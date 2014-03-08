Оказывается, поститься можно очень вкусно! Попробуйте эти чебуреки, и вы будете готовить их не только в пост.
- 8 марта 2014, 21:25
- 71607
Постные чебуреки с картофелем и грибами
Ингредиенты для «Постные чебуреки с картофелем и грибами»:
- Мука пшеничная / Мука (высшего сорта + для присыпки стола) — 2 стак.
- Вода (очень горячая) — 1 стак.
- Масло оливковое (+ 0,5 ст. для жарки чебуреков) — 2 ст. л.
- Картофель — 500 г
- Шампиньоны (большие) — 4 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Соевый соус ("Киккоман" - по вкусу)
- Соль (морская по вкусу)
- Перец черный (молотый по вкусу)
- Петрушка (несколько веточек)
- Перец чили (при желании - по вкусу)
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1870.2 ккал
|
белки
46.7 г
|
жиры
35.7 г
|
углеводы
345.6 г
|Порции
|ккал
187 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
3.6 г
|углеводы
34.6 г
|100 г блюда
|ккал
147.3 ккал
|белки
3.7 г
|жиры
2.8 г
|углеводы
27.2 г
Рецепт «Постные чебуреки с картофелем и грибами»:
Пока вариться картофель, просеиваем муку, добавляем стакан горячей воды, 2 ст. л. оливкового масла и щепотку соли. Замешиваем мягкое эластичное тесто.
В это время чистим, нарезаем и обжариваем до прозрачности лук в 1 ст. л. оливкового масла. Мелко рубим чеснок.
Моем, чистим и нарезаем мелкими кубиками шампиньоны, добавляем к луку и обжариваем все вместе до готовности.
С отварного картофеля слить воду. Приготовить из него пюре, подливая понемногу воду, в которой варился картофель. Добавить грибы.
Петрушку помыть, просушить, мелко нарезать, добавить в картофель, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Остудить.
Подсыпая муку, раскатать очень тонко каждую часть нарезанного теста. Выложить на одну половину теста 1,5 ст. л. начинки.
Накрыть второй половиной теста, аккуратно похлопывая чебурек, выпустить из него весь воздух. Прижать пальцами по краю.
Выложить на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.
Подавать немедленно, если что-то останется до конца приготовления.
Очень вкусно с салатом из свежих овощей или просто со свежими овощами.
Несмотря на отсутствие в тесте яиц, сливочного масла, водки и т. д., тесто получилось потрясающим - тонюсеньким, мягким, но с очень хрустящей пузырчатой корочкой. Нам очень понравилось, попробуйте, вы тоже останетесь довольны.
Комментарии и отзывы
вчера в 11:33 tfurman8888 #
вчера в 9:08 alenanat #
Рецепт хороший, тесто замечательное, и с мясом делаю, если не пост
22 апреля tata1108 #
4 октября 2018 года 4djextra #
12 марта 2018 года Oksunchik #
1 марта 2018 года yugai ludmila65 #
1 марта 2018 года ms olya1226 #
1 марта 2018 года yugai ludmila65 #
1 марта 2018 года lioliy1967 #
1 марта 2018 года yugai ludmila65 #
1 марта 2018 года Сурик #
1 марта 2018 года yugai ludmila65 #
1 марта 2018 года mazziadri #
1 марта 2018 года yugai ludmila65 #
1 марта 2018 года laka-2014 #
1 марта 2018 года yugai ludmila65 #
16 марта 2018 года chudo # (автор рецепта)
16 марта 2018 года yugai ludmila65 #
24 июня 2019 года mitlena #
24 июня 2019 года yugai ludmila65 #
16 марта 2017 года lapysia-2016 #
14 августа 2016 года Валерия Москвичёва #
Готовила, к сожалению, без грибов, но получилось все равно вкусно. Сделала целую тарелку, но до завтра дожил только один
15 августа 2016 года chudo # (автор рецепта)
23 апреля 2016 года KukoJlka #
4 апреля 2016 года ValerieVV #
4 апреля 2016 года chudo # (автор рецепта)
22 марта 2016 года Vishnja #
21 марта 2016 года Мария Лагойкина #
18 февраля 2016 года marychar #
7 ноября 2015 года OlgaSergeevna16 #
9 ноября 2015 года chudo # (автор рецепта)
9 сентября 2015 года margoritka88 #
9 сентября 2015 года chudo # (автор рецепта)
30 марта 2015 года 4djextra #
24 марта 2015 года geeg88 #
Спасибо большое.
24 марта 2015 года geeg88 #
25 марта 2015 года chudo # (автор рецепта)
13 марта 2015 года marychar #
Очень хороший рецепт.
13 марта 2015 года chudo # (автор рецепта)
13 марта 2015 года marychar #
Очень хороший рецепт.
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