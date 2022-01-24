Фарш у меня смешанный готовый свинина+говядина. В идеале - только говядина. Если вы будете делать фарш сами, то лук и размоченный хлеб прокрутите вместе с мясом через мясорубку. Я лук мелко порезала, а из хлеба с молоком сделала однородную массу. Добавляем рис круглый, он клейкий. Тефтели будут держать форму, в процессе приготовления не развалятся. Кстати: рис класть не обязательно, можно тефтели делать и без него. Положить чуть больше хлеба. Всё хорошо соединяем, солим и перчим по вкусу. Если есть будут дети, то не перчите.

Даём фаршу немного постоять и формируем из него тефтели. Тефтели в D ~ 4,5 -5 см. Сформированные тефтели обваливаем в муке, и помещая по одной между ладошек, аккуратно стряхиваем лишнюю муку над посудой с мукой. Мука слетит между пальцев. Нам не нужен толстый слой муки. Нужно только, чтобы тефтели были припылены мукой.

Теперь нужно тефтели обжарить совсем немного со всех сторон в сливочном масле. Тефтели выкладываем на горячую сковороду с растопленным уже маслом. Обжариваем так, чтобы они только прихватились и держали форму. Обжариваем полностью, периодически переворачиваем с боку на бок. Это быстро. Снимаем с огня.

Так научила тефтели готовить моя двоюродная сестра в моей молодости. Она была профессиональным поваром и работала в детском саду. Духовки по тем временам были не у всех и этот способ приготовления тефтелей очень меня выручал. Помню я их готовила в алюминиевой кастрюле. Были такие, кто постарше, тот должен помнить. Тефтели нежные, сливочные и очень-очень вкусные. А каков соус! Если он у вас останется, то с ним можно съесть и колбасу, и сосиски.Тефтели напомнят вкус столовских, если кто в советские времена их ел. Очень многие же обедали в столовых на своих предприятиях. Были тефтели в томатном соусе, а ещё - и в молочном. Вкусно!