Торт "Сникерс"

Этот торт я хочу посвятить прекрасному, доброму и внимательному человеку - Светлане (мисс)! Благодаря ей я решилась принять участие в "Раскрасках". Она меня очень сильно поддержала и настроила на то, что у меня все получится... Это мой дебют! ))) Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2009 году пользователем Янчік под названием "Сникерс", и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски». Торт замечательный! Он получился очень вкусным! И действительно по вкусу напоминает "Сникерс", благодаря начинке... Отличный бисквит!