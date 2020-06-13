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  • 13 июня 2020, 7:48
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Мясные котлеты с зеленью и кабачком

Рецепт: Мясные котлеты с зеленью и кабачком Рецепт: Мясные котлеты с зеленью и кабачком

Очень нежные и сочные котлеты. Вкуснющие и совсем не хлопотные. Угощайтесь!!!

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из мясного фарша

Ингредиенты для «Мясные котлеты с зеленью и кабачком»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
975.7 ккал 		белки
9.6 г 		жиры
1.1 г 		углеводы
57.1 г
100 г блюда
ккал
94.7 ккал		 белки
0.9 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
5.5 г

Рецепт «Мясные котлеты с зеленью и кабачком»:

В фарш натереть лук на крупной тёрке и молодой кабачок (кожицу можно не снимать), чеснок пропустить через пресс. добавить манку, соль и аджику.

Зелёный лук мелко нашинковать. Вымесить фарш. Влить воду (холодную, Кипяченую), и продолжать вымешивать фарш.

Накрыть фарш и убрать в холодильник минут на 20-30. Все компоненты за это время подружились, манка набухла и вот такой замечательный, не жидкий фарш получился. Он конечно не плотный, но с ложки не стекает.

Влажными руками сформировать котлеты и обжарить на хорошо разогретой сковороде в растительном масле с двух сторон при закрытой крышке.

Приятного аппетита!!!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Готовь с вдохновением" - плита На обед На полдник На ужин

Теги: горячее обед ужин

Вкусы: овощной кабачковый мясной нежный

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Комментарии и отзывы

Прекрасные котлетки!
Спасибо
рецепт замечательный,если нет кабачка добавляю капусту или картошку
Тоже вариант
Я часто добавляю кабачок в котлеты. Это очень вкусно и сочно!!!
Благодарю
Вкусно выглядит,Олечка!
Спасибо
Люблю такие котлеты... Угостишь?
Конечно налетай
Вкусненько! Очень люблю котлеты!
Спасибо
Оленька, замечательные, сочные, румяные и ароматные котлеты!
Благодарю
тоже люблю кабачок в фарш добавлять! Сочные получаются!
Спасибо
Аппетитные котлетки
Спасибо
Нежные и вкусные котлетки!
Спасибо
Одна из лучших добавок в котлетки - кабачок
Спасибо
Котлеты, судя по фото, вкуснотища)
Спасибо
Оля! Вкусненько! Забрала! Спасибо!
На здоровье
По фото догадалась,чьи котлетки,Олечка! Чудо, как хороши)И мне нравится кабачек в котлетках,но твои отличаются.Забираю с благодарностью.
Спасибо
И я часто добавляю кабачок в котлеты . Фотки аппетитные, Оля
Спасибо
Благодарю
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