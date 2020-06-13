Очень нежные и сочные котлеты. Вкуснющие и совсем не хлопотные. Угощайтесь!!!
- 13 июня 2020, 7:48
- 3281
Мясные котлеты с зеленью и кабачком
Ингредиенты для «Мясные котлеты с зеленью и кабачком»:
- Фарш мясной (Свинина/говядина) — 600 г
- Чеснок — 1 зуб.
- Лук репчатый — 1 шт
- Соль (По вкусу)
- Кабачок — 200 г
- Лук зеленый — 0.3 пуч.
- Крупа манная — 2 ст. л.
- Аджика — 0.5 ч. л.
- Вода — 50 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
975.7 ккал
|
белки
9.6 г
|
жиры
1.1 г
|
углеводы
57.1 г
|100 г блюда
|ккал
94.7 ккал
|белки
0.9 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
5.5 г
Рецепт «Мясные котлеты с зеленью и кабачком»:
В фарш натереть лук на крупной тёрке и молодой кабачок (кожицу можно не снимать), чеснок пропустить через пресс. добавить манку, соль и аджику.
Зелёный лук мелко нашинковать. Вымесить фарш. Влить воду (холодную, Кипяченую), и продолжать вымешивать фарш.
Накрыть фарш и убрать в холодильник минут на 20-30. Все компоненты за это время подружились, манка набухла и вот такой замечательный, не жидкий фарш получился. Он конечно не плотный, но с ложки не стекает.
Влажными руками сформировать котлеты и обжарить на хорошо разогретой сковороде в растительном масле с двух сторон при закрытой крышке.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 14:14 Himbeeren #
вчера в 16:57 Демурия # (автор рецепта)
позавчера alenanat #
вчера в 6:50 Демурия # (автор рецепта)
14 июня tfurman8888 #
14 июня Демурия # (автор рецепта)
14 июня Таня-кофеманка #
14 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня yugai ludmila65 #
14 июня Демурия # (автор рецепта)
14 июня yugai ludmila65 #
13 июня solnce 0606 #
14 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня Ирушенька #
13 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня Okoolina #
13 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня МурКатеринка #
13 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня jannasimf #
13 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня krolya13 #
13 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня tfurman8888 #
13 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня ирпенчанка #
13 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня inulia68 #
13 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня nelliundco #
13 июня Демурия # (автор рецепта)
13 июня natapit #
13 июня Демурия # (автор рецепта)
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