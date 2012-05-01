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Версия для печати Рецепты Десерты Печенье Печенье с начинкой
  • 1 мая 2012, 17:40
  • 14711

Печенье "Дедушкины усы"

Рецепт: Печенье Дедушкины усы

Вкусное печенье из простого набора продуктов. Рассыпчатое тесто и мягкая шоколадно-ореховая начинка. Если это вам по вкусу - заходите)

Категория: Десерты Печенье Печенье с начинкой

Ингредиенты для «Печенье "Дедушкины усы"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2661.7 ккал 		белки
58.9 г 		жиры
195.2 г 		углеводы
171.8 г
100 г блюда
ккал
443.6 ккал		 белки
9.8 г		 жиры
32.5 г		 углеводы
28.6 г


Рецепт «Печенье "Дедушкины усы"»:

В чашку просеять муку, добавить сахарную пудру и разрыхлитель, перемешать. Добавить размягченное сливочное масло и перетереть все в мелкую, жирную крошку. Добавить желтки. Я готовила лишь половину порции, поэтому желток у меня один.
Если тесто рассыпается или недостаточно мягкое и пластичное, добавьте молоко. У меня все замесилось и без молока.

Пока готовим начинку, тесто убираем в холодильник.
Орехи измельчить, но не в пудру, а чтобы чувствовались кусочки. Добавить какао и ванилин, перемешать.

Белки взбить до жестких "пиков", постепенно подсыпая сахар.
Аккуратно смешать с орехами.

Вынимаем тесто из холодильника и раскатываем его на бумаге для выпечки в тонкий, прямоугольный пласт. Сверху ровным слоем выложить начинку.

С двух противоположных сторон сворачиваем тесто в рулетики, сильно не сжимая, чтобы не выдавить начинку. Между рулетами должно оставаться расстояние около 2 см.
Выпекать при 200С в течение 30 мин. до золотисто-коричневого цвета. Но ориентируйтесь по своей духовке - в моей все было готово уже через 20 мин.

Через ситечко посыпать рулеты сахарной пудрой.
Шоколад растопить на водяной бане или в микроволновке, полить середину будущего печенья.

После застывания шоколада осторожно нарезать на печенье.

Я выложила начинку слишком толстым слоем, поэтому внутри получилось мало завитков. Но не думаю, что вкус пострадал.
Очень вкусное печенье из доступных продуктов!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На завтрак : Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: выпечка

Вкусы: ореховый шоколадный сладкий

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Печенье "Дедушкины усы"
Рецепт: Печенье Дедушкины усы

Вкусное печенье из простого набора продуктов. Рассыпчатое тесто и мягкая шоколадно-ореховая начинка. Если это вам по вкусу - заходите)

Ингредиенты для «Печенье "Дедушкины усы"»:

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Фотографии «Печенье "Дедушкины усы"» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

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Это просто фантастика!!!!!
Ешь и ещё хочется!!!! Хоть и готовила всего с 2 грецкими орешками, без шоколада и без посыпки сахарной пудрой!
Надо замешивать сразу двойную порцию!
Огромное спасибо за простой и мега вкусный рецепт пирожного!!!!
Уж, простите, на печенье не тянет вовсе.. Пирооожное!!!
Великолепный результат. Эффектно выглядит
Да что Вы, Светлана.. выглядит так себе...
Но вкуус.... Ммм.. Очень рекомендую приготовить!!!!
Классно !
Спасибо за рецепт) Получились очень вкусные, рассыпчатые печеньки) Готовлю уже второй раз, муж и ребенок в восторге!))
Спасибо за этот вариант рецепта. Раньше пекла уже примерно такое же печенье. В этот раз не добавила молока. Тесто получилось такое, что не смогла раскатать в прямоугольные лепешечки. Оно трескалось...Сделала просто корзиночки с такой начинкой. Получилось тоже вкусно. Еще надо попробовать с шоколадом. Спасибо!
хочу поблагодарить!!!! печенье супер!!!! делала двойную порцию и не смогла свернуть - оставила пластом - так даже удобнее есть!!! Муж и дети в восторге -смели всё, даже крошки
печенье - супер-пупер! всем,кто наткнулся на этот рецепт - срочно готовить!!!!
Какое оригинальное название!
Очень вкусное печенье!!!! Хотя у меня получились не усы, а скорее усищи!
Здорово! Видно, что получилось очень рассыпчатое
А я в дневнике рекламу печенья сделала, а здесь ее не разместила. С удовольствием добавляю фото в поддержку этого вкусного печенья. Пеку с небольшим измененим в рецепте, результат всегда радует !
А я к вам с усами да вижу, что вы и сами с усами
Замечательное печенье!
У меня оно немного развернулось, поэтому получлись не усы, а гусарские усики
Шоколад сверху не лила, у меня оказалось три белка и я всю начинку бухнула в печенье
Очень-очень давно пробовала песочные рогалики с такой начинкой, она мне так понравилась, что просто умоляла дать рецепт, но мне отказали. Теперь УРА-УРА у меня он есть!!! И в "усах" ещё вкуснее! Песочное тесто только на желтках такое интересное совсем иначе получается нежели на целом яйце.
Спасибо большое вам!!
Конечно! Какие могут быть палочки, если уже есть такие усы!
Светусь, усы бомбезные
их не много, сегодня прикончат
Ответ для yohoho
прямо чувствую через монитор, какое оно вкусное!!!!!
Дианочка, бомбезное
начинка сырая очень вкусная, а в печенье вообще улёт
Я бы сказала, что это пирог, или пирожное!
Светуь, печенье-печенье, заходи пробуй начиночка хрустящая да, я попробовала пошла бегать
Спасибо за усы Забираю в закрома , Удачи
Спасибо огромное Вам!!Я сегодня приготовила усы.Печенье рассыпчатое, нежное.Начинка классная!В общем все в восторге!!!)))))
Юльчик усища отпад -спасибо за рецепт!!!
Прекрасный рецепт. Надо обязательно попробовать.
вы зачем дедушке усы оторвали ?!!
Очень вкусное печенье! И смотрится симпатично
Мы такое печенье любим. Обязательно попробуем Ваш рецепт с какао и шоколадом!
Юляшенька, солнышко, можно мы со Светой к тебе в гости нагрянем на печенье? Ты для нас приготовишь такую вкуснятину?
ойй как вкусснооо
но почему то кажется таким трудоемким для меня лично

поробую сделать сыну на др
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