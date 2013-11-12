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Версия для печати Рецепты Заготовки Соленья Засолка овощей
  • 12 ноября 2013, 17:07
  • 546477

Та самая капуста по-грузински

Рецепт: Та самая капуста по-грузински

Пересмотрела все подобные рецепты тут. Такого точно нет. Наверно, это рецепт из той серии, когда настоящие секреты передаются только близким. Больше 25 лет назад меня научила так готовить капусту моя свекровь, всю жизнь прожившая в Грузии. Заявляю совершенно ответственно: вкуснее этой капусты солений просто не бывает! И главное - всё очень просто и ничего лишнего в ингредиентах: никакого масла, уксуса и прочего... Готовится быстро - съедается ещё быстрее. Правда, всю жизнь готовлю "на глаз"...

Категория: Заготовки Соленья Засолка овощей

Кухня: Грузинская

Ингредиенты для «Та самая капуста по-грузински»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1509.5 ккал 		белки
83.7 г 		жиры
4.4 г 		углеводы
286.5 г
100 г блюда
ккал
21.1 ккал		 белки
1.2 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
4 г


Рецепт «Та самая капуста по-грузински»:

Начнём с выбора овощей. Это важно. Капуста должна быть маленькая. Можно и большую использовать, но она рассыплется, а прелесть этого соленья - в кусочках. Свекла должна быть яркая и сладкая, должна хорошо краситься. Из зелени - ТОЛЬКО сельдерей! Не добавляйте ничего лишнего хотя бы в первый раз.

Теперь рассол. Он должен быть холодным, поэтому заранее его подготовим. Вскипятим в кастрюле воду и растворим в ней соль. Должен получиться вкус солонее морской воды. Я использовала морскую соль, можно любую. Полностью остудить. Количество соли написано стартовое. Скорее всего, потом придётся добавлять уже в само соленье: капуста быстро забирает соль.

Капусту нарезать некрупными дольками вместе с кочерыжкой. Маленькие кочаны я режу пополам, а потом каждую половину на 3 части. Можно резать и крупнее, но капуста должна хорошо прокраситься, а крупным кускам это сложнее

Свеклу режем тонкими кружочками. Я это делаю на тёрке.

Чеснок чистим, дольки режем на 2 или больше частей. Так он отдаст больше аромата. Перец чистим и режем колечками. На первый раз жители России, а не Кавказа, могут добавить меньше перца, мало ли...

Берём глубокую ёмкость для солений, я беру банки и большую кастрюлю. Выкладываем наши заготовки слоями: немного свеклы на дно, капуста, свекла, посыпаем чесноком, колечками перца, кладём мятый в руках сельдерей (пару веточек)...

Так заполняем всю кастрюлю. Сверху - свекла.

Заливаем холодным рассолом, чтобы покрывал. Закрываем крышкой и забываем дня на три. Если получится. Гарантирую постоянное открывание крышки и макание пальцев в рассол. Кстати, раз уж пальцы всё равно макаете... Раствор станет менее солёным. Насыпьте немного соли прям сверху в рассол и размешайте пальцем. Капуста просто стоит на кухне.

Капусте почти 5 дней. Рассол ярчайший! Можно уже и попробовать. А заодно - убрать в холодильник. Вкусно всё - и капуста, и свекла, и перец, и чеснок... Такое медленное просаливание способствует идеальному смешиванию разных вкусов.

Для подачи капусту просто выкладывают на тарелку. Можно нарезать на более маленькие куски. А некоторые режут мелко и поливают маслом. Но особая прелесть - есть вот так, как есть. С картошечкой, ммммммм, да и просто так... Это ООООчень вкусно!

Мало кому известно, что свежая капуста уступает в полезности квашеной: парадоксальным образом при заквашивании капуста вовсе не теряет своих свойств, а приобретает ещё и дополнительные полезные качества, так как в процессе заквашивания, которое происходит благодаря молочно-кислотным бактериям, синтезируются новые вещества.

Этот продукт, полученный путем естественного брожения, содержит ценнейшие для организма человека вещества: фитонциды, энзимы, витамины, микро и макроэлементы, клетчатку. Витаминный ряд, содержащийся квашеной капусте весьма широк: А, В1, В2, В3, В6, С, К, Р, U. Последний относится в разряду довольно редких витаминов, он обладает удивительным свойством – предупреждает появление язвенных поражений на стенках желудка и двенадцатиперстной кишки.

Минеральные вещества, содержащиеся в квашеной капусте, делают ее практически рекордсменом среди аналогичных продуктов. В ней содержится: железо, калий, йод, кальций, магний, марганец, натрий, фосфор, хлор, кобальт, фтор, кремний, мышьяк, бор, медь, цинк, сера, селен и др.
А если учесть, что в 100 г продукта всего 27 калорий – то это идеальный продукт питания для тех, кто борется с лишними килограммами.

А в этой капусте есть ещё и свекла, и чеснок, и перец, и сельдерей... Это просто витаминная бомба!

Приятного аппетита вам и вашей семье!







