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  • 13 апреля 2020, 0:15
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Печенье морковное

Рецепт: Печенье морковное

Можно печь на сметане или йогурте, но я испекла на кефире. Такой богатый состав делает печенье привлекательным на вид и вкус. Хотите, добавляйте корицу, у меня куркума для усиления цвета. Внутри мягкое, сверху в корочке. Получается много.

Категория: Десерты Печенье Другое

Ингредиенты для «Печенье морковное»:

Время приготовления:

Количество порций: 35

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2522.7 ккал 		белки
45.5 г 		жиры
98.2 г 		углеводы
368.2 г
Порции
ккал
72.1 ккал		 белки
1.3 г		 жиры
2.8 г		 углеводы
10.5 г
100 г блюда
ккал
300.3 ккал		 белки
5.4 г		 жиры
11.7 г		 углеводы
43.8 г

Рецепт «Печенье морковное»:

Кефир соединить с маслом без сильного запаха. Можно кунжутное, любое ореховое.

Всыпать сахар. Сладкоежкам можно увеличить.

И ваниль.

Муку половину.

Соль, куркуму.

Мелко натереть морковку.

Изюм всыпать и подсушенные семечки.

Далее муку подсыпала, пока тесто не стало прилипать к стенкам и рукам. Может муки и больше взять тесто.

Разделить тесто пополам.

Скатать в колбасу и нарезать на части.

Скатать в шарики.

Прижать вилкой.

Выпекать в разогретой до 200* эл. духовке 20 мин.

Можно украсить остывшее печенье глазурью, шоколадом...

Или просто посыпать пудрой.

Печенье полумягкое, хорошо разламывается.

Самое вкусное-сразу из духовки.













Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Лига мультипекарей" - плита и духовка На завтрак : Быстрый завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха На природу На ужин : На десерт

Теги: завтрак детям чаепитие гости пикник

Вкусы: сладкий ванильный приятный ореховый

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Печенье морковное
Описание: Можно печь на сметане или йогурте, но я испекла на кефире. Такой богатый состав делает печенье привлекательным на вид и вкус. Хотите, добавляйте корицу, у меня куркума для усиления цвета. Внутри мягкое, сверху в корочке. Получается много.


Комментарии и отзывы

Если положить сметану вместо кефира, то сколько класть масла? Когда класть морковь? Можно вместо моркови яблоко?
Здравствуйте!! А можно кефир заменить сметаной?
Доброго времени суток. А яйцо не нужно?
Оболденное печенье 🍪 все мои в шоке. Спасибо за рецепт.
Юрий,огромное удовольствие получить Ваш фото-отчёт о приготовление! Очень-очень рада)))
аппетитное, яркое печенье
Спасибо,Светуль!
ааааа, морковные печенюшки
Дааааааа)))) Особенно для тебя,Зоечка!
Ох, какое манящее печенько! Морковная выпечка вообще мой фаворит, а такое вот печенье - ну очень хочется испечь!
На здоровье,Женечка!
Спасибо)))
Прекрасное, аппетитное, яркое печенье
Очень рада,Танечка!
Танечка, ароматное, чудесное печенье!
Спасибо,Светочка!
Классные печеньки
Рада,Нелличка!
Олечка,спасибо!
вкусно-красиво!
Спасибо,Наташ!
Танечка, прелестное, ароматное, яркое печенье! Очень интересный рецепт!
Ирочка,спасибо большое!
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