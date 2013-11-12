Пересмотрела все подобные рецепты тут. Такого точно нет. Наверно, это рецепт из той серии, когда настоящие секреты передаются только близким. Больше 25 лет назад меня научила так готовить капусту моя свекровь, всю жизнь прожившая в Грузии. Заявляю совершенно ответственно: вкуснее этой капусты солений просто не бывает! И главное - всё очень просто и ничего лишнего в ингредиентах: никакого масла, уксуса и прочего... Готовится быстро - съедается ещё быстрее. Правда, всю жизнь готовлю "на глаз"...
- 12 ноября 2013, 17:07
- 546477
Та самая капуста по-грузински
Ингредиенты для «Та самая капуста по-грузински»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 3 кг
- Свекла — 1,5 кг
- Перец красный жгучий — 3 шт
- Чеснок (головки) — 2 шт
- Сельдерей листовой — 2 пуч.
- Соль (с верхом, примерно 120-130г) — 3 ст. л.
- Вода (приблизительно) — 2 л
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1509.5 ккал
|
белки
83.7 г
|
жиры
4.4 г
|
углеводы
286.5 г
|100 г блюда
|ккал
21.1 ккал
|белки
1.2 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
4 г
Рецепт «Та самая капуста по-грузински»:
Начнём с выбора овощей. Это важно. Капуста должна быть маленькая. Можно и большую использовать, но она рассыплется, а прелесть этого соленья - в кусочках. Свекла должна быть яркая и сладкая, должна хорошо краситься. Из зелени - ТОЛЬКО сельдерей! Не добавляйте ничего лишнего хотя бы в первый раз.
Теперь рассол. Он должен быть холодным, поэтому заранее его подготовим. Вскипятим в кастрюле воду и растворим в ней соль. Должен получиться вкус солонее морской воды. Я использовала морскую соль, можно любую. Полностью остудить. Количество соли написано стартовое. Скорее всего, потом придётся добавлять уже в само соленье: капуста быстро забирает соль.
Капусту нарезать некрупными дольками вместе с кочерыжкой. Маленькие кочаны я режу пополам, а потом каждую половину на 3 части. Можно резать и крупнее, но капуста должна хорошо прокраситься, а крупным кускам это сложнее
Чеснок чистим, дольки режем на 2 или больше частей. Так он отдаст больше аромата. Перец чистим и режем колечками. На первый раз жители России, а не Кавказа, могут добавить меньше перца, мало ли...
Берём глубокую ёмкость для солений, я беру банки и большую кастрюлю. Выкладываем наши заготовки слоями: немного свеклы на дно, капуста, свекла, посыпаем чесноком, колечками перца, кладём мятый в руках сельдерей (пару веточек)...
Заливаем холодным рассолом, чтобы покрывал. Закрываем крышкой и забываем дня на три. Если получится. Гарантирую постоянное открывание крышки и макание пальцев в рассол. Кстати, раз уж пальцы всё равно макаете... Раствор станет менее солёным. Насыпьте немного соли прям сверху в рассол и размешайте пальцем. Капуста просто стоит на кухне.
Капусте почти 5 дней. Рассол ярчайший! Можно уже и попробовать. А заодно - убрать в холодильник. Вкусно всё - и капуста, и свекла, и перец, и чеснок... Такое медленное просаливание способствует идеальному смешиванию разных вкусов.
Для подачи капусту просто выкладывают на тарелку. Можно нарезать на более маленькие куски. А некоторые режут мелко и поливают маслом. Но особая прелесть - есть вот так, как есть. С картошечкой, ммммммм, да и просто так... Это ООООчень вкусно!
Этот продукт, полученный путем естественного брожения, содержит ценнейшие для организма человека вещества: фитонциды, энзимы, витамины, микро и макроэлементы, клетчатку. Витаминный ряд, содержащийся квашеной капусте весьма широк: А, В1, В2, В3, В6, С, К, Р, U. Последний относится в разряду довольно редких витаминов, он обладает удивительным свойством – предупреждает появление язвенных поражений на стенках желудка и двенадцатиперстной кишки.
