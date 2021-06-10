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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски с грибами
  • 10 июня 2021, 0:02
  • 1373

Шиитаке в остром соусе

Рецепт: Шиитаке в остром соусе

Знаю - многие любят острые корейские закуски, но не всегда есть возможность сходить за ними на рынок. Предлагаю самим приготовить, благо сейчас в супермаркетах можно купить сушёные шиитаке, полуфабрикат. Кому интересно, милости прошу.

Категория: Закуски Закуски с грибами

Кухня: Корейская

Ингредиенты для «Шиитаке в остром соусе»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
693.5 ккал 		белки
17.2 г 		жиры
45.7 г 		углеводы
56.6 г
100 г блюда
ккал
28.9 ккал		 белки
0.7 г		 жиры
1.9 г		 углеводы
2.4 г


Рецепт «Шиитаке в остром соусе»:

Время указано без учёта замачивания грибов и настаивания закуски.
Грибы сполоснуть и залить холодной водой на 1 час.

Через час слить воду, вскипятить её и ещё раз залить грибы, на 3 - 4 часа.

Перед приготовлением грибы вскипятить, варить 5 минут при медленном кипении. Лук почистить и нарезать перьями.

Разогреть кунжутное масло, выложить лук, протушить его на медленном огне, 3 - 5 минут, влить соевый соус.

Отцедить грибы, добавить в сковороду, влить 5 ст. л. грибного отвара, тушить 5 минут. P. S. : на оставшемся грибном отваре можно приготовить суп или соус, можно заморозить для последующего использования.

Добавить паприку, острый перец чили, сахар, чуть посолить, тушить пару минут.

Добавить мелкорубленый чеснок, жареный кунжут, перемешать, дать закипеть, влить уксус и убрать с огня.

Добавить рубленый зелёный лук, перемешать, остудить, дать настояться 6-12 часов.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!






Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску Специальное питание : Постное питание

Теги: салат закуска обед ужин гости

Вкусы: острый грибной чесночный

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Шиитаке в остром соусе
Рецепт: Шиитаке в остром соусе

Знаю - многие любят острые корейские закуски, но не всегда есть возможность сходить за ними на рынок. Предлагаю самим приготовить, благо сейчас в супермаркетах можно купить сушёные шиитаке, полуфабрикат. Кому интересно, милости прошу.

Ингредиенты для «Шиитаке в остром соусе»:

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Комментарии и отзывы

Как интересно. Даже не обращала внимания никогда, есть ли они в нашей Ленте.
Спасибо за внимание к рецепту, не знаю, у нас Ленты нет.
Завтра обязательно посмотрю.
Удачи в поисках.
Спасибо большое!
Шикарное фото чудесного,несомненно,вкусного блюда! С удовольствием забираю рецепт,за который огромное спасибо тебе,Людмилочка! У нас в супермаркетах в основном только и видишь в продаже шиитаке и шампиньоны...остальные грибы только в мечтах...Обязательно приготовлю и как только ,так сразу
Виолеттушка, спасибо. Готовь , дорогая, на доброе здоровье.
Отличный рецепт, Людочка! И грибочки есть в наличие. Осталось приготовить.
А хранить сколько можно?
Жанночка, спасибо, готовь на доброе здоровье.
У нас надолго не задерживаются, но думаю -3-4 дня можно смело хранить.
Поздравляю с Рецептом дня! Всего вам хо ро ше го!
Николай, благодарю Вас сердечно.
Пусть и у Вас всё сложится на "отлично".
Это ооооочень вкусно, постоянно покупаю такие на рынке и они еще добавляют какой то красный порошок для остроты по моей просьбе, но цена капец высокая, а с учетом того, что они в маринаде и тяжелые так вообще жаба давит, обязательно попробую ваш рецепт, безумно люблю шиитаки, они такие мясистые и сочные в маринаде
Спасибо, да, да, это то же что и на рынке и Вы правы, цена шокирует, а приготовить их совсем не сложно.
Людочка, как аппетитно! И очень ново, и интересно увидеть рецепт с такими
грибами!
Любаша, спасибо.
Потихоньку делюсь знаниями корейских блюд , более адаптированных под наши вкусы.
Здорово-здорово!
Хороши грибочки ! Я не видела у нас сушёные шитаке .
Нелли, спасибо. Это , наверное, в азиатских отделах надо искать.
Я, конечно, не делала ни разу, но думаю и из свежих можно приготовить.
Несомненно, можно и из свежих !
У нас их не найти, свежих то.
У нас бывают, правда никогда не присматривалась к цене, думаю, что дорогие !
Скорее всего , товар не из дешёвых.
Марианна, спасибо огромное.
Скажите пожалуйста, а именно сушёные грибы использовать? У нас просто легче встретить свежие.
Спасибо за интерес к рецепту. Это , наверное, в азиатских отделах надо искать.
Хоть я и не делала ни разу, но думаю и из свежих можно приготовить.
Никогда не ела эти грибы. Люда, с интересом прочитала рецепт, очень уж аппетитно ты написала. Спасибо!
Ирина, спасибо огромное за добрые слова.
Ой, Людмила, какое фото аппетитное у тебя... Никаких сомнений, очень вкусное блюдо!
Спасибо, Наташенька, приятно что рецепт понравился.
Балдеж! Угощусь хотя бы зрительно!
Наташа, спасибо, угощайся на доброе здоровье.
Людочка! Отличная, острая, аппетитная, вкусная закуска!
Юлечка, спасибо, дорогая.
Прям попробовать захотелось!
Готовь, если можно острое. Спасибо что заглянула.
по диете мне можно есть всё, только в очень маленьких количествах!
Я из-за остроты, это имела ввиду.
Можно! На один укус!
Значит приготовишь для гостей и сама укусишь...
изумительное блюдо!
Светлана, спасибо большое.
Людочка, просто изумительное блюдо! До того соблазнительное! Красотища!
Иришка, спасибо огромное.
Очень люблю такие закусоны.
Второй раз заливаем кипятком? правильно?
Спасибо, да, вначале грибы наберут воды, а потом уже залить кипятком. Готовьте на радость близким.
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