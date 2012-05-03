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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы Салаты из субпродуктов птицы
  • 3 мая 2012, 0:02
  • 46561

Салат "Вечер декабря"

Рецепт: Салат Вечер декабря

Салат был вкусен и в первый день, но на другой, когда доедали, просто чудо, как хорош был. Очень сочный. Нам всем очень понравилось. Оригинальный рецепт размещен в 2009 году кулинаром Meotida

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из субпродуктов птицы

Ингредиенты для «Салат "Вечер декабря"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1082.1 ккал 		белки
82.9 г 		жиры
53 г 		углеводы
71.7 г
100 г блюда
ккал
99.3 ккал		 белки
7.6 г		 жиры
4.9 г		 углеводы
6.6 г


Рецепт «Салат "Вечер декабря"»:

У печени вырезать пленки и некрасивые места, нарезать небольшими ломтиками.

Морковь натереть на крупной терке, лук нарезать мелко.

Обжарить лук до золотистого цвета на растительном масле,

Добавить морковь и обжарить до её мягкости.

Добавить печень

И быстро обжарить на сильном огне, пока печень не поменяет цвет и из кусочков не будет сочиться кровь, буквально 2-3 минуты, чтобы не пересушить.

Свеклу очистить, натереть на крупной терке, слегка отжать лишний сок и выпить его, это просто кладезь витаминов. Несколько красивых орешков оставить для украшения, остальные растолочь не слишком мелко. Добавить к свекле толченые орехи, соль и молотый кориандр по вкусу, перемешать.

Листья салата порвать руками на крупные кусочки и выложить на плоскую тарелку. Я использую для приготовления слоеных салатов раздвижное кольцо, но можно сделать просто в глубоком салатнике.

На салат выложить свекольную массу

И смазать тонким слоем майонеза.

Далее выложить остывшую печень с овощами. Смазать тонким слоем майонеза.

Яблоко нарезать соломкой и хорошенько полить лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели. Хорошо перемешать и выложить на печень,

Хорошо смазать майонезом.

Посыпать салат натертым на мелкой терке сыром и очень мелко нарезанным чесночком,

Украсить грецкими орехами, которые делают вкус салата еще интереснее и ярче.

Дать салату настояться в холодильнике.


Майонеза в салат идет немного, но он получается очень сочным за счет свеклы и яблок и, конечно, за счет сочной печенки.

Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На закуску

Теги: обед ужин закуска

Вкусы: овощной печеночный

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Салат "Вечер декабря"
Рецепт: Салат Вечер декабря

Салат был вкусен и в первый день, но на другой, когда доедали, просто чудо, как хорош был. Очень сочный. Нам всем очень понравилось. Оригинальный рецепт размещен в 2009 году кулинаром Meotida

Ингредиенты для «Салат "Вечер декабря"»:

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Фотографии «Салат "Вечер декабря"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
ну что же устроим в мае вечер ДЕКАБРЯ
Да, я тоже поклонница Ваших рецептов, но этот не понравился ни кому. Отдельно салатик из свеклы, майонез, орешки и сыр, а жареные печень с луком и морковью в горячем виде было бы лучше.
Жаль, что вам не понравилось, но что поделать, бывает...
Мне очень нравятся Ваши рецепты, а этот не очень понравился....из всего салата мне понравились яблоки. Остальные компоненты как то не соединились между собой, и было жирновато.
Сожалею, но тут уж ничего не попишень. На вкус и цвет, как известно...
и вам спасибо огромное за все!!! И за рецепты и за советы!!!
Салат сытный и очень вкусный,нам всем очень понравилось! Гости спрашивали как салат называется,но так как мы его пробывали вчера,шуткой окрестили вечер января Достойный салатик к любому торжеству. Спаибо Ниночке,автору рецепта!
И вами спасибо за милый комментарий!!!
Спасибо огромное за такой вкусный, а главное необычный салат. По сочетанию ингредиентов не ожидала получить такой вкус, а он превзошел все мои (и не только мои) ожидания. Гости просили рецепт. Салат на выходе достаточно большой, а улетел в один миг. спасибо огромное, буду готовить еще!
И вам спасибо за комментарий! Очень рада, что вам понравилось!
Очень вкусный салат. Спасибо!
На здоровье!
Очень интересный рецепт! И отдельная оценка за внешний вид.Обязательно попробую,все съедобно в этом салате! Спасибо!
Спасибо большое! Надеюсь, что вам понравится. Удачи!
огромное спасибо за рецепт салата готовила дважды и все в восторге от салата
Я очень рада, спасибо вам за отчет!
Спасибо за Ваш замечательный рецепт! готовила на новогодний стол, получилось очень вкусно
На здоровье, очень рада!
Нина, спасибо, спасибо и еще раз спасибо!!!! оооочень салат Ваш понравился, я в него влюбилась с первого.... укуса))))) только от себя печени положила раза в два больше (ну любим мы печеночку !!!)) буду делать еще и не раз.
На здоровье! Мне очень приятно, что вам так понравилось! Спасибо за отчет.
фото не прилагаю, т.к. полностью доверилась Вашей идее оформления и мой салатик получился практически один-в-один с Вашим.
Спасибо за доверие.
Столько лет прошло, и любимых салатов в копилочке прибавилось, но возвращаюсь к вашему неизменно! Ещё раз спасибо за идею, готовлю в этом году на восьмое марта)))
Я очень рада! Спасибо большое за милый комментарий!
оййёшеньки!!это не что!!это что -то не неописуемо восхитительное!!!!Огромное спасибо за рецепт!!!!
Очень рада, что понравилось!!! Спасибо большое.
Пропадала печенка в холодильнике, и тут нахожу такой рецепт! Со свеклой! (муж свеклу обожает). Ну просто идеально... Очень понравилось, только чеснок и орехи добавляла непосредственно к свекле. Приготовила вечером, немножко попробовала, и оставила до завтра. На второй день и вправду стало вкуснее) Съели вдвоем в один присест. Однозначно буду готовить еще.
Ой, спасибо вам, очень милый и теплый отзыв!!! Я так рада, что вам понравилось!!! И, главное, мужу угодили))) Это дорого стоит)))
а можно ли заменить чем-нибудь листья салата?и чем?
Не актуально, их можно просто вообще исключить.
Спасибо большое за рецепт. Делала уже несколько раз - ОЧЕНЬ ВКУСНО!!! Но делала без чеснока и листьев салата. А сегодня решила добавить чесночка........ не понравилось ....... совсем не понравилось. Буду готовить (салат попал в список любимых), но без чеснока! Хотя, как говорят, дело вкуса.
Спасибо за отчет! Ну, это, как говорится, дело вкуса. Рецепт ведь не догма, конечно, его надо подгонять под свой вкус.
Красотища И наверняка вкуснотища. Как раз скоро день рождения, вот и попробуем.
Интересное сочетание продуктов... Спасибо за рецепт, Нина!
Жду с нетерпением просвета в работе, чтоб приготовить твои вкусняшки. Все задаюсь вопросом, что такого необыкновенного в твоих кулинарных шедеврах, что хочется бросить все и бежать на кухню. По-моему, дело в твоей душевной щедрости, в том как ты легко даришь нам то, что другие хранят в глубокой тайне. СПАСИБО! +++++
Дорогая Танечка, ты совершенно права, я никогда не зажимала своих рецептов. Более того, я испытываю истинное наслаждение, когда рецепт нравится и еще большее удовольствие, когда рецепт удается и девочки высказывают мне благодарность. Это самое дорогое))) Как же приятно, когда добавляют фото, когда рецепт приживается в чьей-то семье))) Это такое удовольствие, ничто с ним не сравнится))) И все свои рецепты (и не свои, а позаимствованные, но мной приготовленные) я с легким сердцем отдаю вам. А вам огромное спасибо за любовь и доверие)))))))
Оччччень, очччень ваш рецепт понравился. Забрала. Вам ++++++++++++++++
Спасибо за море плюсов. Попробуйте его приготовить, буду ждать результата. С праздником!
Нина, очень вкусный салат получился! Всем понравился - сочный и питательный. Единственное, фото не очень - фотографировала второпях ( 40 человек гостей - закрутилась). Спасибо!
Спасибо за отчет и, особенно, за добавленное фото, это всегда очень приятно!!!
Спасибо! Обойдусь как-нибудь)))
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