Минеральные вещества, содержащиеся в квашеной капусте, делают ее практически рекордсменом среди аналогичных продуктов. В ней содержится: железо, калий, йод, кальций, магний, марганец, натрий, фосфор, хлор, кобальт, фтор, кремний, мышьяк, бор, медь, цинк, сера, селен и др.
А если учесть, что в 100 г продукта всего 27 калорий – то это идеальный продукт питания для тех, кто борется с лишними килограммами.
А в этой капусте есть ещё и свекла, и чеснок, и перец, и сельдерей... Это просто витаминная бомба!
Приятного аппетита вам и вашей семье!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5797
Комментарии и отзывы
13 часов назад olgasukh2009 #
вчера в 11:21 koshka koshka 96 #
Стебли сельдерея подойдут?
вчера в 23:23 0703ovvLyusya #
9 часов назад koshka koshka 96 #
вчера в 10:36 Ксения Мочалова #
вчера в 10:26 Tamusina-1 #
13 января Helga_Mertz #
14 января Frize #
24 декабря 2021 года osimon2009 #
24 декабря 2021 года Frize #
25 ноября 2021 года Флаюшка #
3 декабря 2021 года Frize #
14 ноября 2021 года Iruska123 #
3 декабря 2021 года Демоника # (автор рецепта)
25 октября 2021 года SokJulia #
14 ноября 2021 года Iruska123 #
3 декабря 2021 года Демоника # (автор рецепта)
Разная плотность капусты по разному требует воды. Главное суть - что бы рассол покрывал.
11 октября 2021 года vaygel nastya #
12 октября 2021 года Frize #
По факту, в холодильник можно убрать хоть в первый день, просто капуста тогда и просаливаться будет дольше и прокрашиваться.
По факту, мы убираем на 5-7 день (в зависимости от плотности кочана). Ориентир - цвет рассола и вкус: стала кислой и ярко красной - убирайте.
А по поводу пены, у нас она не выделяется и при обычном заквасе. Ну точнее выделяется, но о-о-очень мало. Тут так же.
12 октября 2021 года vaygel nastya #
А спрашиваю потому что у нас овощи и капуста только сезонные, со своего огорода и делаю засолки, консервирования из всего для хранения на зиму. Вот с уксусом всё понятно, стоит в подполье, а тут конечно хочется что бы не испортилась. Засолку убираю в погреб.
12 октября 2021 года Frize #
12 октября 2021 года vaygel nastya #
12 октября 2021 года Frize #
12 октября 2021 года vaygel nastya #
12 октября 2021 года Frize #
22 ноября 2021 года sammer19858 #
3 декабря 2021 года Frize #
5 августа 2021 года Anetta Pavlova #
17 мая 2021 года Зиглата #
12 июня 2021 года Демоника # (автор рецепта)
12 июня 2021 года Зиглата #
18 августа 2021 года Демоника # (автор рецепта)
18 августа 2021 года Зиглата #
11 февраля 2021 года andaluzit #
25 февраля 2021 года Демоника # (автор рецепта)
8 февраля 2021 года Antonina9 #
10 февраля 2021 года Демоника # (автор рецепта)
7 февраля 2021 года andaluzit #
10 февраля 2021 года Демоника # (автор рецепта)
29 декабря 2020 года Senyora #
1 января 2021 года Демоника # (автор рецепта)
27 декабря 2020 года Senyora #
27 декабря 2020 года Демоника # (автор рецепта)
26 декабря 2020 года s4astya_vsem #
26 декабря 2020 года Татуля1 #
Добрый вечер! Если нет листового сельдерея, купите в магазине стебли сельдерея (в Магните, Перекрестке или Пятерочке).
Без него наверное можно, но он дает тот самый неповторимый аромат.
Автору, низкий поклон за рецепт.
Долго искала. В детстве бабушка квасила так капусту.
Вкус умопомрачительный!
Или как сейчас говорят БОМБЯО!!!
26 декабря 2020 года Демоника # (автор рецепта)
26 декабря 2020 года s4astya_vsem #
20 октября 2020 года happydog37 #
20 октября 2020 года Демоника # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: