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  • 24 июня 2020, 5:44
  • 8115

Баклажаны по-корейски

Рецепт: Баклажаны по-корейски

На сайте более 20 рецептов баклажанов по-корейски, добросовестно проверила, именно такого нет. Это рецепт от моей сватьи, она кореянка и повар, в одном лице, проработала 10 лет в кафе в Корее. Здесь имеют значение многие нюансы в рецепте. Она поделилась со мной, я с вами. Равнодушных к нему нет, я могу есть на завтрак, обед и ужин.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Ингредиенты для «Баклажаны по-корейски»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1507 ккал 		белки
23.3 г 		жиры
96.6 г 		углеводы
287.9 г
Порции
ккал
251.2 ккал		 белки
3.9 г		 жиры
16.1 г		 углеводы
48 г
100 г блюда
ккал
134.6 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
8.6 г		 углеводы
25.7 г

Рецепт «Баклажаны по-корейски»:

Баклажаны моем, отрезаем хвостик и кончик, режем брусочками длиной на "один укус".

На пару доводим баклажаны до мягкости, они должны стать немного ватными.
Можно использовать пароварку, мультиварку. Я просто положила чашу от мультиварки на кастрюлю. Здесь необходимо не переварить. Достаточно 10-15 минут, сегодня немного передержала.

Баклажаны кладём в миску, засыпаем солью, перемешиваем, оставляем на 30 минут. Тем временем можно помыть, почистить и порезать остальные овощи.

Далее баклажаны отжимаем от лишней влаги. Откидываем на дуршлаг.

Кладём баклажаны в миску, поливаем соевым соусом, посыпаем крахмалом (у меня картофельный). Перемешиваем.

Лук режем тонкими четвертинками.

Берём казан, кастрюлю или сотейник с толстым дном, можно вок. Нагреваем, Наливаем масло, у меня соевое. Кладём лук, убавляем огонь до среднего, лук не должен зажариться, должен стать прозрачным.

Морковь режем крупной соломкой (тонкими брусочками), кладём к луку. Каждый раз перед закладкой нового вида овощей, огонь увеличиваем и потом опять убавляем до среднего (2 из 6).

Перемешиваем морковь и лук, тушим 5 минут на среднем огне.

Берём красный болгарский и красный жгучий перец, показываю для наглядности.

Режем перцы пластинками или крупной соломкой, кольцами. Корейцы любят сильно острые блюда, здесь на ваш вкус. Кладём перец к овощам, перемешиваем, тушим пару минут на среднем огне.

Кладём баклажаны, перемешиваем.

Крупный, спелый, мясистый помидор режем кубиками.

Кладём помидор в кастрюлю к овощам, туда же добавляем томатную пасту. Перемешиваем, тушим пять минут.

Пробуем на соль, оказалось недостаточно, сахар и уксус, перемешиваем. Овощи должны быть слегка альденте, кроме баклажанов.

Кладём рубленные чеснок и зелень, тут уместны кинза и укроп.

Перемешиваем, отключаем огонь и даём настояться.
Далее отправляем в холодильник.
Это холодная закуска, и она вкусна именно охлаждённой. Поверьте, даже вкус совсем другой, чем в горячем виде, это совсем другой блюдо.

При подаче посыпаем обжаренным кунжутом.
Приятного аппетита!!!

Эти палочки невестка привезла из Кореи, а я ими так и не научилась есть. А внуку два года, уже умеет.








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На закуску На праздничный стол : День рождения / Новый год На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: обед закуска ужин

Вкусы: овощной насыщенный острый томатный кисло-сладкий

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Баклажаны по-корейски
Описание: На сайте более 20 рецептов баклажанов по-корейски, добросовестно проверила, именно такого нет. Это рецепт от моей сватьи, она кореянка и повар, в одном лице, проработала 10 лет в кафе в Корее. Здесь имеют значение многие нюансы в рецепте. Она поделилась со мной, я с вами. Равнодушных к нему нет, я могу есть на завтрак, обед и ужин.


Комментарии и отзывы

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Заинтриговал Ваш рецепт!
А если обычный уксус, сколько?
посчитайте по пропорции, думаю 50 мл
Интересный рецепт. Спасибо. надо приготовить.
Думаю очень вкусно. Первый раз встречаю крахмал в рецепте. Думаю, для связки. Идея понравилась. А кукурузного в 2 раза больше?
Приготовлю!
одинаково
Очень подробно написано, спасибо. Обязательно буду воплощать в жизнь)
Света, очень интересная закуска! С Рецептом дня!
Вкуснятина! Обожаю такие баклажаны
очень аппетитно!
Классная закуска, очень аппетитно смотрится
Любимые баклажаны Светлана спасибо за способ отваривания баклажан на пару, рецепт утащила в КК.
Света,принимай отчёт ! Готовила по рецепту ,только у меня хлопья Чили , все специи очень сбалансированны .Вкусно -супер !!!
Спасибо за рецепт!
огромное спасибо, я и не сомневалась
Светочка, как соблазнительно! Шикарная, пикантная закуска! Очень интересный рецепт! Жаль, что без шкурки баклажаны будут совсем не те. А так хочется приготовить...
Почему без шкурки? Совсем не горчат, а так, конечно, размазня будет.
Нельзя мне со шкуркой, Светочка...
Ответ для Ирушенька
А вы попробуйте без шкурки - кусочки чуть потолще (нарезать, посолить подождать , рассол слить) и слегка поджарить . Все остальное также готовить, потом осторожно перемешать - и зелень (я кладу петрушку) в самом конце сырую, мелко-мелко резаную. Я так делаю (и без крахмала - я его ограничиваю) .
Огромнейшее Вам спасибо за подсказку! Без крахмала для меня тоже актуально. Теперь непременно приготовлю баклажаны. Уж, очень понравился рецепт!
Светлана, очень вкусный рецепт!!! Люблю такие блюда!
Светочка! Очень аппетитно! Спасибо тебе и сватье за интересный рецепт!
У неё десяток вкусных рецептов, но тут, конечно, многое есть.
Светочка! Может быть у неё есть свои секретики в приготовлении известных блюд, интересно почитать и новые. Век живи, век учись!
Очень вкусно
Красиво-вкусно!
Светик, БРАВО!
Отличный рецепт!
Какая вкуснятина!!!. Жду баклажаны из открытого грунта. Обязательно буду готовить.
Света ,шикарный рецепт забираю в КК ,спасибо а палочками учись у внука кушать , так классно
Он и палочками, и вилкой, и ложкой, и руками, и просто ртом с тарелки)))
внуку
Это счастье...
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