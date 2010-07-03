Очередной рецепт картошки-фри по-деревенски, которая продается во всем известной сети фаст-фуда! Очень вкусно, а делается очень просто!!! Чем этот рецепт отличается от других??? А загляните, есть у него своя "изюминка"! А как картошечка похрустывает... ням-ням...
- 3 июля 2010, 23:36
- 940644
Картофель по-деревенски
Ингредиенты для «Картофель по-деревенски»:
- Приправа (у меня были "Прованские травы") — по вкусу
- Специи
- Сухари панировочные / Панировка — 4 ст. л.
- Масло растительное (у меня оливковое) — 4 ст. л.
- Картофель — 5-6 шт
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1397 ккал
|
белки
24.1 г
|
жиры
53 г
|
углеводы
209.9 г
|100 г блюда
|ккал
172.5 ккал
|белки
3 г
|жиры
6.5 г
|углеводы
25.9 г
Рецепт «Картофель по-деревенски»:
Картофель почистить, промыть и просушить. Если картофель молодой, то можно просто тщательно помыть и нарезать прямо с кожурой. Нарезать.
Все хорошенько перемешать, выложить на противень, застеленный бумагой.
Выпекать до золотистой корочки в нагретой духовке при 180-200 гр.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=4647
Комментарии и отзывы
1 мая alena zverushka #
3 мая larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
16 апреля avadakentavra #
Теперь в моей книге рецептов.
Огромное спасибо!
17 апреля larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
30 марта yrsa2807 #
30 марта larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
17 февраля oxanalieb #
17 февраля larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
17 февраля Людмила Козеева #
17 февраля larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
3 января Катерина32 #
Фотоулика прилагается
4 января larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
25 ноября 2019 года ulkagoncharova #
30 ноября 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
8 ноября 2019 года racoon-80 #
9 ноября 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
1 октября 2019 года ganmari #
2 октября 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
23 июля 2019 года olgasultano #
24 июля 2019 года olgasultano #
24 июля 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
16 мая 2019 года k o n2009 #
17 мая 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
28 апреля 2019 года Хлоркина #
28 апреля 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
28 апреля 2019 года Хлоркина #
31 марта 2019 года zubr2103 #
31 марта 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
23 июля 2019 года olgasultano #
9 февраля 2019 года fnas 24 #
9 февраля 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
26 января 2019 года sayapinasweet #
26 января 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
5 января 2019 года guzolka2014 #
5 января 2019 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
27 декабря 2018 года dalyjo #
27 декабря 2018 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
27 декабря 2018 года dalyjo #
4 ноября 2018 года MasyaS #
5 ноября 2018 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
1 ноября 2018 года flokso #
3 ноября 2018 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
21 сентября 2018 года Л-лька2805 #
22 сентября 2018 года larik_malasha # (автор рецепта) (модератор)
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