Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Десерты Печенье Песочное печенье
  • 3 декабря 2013, 10:49
  • 13433

Печенье "Ореховые уголки"

Рецепт: Печенье Ореховые уголки

Такие хрустящие печеньки с ореховой карамелью наполнят ваш дом сладким ароматом корицы и ванили и настроят на новогодний лад!

Категория: Десерты Печенье Песочное печенье

Ингредиенты для «Печенье "Ореховые уголки"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4081.6 ккал 		белки
36.7 г 		жиры
235.8 г 		углеводы
453.1 г
Порции
ккал
680.3 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
39.3 г		 углеводы
75.5 г
100 г блюда
ккал
438.9 ккал		 белки
3.9 г		 жиры
25.4 г		 углеводы
48.7 г


Рецепт «Печенье "Ореховые уголки"»:

  • Смешать муку, крахмал и разрыхлитель. Сверху настрогать хлопьями 90 г сливочного масла.

  • Затем добавить 60 г сахара, 2 ст. ложки ванильного сахара и белок.

  • Быстро замесить тесто. Оно должно быть однородным и эластичным. Положить его в пленку или пакетик и убрать в холодильник на 40 мин.

  • Пока наше тесто охлаждается, займемся начинкой. Для этого грецкие орехи крупно порубить.

  • В светлую сковороду (у меня небольшая стальная кастрюлька) высыпать 120 г обычного сахара, 2 ст. ложки ванильного и корицу.

  • И расплавить до жидкого состояния на среднем огне, непрерывно помешивая.

  • Сделать огонь на минимум и добавить оставшиеся 60 г сливочного масла, растопить.

  • Затем - рубленые орехи и все тщательно перемешать.

  • Ввести воду и сливки и карамелизировать до золотисто-коричневого состояния. У меня ушло около 5-7 минут.

  • Вот такая масса должна получиться. Остудить до теплого состояния.

  • Охлажденное тесто раскатать на присыпанном мукой столе по размеру вашей формы. У меня прямоугольная, размером 30х20 см, подошла в самый раз. Можете воспользоваться круглой формой диаметром около 25 см, а потом просто разрезать на полукруглые уголки. Если формы нет никакой, то просто отделите фольгой или пергаментом половину противня.
    Итак, раскатанное тесто выложить в форму, сверху смазать конфитюром (или вареньем без ягод) и распределить ореховую начинку.

  • Выпекать в заранее разогретой до 170 градусов духовке 15 минут. Остудить и нарезать на уголки.

Аромат стоит в квартире сногсшибательный! Сразу чувствуется приближение Нового Года! С наступающим вас!!! Всех благ вам и вашим семьям!!!








Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодние фантазии с Röndell" На завтрак На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: печенье десерт праздник новогодний рождественский

Вкусы: ореховый карамельный ванильный коричный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Печенье "Ореховые уголки"
Рецепт: Печенье Ореховые уголки

Такие хрустящие печеньки с ореховой карамелью наполнят ваш дом сладким ароматом корицы и ванили и настроят на новогодний лад!

Ингредиенты для «Печенье "Ореховые уголки"»:

