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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Куличи
  • 19 марта 2014, 20:44
  • 26442

Пасхальный кулич "Солнечный"

Рецепт: Пасхальный кулич Солнечный

20 апреля 2014 года православные и католики всего мира смогут сказать друг другу: "Христос воскрес! -- Воистину воскрес!". В этом году даты Пасхи двух конфессий совпадают. Несмотря на возраст, я по-прежнему люблю этот праздник трогательной детской любовью. Пасха возвращает меня в те времена, когда близкие и дорогие для меня люди были молоды и, что самое главное, живы, а мир казался мне таким огромным и бесконечно добрым! Возможно, именно в память о детстве я уже очень много лет собираю рецепты пасхальной выпечки. Каких только куличиков-калачиков нет в моей коллекции! И пока еще есть время для экспериментов с новым тестом, я хочу поделиться с вами одним из моих любимых рецептов. Это вкусный и нежный кулич без яиц с морковью. У него такой яркий и солнечный разлом, как сама весна! Надеюсь, он так же тронет ваше сердце, как когда-то тронул мое!

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Ингредиенты для «Пасхальный кулич "Солнечный"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2908 ккал 		белки
58.6 г 		жиры
79 г 		углеводы
498.2 г
100 г блюда
ккал
282.3 ккал		 белки
5.7 г		 жиры
7.7 г		 углеводы
48.4 г


Рецепт «Пасхальный кулич "Солнечный"»:

Всыпаем сахар в молоко, нагреваем молоко ровно настолько, чтобы растворился сахар. В еще теплую смесь добавляем дрожжи, разбалтываем и отставляем в сторону.

Морковь должна быть сочной и вкусной. Трем ее на мелкую терку. Заранее прошу не переживать насчет морковки. На вкус ее ни за что не опознать в готовой выпечке!

Смешиваем с мукой тертую морковь, цедру лимона, распаренный и отжатый изюм.

Вливаем молочную смесь, растительное масло, добавляем размягченное сливочное и ваниль.

Замешиваемым тесто до однородного гладкого состояния. Тесто не должно липнуть к рукам. Если вдруг таки "подлипает", это значит в замес попало больше жидких составляющих, чем дано в рецепте. У меня так однажды было, я молока чуть перелила. Муку добавлять не стала. Так и выпекала. Нормально вроде бы получилось. Точнее не помню, давно это было.

Получается около 1 кг теста. После замеса тесто отдыхает минут 20-30, пока мы готовим банки/формы/пергамент, разогреваем духовку и т. п. Потом его обминаем, формируем кусочки и закладываем в банки. Для примера, в качестве формы я взяла 2 жестянки из-под консервированного ананаса (диаметр 9, 5 см., высота 11 см) и одну форму для куличей (диаметр 12 см, высота 11см). Я разложила тесто из расчета по 300 г в жестянки и 400 в железную форму. И поставила в теплое место на 1-1,5 часа.

К слову, в силиконе эти куличи мне печь не приходилось. Ничего не скажу. А вот в жестянки и прочие железные формочки я вставляю пергамент. Независимо от стоимости бумаги я всегда протираю пергамент маслом.

За время расстройки тесто должно подняться на высоту баночки и даже чуть выше. Поднялось -- в духовку на 40-50 минут при Т 220С (это у меня. Прошу, ориентируйтесь на свою технику). Готовность проверяем деревянной шпажкой. Сухая, значит готово! Морковная выпечка очень нежная, сразу из печи может мяться. Так что корочке нужно дать время подсохнуть. Аккуратно извлекаем куличи из формы и даем пару часиков постоять. И только потом покрываем глазурью. Из опыта, сколько бы не сохла корочка, она не "дубеет", а мякиш еще долго сохраняет свою влажность. Приятного аппетита!







