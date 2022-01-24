Рецепт из советских времён. Помните вкус этих тефтелек? Заходите!
- 24 января 2022, 13:53
- 4442
Тефтели в томатном соусе
Ингредиенты для «Тефтели в томатном соусе»:
Для тефтелей
- Фарш мясной (у меня смешанный свинина+говядина, в идеале - одна говядина) — 350 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Рис (ёмкость стакана 200 мл, рис берите только круглый, он клейкий) — 0.25 стак.
- Соль (по вкусу) — 0.25 ч. л.
- Перец черный (опционально, по вкусу, если есть будут дети, не кладите) — 0.25 ч. л.
- Хлеб (белый пшеничный хлеб один мякиш или кусок батона без корок) — 1 ломт.
- Молоко (можно в воде размочить) — 70 мл
- Мука пшеничная / Мука (для панировки, мука в ложке с верхом) — 1 ст. л.
- Масло сливочное (для обжарки) — 20 г
Для соуса
- Мука пшеничная / Мука (мука в ложке с верхом) — 1 ст. л.
- Масло сливочное — 20 г
- Соус томатный (типа Краснодарский или томатная паста) — 2 ст. л.
- Вода (тёплая, можно чуть больше на 100 мл) — 500 мл
- Соль — по вкусу
- Сахар (обязательно! я положила 1 ч л) — по вкусу
- Перец душистый — 3 шт
- Лист лавровый — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1207 ккал
|
белки
15.4 г
|
жиры
36.1 г
|
углеводы
106.9 г
|Порции
|ккал
402.3 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
12 г
|углеводы
35.6 г
|100 г блюда
|ккал
96.6 ккал
|белки
1.2 г
|жиры
2.9 г
|углеводы
8.6 г
Рецепт «Тефтели в томатном соусе»:
Нам нужен кусок пшеничного хлеба или белого батона. Срезаем с него корки. В тёплое молоко помещаем кусочки этого хлеба, чтобы они размокли. Этот хлеб у нас будет "играть роль" связки для фарша вместо яйца.
Фарш у меня смешанный готовый свинина+говядина. В идеале - только говядина. Если вы будете делать фарш сами, то лук и размоченный хлеб прокрутите вместе с мясом через мясорубку. Я лук мелко порезала, а из хлеба с молоком сделала однородную массу. Добавляем рис круглый, он клейкий. Тефтели будут держать форму, в процессе приготовления не развалятся. Кстати: рис класть не обязательно, можно тефтели делать и без него. Положить чуть больше хлеба. Всё хорошо соединяем, солим и перчим по вкусу. Если есть будут дети, то не перчите.
Даём фаршу немного постоять и формируем из него тефтели. Тефтели в D ~ 4,5 -5 см. Сформированные тефтели обваливаем в муке, и помещая по одной между ладошек, аккуратно стряхиваем лишнюю муку над посудой с мукой. Мука слетит между пальцев. Нам не нужен толстый слой муки. Нужно только, чтобы тефтели были припылены мукой.
Теперь нужно тефтели обжарить совсем немного со всех сторон в сливочном масле. Тефтели выкладываем на горячую сковороду с растопленным уже маслом. Обжариваем так, чтобы они только прихватились и держали форму. Обжариваем полностью, периодически переворачиваем с боку на бок. Это быстро. Снимаем с огня.
Начинаем делать соус. Я возьму глубокий сотейник. Можно взять просто кастрюлю с толстым дном. Выкладываем муку и обжариваем её немного.
Далее в неё кладём кусок сливочного масла. Дадим ему растопиться и растираем муку с ним. Всё делаем быстро, чтобы не дать муке и маслу потемнеть, а то не вкусно будет.
Теперь добавляем томатный соус типа "Краснодарский". Если нет такового, то кладём томатную пасту. Вновь всё быстро растираем.
Заливаем тёплой водой. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Делаем всё быстро. Доводим до кипения. Солим соус и ОБЯЗАТЕЛЬНО добавляем сахар. Сахар кладите по вкусу. Я положила 1 ч л.
Выкладываем тефтели. Опять доводим до кипения, убавляем огонь на минимум, накрываем крышкой и варим минут 30-40 до готовности.
Минут за 5 до готовности кладём душистый перец и лавровый лист. Тефтели наши готовы. Целенькие и не развалились нисколько. Нежные и вкусные, сочные внутри.
Тефтели напомнят вкус столовских, если кто в советские времена их ел. Очень многие же обедали в столовых на своих предприятиях. Были тефтели в томатном соусе, а ещё - и в молочном. Вкусно!
Комментарии и отзывы
41 минуту назад Шанит #
27 минут назад Okoolina # (автор рецепта)
19 минут назад Шанит #
3 часа назад yugai ludmila65 #
1 час назад Okoolina # (автор рецепта)
1 час назад yugai ludmila65 #
1 час назад Okoolina # (автор рецепта)
4 часа назад Antonina9 #
Когда я искала купить эту книгу, то видела самое ранее издание 1952 года, букинисты называют это издание и следующее 1953 "сталинским", потому что в них есть вступительная статья Сталина, они стоят прилично дороже всех последующих
4 часа назад Okoolina # (автор рецепта)
4 часа назад obukhov11 #
4 часа назад Okoolina # (автор рецепта)
Спасибо большое за красивый фотоотчёт!
вчера в 18:05 obukhov11 #
вчера в 18:06 Okoolina # (автор рецепта)
вчера в 12:17 Анастасия АГ #
вчера в 12:18 Okoolina # (автор рецепта)
вчера в 11:55 hfrif #
Автору - респект и "лайк" в рейтинг.
вчера в 12:07 Okoolina # (автор рецепта)
Хлеб клали, когда риса не добавляли. А ещё хлеб, конечно, добавлял и массы к мясному фаршу, но в меру положенный, он не портил вкус тефтелей. Яйца не клали. С яйцом тефтели очень плотные, как и котлеты, и вкус уже не такой. Яйца стали класть, когда они появились в продаже свободно и то только дома. Я помню времена, когда яйца можно было купить только у частников и стоили они дорого.
вчера в 12:52 hfrif #
Ну а в котлеты хлеб - да, святое дело.)) А в тефтели я риса, просто, больше кладу. У меня муж так любит - чтобы он конкретно чувствовался. Хлеб тут был бы уже лишним.
вчера в 11:24 Мишина Елена #
И да.. Ничего общего с советскими тефтелями у этого рецепта НЕТ.
вчера в 11:30 Okoolina # (автор рецепта)
вчера в 9:28 Sladkoejca #
Поздравляю с Поваренком и Рецептом дня!
вчера в 11:08 Okoolina # (автор рецепта)
вчера в 9:10 elena filippova 59 #
вчера в 11:09 Okoolina # (автор рецепта)
вчера в 3:23 Himbeeren #
вчера в 5:53 Okoolina # (автор рецепта)
позавчера jannasimf #
вчера в 5:53 Okoolina # (автор рецепта)
позавчера Silverina1 #
позавчера Okoolina # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
позавчера Okoolina # (автор рецепта)
позавчера Valushka2003 #
позавчера Okoolina # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера Okoolina # (автор рецепта)
позавчера wowan5 #
позавчера Okoolina # (автор рецепта)
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