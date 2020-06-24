Баклажаны по-корейски

На сайте более 20 рецептов баклажанов по-корейски, добросовестно проверила, именно такого нет. Это рецепт от моей сватьи, она кореянка и повар, в одном лице, проработала 10 лет в кафе в Корее. Здесь имеют значение многие нюансы в рецепте. Она поделилась со мной, я с вами. Равнодушных к нему нет, я могу есть на завтрак, обед и ужин.