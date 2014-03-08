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  • 8 марта 2014, 21:25
  • 71607

Постные чебуреки с картофелем и грибами

Рецепт: Постные чебуреки с картофелем и грибами

Оказывается, поститься можно очень вкусно! Попробуйте эти чебуреки, и вы будете готовить их не только в пост.

Категория: Выпечка Изделия из теста Чебуреки

Ингредиенты для «Постные чебуреки с картофелем и грибами»:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1870.2 ккал 		белки
46.7 г 		жиры
35.7 г 		углеводы
345.6 г
Порции
ккал
187 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
3.6 г		 углеводы
34.6 г
100 г блюда
ккал
147.3 ккал		 белки
3.7 г		 жиры
2.8 г		 углеводы
27.2 г

Рецепт «Постные чебуреки с картофелем и грибами»:

Картофель почистить, помыть, нарезать. Отварить в подсоленной воде до готовности.

Пока вариться картофель, просеиваем муку, добавляем стакан горячей воды, 2 ст. л. оливкового масла и щепотку соли. Замешиваем мягкое эластичное тесто.

Накрываем тесто пищевой пленкой и оставляем до полного остывания.

В это время чистим, нарезаем и обжариваем до прозрачности лук в 1 ст. л. оливкового масла. Мелко рубим чеснок.

Моем, чистим и нарезаем мелкими кубиками шампиньоны, добавляем к луку и обжариваем все вместе до готовности.

Добавляем мелко нарубленный чеснок и перчик чили по вкусу.

Добавить соевый соус, черный молотый перец, по вкусу морскую соль.

С отварного картофеля слить воду. Приготовить из него пюре, подливая понемногу воду, в которой варился картофель. Добавить грибы.

Петрушку помыть, просушить, мелко нарезать, добавить в картофель, посолить, поперчить, хорошо перемешать. Остудить.

Тесто раскатать как на вареники. Нарезать на десять одинаковых частей.

Подсыпая муку, раскатать очень тонко каждую часть нарезанного теста. Выложить на одну половину теста 1,5 ст. л. начинки.

Накрыть второй половиной теста, аккуратно похлопывая чебурек, выпустить из него весь воздух. Прижать пальцами по краю.

Ножом для нарезки пиццы обрезать все лишнее, хорошо прижать вилкой край чебурека.

Обжарить в небольшом количестве масла до румяной корочки.

Выложить на салфетку, чтобы впиталось лишнее масло.
Подавать немедленно, если что-то останется до конца приготовления.
Очень вкусно с салатом из свежих овощей или просто со свежими овощами.

Несмотря на отсутствие в тесте яиц, сливочного масла, водки и т. д., тесто получилось потрясающим - тонюсеньким, мягким, но с очень хрустящей пузырчатой корочкой. Нам очень понравилось, попробуйте, вы тоже останетесь довольны.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Пост + К" На обед : На второе / На закуску На ужин : На горячее / На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: обед

Вкусы: грибной луковый картофельный

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Постные чебуреки с картофелем и грибами
Описание: Оказывается, поститься можно очень вкусно! Попробуйте эти чебуреки, и вы будете готовить их не только в пост.
Тэги: обед.


Комментарии и отзывы

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Рецепт Ваш нашла давно и взяла его в КК, но когда сделала чебуреки по Вашему рецепту, все как то то найти Вас не могла, то некогда. Вот попались на глаза Ваши чебуреки и пишу наконец-то - благодарна Вам за рецепт. Они прижились на нашей кухне)
в пост тоже делаю с разными начинками(капуста с луком, грибы с картошкой, рис с грибами, горох с морковью и луком , с чесночными стрелками и вялеными помидорами и т.д.), тесто тоже делаю заварное,грибы лесные, т.к. сами собираем, не знаешь куда их девать.
Рецепт хороший, тесто замечательное, и с мясом делаю, если не пост
Очень вкусно, быстро и просто. Большое спасибо за рецепт!!!
Спасибо за рецепт! Столько раз он мне пригодился уже и не сосчитать! Благодарю.
Красота какая эти чебуреки!
Отличные вышли чебуреки. И к чаю , и к супам/борщам. Большое спасибо за рецепт, Татьяна.
красивенные,Людмила
Спасибо, Олечка.
Ответ для yugai ludmila65
Вкуусно!
Лилля, дорогая, спасибо.
Ответ для yugai ludmila65
Людочка, шикарные чебуреки!!! Как вкусно!!!
Спасибо, Людочка, спасибо, милая.
Ответ для yugai ludmila65
Людочка, какие румяные красавцы ! Великолепное фото, каждую пупырушку на чебуреках видно ! Очень аппетитно !
Лариса, спасибо огромное.
Ответ для yugai ludmila65
Люд, красавчики какие!
Спасибо, дорогая.
Ответ для yugai ludmila65
очень рада, что рецепт пригодился, спасибо за вкусное фото
Ответ для yugai ludmila65
ой вкусно как
Спасибо большое.
Вкусно,быстро и просто.В пост рецепт - выручалочка!!!! Спасибо большое, за хороший рецептик!!!
Большое спасибо!
Готовила, к сожалению, без грибов, но получилось все равно вкусно. Сделала целую тарелку, но до завтра дожил только один
Спасибо Вам огромное! Очень вкусное тесто, очень быстрый рецепт! мои первые чебуреки))) до этого готовила более сложные всякие вкусности, а на чебуреки не решалась.А тут пост, захотелось вкусненького и вот... уже откусила половинку и обожгла язык!
Вчера готовила по Вашему рецепту - очень понравилось! Тесто отменное - не рвется, хорошо вымешивается. Не думала, что постные чебуреки могут быть такие вкусные! Спасибо!
на здоровье))
Очень интересный рецепт!
хорошие чебуреки, очень вкусное тесто! спасибо за хороший рецепт!!!
Готовила в прошлый Великий пост, очень хорошо получилось, семья была довольна! Спасибо!
А кто-нибудь пробовал налепить этих чебуреков и заморозить, чтобы потом по мере надобности доставать и жарить? Интересно, получится время сэкономить?
думаю да, почему нет? только, мне кажется, их надо пергаментом переложить или пленкой пищевой.
Чудесные чебуреки! Фото невероятно аппетитные! Спасибо! Забираю в кк.
готовьте с удовольствием!
Делаю теперь чебуреки по вашему рецепту. Очень нравится тесто!!! Супер!
Очень вкусно. Специально искала рецепт теста без водки.
Спасибо большое.
Очень вкусно получилось. Специально искала рецепт теста без водки. Спасибо большое.
спасибо за коммент, я этот рецепт тоже люблю.
Спасибо большое! Тесто превосходное! Чебуреки испарились чуть ли не сразу!
Очень хороший рецепт.
очень и очень рада!
Спасибо большое! Тесто превосходное! Чебуреки испарились чуть ли не сразу!
Очень хороший рецепт.
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