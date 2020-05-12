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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 12 мая 2020, 13:04
  • 15056

Самса

Рецепт: Самса

Всем привет! Сегодня на повестке ооочень вкусная выпечка - САМСА! Многие думают, что это суперсложно... нет... самые простые ингредиенты, немного времени и вкусная выпечка у вас на столе! Мужчины точно оценят! САМСА из магазинного слоёного теста - НЕ ТО!!! Я вас уверяю! 😉 Хотя и такой вариант возможен...

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Кухня: Узбекская

Ингредиенты для «Самса»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 30

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4896.1 ккал 		белки
182.4 г 		жиры
208.4 г 		углеводы
573.9 г
Порции
ккал
163.2 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
6.9 г		 углеводы
19.1 г
100 г блюда
ккал
173.6 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
7.4 г		 углеводы
20.4 г


Рецепт «Самса»:

Влить в миску кипяток

Добавить соль

Добавить масло растительное

Добавить муку.
Всю муку сразу не добавляйте, оставьте несколько ложек в другой ёмкости. Так вы сможете регулировать плотность теста.
Когда тесто отлежится, возможно вам потребуется еще 1-2 столовых ложки муки.

Замесить гладкое эластичное тесто.
Разделить на три колобка. Накрыть плёнкой и дать отлежаться на столе минут 15-20 (так легче раскатывать).

Для начинки нарезать тонкой соломкой картофель и проварить его в подсоленной воде 2-3 минуты

Нарезать куриное филе кусочками, посолить, поперчить (у меня адыгейскаясоль).
Жир нарезать мелким кубиком (ингредиент по желанию).
Лук нарезать четверть кольцами, смешать с горячим картофелем, приправить по вкусу.

Смешать все ингредиенты начинки, добавить молотую зиру.

Раскатать каждый колобок в тонкий пласт

Смазать каждый пласт теста маслом и накрыть следующим пластом. Так все три.
Третий сверху также смазать маслом, затем свернуть все пласты в тугой рулет.
Как вариант: масло можно заменить на маргарин. Положить тесто в морозильную камеру минут на 20.

Через 20 минут нарезаем рулет кусочками шириной 1.5-2 сантиметра (масло в рулете должно застыть, рулет будет плотным).

У каждого кусочка находим край и заворачиваем его на одну из срезанных сторон кусочка. Это будет внутренняя сторона самсы.

Раскатываем кусочек теста толщиной 2-3 мм.
Кладём начинку. Количество начинки в самсе - на ваше усмотрение

Хорошо защипываем края самсы. Форма у пирожка традиционно треугольная

Смазываем яйцом и украшаем кунжутом.
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на минут 40-45. Смотрите по своей духовке...

Через 45 минут вкуснейшая ароматная, домашняя самса готова!!! Приятного вам аппетита! 😘

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол На природу На ужин : На закуску

Теги: выпечка обед завтрак ужин закуска

Вкусы: бесподобный насыщенный мясной

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Самса
Описание: Всем привет! Сегодня на повестке ооочень вкусная выпечка - САМСА! Многие думают, что это суперсложно... нет... самые простые ингредиенты, немного времени и вкусная выпечка у вас на столе! Мужчины точно оценят! САМСА из магазинного слоёного теста - НЕ ТО!!! Я вас уверяю! 😉 Хотя и такой вариант возможен...


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Комментарии и отзывы

А зачем скатывать в рулет несколько лепешек? Можно раскатать одну и побольше и её свернуть рулетом. Эффект тот же.
Здравствуйте! Хочу попробовать испечь саму по Вашему рецепту, однако не понимаю что значит "находим край и защипываем его..." Какой край, если там везде края? И куда в результате защипываем! По фотографии не разобралась! Помогите, пожалуйста! Если можно, добавьте фото!
тесто же было свернуто рулетом, вот хвостик и загнуть, чтобы в ленту не размотать
А фото нет, случайно? Я что-то никак не могу представить такой простой момент... Всё кажется, что не так себе представляю...
нет, это не мой рецепт, ну можно и не завернуть, главное, чтобы из этого кусочка теста раскаталась круглая лепешка для самсы
Спасибо большое! Буду пробовать!
Спасибо за отличный рецепт! Забираю!
Испекла сегодня. Получилось оооочень вкусно. Спасибо за рецепт. Записываю в свою тетрадку)).
Вам спасибо за доверие! Рада что вам понравилось!
Очень аппетитно!
Спасибо большое!
Какая красивая самса! Поздравляю Вас с дебютным рецептом!
Спасибо большое
Нет это издеательствогде фото разлома/разреза, а？ .рецепт прекрасный как и результат
Спасибо огромное
Очень аппетитно.
Спасибо... не думала что столько комментариев будет
Очень аппетитная самса!
Спасибо большое
НЕ надо заменять масло маргарином, с тем же успехом и готовые пирожки можно купить! А с маслом будет замечательная домашняя выпечка!
Спасибо огромное! Я в выпечке тоже предпочитаю масло, но вдруг кто-то экономит...сейчас не лёгкое времечко к сожалению...
Да я тоже не шикую , но здесь масла совсем немного на такое количество теста и начинки, уж если на то пошло! И присоединяюсь к просьбе о фото в разрезе(разломе) готового пирожка- как испечете еще раз, сделайте такое и обратитесь к модераторам: они добавят дополнительное фото, поскольку сам автор может только 24 часа с момента опубликования изменять что-то в рецепте! Удачи во всем!
Здравствуйте! Показалось,что многовато картофеля на 500 гр мяса, так и должно быть? И еще, а можно просто отвареный картофель добавлять, а то процесс нарезания соломкой и отваривания кажется долгим и трудоемким?
Здравствуйте! Вы можете картофель вообще не добавлять...это пожелание того кто просил приготовить. Насколько мне известно традиционно в саму идёт только мясо, лук и специи. Если хотите можете натереть картофель на крупной терке и отваривать тогда не придётся! Можно и уже отварной картофель добавить...это же полет фантазии
Спасибо!
очень аппетитно
Спасибо большое
Красивые самса, очень аппетитно.
Спасибо большое ???
Аппетитненько!!!
??? спасибо большое!
У каждого кусочка находим край и заворачиваем его на одну из срезанных сторон кусочка. Это будет внутренняя сторона самсы.
Не совсем понятно как это?
Вы рулетики (уже нарезанные кусочки) как бы разворачивает обратно, и этим хвостиком прикрывает срез с любой стороны.

Спасибо за комментарий! ?
пожалуйста, не нужно рекламировать сторонние инет-ресурсы
Ответ для Obychnaya kuhnya
Поняла! Спасибо!
Практически классический узбекский рецепт. Действительно многие думают что это суперсложно, но сделав 2-3 раза понимают что больше боялись.
Спасибо !
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