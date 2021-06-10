Знаю - многие любят острые корейские закуски, но не всегда есть возможность сходить за ними на рынок. Предлагаю самим приготовить, благо сейчас в супермаркетах можно купить сушёные шиитаке, полуфабрикат. Кому интересно, милости прошу.
- 10 июня 2021, 0:02
- 1373
Шиитаке в остром соусе
Ингредиенты для «Шиитаке в остром соусе»:
- Грибы (шиитаки сушёные) — 75 г
- Лук репчатый (средняя) — 1 шт
- Чеснок — 4 зуб.
- Лук зеленый — по вкусу
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Сахар (с горкой) — 1 ч. л.
- Паприка сладкая — 1 ч. л.
- Перец красный жгучий (с горкой) — 1 ч. л.
- Кунжут (жареный) — 1 ст. л.
- Масло кунжутное — 2 ст. л.
- Уксус (6-7 % столовый) — 2 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Вода — 2 л
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
693.5 ккал
|
белки
17.2 г
|
жиры
45.7 г
|
углеводы
56.6 г
|100 г блюда
|ккал
28.9 ккал
|белки
0.7 г
|жиры
1.9 г
|углеводы
2.4 г
Рецепт «Шиитаке в остром соусе»:
Время указано без учёта замачивания грибов и настаивания закуски.
Грибы сполоснуть и залить холодной водой на 1 час.
Перед приготовлением грибы вскипятить, варить 5 минут при медленном кипении. Лук почистить и нарезать перьями.
Разогреть кунжутное масло, выложить лук, протушить его на медленном огне, 3 - 5 минут, влить соевый соус.
Отцедить грибы, добавить в сковороду, влить 5 ст. л. грибного отвара, тушить 5 минут. P. S. : на оставшемся грибном отваре можно приготовить суп или соус, можно заморозить для последующего использования.
Добавить мелкорубленый чеснок, жареный кунжут, перемешать, дать закипеть, влить уксус и убрать с огня.
Комментарии и отзывы
вчера в 18:07 Нина-супербабушка #
вчера в 18:12 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 19:20 Нина-супербабушка #
вчера в 19:24 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 19:31 Нина-супербабушка #
позавчера Т-пушка #
вчера в 19:36 yugai ludmila65 # (автор рецепта)
вчера в 19:43 Т-пушка #
позавчера jannasimf #
А хранить сколько можно?
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
У нас надолго не задерживаются, но думаю -3-4 дня можно смело хранить.
позавчера Nicolas-Blog-2 #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Пусть и у Вас всё сложится на "отлично".
позавчера Foshizzle #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня Vishnja #
грибами!
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Потихоньку делюсь знаниями корейских блюд , более адаптированных под наши вкусы.
позавчера Vishnja #
10 июня nelliundco #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Я, конечно, не делала ни разу, но думаю и из свежих можно приготовить.
10 июня nelliundco #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня nelliundco #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня mariana82 #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня kalashnikova6832 #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
Хоть я и не делала ни разу, но думаю и из свежих можно приготовить.
10 июня ИРепка #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня nattela v #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня Kuss #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня virgola71 #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня Okoolina #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня Okoolina #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня Okoolina #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня мисс #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня Ирушенька #
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
10 июня Любимая13 #
Второй раз заливаем кипятком? правильно?
10 июня yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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