Картофель по-деревенски

Очередной рецепт картошки-фри по-деревенски, которая продается во всем известной сети фаст-фуда! Очень вкусно, а делается очень просто!!! Чем этот рецепт отличается от других??? А загляните, есть у него своя "изюминка"! А как картошечка похрустывает... ням-ням...