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5797
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Здоровое питание – это легко!" На обед На праздничный стол На ужин Неожиданные гости

Теги: закуска

Вкусы: пикантный соленый кислый острый ароматный

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Та самая капуста по-грузински
Рецепт: Та самая капуста по-грузински

Пересмотрела все подобные рецепты тут. Такого точно нет. Наверно, это рецепт из той серии, когда настоящие секреты передаются только близким. Больше 25 лет назад меня научила так готовить капусту моя свекровь, всю жизнь прожившая в Грузии. Заявляю совершенно ответственно: вкуснее этой капусты солений просто не бывает! И главное - всё очень просто и ничего лишнего в ингредиентах: никакого масла, уксуса и прочего... Готовится быстро - съедается ещё быстрее. Правда, всю жизнь готовлю "на глаз"...

Ингредиенты для «Та самая капуста по-грузински»:

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Комментарии и отзывы

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этот рецепт уже был здесь, как раз в сезон. я делала, вкусно, но самое вкусное в нём - свёкла!
где же сейчас взять листовой сельдерей?.... а капусты чего-то так захотелось...
Стебли сельдерея подойдут?
Стебли подойдут: в отзывах поварята так делали. Я сама так загорелась попробовать, что БУДЕМ ЖИТЬ И ГОТОВИТЬ! Всем мирного неба, здоровья и добра!
Спасибо. Вам МИРНОГО неба!
Ой, спасибо, что без сахара Забрала в КК-шечку
Такой замечательный рецепт! Понятно и вкусно написано) Обязательно сделаю такую капустку! Спасибо
Моя готовилась очень долго - у нас холодновато, но получилось изумительно! Уже купила ведро для засолки, чтобы побольше насолить. Спасибо за простой и рабочий рецепт!
На здоровье!)))
Добрый день. Скажите пожалуйста, 3 ст л соли - это максимум 100 г соли. Так 3 ст.л или 120-130г?
Доброго дня. Измеряйте в граммах, три ложки примерно ориентир, но все ложки разные)
До засолки меня одолевали сомнения: класть сельдерей или обойтись? Муж его не признает ни в каком виде. Но прочитала комментарии и решила - если что, съем сама! На пробу сделала небольшую порцию. И что вы думаете? Такая капуста да с ароматным маслом ушла влет! Муж спросил, конечно, какую зелень я добавила, и я не стала скрывать. Сейчас в процессе засолки следующая порция! Очень вкусно! Спасибо за рецепт!
Ну если честно, на мой взгляд поливание маслом - порча капусты))) Рад, что рецепт вам понравился))) А так, вдруг мужа к этой зелени приучите, с ней много вкусных рецептов я уж молчу про пользу)))
Делала по пол порции два раза. Хрустящая, яркая,вкусная! Дочь, зять,муж, сестра тоже оценили на ура! Спасибо за рецепт автору!
Добрый день! Только что сделала, пока не знаю, что получилось, потом напишу обязательно. Вот только у меня почему-то рассола прям в разы больше ушло. Весь объем продуктов разложила в две 3-х литровые и одну 2-х литровую банки. Приготовленного 2 литра рассола хватило только залить одну 3- литровую банку. Пришлось еще варить. Переживаю, не навредит ли так много рассола?
Добрый день! Только что сделала, пока не знаю, что получилось, потом напишу обязательно. Вот только у меня почему-то рассола прям в разы больше ушло. Весь объем продуктов разложила в две 3-х литровые и одну 2-х литровую банки. Приготовленного 2 литра рассола хватило только залить одну 3- литровую банку. Пришлось еще варить. Переживаю, не навредит ли так много рассола?
Я тоже добавляла рассола, что бы покрывал в капусту. Все нормально засолилось.
Ответ для SokJulia
Добрый.
Разная плотность капусты по разному требует воды. Главное суть - что бы рассол покрывал.
Здравствуйте все!!! Скажите пожалуйста кто делал капусту такую, что с ней должно происходить? Как понять что можно убирать в холод и на хранение? Если просто без свеклы квасить, то выделяется пена, идёт процесс квашеная. А здесь как происходит, выделяется ли молочная кислота?
Добрый день.
По факту, в холодильник можно убрать хоть в первый день, просто капуста тогда и просаливаться будет дольше и прокрашиваться.
По факту, мы убираем на 5-7 день (в зависимости от плотности кочана). Ориентир - цвет рассола и вкус: стала кислой и ярко красной - убирайте.
А по поводу пены, у нас она не выделяется и при обычном заквасе. Ну точнее выделяется, но о-о-очень мало. Тут так же.
Здравствуйте. спасибо за ответ. Капуста стоит двое суток, рассол начал немного мутнеть и появляется кисленость. Буду наблюдать дальше.
А спрашиваю потому что у нас овощи и капуста только сезонные, со своего огорода и делаю засолки, консервирования из всего для хранения на зиму. Вот с уксусом всё понятно, стоит в подполье, а тут конечно хочется что бы не испортилась. Засолку убираю в погреб.
