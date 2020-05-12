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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/164693/]Самса[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/164693/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020may/12/02/2706613_18293-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Пироги Всем привет! Сегодня на повестке ооочень вкусная выпечка - САМСА! Многие думают, что это суперсложно... нет... самые простые ингредиенты, немного времени и вкусная выпечка у вас на столе! Мужчины точно оценят! САМСА из магазинного слоёного теста - НЕ ТО!!! Я вас уверяю! 😉 Хотя и такой вариант возможен... Ингредиенты: Мука пшеничная, Вода, Соль, Масло растительное, Масло сливочное, Филе куриное, Картофель, Лук репчатый, Перец черный, Зира, Жир. Тэги: выпечка, обед, завтрак, ужин, закуска.