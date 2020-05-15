Хотелось бы сказать пару слов о заготовке чеснока впрок. Когда сушеные чесночные слайсы были измельчены при помощи измельчителя в порошок, я решила расширить перечень рецептов применения чесночного порошка. Чесночный порошок (более крупные кусочки, которые получились при отсеивании), я добавила к смеси сушеной моркови и пряных трав, получилась отличная приправа для супов и соусов (в баночке на фото). Чесночный порошок можно добавить в соль, в данном рецепте я добавила чесночный порошок в розовую гималайскую соль. При приготовлении картофельного пюре я не стала добавлять обычную соль по вкусу, а лишь слегка присолила. А при подаче пюре, сверху добавила/посыпала смесью чесночного порошка и розовой гималайской соли. Получилось очень ароматно, потому что чесночный порошок не подвергался тепловой обработке и сохранил свой натуральный вкус и запах. Такой вариант приготовления картофельного пюре с применением чесночного порошка мне понравился больше. На мой взгляд, при приготовлении жареного картофеля этот вариант тоже будет очень хорош.

Экспериментируйте, пробуйте, возможно и вам понравится тоже. Кроме того, чесночный порошок можно добавлять в тесто при приготовлении различных булочек к борщам, рассольникам, харчо и т. д. Порошок имеет легкую мелкую структуру и в выпечке не будет заметен, а запах и вкус такая выпечка будет иметь несомненно.

