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Версия для печати Рецепты Заготовки Травы и специи
  • 15 мая 2020, 13:28
  • 12441

Чесночный порошок

Рецепт: Чесночный порошок

Очень простой рецепт заготовки чеснока впрок.

Категория: Заготовки Травы и специи

Ингредиенты для «Чесночный порошок»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
28.6 ккал 		белки
1.3 г 		жиры
0.1 г 		углеводы
6 г
100 г блюда
ккал
95.3 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
0.3 г		 углеводы
20 г


Рецепт «Чесночный порошок»:

Зубчики чеснока нарезать тонкими слайсами/кусочками. Лист противня застелить бумажными полотенцами, выложить чесночные слайсы тонким слоем. Поставить на просушку с сухое теплое место, если у вас есть электросушка, процесс можно ускорить.

Сушеные чесночные слайсы измельчить при помощи измельчителя, если у вас не большое количество чеснока можно воспользоваться кофемолкой.
Просеять чесночный порошок. Более крупные кусочки можно добавить в заготовку сушеной моркови, лука, пряных трав. Мелкую, пудрообразную структуру, добавить в соль или оставить как самостоятельную заправку для приготовления выпечки и т. д.

Хотелось бы сказать пару слов о заготовке чеснока впрок. Когда сушеные чесночные слайсы были измельчены при помощи измельчителя в порошок, я решила расширить перечень рецептов применения чесночного порошка. Чесночный порошок (более крупные кусочки, которые получились при отсеивании), я добавила к смеси сушеной моркови и пряных трав, получилась отличная приправа для супов и соусов (в баночке на фото). Чесночный порошок можно добавить в соль, в данном рецепте я добавила чесночный порошок в розовую гималайскую соль. При приготовлении картофельного пюре я не стала добавлять обычную соль по вкусу, а лишь слегка присолила. А при подаче пюре, сверху добавила/посыпала смесью чесночного порошка и розовой гималайской соли. Получилось очень ароматно, потому что чесночный порошок не подвергался тепловой обработке и сохранил свой натуральный вкус и запах. Такой вариант приготовления картофельного пюре с применением чесночного порошка мне понравился больше. На мой взгляд, при приготовлении жареного картофеля этот вариант тоже будет очень хорош.
Экспериментируйте, пробуйте, возможно и вам понравится тоже. Кроме того, чесночный порошок можно добавлять в тесто при приготовлении различных булочек к борщам, рассольникам, харчо и т. д. Порошок имеет легкую мелкую структуру и в выпечке не будет заметен, а запах и вкус такая выпечка будет иметь несомненно.



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе / На первое На праздничный стол На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: заготовка

Вкусы: чесночный

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Чесночный порошок
Описание: Очень простой рецепт заготовки чеснока впрок.
Ингредиенты: Чеснок, Соль.
Тэги: заготовка.