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6045
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Волшебство кулинарных фантазий" На праздничный стол : Пасха

Теги: выпечка праздник кулич

Вкусы: сдобный сладкий

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Пасхальный кулич "Солнечный"
Рецепт: Пасхальный кулич Солнечный

20 апреля 2014 года православные и католики всего мира смогут сказать друг другу: "Христос воскрес! -- Воистину воскрес!". В этом году даты Пасхи двух конфессий совпадают. Несмотря на возраст, я по-прежнему люблю этот праздник трогательной детской любовью. Пасха возвращает меня в те времена, когда близкие и дорогие для меня люди были молоды и, что самое главное, живы, а мир казался мне таким огромным и бесконечно добрым! Возможно, именно в память о детстве я уже очень много лет собираю рецепты пасхальной выпечки. Каких только куличиков-калачиков нет в моей коллекции! И пока еще есть время для экспериментов с новым тестом, я хочу поделиться с вами одним из моих любимых рецептов. Это вкусный и нежный кулич без яиц с морковью. У него такой яркий и солнечный разлом, как сама весна! Надеюсь, он так же тронет ваше сердце, как когда-то тронул мое!

Ингредиенты для «Пасхальный кулич "Солнечный"»:

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Фотографии «Пасхальный кулич "Солнечный"» от приготовивших (13)

