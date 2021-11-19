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  • 19 ноября 2021, 10:02
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Куриные котлеты с манкой и сыром

Рецепт: Куриные котлеты с манкой и сыром Рецепт: Куриные котлеты с манкой и сыром

Сочные и очень нежные котлетки из самых простых и доступных ингредиентов. Я готовлю такие деткам, и они всегда улетают на ура. Рецепт базовый, а для взрослых едоков вполне может быть дополнен и луком, и зеленью, и обилием специй.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из фарша птицы

Ингредиенты для «Куриные котлеты с манкой и сыром»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1783.2 ккал 		белки
220 г 		жиры
61.4 г 		углеводы
74.2 г
Порции
ккал
297.2 ккал		 белки
36.7 г		 жиры
10.2 г		 углеводы
12.4 г
100 г блюда
ккал
153.7 ккал		 белки
19 г		 жиры
5.3 г		 углеводы
6.4 г

Рецепт «Куриные котлеты с манкой и сыром»:

Куриное филе помойте, обсушите.

Нарежьте на небольшие кусочки, уберите хрящи, если они есть.

Пропустите через мясорубку с зубчиком чеснока.

Посолите фарш.

Влейте кефир. Кефир в фарш всегда добавляется для сочности.

Хорошо перемешайте.

Добавьте 2 ложки манки.

Натертый сыр.

Еще раз вымесите фарш. Формируйте котлеты, панируйте в смеси оставшейся манки и муки.

В сковороде растопите сливочное масло. Выкладывайте котлеты и обжаривайте на небольшом огне до готовности.

Подавайте к столу.

Приятного аппетита!





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "GEFEST - с теплом в каждый дом!" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На полдник На природу На ужин : На горячее Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: обед полдник детям ужин горячее перекус

Вкусы: мясной куриный сырный нежный

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Куриные котлеты с манкой и сыром
Рецепт: Куриные котлеты с манкой и сыром

Сочные и очень нежные котлетки из самых простых и доступных ингредиентов. Я готовлю такие деткам, и они всегда улетают на ура. Рецепт базовый, а для взрослых едоков вполне может быть дополнен и луком, и зеленью, и обилием специй.

Ингредиенты для «Куриные котлеты с манкой и сыром»:

Комментарии и отзывы

Вместо кефира добавляю творог. Очень нежные и сочные получаются. Манку не исключаю, но с перемолотыми четырёх знаковыми вкуснее, на мой вкус. Рецепт хороший.
Автор нагородила огород.Куриные котлеты получаются вкусными без манки,тем более кефира с сыром.Удивляют восторженные отзывы.Эти дамы не умеют жарить котлеты? Ответ- готовьте по простому классическом рецепту без излишеств и будете в восторге.
Интересные котлеты! Нужно будет попробовать! Рецепт забрала в КК, спасибо!
Отличные котлетки! Очень вкусно!
Интересные котлеты , для меня в новинку добавление кефира .
Наташенька, прелестные, нежные котлеты!
Наталья! Замечательные котлеты Кисломолочку в колбасные изделия добавляла, а в котлетки, нет. Нужно исправить ситуацию
Большое спасибо!
Нежные и вкусные котлетки!
Благодарю!
отличные котлетки!
Замечательные, очень аппетитные котлеты!
Большое спасибо!
Интересно , никогда не добавляла кефир, сливки или молоко. А вкус кефир не оставляет?
Да раньше наши мамы и бабушки в фарш булку размачивали в молоке и добавляли ! Забыла наверно?
Наташа, я немного не правильно написала, имелось ввиду - я добавляю сливки или молоко, кефир - никогда.
понятно!
интересно , как ведёт себя кефир, хотя он тоже очень разный , чуть перекис - всё , не напиток уже.
Я думаю, что неплохо!
Ответ для yugai ludmila65
Я иногда вместо молока в омлет кефир добавляю. Когда нет молока. В СВЧ делаю на 1 яйцо - 1 ст л кефира, не солю. Мощность 800 на 1 минуту 10 секунд. Совсем не кисло, отлично получается.
Ответ для yugai ludmila65
Кефира вообще не чувствуется. В любой фарш всегда его добавляю, и для чебуреков, и для пельменей.
Обязательно попробую, интересно очень.
Наталья, очень нежные котлеты должны быть! Уверена, что они очень вкусные. Мне кажется, только кефир должен быть не кислым. Спасибо за рецепт
Ирина, благодарю!
Спасибо! Это я удачно зашла!
И вам спасибо! На здоровье!
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