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Комментарии и отзывы

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Гениально!!!
в сушилке подвяливаю тонко нарезанный чеснок, и заливаю растительным маслом , стоит в темном месте в шкафчике, очень вкусный и сам чеснок и масло.
Очень интересно! А масло какое берёте, рафинированное или нет?
я беру рафинированное, можно и с запахом, кому как нравится
Спасибо и вам и автору поста!)
Буду готовить и так и так)
Спасибо большое! О тличная идея, попробую!
По осени сушу чеснок естественной сушкой, порезав на кусочки. Храню в стекляной банке. Часть перемалываю в порошок , храню без соли. Молотый немного слеживается, но без труда рассыпается. Очень вкусно добавлять практически в любое блюдо. Вкус не чистого чеснока, а некой чесночной приправы. Добавлял даже в окрошку.
Обожаю сухой чеснок!!!
Спасибо! Очень пригодится!
делала без соли
Да, я тоже. Соль можно и потом добавить, если надо
интересная идея, полезная вещь!
Отличная заготовка, тоже сушу, но не перемалываю, еле отмыла кофемолку...
А я постоянно сушу (правда в СВЧ) и перемалываю кофемолкой... Запаха не остаётся вообще)!! Я кофемолку мою со средством для мытья посуды перевернув ее вверх дном, чтоб вода не попала в механизм... Затем сушу вверх дном, а затем протираю уксусом. Запаха вообще нет...я так перемалываю и черный перец. Естественно кофе перемалываю в этой же кофемолке и сахарную пудру делаю в ней же.
Мой первый опыт был неудачным, почему то запах казался очень долгим, хотя и мыла сразу и протирала спиртом (уксусом не додумалась), и ведь кофе же имеет довольно стойкий аромат, но чеснок мне откликался очень долго. Может дело случая... Я толку в ступке, меня устраивает.
У меня ступка есть , но чего-то не хватает терпения истолочь в ней до порошка Да, и люблю сразу намолоть, чтоб потом при необходимости сразу сыпать в блюдо
Ну да, в ней до такой степени не перетрёшь.
Ответ для Алиева2012
Подскажите, как вы сушите чеснок в СВЧ? Боюсь, что у меня терпения не хватит сушить естественным образом (тем более, что у меня не солнечная сторона), а электро сушки у меня нет.
Отвечу в личные сообщения!
Отвечу в личные сообщения!
Спасибо за отказ.Низкий Вам поклон. А я надеялась, что здесь все нормально отвечают на вопросы. Я просто не сильно продвинутый пользователь интернета.
Это вовсе не отказ, милый пользователь интернета! Я Вам написала в личных сообщениях! Просто некрасиво под определенным рецептом начинать писать ссылки на другой рецепт!
Ответ для Алиева2012
и мне пожалуйста инфомацию
Ответила)
Марьямчик! И мне, плиз!
Приветики, Натал!!!
Ответ для Алиева2012
https://www.povarenok.ru/recipes/show/161055/ Это он?
Да-да!!!это он!!! просто подумала не красиво под Таниным рецептом ссылку на свой давать...
Зря! Одному - и на всех! Меньше вопросов бы было!
Я вообще не думала, что у кого-то вопросы возникнут...но, вот теперь, когда ты написала ссылочку, точно вопросы отпадут!!!
Вот и ладненько! Рада, что облегчила тебе жизнь! Надеюсь, что Татьяна не обидится!
Тоже не хотела бы, что Танюша обиделась!!!
Ответ для Федотова Людмила
Доброе утро, а как вы сушите чеснок в свч
Я задавала такой-же вопрос Алиевой, однако ответа не получила. Обидно. Можно было-бы выложить сюда и всем.
Вам ответ написала в личных сообщениях!!!! Проверьте!!! И не сыпьте обвинений!!!
пожалуйста пришлите и мне ссылку как сушить в свч буду признательна
Ловите)
Ответ для Разживина Мила
Я вам отправила ссылку .
Ответ для Федотова Людмила
Да он быстро сохнет, я поднимаю на кухонный шкафчик и забываю дня на 3-4, только если много чеснока резать - надо помнить, что можно сжечь пальчики, это я испытала на своем опыте.
Спасибо! Обязательно воспользуюсь.
Ответ для yugai ludmila65
Вот и я так подумала, жаль кофемолку)
Да , видите , у других по разному, может металл другой.
Но я всё равно так не буду делать, мой опыт предостерегает.
Спасибо, очень нужный рецепт! Скажите, а лук можно как-нибудь так же заготовить?
Лук тоже сушат и порошок луковый делают.
Спасибо! Попробую!
Полезный рецепт!

Очень интересно. Займусь экспериментами. Татьяна, спасибо за рецепт.
Танечка, замечательный, ароматный порошок! Бесподобные фотографии!
Класссс!
Вот это наиполезнейшая весчь а то свежачок-то и заготовить не знаешь как, кроме маринованного. Спасибо
Сушеный чеснок применяю очень часто , но всегда покупала готовый: и гранулы, и слайсы. А теперь попробую сделать сама Татьяна, спасибо за рецепт, очень актуально особенно весной, когда заготовленный чеснок надо "спасать"
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