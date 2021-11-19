Сочные и очень нежные котлетки из самых простых и доступных ингредиентов. Я готовлю такие деткам, и они всегда улетают на ура. Рецепт базовый, а для взрослых едоков вполне может быть дополнен и луком, и зеленью, и обилием специй.
- 19 ноября 2021, 10:02
- 7328
Куриные котлеты с манкой и сыром
Ингредиенты для «Куриные котлеты с манкой и сыром»:
- Филе куриное — 800 г
- Кефир — 150 мл
- Соль — по вкусу
- Сыр голландский — 70 г
- Крупа манная — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 1 ст. л.
- Масло сливочное — 40 г
- Чеснок — 1 зуб.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1783.2 ккал
|
белки
220 г
|
жиры
61.4 г
|
углеводы
74.2 г
|Порции
|ккал
297.2 ккал
|белки
36.7 г
|жиры
10.2 г
|углеводы
12.4 г
|100 г блюда
|ккал
153.7 ккал
|белки
19 г
|жиры
5.3 г
|углеводы
6.4 г
Рецепт «Куриные котлеты с манкой и сыром»:
В сковороде растопите сливочное масло. Выкладывайте котлеты и обжаривайте на небольшом огне до готовности.
Комментарии и отзывы
вчера в 13:50 Алина Осень #
позавчера tatmal0921 #
позавчера ирпенчанка #
19 ноября lakshmi-777 #
19 ноября nelliundco #
19 ноября Ирушенька #
19 ноября wise1288 #
19 ноября mizuko # (автор рецепта)
19 ноября jannasimf #
19 ноября mizuko # (автор рецепта)
19 ноября Okoolina #
19 ноября Dama-Lorik #
19 ноября mizuko # (автор рецепта)
19 ноября yugai ludmila65 #
19 ноября Okoolina #
19 ноября yugai ludmila65 #
19 ноября Okoolina #
19 ноября yugai ludmila65 #
19 ноября Okoolina #
19 ноября Okoolina #
19 ноября mizuko # (автор рецепта)
19 ноября yugai ludmila65 #
19 ноября ИРепка #
19 ноября mizuko # (автор рецепта)
19 ноября Щербакова Елена #
19 ноября mizuko # (автор рецепта)
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