Вот замечательный рецептик рыбного пирога. Обычно его с удовольствием пробуют даже те, кто рыбные пироги не любит. Тесто по этому рецепту получается настолько вкусное и нежное, что я использую его и для других пирогов.
- 10 марта 2010, 11:12
- 42419
Горбуша в тесте
Ингредиенты для «Горбуша в тесте»:
- Мука пшеничная / Мука (в тесто) — 200 г
- Творог ( диетический, в тесто) — 200 г
- Маргарин ( охлажденный, в тесто) — 200 г
- Соль (в тесто) — 1/2 ч. л.
- Горбуша (филе) — 750 г
- Сок лимонный — 1 шт
- Лук-порей — 1 шт
- Соль ( перец горошком душистый)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3059.4 ккал
|
белки
209.5 г
|
жиры
175 г
|
углеводы
166.1 г
|100 г блюда
|ккал
209.5 ккал
|белки
14.3 г
|жиры
12 г
|углеводы
11.4 г
Рецепт «Горбуша в тесте»:
Продукты для теста должны быть хорошо охлаждены. Муку просеять, добавить нарезанный на кусочки маргарин, соль и творог. Все порубить ножом в однородную крошку. Затем быстро замесить руками эластичное тесто, скатать в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 2 часа (можно даже на ночь).
1. От стебля лука-порея отрезаем кусок длиной с наше филе горбуши. Осторожно разделяем его на отдельные листы. Опускаем их в кипящую воду и бланшируем 3 минуты.
2. Аккуратно извлекаем и сразу же обдаем холодной водой. Раскладываем на полотенце немного внахлест. Промакиваем салфеткой и немного обсушиваем на полотенце.
3. Тем временем готовим филе. Промываем его, хорошо обсушиваем салфеткой и выкладываем на лук. Перчим и поливаем лимонным соком. Затем заворачиваем в листья порея (этот шаг я забыла снять, муж отвлек).
4. Тесто делим на 2 части. Раскатываем в прямоугольники размером немного больше, чем наше филе. Выкладываем на один пласт филе, завернутое в лук. Вырезаем тесто в форме рыбки, отступив от самой рыбы некоторое расстояние. Края смазываем яичным белком.
5. Второй пласт тоже вырезаем в виде рыбы, накрываем им филе. Края плотно прижимаем пальцами. На "брюшке" и на "спинке" делаем частые насечки ножом, имитируя плавники. Из обрезков формируем глаз и ротик и приклеиваем желтком к рыбе. На "щечках" ложкой делаем "жабры". По всей "тушке" кухонными ножницами делаем частые неглубокие надрезы, имитируя "чешую". Смазываем пирог желтком, взбитым с 1 ч.л. воды или молока и ставим в духовку. Выпекаем 40 минут при 200*С. Готовый пирог снова смазываем желтком и обсыпаем красной икрой. Последнее не обязательно, это праздничный вариант.
Правда, должна вас предупредить, что обсыпать икрой стоит только в том случае, если вы уверены, что пирог будет быстро съеден (например, гостями). Если же он останется на другой день, икру использовать не стоит - на воздухе она быстро засыхает и становится резиновой, прилипает к зубам.
Пирог очень вкусный и на следующий день не теряет своих вкусовых качеств.
Комментарии и отзывы
позавчера bmo57 #
позавчера bmo57 #
19 ноября karpenko margari #
19 ноября vlada ta #
27 октября 2015 года Nastena_carrot #
5 ноября 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
13 ноября 2015 года Nastena_carrot #
13 ноября 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
2 февраля 2014 года ОРЕШКИНА 05 #
2 февраля 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 января 2014 года Gurov #
28 января 2014 года Zayka83 #
29 января 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
6 июня 2010 года tilora #
6 июня 2010 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
11 апреля 2010 года Lorkin #
28 марта 2010 года БигМама #
24 марта 2010 года Улитыч #
20 марта 2010 года биа46 #
Отличный пирог, Ниночка !!!++++++++++
20 марта 2010 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
19 марта 2010 года tanu6kin21 #
анимации
19 марта 2010 года draika #
16 марта 2010 года Konniia #
14 марта 2010 года mysj19 #
12 марта 2010 года Tashaly #
12 марта 2010 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
11 марта 2010 года kiska80 #
10 марта 2010 года Баба Аня #
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