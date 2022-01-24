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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины
  • 24 января 2022, 13:53
  • 4442

Тефтели в томатном соусе

Рецепт: Тефтели в томатном соусе

Рецепт из советских времён. Помните вкус этих тефтелек? Заходите!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Тефтели в томатном соусе»:

Для тефтелей

Для соуса

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1207 ккал 		белки
15.4 г 		жиры
36.1 г 		углеводы
106.9 г
Порции
ккал
402.3 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
12 г		 углеводы
35.6 г
100 г блюда
ккал
96.6 ккал		 белки
1.2 г		 жиры
2.9 г		 углеводы
8.6 г


Рецепт «Тефтели в томатном соусе»:

Нам нужен кусок пшеничного хлеба или белого батона. Срезаем с него корки. В тёплое молоко помещаем кусочки этого хлеба, чтобы они размокли. Этот хлеб у нас будет "играть роль" связки для фарша вместо яйца.

Фарш у меня смешанный готовый свинина+говядина. В идеале - только говядина. Если вы будете делать фарш сами, то лук и размоченный хлеб прокрутите вместе с мясом через мясорубку. Я лук мелко порезала, а из хлеба с молоком сделала однородную массу. Добавляем рис круглый, он клейкий. Тефтели будут держать форму, в процессе приготовления не развалятся. Кстати: рис класть не обязательно, можно тефтели делать и без него. Положить чуть больше хлеба. Всё хорошо соединяем, солим и перчим по вкусу. Если есть будут дети, то не перчите.

Даём фаршу немного постоять и формируем из него тефтели. Тефтели в D ~ 4,5 -5 см. Сформированные тефтели обваливаем в муке, и помещая по одной между ладошек, аккуратно стряхиваем лишнюю муку над посудой с мукой. Мука слетит между пальцев. Нам не нужен толстый слой муки. Нужно только, чтобы тефтели были припылены мукой.

Получилось у меня 9 шт крупных тефтелек.

Теперь нужно тефтели обжарить совсем немного со всех сторон в сливочном масле. Тефтели выкладываем на горячую сковороду с растопленным уже маслом. Обжариваем так, чтобы они только прихватились и держали форму. Обжариваем полностью, периодически переворачиваем с боку на бок. Это быстро. Снимаем с огня.

Начинаем делать соус. Я возьму глубокий сотейник. Можно взять просто кастрюлю с толстым дном. Выкладываем муку и обжариваем её немного.

Далее в неё кладём кусок сливочного масла. Дадим ему растопиться и растираем муку с ним. Всё делаем быстро, чтобы не дать муке и маслу потемнеть, а то не вкусно будет.

Теперь добавляем томатный соус типа "Краснодарский". Если нет такового, то кладём томатную пасту. Вновь всё быстро растираем.

Заливаем тёплой водой. Тщательно перемешиваем, чтобы не было комочков. Делаем всё быстро. Доводим до кипения. Солим соус и ОБЯЗАТЕЛЬНО добавляем сахар. Сахар кладите по вкусу. Я положила 1 ч л.

Выкладываем тефтели. Опять доводим до кипения, убавляем огонь на минимум, накрываем крышкой и варим минут 30-40 до готовности.

Минут за 5 до готовности кладём душистый перец и лавровый лист. Тефтели наши готовы. Целенькие и не развалились нисколько. Нежные и вкусные, сочные внутри.

Подаём с любым гарниром. Я очень люблю с картофельным пюре и солёным огурцом. Как раньше!

Поливаем щедро соусом.

Едим! Вот такой разлом тефтелей.

Так научила тефтели готовить моя двоюродная сестра в моей молодости. Она была профессиональным поваром и работала в детском саду. Духовки по тем временам были не у всех и этот способ приготовления тефтелей очень меня выручал. Помню я их готовила в алюминиевой кастрюле. Были такие, кто постарше, тот должен помнить. Тефтели нежные, сливочные и очень-очень вкусные. А каков соус! Если он у вас останется, то с ним можно съесть и колбасу, и сосиски.

Тефтели напомнят вкус столовских, если кто в советские времена их ел. Очень многие же обедали в столовых на своих предприятиях. Были тефтели в томатном соусе, а ещё - и в молочном. Вкусно!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На ужин : На горячее Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: горячее второе обед ужин детям

