Такие хрустящие печеньки с ореховой карамелью наполнят ваш дом сладким ароматом корицы и ванили и настроят на новогодний лад!
- 3 декабря 2013, 10:49
- 13433
Печенье "Ореховые уголки"
Ингредиенты для «Печенье "Ореховые уголки"»:
- Мука пшеничная / Мука — 100 г
- Крахмал (лучше кукурузный) — 50 г
- Масло сливочное (холодное) — 150 г
- Сахар — 180 г
- Ванильный сахар — 4 ст. л.
- Корица (молотая) — 0,5 ч. л.
- Белок яичный — 1 шт
- Конфитюр (или варенье без ягод) — 2 ст. л.
- Орехи грецкие — 150 г
- Вода — 2 ст. л.
- Сливки (у меня 10%) — 50 мл
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4081.6 ккал
|
белки
36.7 г
|
жиры
235.8 г
|
углеводы
453.1 г
|Порции
|ккал
680.3 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
39.3 г
|углеводы
75.5 г
|100 г блюда
|ккал
438.9 ккал
|белки
3.9 г
|жиры
25.4 г
|углеводы
48.7 г
Рецепт «Печенье "Ореховые уголки"»:
-
Смешать муку, крахмал и разрыхлитель. Сверху настрогать хлопьями 90 г сливочного масла.
-
Затем добавить 60 г сахара, 2 ст. ложки ванильного сахара и белок.
-
Быстро замесить тесто. Оно должно быть однородным и эластичным. Положить его в пленку или пакетик и убрать в холодильник на 40 мин.
-
Пока наше тесто охлаждается, займемся начинкой. Для этого грецкие орехи крупно порубить.
-
В светлую сковороду (у меня небольшая стальная кастрюлька) высыпать 120 г обычного сахара, 2 ст. ложки ванильного и корицу.
-
И расплавить до жидкого состояния на среднем огне, непрерывно помешивая.
-
Сделать огонь на минимум и добавить оставшиеся 60 г сливочного масла, растопить.
-
Затем - рубленые орехи и все тщательно перемешать.
-
Ввести воду и сливки и карамелизировать до золотисто-коричневого состояния. У меня ушло около 5-7 минут.
-
Вот такая масса должна получиться. Остудить до теплого состояния.
-
Охлажденное тесто раскатать на присыпанном мукой столе по размеру вашей формы. У меня прямоугольная, размером 30х20 см, подошла в самый раз. Можете воспользоваться круглой формой диаметром около 25 см, а потом просто разрезать на полукруглые уголки. Если формы нет никакой, то просто отделите фольгой или пергаментом половину противня.
Итак, раскатанное тесто выложить в форму, сверху смазать конфитюром (или вареньем без ягод) и распределить ореховую начинку.
-
Выпекать в заранее разогретой до 170 градусов духовке 15 минут. Остудить и нарезать на уголки.
Комментарии и отзывы
16 декабря 2016 года perna #
15 декабря 2015 года Дорис #
31 января 2016 года Olena731 # (автор рецепта)
1 июня 2014 года Бэбита #
3 июня 2014 года Olena731 # (автор рецепта)
6 мая 2014 года хачатурава #
7 мая 2014 года Olena731 # (автор рецепта)
26 февраля 2014 года Дюдюкаа #
26 февраля 2014 года Olena731 # (автор рецепта)
26 февраля 2014 года Дюдюкаа #
27 января 2014 года Vicktol #
Очень вкусное печенье получилось. И запах просто обалденный!
Только вот сахар никак не хотел расплавляться, думаю сначала нужно растопить слив. масло, а затем в него добавить сахар. Или может это особенности моей кастрюльки...
27 января 2014 года Olena731 # (автор рецепта)
27 января 2014 года Vicktol #
27 января 2014 года Olena731 # (автор рецепта)
28 января 2014 года Vicktol #
31 января 2014 года Olena731 # (автор рецепта)
28 декабря 2013 года class #
29 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
25 декабря 2013 года mamaluda1 #
26 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
13 декабря 2013 года ezhuk #
13 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
13 декабря 2013 года ezhuk #
13 декабря 2013 года ezhuk #
12 декабря 2013 года Alfa4ka #
спасибки за саботаж и ловите плюсик!
12 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
12 декабря 2013 года Любимая13 #
12 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
12 декабря 2013 года тата-путешественница #
12 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
6 декабря 2013 года viktusia #
6 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
5 декабря 2013 года tomi_tn #
5 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
5 декабря 2013 года tomi_tn #
6 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
6 декабря 2013 года tomi_tn #
5 декабря 2013 года Бэбита #
5 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
5 декабря 2013 года Бэбита #
6 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
6 декабря 2013 года Бэбита #
7 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
5 декабря 2013 года Gunesimka #
жаль нету сейчас в доме сливок. а то бы сразу принялась печь.
спасибо!
5 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
4 декабря 2013 года Sugar #
4 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
4 декабря 2013 года Марина Мармеладинка #
4 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
4 декабря 2013 года Марина Мармеладинка #
4 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
4 декабря 2013 года СНежк_а #
4 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
4 декабря 2013 года СНежк_а #
4 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
4 декабря 2013 года СНежк_а #
4 декабря 2013 года Olena731 # (автор рецепта)
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