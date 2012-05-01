Вкусное печенье из простого набора продуктов. Рассыпчатое тесто и мягкая шоколадно-ореховая начинка. Если это вам по вкусу - заходите)
- 1 мая 2012, 17:40
- 14711
Печенье "Дедушкины усы"
Ингредиенты для «Печенье "Дедушкины усы"»:
- Мука пшеничная / Мука — 160 г
- Масло сливочное — 100 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Молоко (по необходимости) — 1 ст. л.
- Сахарная пудра (в тесто) — 1 ст. л.
- Яйцо куриное (в тесто - 2 желтка; в начинку - 2 белка) — 2 шт
- Сахар (в начинку) — 0,5 стак.
- Орехи грецкие (в начинку) — 1 стак.
- Какао-порошок (в начинку) — 1 ст. л.
- Ванилин
- Шоколад молочный / Шоколад — 40-50 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2661.7 ккал
|
белки
58.9 г
|
жиры
195.2 г
|
углеводы
171.8 г
|100 г блюда
|ккал
443.6 ккал
|белки
9.8 г
|жиры
32.5 г
|углеводы
28.6 г
Рецепт «Печенье "Дедушкины усы"»:
В чашку просеять муку, добавить сахарную пудру и разрыхлитель, перемешать. Добавить размягченное сливочное масло и перетереть все в мелкую, жирную крошку. Добавить желтки. Я готовила лишь половину порции, поэтому желток у меня один.
Если тесто рассыпается или недостаточно мягкое и пластичное, добавьте молоко. У меня все замесилось и без молока.
Пока готовим начинку, тесто убираем в холодильник.
Орехи измельчить, но не в пудру, а чтобы чувствовались кусочки. Добавить какао и ванилин, перемешать.
Вынимаем тесто из холодильника и раскатываем его на бумаге для выпечки в тонкий, прямоугольный пласт. Сверху ровным слоем выложить начинку.
С двух противоположных сторон сворачиваем тесто в рулетики, сильно не сжимая, чтобы не выдавить начинку. Между рулетами должно оставаться расстояние около 2 см.
Выпекать при 200С в течение 30 мин. до золотисто-коричневого цвета. Но ориентируйтесь по своей духовке - в моей все было готово уже через 20 мин.
Через ситечко посыпать рулеты сахарной пудрой.
Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке, полить середину будущего печенья.
Я выложила начинку слишком толстым слоем, поэтому внутри получилось мало завитков. Но не думаю, что вкус пострадал.
Очень вкусное печенье из доступных продуктов!
Комментарии и отзывы
23 мая 2019 года Тортишка #
Ешь и ещё хочется!!!! Хоть и готовила всего с 2 грецкими орешками, без шоколада и без посыпки сахарной пудрой!
Надо замешивать сразу двойную порцию!
Огромное спасибо за простой и мега вкусный рецепт пирожного!!!!
Уж, простите, на печенье не тянет вовсе.. Пирооожное!!!
24 мая 2019 года wise1288 #
24 мая 2019 года Тортишка #
Но вкуус.... Ммм.. Очень рекомендую приготовить!!!!
11 октября 2016 года Аллочка-уралочка #
10 октября 2016 года nastya18397 #
30 сентября 2016 года markusia #
2 февраля 2016 года наташа лучко #
28 мая 2014 года Gisss #
25 мая 2014 года Изобелла #
16 декабря 2013 года Z Olga #
19 декабря 2013 года Эволюция # (автор рецепта)
22 июня 2013 года адалия #
25 мая 2013 года yohoho # (модератор)
Замечательное печенье!
У меня оно немного развернулось, поэтому получлись не усы, а гусарские усики
Шоколад сверху не лила, у меня оказалось три белка и я всю начинку бухнула в печенье
Очень-очень давно пробовала песочные рогалики с такой начинкой, она мне так понравилась, что просто умоляла дать рецепт, но мне отказали. Теперь УРА-УРА у меня он есть!!! И в "усах" ещё вкуснее! Песочное тесто только на желтках такое интересное совсем иначе получается нежели на целом яйце.
Спасибо большое вам!!
26 мая 2013 года Светлана Владимировн #
26 мая 2013 года yohoho # (модератор)
их не много, сегодня прикончат
8 июня 2013 года Диана Б #
8 июня 2013 года yohoho # (модератор)
начинка сырая очень вкусная, а в печенье вообще улёт
16 мая 2013 года Светлана Владимировн #
25 мая 2013 года yohoho # (модератор)
1 декабря 2012 года SVEN82 #
7 октября 2012 года Мария Мавропуло deleted #
29 сентября 2012 года Alena76 #
16 июля 2012 года djazair #
29 мая 2012 года Шахзода #
15 мая 2012 года Silverina1 #
8 мая 2012 года Astra903 #
5 мая 2012 года белошвейка #
4 мая 2012 года Джама #
но почему то кажется таким трудоемким для меня лично
поробую сделать сыну на др
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