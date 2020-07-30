Первое блюдо, для ежедневного меню, на курином бульоне, получается наваристым и питательным. Украшение вкуса - цветная капуста и грибы. Суп привлекателен яркими красками овощей, а сметана придает нежное послевкусие.
- 30 июля 2020, 9:57
- 4058
Суп грибной с цветной капустой
Ингредиенты для «Суп грибной с цветной капустой»:
- Вода — 1500 мл
- Картофель — 2 шт
- Морковь — 0.5 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Капуста цветная — 160 г
- Шампиньоны — 160 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Укроп — 2 веточ.
- Филе куриное — 1 шт
- Соль — 1 ч. л.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Сметана — 6 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1293.9 ккал
|
белки
83.3 г
|
жиры
65.8 г
|
углеводы
92.7 г
|Порции
|ккал
215.7 ккал
|белки
13.9 г
|жиры
11 г
|углеводы
15.5 г
|100 г блюда
|ккал
48.3 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
2.5 г
|углеводы
3.5 г
Рецепт «Суп грибной с цветной капустой»:
Куриное филе отварить 40 минут, с момента закипания. Куриное мясо нарезать. Бульон процедить. Картофель нарезать соломкой.
Бульон довести до кипения и отправить туда картофель. Варить десять минут. Цветную капусту разделить на кочанчики. Шампиньоны нарезать пластинками.
Капусту и грибы переложить в кастрюлю. Лук измельчить, морковь нашинковать – все пережарить на растительном масле пять минут.
Добавить чеснок и укроп в суп. Дать супу покипеть пару минут. Подавать в горячем виде со сметаной. Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
вчера в 19:51 snow1968 #
31 июля санико #
31 июля solnce 0606 #
31 июля Людмила НК #
31 июля Люда-Людмила #
31 июля Инночка07 #
31 июля Sladkoejca #
31 июля wise1288 # (автор рецепта)
31 июля мисс #
31 июля wise1288 # (автор рецепта)
30 июля Dama-Lorik #
31 июля wise1288 # (автор рецепта)
30 июля Ирушенька #
31 июля wise1288 # (автор рецепта)
30 июля r_sveta #
31 июля wise1288 # (автор рецепта)
30 июля Ange77 #
31 июля wise1288 # (автор рецепта)
30 июля jannasimf #
31 июля wise1288 # (автор рецепта)
30 июля Демурия #
31 июля wise1288 # (автор рецепта)
30 июля bagmutg-2020 #
31 июля wise1288 # (автор рецепта)
30 июля virgola71 #
30 июля wise1288 # (автор рецепта)
30 июля Valushka2003 #
30 июля wise1288 # (автор рецепта)
30 июля Silverina1 #
30 июля wise1288 # (автор рецепта)
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