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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 10 марта 2010, 11:12
  • 42419

Горбуша в тесте

Рецепт: Горбуша в тесте

Вот замечательный рецептик рыбного пирога. Обычно его с удовольствием пробуют даже те, кто рыбные пироги не любит. Тесто по этому рецепту получается настолько вкусное и нежное, что я использую его и для других пирогов.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Горбуша в тесте»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3059.4 ккал 		белки
209.5 г 		жиры
175 г 		углеводы
166.1 г
100 г блюда
ккал
209.5 ккал		 белки
14.3 г		 жиры
12 г		 углеводы
11.4 г

Рецепт «Горбуша в тесте»:

Продукты для теста должны быть хорошо охлаждены. Муку просеять, добавить нарезанный на кусочки маргарин, соль и творог. Все порубить ножом в однородную крошку. Затем быстро замесить руками эластичное тесто, скатать в шар, завернуть в пленку и убрать в холодильник на 2 часа (можно даже на ночь).
1. От стебля лука-порея отрезаем кусок длиной с наше филе горбуши. Осторожно разделяем его на отдельные листы. Опускаем их в кипящую воду и бланшируем 3 минуты.
2. Аккуратно извлекаем и сразу же обдаем холодной водой. Раскладываем на полотенце немного внахлест. Промакиваем салфеткой и немного обсушиваем на полотенце.
3. Тем временем готовим филе. Промываем его, хорошо обсушиваем салфеткой и выкладываем на лук. Перчим и поливаем лимонным соком. Затем заворачиваем в листья порея (этот шаг я забыла снять, муж отвлек).

4. Тесто делим на 2 части. Раскатываем в прямоугольники размером немного больше, чем наше филе. Выкладываем на один пласт филе, завернутое в лук. Вырезаем тесто в форме рыбки, отступив от самой рыбы некоторое расстояние. Края смазываем яичным белком.
5. Второй пласт тоже вырезаем в виде рыбы, накрываем им филе. Края плотно прижимаем пальцами. На "брюшке" и на "спинке" делаем частые насечки ножом, имитируя плавники. Из обрезков формируем глаз и ротик и приклеиваем желтком к рыбе. На "щечках" ложкой делаем "жабры". По всей "тушке" кухонными ножницами делаем частые неглубокие надрезы, имитируя "чешую". Смазываем пирог желтком, взбитым с 1 ч.л. воды или молока и ставим в духовку. Выпекаем 40 минут при 200*С. Готовый пирог снова смазываем желтком и обсыпаем красной икрой. Последнее не обязательно, это праздничный вариант.

Правда, должна вас предупредить, что обсыпать икрой стоит только в том случае, если вы уверены, что пирог будет быстро съеден (например, гостями). Если же он останется на другой день, икру использовать не стоит - на воздухе она быстро засыхает и становится резиновой, прилипает к зубам.
Пирог очень вкусный и на следующий день не теряет своих вкусовых качеств.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак : Сытный завтрак На обед На праздничный стол На ужин

Теги: ужин обед завтрак

Вкусы: рыбный

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Горбуша в тесте
Рецепт: Горбуша в тесте

Вот замечательный рецептик рыбного пирога. Обычно его с удовольствием пробуют даже те, кто рыбные пироги не любит. Тесто по этому рецепту получается настолько вкусное и нежное, что я использую его и для других пирогов.

Ингредиенты для «Горбуша в тесте»:

Другие варианты рецепта

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Фотографии «Горбуша в тесте» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Еще хочу сказать всем , кто будет делать, ничего не меняйте в рецепте ( по крайней мере , первый раз) , он идеален !!!
Очень вкусно , не выразить словами, все мое: много начинки , мало теста. Не сухой. Сначала не хотела бланшировать порей, но потом решила все сделать строго по рецепту, в процессе поняла зачем бланшировать- иначе не завернете рыбу. Был небольшой косяк с моей сторон, показалось , что подгорает нижняя корочка и поставила противень с водой по нее. В результате нижняя корочка немного отсырела, но общего впечатления это не испортило. Рецепт просто супер, спасибо , что делитесь.
Офигенная рыбка! Прям праздник на столе! Ручки золотые! Спасибо за вкусняшку!
хочу Ваш пирог!!! что делать, если порея нет?.. рыбка есть, все остальные ингредиенты в наличии.. и обычный лук.. если без порея сделать, рыбный сок пропитает тесто и снизу пирог будет мокрым?..
Честно вам скажу, я без порея его не делала, так как очень его люблю и с тех пор, как он стал появляться в продаже, покупаю, не смотря на высокую цену, всегда. Думаю, что репчатый лук для этого, очень нежного пирога, будет неуместен. Можно попробовать обернуть рыбку в перья зеленого лука. Только сначала, наверное, стоит залить его горячей водой на несколько минут, чтобы стал мягче. Попробуйте. Удачи вам! Буду ждать отчета.
спасибо большое за ответ! пирог пекла, но только не совсем такой как у Вас все же. рыбку резала на кусочки, добавила туда мелко порезаный репчатый лучок, предварительно помятый, соль, перец лимонный и немного майонеза (побоялась что горбуша будет суховата). а тесто по Вашему рецепту. получилось невероятно вкусно!!! оценили и муж с сыном, и свекровь со свекром! но почему-то тесто получилось ооочень жирное! масло (маргарин) стекало на противень, и пирог в нем кипел. так и должно быть, или я что-то не так сделала?
Спасибо, я рада за вас. Давно я пекла этот пирог и сейчас уже не помню точно, как там было, но, вроде в масле он у меня не плавал.
приготовила сегодня!!!!!! уж половину и съели!!!!!! чест но, не ожидала что получится так вкусно! тесто нежное, тает во рту, а горбуша получилась очень сочной, наверно потому что завёрнута в порей. сок не вытек в тесто, остался внутри. жаль не могу приложить фото, не тот уровень... но за рецепт спасибо!!!! всем любителям рыбки рекомендую!!!! совет: в рецепте НИЧЕГО НЕ МЕНЯЙТЕ!!!!
Спасибо большое! Я полностью с вами согласна, тесто очень вкусное, я и для других изделий его часто использую. Странно, что этот рецепт не пользуется популярностью, очень вкусный пирог!
Спасибо за рецепт.
Как красиво! обязательно приготовлю! творог наверное предварительно протереть надо?
Да, если он слишком крупинчатый... я протираю. Или можно блендером пробить.
Здорово получилось у вас! Такая красивая рыбка и видно что вкусная
Спасибо! У этого пирога тесто бесподобно вкусное. С любой другой начинкой можно приготовить и будет так же вкусно, как и с рыбкой.
Очень вкусно и красиво!
Очень люблю всяческие пироги,поэтому забираю,конечно!Спасибо!
Да с творогом тесто очень нежное и вкусное получается.
Отличный пирог, Ниночка !!!++++++++++
Спасибо!!!
Отлично! Я так люблю рыбку!

анимации
Аппетитно выглядит!!!
ЗдОрово!
Красота неописуемая!!! Забрала!!!!
CСпасибо большое!!!
Красиво и уверена, что вкусно!!!
Замечательный пирожок!
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