Другие варианты рецепта

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Фотографии «Печенье "Ореховые уголки"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Обязательно буду делать, но вместо конфитюра шоколадной пастой залью и отчитаюсь
Очень аппетитно!
Спасибо большое!
Оленька, как я и предполагала - очень вкусное печенье! Спасибо огромное! Единственное, делала из миндальных лепестков (почему-то грецких не оказалось), придется повторить для автентичности с оригиналом!!!
Ой, Танечка, приветик! Ты куда пропала то? Я уже переживать начала!!! Классное печенье у тебя получилось, с миндальными лепестками выглядит бесподобно! Спасибо тебе, моя хорошая, за фото!!!
Интересный рецепт! Наверняка вкусняшка получится
Вкусняшка - не то слово Папа с детьми из-за них ссорился, делили поровну
Спасибо за рецепт!
Очень вкусное печенье получилось. И запах просто обалденный!
Только вот сахар никак не хотел расплавляться, думаю сначала нужно растопить слив. масло, а затем в него добавить сахар. Или может это особенности моей кастрюльки...
Спасибо вам большое за комментарий и доверие к моему рецепту! Знаете, у меня сахар сразу начал растворяться, на фото видно. А уже потом я добавляла масло. А у вас какая кастрюлька, из чего?
Да обычная, алюминиевая. Может в след.раз попробовать в сковороде растопить? Думаю это мелочи, главное - результат. А результатом я осталась довольна!
Ой, Вик! У вас ава новая? Такая хорошенькая!!! А в алюминевой кастрюльке больше не делайте, не получится у вас сахар растопить. Лучше в кастрюльке из нержавейки или, если нет, то в сковородке. И я очень-очень рада, что печеньки вам понравились!
Ага, мне тоже нравится. Солнечный львенок ) Уже так хочется лета! И спасибо за совет, в след.раз воспользуюсь сковородой )
И мне лета хочется!!! Как я зиму не люблю, ужас!!! Я, наверное, за всю жизнь так "наморозилась", что больше неохота! А у нас на улице -30, все школы и детады закрыли!!!
Вкуснейшее печенье, большое спасибо за рецепт
Вам спасибо, что приготовили!!!
делаю повторно оч. вкусно. !!!!"+++++
Спасибо, что написали! Я очень рада, что вам понравились печеньки!
В рецепте нет разрыхлителя, а в описании есть. Где правильно?
Ой, простите пожалуйста, не заходила сегодня на сайт и не видела ваш вопрос! Приношу свои извинения, я забыла в ингредиентах указать разрыхлитель. Он нужен, я брала 1 ч.ложку, без горки. Еще раз пршу прощения за запоздалый ответ!
Спасибо, отложила печеньки на завтра, а сегодня пеку хлеб))
Здравствуйте, собралась печь и возник вопрос: в первом пункте написано "Смешать муку, крахмал и разрыхлитель", а в рецепте разрыхлитель не указан. Так надо его или нет? А то многие уже пекли, а вопроса такого не возникало
OOO..АААааааа OOO..АААааааа ну почему такие вкуснятики такие каллорийные??? ну как после такого на диете усидеть?! В общем забрала в КК!
спасибки за саботаж и ловите плюсик!
Вам спасибо за позитив! Прям настроение после вашего коммента поднялось А калорийные... Да фиг с ним, на Новый год можно Ну а потом
Супер-пупер! Забрала в КК. Спасибо!
Берите на здоровье!!!
Спасибо большое! Мне очень понравился рецепт! Надо будет опробовать!
Танечка, спасибо! Надеюсь, что вам понравится!
Орехово - карамельно!!! Вкусно!!!
Ой как ты красиво назвала, даже слюньки потекли Спасибо, Ленчик!
Вот так, два дня без компа посидишь, а печеньки уже съели. Я права? вкусно-то как.
Да не переживай, их в течении часа умяли Так что был комп на ремонте или нет, роли не играет кстати, все ок? Работает скайп теперь?
Да, спасибо все работает! но больше ремонтировать не буду, муж сказал, еще раз и сменим. хотя этому всего три года. А уголочки - супер! немудрено. что съели мгновенно.
Да у меня у самой нетбуку 2 года, а мне его уже на помойку хочется выбросить! Глючит постоянно((( За печеньки спасибо, Танюш!!!
Какое заманчивое печенько! Само название вкусное!
Ага! Ты тоже к орешкам не ровно дышишь?
Конечно! Особенно, если такая подача!
Ой, а я без всякой подачи могу килограммами лопать
Тоесть , тебе никто не подает, сама берешь и мне никто не подает печенька, еще и совесть половину заберет
гы!!!
прям слюнки потекли от такого аппетитного лакомства.
жаль нету сейчас в доме сливок. а то бы сразу принялась печь.
спасибо!
А и ничего! Говорят, что рецепт должен в голове посидеть, ночь переспать Так что утро вечера мудренее! Спасибо вам большое за комментарий! Буду ждать впечатлений!
Отличные печенюшки Ольчик!
Спасибо, радость моя!!!
Оля, очень аппетитные штучки!
Мариш, спасибки! Штучки ушли так быстро, что еле сфотать успела
Я не удивляюсь, так вкусно!
Это точно! Даже я не удержалась и слопала одну Ну не могу я мимо орешков пройти
Ольчик, какие уголки аппетитные!
Светочка, спасибки! Будешь кушкать?
Ещё спрашиваешь! КонеХа буду!
Налетаааай!!!!
Обожратушки?
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с 3 спальнями и котельной V372 "Топика"

Каркасный дом с 3 спальнями и котельной V372 "Топика"
Каркасный дом одноэтажный V251 "Фэрфилд"

Каркасный дом одноэтажный V251 "Фэрфилд"
Каркасный дом для узкого участка V352 "Нэшвилл"

Каркасный дом для узкого участка V352 "Нэшвилл"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 6505 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки