Та самая капуста по-грузински

Пересмотрела все подобные рецепты тут. Такого точно нет. Наверно, это рецепт из той серии, когда настоящие секреты передаются только близким. Больше 25 лет назад меня научила так готовить капусту моя свекровь, всю жизнь прожившая в Грузии. Заявляю совершенно ответственно: вкуснее этой капусты солений просто не бывает! И главное - всё очень просто и ничего лишнего в ингредиентах: никакого масла, уксуса и прочего... Готовится быстро - съедается ещё быстрее. Правда, всю жизнь готовлю "на глаз"...

Начнём с выбора овощей. Это важно. Капуста должна быть маленькая. Можно и большую использовать, но она рассыплется, а прелесть этого соленья - в кусочках. Свекла должна быть яркая и сладкая, должна хорошо краситься. Из зелени - ТОЛЬКО сельдерей! Не добавляйте ничего лишнего хотя бы в первый раз.

Теперь рассол. Он должен быть холодным, поэтому заранее его подготовим. Вскипятим в кастрюле воду и растворим в ней соль. Должен получиться вкус солонее морской воды. Я использовала морскую соль, можно любую. Полностью остудить. Количество соли написано стартовое. Скорее всего, потом придётся добавлять уже в само соленье: капуста быстро забирает соль.

Чеснок чистим, дольки режем на 2 или больше частей. Так он отдаст больше аромата. Перец чистим и режем колечками. На первый раз жители России, а не Кавказа, могут добавить меньше перца, мало ли...

Заливаем холодным рассолом, чтобы покрывал. Закрываем крышкой и забываем дня на три. Если получится. Гарантирую постоянное открывание крышки и макание пальцев в рассол. Кстати, раз уж пальцы всё равно макаете... Раствор станет менее солёным. Насыпьте немного соли прям сверху в рассол и размешайте пальцем. Капуста просто стоит на кухне.

Для подачи капусту просто выкладывают на тарелку. Можно нарезать на более маленькие куски. А некоторые режут мелко и поливают маслом. Но особая прелесть - есть вот так, как есть. С картошечкой, ммммммм, да и просто так... Это ООООчень вкусно!

Мало кому известно, что свежая капуста уступает в полезности квашеной: парадоксальным образом при заквашивании капуста вовсе не теряет своих свойств, а приобретает ещё и дополнительные полезные качества, так как в процессе заквашивания, которое происходит благодаря молочно-кислотным бактериям, синтезируются новые вещества.Этот продукт, полученный путем естественного брожения, содержит ценнейшие для организма человека вещества: фитонциды, энзимы, витамины, микро и макроэлементы, клетчатку. Витаминный ряд, содержащийся квашеной капусте весьма широк: А, В1, В2, В3, В6, С, К, Р, U. Последний относится в разряду довольно редких витаминов, он обладает удивительным свойством – предупреждает появление язвенных поражений на стенках желудка и двенадцатиперстной кишки.Минеральные вещества, содержащиеся в квашеной капусте, делают ее практически рекордсменом среди аналогичных продуктов. В ней содержится: железо, калий, йод, кальций, магний, марганец, натрий, фосфор, хлор, кобальт, фтор, кремний, мышьяк, бор, медь, цинк, сера, селен и др.А если учесть, что в 100 г продукта всего 27 калорий – то это идеальный продукт питания для тех, кто борется с лишними килограммами.А в этой капусте есть ещё и свекла, и чеснок, и перец, и сельдерей... Это просто витаминная бомба!