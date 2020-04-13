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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/164073/]Печенье морковное[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/164073/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020apr/13/06/2690254_97544-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Десерты -> Печенье -> Другое Можно печь на сметане или йогурте, но я испекла на кефире. Такой богатый состав делает печенье привлекательным на вид и вкус. Хотите, добавляйте корицу, у меня куркума для усиления цвета. Внутри мягкое, сверху в корочке. Получается много. Ингредиенты: Мука пшеничная, Морковь, Сахар коричневый, Ванильный сахар, Кефир, Масло растительное, Изюм, Семечки тыквенные, Разрыхлитель теста, Соль, Куркума, Сахарная пудра. Тэги: завтрак, детям, чаепитие, гости, пикник.