Ну, этот рецепт совсем не для консервации, а скорее "приготовил и съел". Эта капуста, когда перекиснет потеряет цвет и консистенцию.
ну квашеная без уксуса же стоит всю зиму....и вкусная
И то верно. Я не знаю испортится или нет, но цвет и консистенцию точно потеряет, проверено (ради эксперимента) холодильником.
Ну значит съедим её а может и тоже для эксперимента уберу одну в погреб и потом напишу. Спасибо!
На здоровье!)
Ответ для Frize
Здравствуйте. Делала в прошлом году. Вот сейчас снова делаю.Ничего подобного. Стояла 1,5 месяца и месяц до этого квасилась. Все прекрасно. Хруст и вкус сохранились
Возможно разные посолы и сама капуста. Потому как именно последний раз она у нас стала коричневой и потеряла кислоту.
Вкусно!
Оленька, в отличном результате не сомневалась ни секунды! Поэтому для пробы поставила небольшое десятилитровое ведёрко на двоих с мужем . За пять дней готовки, в процессе непрерывной дегустации, треть была благополучно уничтожена Большущее вам спасибо за чудесный рецепт! Готовила из молодой капусты, сельдерей черешковый (листовой не вырос ещё, а капусты оч хотелось) все овощи получились супер! Муж особенно сельдерей оценил! Ловите нашу благодарность и фото номер 30!
Людочка, очень рада, что все получилось. Я вот в такой сезон капусту такую как-то не делаю, поэтому рада вдвойне. С виду получилась просто великолепной!
Съели уже только вчера на следующую партию закупилась) поставить рук не хватило пока, может завтра время выделю. А рассол-то - пестня просто. По рукам бью, чтобы капусту сухой не оставили! А ещё из нее суперские щи получаются !
Капустка в холодильнике не переводится. Партия за партией, только ставить успевай. Никита, очень рада, и надеюсь, что страничка будет жить! Многими рецептами пользуюсь, и много чего ещё хочется попробовать. Благодарю. Светлая память Оленьке. Пусть её дело живёт
Стояла капуста немного дольше - семь дней. Ну это, верно, потому что прохладно у нас на полу в кухне. В остальном рецепт супер. С учетом, что у нас в семье капусту в немеренных количествах люблю только я - эту съели на ура все, включая кошку (ну эта, зараза, всеядная). Рассол особенно хорош!!!
Даааа, рассол у нас заканчивается быстрее капусты и на меня потом ругаются) Очень рада, что капуста понравилась
Красивенная такая получилась! Читаю комментарии - у кого-то не окрасилась, думаю тут от свёклы ещё зависит, мне со свеклой повезло Остренькая, вкусная. Сельдерей у меня был только корневой, потерла его на тёрке. Большое спасибо за рецепт!
Потрясающе окрасилась! Да, и от свеклы зависит, и от плотности капусты, и от времени... В основном прокрашивается рано или поздно у всех.
Самый адекватный рецепт из всех, что я перепробовала. Мне пришлось на стадии тыкания пальца в рассол (через ночь засолки) добавить в него немного сахара. Я думаю, это потому, что я солила капусту зимой и она была уже не совсем в том соку... Получилось отлично!!! Спасибо!!!
За адекватность отдельное спасибо)
Не удержалась, пустила масла нерафинированного, интересно от этого не испортится вкус и методика приготовления. Держу кастрюлю на подоконнике
а масло зачем? Считайте, что испортили.
Так захотелось капустки по Вашему рецепту, но капуста была часть большой и средняя, все заделала, правда воды ушло 3л, будем ждать
ждем) Все получится!
Здравствуйте! Хочу приготовить капусту по Вашему рецепту, но зелень сельдерея мне никак не найти. Чем заменить, подскажите? Или можно без него попробовать сделать?
Здравствуйте! Хочу приготовить капусту по Вашему рецепту, но зелень сельдерея мне никак не найти. Чем заменить, подскажите? Или можно без него попробовать сделать?

Добрый вечер! Если нет листового сельдерея, купите в магазине стебли сельдерея (в Магните, Перекрестке или Пятерочке).
Без него наверное можно, но он дает тот самый неповторимый аромат.

Автору, низкий поклон за рецепт.
Долго искала. В детстве бабушка квасила так капусту.
Вкус умопомрачительный!
Или как сейчас говорят БОМБЯО!!!
Ответ для s4astya_vsem
Здравствуйте. Ничем не замените, посолить, конечно, сможете, но вкус даже близко будет не тот. Я эту капусту без сельдерея не солю. В крайнем случае возьмите черешковый и обрежьте у него листике, но это вялое подобие, к сожалению. Я, смотрю, вы из Москвы, я недавно покупала в Утконосе, попробуйте половить там. Думаю, в больших супермаркетах тоже должен быть.
Здравствуйте! Хочу приготовить капусту по Вашему рецепту, но зелень сельдерея мне никак не найти. Чем заменить, подскажите? Или можно без него попробовать сделать?
Огромное спасибо за замечательный рецепт. Все, кто ни пробовал, в восторге. Буду делать следующую порцию.
Какая красота у вас получилась! Готовьте на здоровье!
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