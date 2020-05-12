Всем привет! Сегодня на повестке ооочень вкусная выпечка - САМСА! Многие думают, что это суперсложно... нет... самые простые ингредиенты, немного времени и вкусная выпечка у вас на столе! Мужчины точно оценят! САМСА из магазинного слоёного теста - НЕ ТО!!! Я вас уверяю! 😉 Хотя и такой вариант возможен...
- 12 мая 2020, 13:04
- 15056
Самса
Ингредиенты для «Самса»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука (количество зависит от свойств вашей муки) — 450-470 г
- Вода (кипяток) — 300 мл
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Масло сливочное (очень мягкое, для прослойки пластов теста) — 80-100 г
Начинка
- Филе куриное (или другое мясо, в идеале баранина) — 500 г
- Картофель (средние) — 8-10 шт
- Лук репчатый (средние, чем больше лука, тем вкуснее) — 4-5 шт
- Соль (у меня адыгейская соль) — 1 ч. л.
- Перец черный (молотый) — 0.5 ч. л.
- Зира (молотая) — 0.5-1 ч. л.
- Жир (бараний, говяжий или птицы, для любителей) — 100 г
Время приготовления:
Количество порций: 30
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4896.1 ккал
|
белки
182.4 г
|
жиры
208.4 г
|
углеводы
573.9 г
|Порции
|ккал
163.2 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
6.9 г
|углеводы
19.1 г
|100 г блюда
|ккал
173.6 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
7.4 г
|углеводы
20.4 г
Рецепт «Самса»:
Добавить муку.
Всю муку сразу не добавляйте, оставьте несколько ложек в другой ёмкости. Так вы сможете регулировать плотность теста.
Когда тесто отлежится, возможно вам потребуется еще 1-2 столовых ложки муки.
Замесить гладкое эластичное тесто.
Разделить на три колобка. Накрыть плёнкой и дать отлежаться на столе минут 15-20 (так легче раскатывать).
Нарезать куриное филе кусочками, посолить, поперчить (у меня адыгейскаясоль).
Жир нарезать мелким кубиком (ингредиент по желанию).
Лук нарезать четверть кольцами, смешать с горячим картофелем, приправить по вкусу.
Смазать каждый пласт теста маслом и накрыть следующим пластом. Так все три.
Третий сверху также смазать маслом, затем свернуть все пласты в тугой рулет.
Как вариант: масло можно заменить на маргарин. Положить тесто в морозильную камеру минут на 20.
Через 20 минут нарезаем рулет кусочками шириной 1.5-2 сантиметра (масло в рулете должно застыть, рулет будет плотным).
У каждого кусочка находим край и заворачиваем его на одну из срезанных сторон кусочка. Это будет внутренняя сторона самсы.
Раскатываем кусочек теста толщиной 2-3 мм.
Кладём начинку. Количество начинки в самсе - на ваше усмотрение
Смазываем яйцом и украшаем кунжутом.
Ставим в разогретую до 180 градусов духовку на минут 40-45. Смотрите по своей духовке...
Комментарии и отзывы
вчера в 8:24 knfknf55555 #
позавчера Onoprienkoo #
позавчера ТаМара7 #
позавчера Onoprienkoo #
позавчера ТаМара7 #
вчера в 6:44 Onoprienkoo #
17 мая Wera13 #
13 мая mollaeva2015 #
14 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
13 мая yulya salmanova #
14 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
13 мая Vishnja #
14 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
13 мая Sladkoejca #
14 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
13 мая savalina2010 #
13 мая wordberry #
14 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
13 мая svetalana-s #
14 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
13 мая ирпенчанка #
14 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
13 мая korztat #
14 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
14 мая korztat #
13 мая kalashnikova6832 #
14 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
14 мая kalashnikova6832 #
13 мая мисс #
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12 мая yugai ludmila65 #
12 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
12 мая топиарий #
12 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
12 мая Benga #
12 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
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13 мая специалист # (модератор)
13 мая Benga #
14 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
12 мая Stillet #
12 мая Obychnaya kuhnya # (автор рецепта)
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