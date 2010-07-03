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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Гарнир Картофельный гарнир
  • 3 июля 2010, 23:36
  • 940644

Картофель по-деревенски

Рецепт: Картофель по-деревенски

Очередной рецепт картошки-фри по-деревенски, которая продается во всем известной сети фаст-фуда! Очень вкусно, а делается очень просто!!! Чем этот рецепт отличается от других??? А загляните, есть у него своя "изюминка"! А как картошечка похрустывает... ням-ням...

Категория: Горячие блюда Гарнир Картофельный гарнир

Ингредиенты для «Картофель по-деревенски»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1397 ккал 		белки
24.1 г 		жиры
53 г 		углеводы
209.9 г
100 г блюда
ккал
172.5 ккал		 белки
3 г		 жиры
6.5 г		 углеводы
25.9 г


Рецепт «Картофель по-деревенски»:

Картофель почистить, промыть и просушить. Если картофель молодой, то можно просто тщательно помыть и нарезать прямо с кожурой. Нарезать.

Добавить растительное масло, сухари, соль, перец и приправы.

Все хорошенько перемешать, выложить на противень, застеленный бумагой.

Выпекать до золотистой корочки в нагретой духовке при 180-200 гр.



Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4647
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На природу На ужин : На горячее

Теги: обед горячее ужин второе

Вкусы: соленый картофельный

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Картофель по-деревенски
Описание: Очередной рецепт картошки-фри по-деревенски, которая продается во всем известной сети фаст-фуда! Очень вкусно, а делается очень просто!!! Чем этот рецепт отличается от других??? А загляните, есть у него своя "изюминка"! А как картошечка похрустывает... ням-ням...


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Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт! просто, вкусно и не стыдно подать гостям
мне очень приятно! Спасибо большое за комментарий
Быстро, просто, получилось с первого раза!
Теперь в моей книге рецептов.
Огромное спасибо!
мне очень приятно! Спасибо большое за аппетитный фото-отчет!
Очень вкусно!!!И просто!
спасибо большое за приятный комментарий
Очень аппетитный картофель!
мне очень приятно
Очень вкусная и без всяких хлопот картошечка!Спасибо большое за замечательный рецепт!👍
ух, как аппетитно! Спасибо большое за такое красивое фото!
Получилась очень аппетитная, ароматная картошка, хрустящая корочка и сочная, мягкая внутри....

Фотоулика прилагается
какой аппетитный фото-отчет! Просто супер! Огромные благодарности
Огромное спасибо за рецепт! Получилось очень вкусно, снаружи корочка, внутри сочная! Выпекала примерно 35 минут. У меня сорт картофеля "голандка" домашняя, он сам по себе очень вкусный. Думаю, если брать сорт, который будет содержать мало крахмала, будет суше. Спасибо!
благодарю за аппетитный фото-отчет
Картофель получается очень вкусным! Муж, который ел до этого картофель раз в полгода, теперь частенько просит именно так приготовленный. Никогда у меня не получается сухой, наоборот под корочкой остается сочным,если так можно про него сказать) . Иногда, вместо сухарей,использую муку.Вроде бы все просто, а рецепт шикарный! Спасибо!
мне очень приятно! Спасибо за комментарий
Приготовила, вкусно. Немного суховата картошечка пооучилась, думаю лучше выпекать сначала в рукаве, потом открыть, чтобы подрумянилась. И в конце добавила чеснок с зеленью. Спасибо за рецепт
на здоровье
Выпекать сколько? Это про время.
Выпекать сколько? Это про время.
Спасибо и извините. Не знаю с какой периодичностью здесь появляетесь, но, явно, с нечастой. Не буду петь дифирамбы. Всё достаточно с’ едобно, но нисколько не по-деревенски. Спасибо за рецепт.
пожалуйста.
Очень вкусно, борюсь с аппетитом, чтобы все не слопать. Спасибо
мне очень приятно Спасибо большое!
Христос Воскрес! Очень понравилась картошка! Спасибо за рецепт, Лариса!
Лариса, спасибо большое за красивейший фото-отчет! Картофель получился просто чудесный! Воистину воскрес!
Картошка чудесная! Золотистая хрустящая корочка, внутри ммммммммм мягкая! Готовила с розмарином. В духовке 200 градусов 50мин. Буду ещё готовить .Вам спасибо огромное!
спасибо большое за приятный комментарий! Я очень рада
Картошка чудесная! Золотистая хрустящая корочка, внутри ммммммммм мягкая! Готовила с розмарином. В духовке 200 градусов 50мин. Буду ещё готовить .Вам спасибо огромное!
Спасибо. Вдохновилась рецептом.Поставила. Духовка капризная. Соорентировали во времени. Вот за это и спасибо))
очень вкусна прямо ням ням ням отлично
очень приятно Спасибо за комментарий!
Очень вкусная картошечка
спасибо большое за приятный комментарий!
Картошка и прям вкусная, самое главное что даже не жирная получилась, ребёнок доволен! Буду готовить ещё раз!
мне очень приятно Спасибо большое за комментарий
Ларочка, чтоб ускорить процесс заранее не получается приготовить, можно ли из магазинных замороженых фритах сделать таким способом?
думаю, что можно попробовать Только не знаю, хорошо ли прилипнут сухари к заморозке Но попробовать рискнуть можно.
Спасибо за ответ, подумаю рисковать перед приходом гостей
Спасибо за рецепт! Вышло вкусно, хоть панировочные сухари местами и осыпались. Я их так поклевала
спасибо за аппетитный фотоотчет Мне очень приятно!
Спасибо! Очень вкусно!
какое аппетитное фото! Спасибо большое, мне очень приятно
У меня картошка вышла немного суховатой. Наверное, передержала в духовке. Но все равно, спасибо за рецепт и разнообразие в нашем меню!
на здоровье
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