Спасибо
Тортик очень вкусный и сытный. Сначала думала что маленький и не хватит, но ошиблась, можно объесться 1 кусочком, спасибо за рецепт.
И у меня в начинке солёный арахис, торт нехлопотный и очень оригинальный спасибо за рецепт, повторяю уже в который раз и всегда отличный результат
Девочки, кто пек бисквит в скороварке-мультиварке? Скажите сколько минут выпекали?
Фото почему то сразу не прицепилось.
Вот и я доросла до этого торта. Мой сникерс вот такой получился! Вкусный. Испекла маме на день рождения. Всем понравился. Спасибо автору за рецепт.
Спасибо за рецепт! Делала сынишке на День Рождения.
Арахис брала очищенный, соленый, получилась очень вкусная начинка! Коржи пропитывала, немного сиропом, можно было бы и посильнее пропитать.
Из-за добавок сверху торта, получилось очень сладко. Если буду повторять, то верх полегче как-нибудь сделаю.
Здравствуйте! Делала торт по этому рецепту впервые, делать очень легко! Единственный момент, я думаю, надо ОБЯЗАТЕЛЬНО пропитывать коржи, иначе выходят сухими. Ну, у меня так) начинка замечательная! Только вместо 2х банок вареной сгущенки использовала одну. Спасибо за рецепт!
Очень вкусный тортик!!! готовлю уже не первый раз... Спасибо Вам большое!!! просто, доступно, вкусно!!!!
Оленька, какая красота твой тортик ! Мастерское исполнение !
Спасибо, Ларочка, за теплые слова!!!
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