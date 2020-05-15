Очень простой рецепт заготовки чеснока впрок.
- 15 мая 2020, 13:28
- 12441
Чесночный порошок
Ингредиенты для «Чесночный порошок»:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
28.6 ккал
|
белки
1.3 г
|
жиры
0.1 г
|
углеводы
6 г
|100 г блюда
|ккал
95.3 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
0.3 г
|углеводы
20 г
Рецепт «Чесночный порошок»:
Зубчики чеснока нарезать тонкими слайсами/кусочками. Лист противня застелить бумажными полотенцами, выложить чесночные слайсы тонким слоем. Поставить на просушку с сухое теплое место, если у вас есть электросушка, процесс можно ускорить.
Сушеные чесночные слайсы измельчить при помощи измельчителя, если у вас не большое количество чеснока можно воспользоваться кофемолкой.
Просеять чесночный порошок. Более крупные кусочки можно добавить в заготовку сушеной моркови, лука, пряных трав. Мелкую, пудрообразную структуру, добавить в соль или оставить как самостоятельную заправку для приготовления выпечки и т. д.
Хотелось бы сказать пару слов о заготовке чеснока впрок. Когда сушеные чесночные слайсы были измельчены при помощи измельчителя в порошок, я решила расширить перечень рецептов применения чесночного порошка. Чесночный порошок (более крупные кусочки, которые получились при отсеивании), я добавила к смеси сушеной моркови и пряных трав, получилась отличная приправа для супов и соусов (в баночке на фото). Чесночный порошок можно добавить в соль, в данном рецепте я добавила чесночный порошок в розовую гималайскую соль. При приготовлении картофельного пюре я не стала добавлять обычную соль по вкусу, а лишь слегка присолила. А при подаче пюре, сверху добавила/посыпала смесью чесночного порошка и розовой гималайской соли. Получилось очень ароматно, потому что чесночный порошок не подвергался тепловой обработке и сохранил свой натуральный вкус и запах. Такой вариант приготовления картофельного пюре с применением чесночного порошка мне понравился больше. На мой взгляд, при приготовлении жареного картофеля этот вариант тоже будет очень хорош.
Экспериментируйте, пробуйте, возможно и вам понравится тоже. Кроме того, чесночный порошок можно добавлять в тесто при приготовлении различных булочек к борщам, рассольникам, харчо и т. д. Порошок имеет легкую мелкую структуру и в выпечке не будет заметен, а запах и вкус такая выпечка будет иметь несомненно.
Комментарии и отзывы
позавчера harabamn #
позавчера alenanat #
позавчера ИринкаИринка #
вчера в 7:00 alenanat #
вчера в 8:12 ИринкаИринка #
Буду готовить и так и так)
позавчера Anna Yurevna #
позавчера ирпенчанка #
позавчера Андрей Силантьев #
позавчера Краснов Андрей #
17 мая Алиева2012 #
17 мая Wera13 #
17 мая мисс #
17 мая Emu #
16 мая AneleRu #
16 мая yugai ludmila65 #
17 мая Алиева2012 #
17 мая yugai ludmila65 #
17 мая Алиева2012 #
17 мая yugai ludmila65 #
позавчера Федотова Людмила #
позавчера Алиева2012 #
позавчера Федотова Людмила #
позавчера Алиева2012 #
позавчера notya08 #
позавчера Алиева2012 #
позавчера ирпенчанка #
позавчера Алиева2012 #
позавчера ирпенчанка #
позавчера Алиева2012 #
позавчера ирпенчанка #
позавчера Алиева2012 #
позавчера ирпенчанка #
позавчера Алиева2012 #
позавчера Разживина Мила #
позавчера Федотова Людмила #
позавчера Алиева2012 #
позавчера ananevata #
позавчера Алиева2012 #
позавчера Алиева2012 #
вчера в 14:46 ninulja60 #
вчера в 19:38 Федотова Людмила #
позавчера ai step #
позавчера yugai ludmila65 #
Но я всё равно так не буду делать, мой опыт предостерегает.
16 мая natalyfalcon #
17 мая mv27 #
позавчера natalyfalcon #
16 мая Вика-camomile #
16 мая balgyr #
Очень интересно. Займусь экспериментами. Татьяна, спасибо за рецепт.
16 мая Ирушенька #
15 мая Любовь Раменская #
15 мая Беннито #
15 мая Angelina Wain #
15 мая gorschkovaov #
15 мая Sladkoejca #
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