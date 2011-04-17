Этот торт я хочу посвятить прекрасному, доброму и внимательному человеку - Светлане (мисс)! Благодаря ей я решилась принять участие в "Раскрасках". Она меня очень сильно поддержала и настроила на то, что у меня все получится... Это мой дебют! ))) Рецепт этого блюда был размещен на сайте в 2009 году пользователем Янчік под названием "Сникерс", и иллюстрирован мной в рамках акции «Раскраски». Торт замечательный! Он получился очень вкусным! И действительно по вкусу напоминает "Сникерс", благодаря начинке... Отличный бисквит!
- 17 апреля 2011, 23:12
- 1188246
Торт "Сникерс"
Ингредиенты для «Торт "Сникерс"»:
Тесто
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 1 стак.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 1 стак.
Крем
- Молоко сгущенное (вареное) — 500 мл
- Масло сливочное — 200 г
- Арахис — 200-300 г
- Крекер (сливочный) — 200 г
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
7039.9 ккал
|
белки
162.2 г
|
жиры
359.1 г
|
углеводы
844 г
|Порции
|ккал
704 ккал
|белки
16.2 г
|жиры
35.9 г
|углеводы
84.4 г
|100 г блюда
|ккал
386.8 ккал
|белки
8.9 г
|жиры
19.7 г
|углеводы
46.4 г
Рецепт «Торт "Сникерс"»:
Вылить тесто в разъемную форму, застеленную пергаментной бумагой. Выпекать бисквит в предварительно разогретой духовке до 180 градусов, 40-50 мин. (в зависимости от вашей духовки, до "сухой зубочистки").
Тем временем займемся кремом. Вымытый арахис обжарить на сухой сковороде и очистить, по возможности, от шелухи.
И поставить в холодильник для того что бы крем немного застыл. Вот наш торт и готов. Теперь украшаем, по желанию...
Я решила что "Сникерс" все-таки должен быть в шоколаде... Растопила 100 г. молочного шоколада, смешала с 3 ст. л. молока. И покрыла торт со всех сторон. И бока украсила айсингом. Поверх шоколадной глазури посыпала сахарной пудрой, через трафарет!
А вот и тортик в разрезе!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Комментарии и отзывы
7 апреля Розочка_алая #
30 марта ms natalibabiy #
30 марта ms natalibabiy #
30 марта ms natalibabiy #
19 февраля bibicheva_90 #
25 января alexakr-2017 #
19 декабря 2019 года natkavorobey #
2 декабря 2019 года Z Olga #
28 ноября 2019 года svetik5552 #
24 ноября 2019 года LubovCH #
24 ноября 2019 года LubovCH #
31 октября 2019 года Golda8 #
22 октября 2019 года tania 84ru #
16 октября 2019 года SapFire-2018 #
10 октября 2019 года tania 84ru #
5 октября 2019 года sveta1634 #
5 октября 2019 года sveta1634 #
31 августа 2019 года kolole #
Арахис брала очищенный, соленый, получилась очень вкусная начинка! Коржи пропитывала, немного сиропом, можно было бы и посильнее пропитать.
Из-за добавок сверху торта, получилось очень сладко. Если буду повторять, то верх полегче как-нибудь сделаю.
14 августа 2019 года laskaxenia #
21 апреля 2019 года olgatash1416 #
21 апреля 2019 года mazziadri #
21 апреля 2019 года olgatash1416 #
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