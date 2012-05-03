Салат был вкусен и в первый день, но на другой, когда доедали, просто чудо, как хорош был. Очень сочный. Нам всем очень понравилось. Оригинальный рецепт размещен в 2009 году кулинаром Meotida
- 3 мая 2012, 0:02
- 46561
Салат "Вечер декабря"
Ингредиенты для «Салат "Вечер декабря"»:
- Свекла (вареная средняя) — 1 шт
- Морковь (средняя) — 2 шт
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт
- Яблоко (зеленое кисло-сладкое) — 1 шт
- Печень куриная — 300 г
- Чеснок — 2 зуб.
- Сыр твердый — 70 г
- Орехи грецкие — 30 г
- Листья салата / Салат (листья для украшения)
- Кориандр (молотый щепотка)
- Лимон (небольшой) — 1/2 шт
- Майонез (для заправки)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1082.1 ккал
|
белки
82.9 г
|
жиры
53 г
|
углеводы
71.7 г
|100 г блюда
|ккал
99.3 ккал
|белки
7.6 г
|жиры
4.9 г
|углеводы
6.6 г
Рецепт «Салат "Вечер декабря"»:
И быстро обжарить на сильном огне, пока печень не поменяет цвет и из кусочков не будет сочиться кровь, буквально 2-3 минуты, чтобы не пересушить.
Свеклу очистить, натереть на крупной терке, слегка отжать лишний сок и выпить его, это просто кладезь витаминов. Несколько красивых орешков оставить для украшения, остальные растолочь не слишком мелко. Добавить к свекле толченые орехи, соль и молотый кориандр по вкусу, перемешать.
Листья салата порвать руками на крупные кусочки и выложить на плоскую тарелку. Я использую для приготовления слоеных салатов раздвижное кольцо, но можно сделать просто в глубоком салатнике.
Яблоко нарезать соломкой и хорошенько полить лимонным соком, чтобы яблоки не потемнели. Хорошо перемешать и выложить на печень,
Майонеза в салат идет немного, но он получается очень сочным за счет свеклы и яблок и, конечно, за счет сочной печенки.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
13 часов назад ela050p #
6 апреля 2018 года 1976natusik #
7 апреля 2018 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
31 января 2015 года Дымкафо #
1 февраля 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 января 2015 года Оля Сызрань #
26 января 2015 года Оля Сызрань #
26 января 2015 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
5 октября 2014 года шама #
5 октября 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 июля 2014 года laima-akv49 #
22 июля 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
22 января 2014 года swlana71 #
22 января 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 января 2014 года dulta #
8 января 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
8 января 2014 года слива83 #
8 января 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
4 января 2014 года skolna #
4 января 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
5 января 2014 года skolna #
6 января 2014 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 марта 2019 года skolna #
13 марта 2019 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
28 декабря 2013 года Taifun08 #
28 декабря 2013 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
25 августа 2013 года cheechoo #
25 августа 2013 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
21 июля 2013 года юлинка-82 #
23 июля 2013 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
27 января 2013 года Aniorka #
28 января 2013 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 июня 2012 года Лилия_В_1 #
13 мая 2012 года Silverina1 #
9 мая 2012 года Агол #
10 мая 2012 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
9 мая 2012 года Верулица #
9 мая 2012 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
7 мая 2012 года в744нт #
9 мая 2012 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
3 мая 2012 года Нина-супербабушка # (автор рецепта)
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