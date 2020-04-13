Можно печь на сметане или йогурте, но я испекла на кефире. Такой богатый состав делает печенье привлекательным на вид и вкус. Хотите, добавляйте корицу, у меня куркума для усиления цвета. Внутри мягкое, сверху в корочке. Получается много.
- 13 апреля 2020, 0:15
- 1657
Печенье морковное
Ингредиенты для «Печенье морковное»:
- Мука пшеничная / Мука (+на доску) — 330 г
- Морковь (тертая) — 180 г
- Сахар коричневый — 80 г
- Ванильный сахар — 0.3 ч. л.
- Кефир (или йогурт) — 100 мл
- Масло растительное — 100 мл
- Изюм — 1 горст.
- Семечки тыквенные (или орехи) — 1 горст.
- Разрыхлитель теста — 7 г
- Соль — 1 щепот.
- Куркума — 0.25 ч. л.
- Сахарная пудра (для верха) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 35
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2522.7 ккал
|
белки
45.5 г
|
жиры
98.2 г
|
углеводы
368.2 г
|Порции
|ккал
72.1 ккал
|белки
1.3 г
|жиры
2.8 г
|углеводы
10.5 г
|100 г блюда
|ккал
300.3 ккал
|белки
5.4 г
|жиры
11.7 г
|углеводы
43.8 г
Рецепт «Печенье морковное»:
Далее муку подсыпала, пока тесто не стало прилипать к стенкам и рукам. Может муки и больше взять тесто.
Комментарии и отзывы
вчера в 19:27 Ася09 #
вчера в 16:49 fn olga #
вчера в 12:15 ksyuol #
15 апреля yustass1 #
15 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
14 апреля мисс #
15 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
13 апреля krolya13 #
13 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
13 апреля ivkis1999 #
13 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
13 апреля зайка312 #
13 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
13 апреля Tanushechka-2017 #
13 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
13 апреля ma-ma sveta #
13 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
13 апреля nelliundco #
13 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
13 апреля Демурия #
13 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
13 апреля Okoolina #
13 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
13 апреля Ирушенька #
13 апреля Таня-кофеманка # (автор рецепта)
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