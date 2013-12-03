Печенье "Ореховые уголки"

Охлажденное тесто раскатать на присыпанном мукой столе по размеру вашей формы. У меня прямоугольная, размером 30х20 см, подошла в самый раз. Можете воспользоваться круглой формой диаметром около 25 см, а потом просто разрезать на полукруглые уголки. Если формы нет никакой, то просто отделите фольгой или пергаментом половину противня.

Итак, раскатанное тесто выложить в форму, сверху смазать конфитюром (или вареньем без ягод) и распределить ореховую начинку.