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Версия для печати Рецепты Бульоны и супы Горячие супы Другие супы
  • 30 июля 2020, 9:57
  • 4058

Суп грибной с цветной капустой

Рецепт: Суп грибной с цветной капустой

Первое блюдо, для ежедневного меню, на курином бульоне, получается наваристым и питательным. Украшение вкуса - цветная капуста и грибы. Суп привлекателен яркими красками овощей, а сметана придает нежное послевкусие.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Суп грибной с цветной капустой»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1293.9 ккал 		белки
83.3 г 		жиры
65.8 г 		углеводы
92.7 г
Порции
ккал
215.7 ккал		 белки
13.9 г		 жиры
11 г		 углеводы
15.5 г
100 г блюда
ккал
48.3 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
2.5 г		 углеводы
3.5 г


Рецепт «Суп грибной с цветной капустой»:

Куриное филе отварить 40 минут, с момента закипания. Куриное мясо нарезать. Бульон процедить. Картофель нарезать соломкой.

Бульон довести до кипения и отправить туда картофель. Варить десять минут. Цветную капусту разделить на кочанчики. Шампиньоны нарезать пластинками.

Капусту и грибы переложить в кастрюлю. Лук измельчить, морковь нашинковать – все пережарить на растительном масле пять минут.

Переложить жареные лук с морковью в кастрюлю. Посолить. Чеснок измельчить, укроп мелко порезать.

Добавить чеснок и укроп в суп. Дать супу покипеть пару минут. Подавать в горячем виде со сметаной. Приятного аппетита!!!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На первое

Теги: обед первое детям

Вкусы: грибной капустный сливочный куриный картофельный

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Суп грибной с цветной капустой
Описание: Первое блюдо, для ежедневного меню, на курином бульоне, получается наваристым и питательным. Украшение вкуса - цветная капуста и грибы. Суп привлекателен яркими красками овощей, а сметана придает нежное послевкусие.


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Комментарии и отзывы

А почему бы и нет с цветной капустой ,и шампиньонами? Думаю будет неплохо. Спасибо за идею)))))
спасибо! забрала в кулинарную книгу!
Светлана, аппетитный супчик!!!
Светлана, ну оооочень аппетитный суп!
Светочка, очень аппетитный супчик!
Спасибо ,забрала в КК
Ах, какой супчик! Светочка, поздравляю с Поваренком и Рецептом дня!
Инночка! Спасибочки
очень аппетитный супчик!!!
Светланочка! Спасибо
Светочка, очень аппетитный и вкусный супчик!
Ларисочка! Спасибо
Светочка, какой аппетитный, ароматный суп!
Ириночка! Спасибо
Вот уж угодили так угодили! Как раз дочь заказала грибной суп. Выше всяких похвал! Песня, а не суп! Спасибо огромное!
Светланочка! Спасибо
Света, очень вкусный оригинальный суп!
Ангелина! Спасибо
Светочка, очень аппетитный супчик!!!
Жанночка! Спасибо
Ольга! Спасибо
Отличный супчик. Аппетитнейшие фото.
Спасибочки
Чудесный, ароматный, аппетитный суп, Светочка!
Юлечка! Спасибо за внимание
Очень люблю первые блюда! Прекрасный супчик, Светочка!
Валюшенька! Спасибо за внимание
Отличный супчик!
Елена! Спасибо за внимание
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