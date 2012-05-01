Печенье "Дедушкины усы"

С двух противоположных сторон сворачиваем тесто в рулетики, сильно не сжимая, чтобы не выдавить начинку. Между рулетами должно оставаться расстояние около 2 см.

Выпекать при 200С в течение 30 мин. до золотисто-коричневого цвета. Но ориентируйтесь по своей духовке - в моей все было готово уже через 20 мин.