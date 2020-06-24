На сайте более 20 рецептов баклажанов по-корейски, добросовестно проверила, именно такого нет. Это рецепт от моей сватьи, она кореянка и повар, в одном лице, проработала 10 лет в кафе в Корее. Здесь имеют значение многие нюансы в рецепте. Она поделилась со мной, я с вами. Равнодушных к нему нет, я могу есть на завтрак, обед и ужин.
- 24 июня 2020, 5:44
- 8115
Баклажаны по-корейски
Ингредиенты для «Баклажаны по-корейски»:
- Баклажан (около 500 гр) — 1 шт
- Перец красный жгучий — 1 шт
- Перец сладкий красный — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Помидор — 1 шт
- Томатная паста — 2 ст. л.
- Масло растительное — 100 мл
- Чеснок — 4 зуб.
- Соль — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ст. л.
- Уксус (70%) — 1 ч. л.
- Соевый соус — 2 ст. л.
- Крахмал — 1 ст. л.
- Зелень (кинза, укроп)
- Кунжут (белый) — 1 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1507 ккал
|
белки
23.3 г
|
жиры
96.6 г
|
углеводы
287.9 г
|Порции
|ккал
251.2 ккал
|белки
3.9 г
|жиры
16.1 г
|углеводы
48 г
|100 г блюда
|ккал
134.6 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
8.6 г
|углеводы
25.7 г
Рецепт «Баклажаны по-корейски»:
На пару доводим баклажаны до мягкости, они должны стать немного ватными.
Можно использовать пароварку, мультиварку. Я просто положила чашу от мультиварки на кастрюлю. Здесь необходимо не переварить. Достаточно 10-15 минут, сегодня немного передержала.
Баклажаны кладём в миску, засыпаем солью, перемешиваем, оставляем на 30 минут. Тем временем можно помыть, почистить и порезать остальные овощи.
Кладём баклажаны в миску, поливаем соевым соусом, посыпаем крахмалом (у меня картофельный). Перемешиваем.
Берём казан, кастрюлю или сотейник с толстым дном, можно вок. Нагреваем, Наливаем масло, у меня соевое. Кладём лук, убавляем огонь до среднего, лук не должен зажариться, должен стать прозрачным.
Морковь режем крупной соломкой (тонкими брусочками), кладём к луку. Каждый раз перед закладкой нового вида овощей, огонь увеличиваем и потом опять убавляем до среднего (2 из 6).
Режем перцы пластинками или крупной соломкой, кольцами. Корейцы любят сильно острые блюда, здесь на ваш вкус. Кладём перец к овощам, перемешиваем, тушим пару минут на среднем огне.
Кладём помидор в кастрюлю к овощам, туда же добавляем томатную пасту. Перемешиваем, тушим пять минут.
Пробуем на соль, оказалось недостаточно, сахар и уксус, перемешиваем. Овощи должны быть слегка альденте, кроме баклажанов.
Перемешиваем, отключаем огонь и даём настояться.
Далее отправляем в холодильник.
Это холодная закуска, и она вкусна именно охлаждённой. Поверьте, даже вкус совсем другой, чем в горячем виде, это совсем другой блюдо.
Комментарии и отзывы
позавчера chernova ksena #
А если обычный уксус, сколько?
вчера в 3:14 мисс # (автор рецепта)
позавчера Алла #
вчера в 3:14 мисс # (автор рецепта)
позавчера elviragendler39 #
Приготовлю!
вчера в 3:15 мисс # (автор рецепта)
позавчера guslik2 #
вчера в 3:15 мисс # (автор рецепта)
25 июня Vishnja #
позавчера мисс # (автор рецепта)
25 июня Silverina1 #
позавчера мисс # (автор рецепта)
25 июня Z Olga #
25 июня мисс # (автор рецепта)
25 июня Tanushechka-2017 #
25 июня мисс # (автор рецепта)
25 июня ЛК201014 #
25 июня мисс # (автор рецепта)
25 июня tatabilga-2015 #
Спасибо за рецепт!
25 июня мисс # (автор рецепта)
25 июня Ирушенька #
25 июня мисс # (автор рецепта)
25 июня Ирушенька #
25 июня мисс # (автор рецепта)
позавчера Ludmila R-N #
позавчера Ирушенька #
вчера в 3:16 мисс # (автор рецепта)
24 июня solnce 0606 #
25 июня мисс # (автор рецепта)
24 июня ИРепка #
25 июня мисс # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
вчера в 3:15 мисс # (автор рецепта)
24 июня МурКатеринка #
25 июня мисс # (автор рецепта)
24 июня Okoolina #
25 июня мисс # (автор рецепта)
24 июня yugai ludmila65 #
25 июня мисс # (автор рецепта)
24 июня alarm clock #
25 июня мисс # (автор рецепта)
24 июня гальуган #
25 июня мисс # (автор рецепта)
24 июня tatabilga-2015 #
25 июня мисс # (автор рецепта)
25 июня tatabilga-2015 #
24 июня Любовь Раменская #
25 июня мисс # (автор рецепта)
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