Вкусы: мясной томатный сливочный

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Фотографии «Тефтели в томатном соусе» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Доброго дня. Я не совсем поняла, надо ли предварительно отварить рис ?
Нет. Я бы написала. В тефтелях клейкость будет от круглого риса.
Спасибо , никогда сырой не добавляла, вот и озаботилась.Стоят продукты, бегу готовить...)
Наташа, какие тёплые воспоминания - столовка, обед, поднос в руках... Я всегда любила такие тефтели, да побольше подливочки, ох и вкусно! А ещё вспомнила 😄 - в одном из кафе повар громко хвалила это блюдо - ТефтЭли, очень вкусные, ТефтЭли, берите ТефтЭли...
я люблю их с детства. В лагере пионерском давали!
Да, их часто давали и в школе , и в столовых.
да. Делали их в духовых шкафах на протвинях больших. Очень вкусно!
Комментарий к предыдущему комментарию:
Когда я искала купить эту книгу, то видела самое ранее издание 1952 года, букинисты называют это издание и следующее 1953 "сталинским", потому что в них есть вступительная статья Сталина, они стоят прилично дороже всех последующих
У меня была такая книга более позднего издания, я её сыну отдала.
Наташа, принимай фотоотчет. Посмотрела книгу "О вкусной и здорой пище", которая впервые была опубликована в 1939 г., потом ее переиздавали, по-моему, в 1954 г. Эту книгу я когда- то брала у подруги. Действительно, по рецепту в тефтели тогда добавляли хлеб. На мой взгляд, это правильно, если делать из одного мяса и риса будет жестковато. Я тоже всегда немного добавляю хлеб в тефтельки. Чуть меньше конечно, чем в котлеты, но хлебушек идет.
С хлебом, размоченном в молоке, они нежней! Да даже в воде можно кусок батона размочить, тоже не плохо.
Спасибо большое за красивый фотоотчёт!
Да, Наташа, именно так и готовили. Даже вкус и запах помню. Как давно это было....
Блюдо на все времена!
Аппетитное блюдо! Просто и вкусно
Домашнее и сытное, вкусное конечно!
Я тоже помню их как тефтели. И во всех меню (и в столовках, и в садике, и в школе) они назывались именно тефтелями. Никаких "ёжиков" тогда и в помине не было. Название "Ёжики" появилось только в пост-советские времена. Я тоже всегда так делаю. И именно с таким соусом.)) Только хлеб не кладу - риса и так достаточно. Яйцо тоже никогда не кладу ни в тефтели, нив котлеты, как и в рецепте.
Автору - респект и "лайк" в рейтинг.
Спасибо за комментарий!
Хлеб клали, когда риса не добавляли. А ещё хлеб, конечно, добавлял и массы к мясному фаршу, но в меру положенный, он не портил вкус тефтелей. Яйца не клали. С яйцом тефтели очень плотные, как и котлеты, и вкус уже не такой. Яйца стали класть, когда они появились в продаже свободно и то только дома. Я помню времена, когда яйца можно было купить только у частников и стоили они дорого.
Не, у нас с яйцами как-то особых проблем не было. Ну... т.е. не больше, чем с другими продуктами.))) И мама моя, и бабушка всегда клали яйцо в котлеты. А я, вот, не стала класть, когда сама начала готовить. От кого-то услышала, что можно вполне без яйца обойтись, попробовала, убедилась.)) С яйцом они действительно жёсткие.
Ну а в котлеты хлеб - да, святое дело.)) А в тефтели я риса, просто, больше кладу. У меня муж так любит - чтобы он конкретно чувствовался. Хлеб тут был бы уже лишним.
Почему ежики постоянно называют тефтелями?
И да.. Ничего общего с советскими тефтелями у этого рецепта НЕТ.
Ёжиками начали называть рецепт тефтелей с рисом, когда стали класть рис длиннозёрный! Это было много позже и и это название было чисто домашним! Мне 63 года и я делаю эти тефтели как помню себя за плитой! Споры бесполезны! Называйте как хотите!
Ой, Наташа, ты меня прямо назад во времени вернула! Помню, отлично помню те тефтельки в столовой В молочном соусе любила почему-то больше. Большое спасибо за рецепт , буду готовить, пусть и муж вспомнит!
Поздравляю с Поваренком и Рецептом дня!
Готовь на здоровье! Это очень вкусно!
Помню вкус этих тефтелей с детства. Спасибо ,что поделились рецептом!
Готовьте на здоровье! Вкусно и несложно!
Да, душевное блюдо! И тефтели хороши, и соус!
Душевные тефтельки, а вкусныеееее!
Тефтели мы любим. Вкусно и аппетитно!
Вкусно! Тоже люблю тефтели!
О да, это очень вкусно! Я и к котлетам такую подливку делаю иногда, мы любим так
вкусно! Можно и просто подливу сварить!
Наташенька, замечательные, нежные тефтели!
да, это замечательные тефтели!
Вкусные тефтели, да с пюре и солёным огурчиком.... Эх.... Красота!
Точно, красота и вкуснота! Мммммм...
Наташа, душевные тефтели!
очень! чего-то сегодня вспомнила об этом рецепте, всё думала чего на обед приготовить
Это точно очень вкусно
Да! Душевно-то как я поела!
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