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Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт, надо попробовать, но пока самый вкусный творожный кулич
если я правильно поняла морковь сырая не вареная?
Фотоулика.На фото двойная порция))Первые куличи в прошлом году скушались мгновенно и безо всякой помадки.))Пекла их потом 3 раза.В этом году сразу двойную порцию замесила.))
Спасибо за фотографию! Чудесные куличи! Мне очень приятно, что рецепт пришелся по вкусу и прижился!
Доброго дня! Уважаемый автор,пеку ваши куличи второй год и решила выразить вам огромную благодарность за столь восхитительный рецепт!В прошлом году был ажиотаж на ваши куличики. Пришлось даже печь на заказ.Никто не ожидал,что из таких простых и доступных продуктов получится такая вкуснятина!Кулич не сухой(а я просто терпеть не могу сухую выпечку ),легок и прост в приготовлении,мякиш чуть влажный,пористый,вкус-гармоничный,вкусный,замечательный,аромат волшебный..В общем,я ваша навеки Перепробовала кучу рецептов,удачных и не очень,я навсегда пожалуй,остановлюсь на вашем!Большое вам спасибо и с наступающим праздником Светлой Пасхи
Спасибо за душевный отзыв! Как бальзам на душу! В свою очередь тоже хочу поздравить Вас с наступающим праздником! Взаимно Светлой Пасхи! Мира и здоровья! Благополучия и любви!
Прошёл год и снова пасха и ваши вкусные куличи
Они любимые у моей семьи!
Готовила сразу 2 порцию, 10 пасочек по 250 грамм примерно
Вкусные, ароматные, красивые!
Спасибо и с праздниками!
С праздником взаимно!!! Надеюсь, пасхальные праздники прошли в уютной и теплой атмосфере!! Спасибо огромное-преогромное за фото, очень красивый разрез! Мне очень приятно, что рецепт пришелся по душе!
Спасибо еще раз за мега-рецепт!!!
на Пасху первым делом все съели мои куличи,
хотя были и шашлыки
муж расстроился что куличи закончились,
пришлось готовить еще! уже в форме пирожков
это просто нереально вкусно, невозможно оторваться
На здоровье! Вы меня засмущали несколько, но даже если и не "мега-рецепт", мне приятно, что Вам понравилась выпечка. Светлой Пасхи и с наступающими праздниками.
Вкусный кулич! Правда, мне удалось попробовать его только на третий день, и то маленький (у меня получилось 5 больших куличиков на раздачу и 4 небольших - в кексовых формочках пекла), поэтому показался суховат. Но отзывы от получивших большие куличи были положительные Спасибо за рецепт!
На здоровье! Спасибо за фото симпатичных куличиков и приятные впечатления! С праздником!
готовила куличи в прошлом году сестра. вот прям и не скажешь что они без яиц и с морковью! нежные, пушистые, вкусные, сладкие, мягенькие, прям оторваться невозможно! ну ооочень всем понравились! спасибо вам огромное!
На здоровье! Спасибо Вам за доверие к рецепту и приятные впечатления! Отдельное спасибо за фотографию куличиков! Светлой Пасхи! Добра и любви!
спасибо! и вам всего только самого наилучшего!
Здравствуйте! спасибо за интересный рецепт вчера делала пробные куличи (первый опыт) - вкусно очень
только или плохо поднялись или мало положила теста в форму?
поднялись примерно в 2 раза. на сколько должны подняться?
если положить больше дрожжей поможет?
замешивала руками минут 5, может перестаралась? спасибо!
Добрый вечер! Приятно, что на вкус выпечка Вам понравилась. Что до остального. Как у меня поднялось тесто (и обычно поднимается), можно увидеть на фото -- на высоту банки. Закладку теста делаю по весу, это чуть больше трети банки. С дрожжами придется разобраться на опыте, я кладу согласно пропорциям (мука-сухие дрожжи), которые прописаны на пакете дрожжей. Сверьтесь, что написано на Вашей упаковке. Посмотрите, пожалуйста, предыдущий комментарий, может информация пригодится. А время замеса, уверена, вообще ни при чем.
Спасибо,
да Вы правы - дрожжи которые использовала необходимо класть в 2 раза больше
не подумала об этом
спасибо!
Два года подряд пекла Ваши морковные куличи.Для ребенка ЛИМОННЫЕ (с морковкой не ел бы)))). Планирую печь и в этом году. И вот с какой проблемкой хочу обратиться. Оба раза у меня тесто во время растойки в формах не поднимается совсем. После немного в духовке подрастает,но совсем чуть-чуть. Разлом хороший,поры есть. Но не поднимается так,как у Вас тут. От чего то может зависеть?
Спасибо за такое доверие к рецепту! Жаль, что точного ответа на Ваш вопрос у меня нет, могу только предполагать. Что же может повлиять на подъем теста?! Дрожжи, низкая температура окружающей среды, маленькая порция теста в форме?! Может поменять дрожжи? Взять или другую марку сухих или обычные "живые" (тогда на 500 г муки 25-30 гр свежих дрожжей). Я не думаю, что Вы в прохладном месте оставляли на подъем. Скорее всего дрожжи. Как Вы считаете?
Не знаю, но все может быть. Попробую с живыми в этот раз. Спасибо за ответ.
Два года подряд пекла Ваши морковные куличи.Для ребенка ЛИМОННЫЕ (с морковкой не ел бы)))). Планирую печь и в этом году. И вот с какой проблемкой хочу обратиться. Оба раза у меня тесто во время растойки в формах не поднимается совсем. После немного в духовке подрастает,но совсем чуть-чуть. Разлом хороший,поры есть. Но не поднимается так,как у Вас тут. От чего то может зависеть?
Два года подряд пекла Ваши морковные куличи.Для ребенка ЛИМОННЫЕ (с морковкой не ел бы)))). Планирую печь и в этом году. И вот с какой проблемкой хочу обратиться. Оба раза у меня тесто во время растойки в формах не поднимается совсем. После немного в духовке подрастает,но совсем чуть-чуть. Разлом хороший,поры есть. Но не поднимается так,как у Вас тут. От чего то может зависеть?
Два года подряд пекла Ваши морковные куличи.Для ребенка ЛИМОННЫЕ (с морковкой не ел бы)))). Планирую печь и в этом году. И вот с какой проблемкой хочу обратиться. Оба раза у меня тесто во время растойки в формах не поднимается совсем. После немного в духовке подрастает,но совсем чуть-чуть. Разлом хороший,поры есть. Но не поднимается так,как у Вас тут. От чего то может зависеть?
Христос воскресе!
Который год я уже пеку ваши куличи? Третий? Да, как минимум, третий. И, вы знаете, не возникает ни малейшего желания менять рецепт
Единственное, что я поменяла, дак это то, что не на морковке в этот раз сделала, а на тыкве.
Просто морковка была суховата. Зато тыква была очень сочная.
Надеюсь, на фото видно, какого чудесного желтого цвета получились куличи
https://www.povarenok.ru/data/cache/2016may/01/51/1563945_70982-550x500.jpg
Ну очень вкусно! Спасибо вам большое еще раз!
Воистину воскрес! Спасибо Вам за постоянство! Мне очень приятно, что морковный кулич у Вас прижился! Спасибо за новый опыт с тыквой! С праздниками!
Очень понравился ваш рецепт! Хотела куличи покупать, но теперь хочу испечь! Раньше ни когда не пекла, пекла всегда мама, но сейчас мама далеко, нет возможности съездить к ней на праздник.
Подскажите, пожалуйста 220 градусов по вашей духовке это средняя температура или максимум?!
У меня духовке электрическая, греет и с низу и с верху, максимум 300 градусов, думаю 220 будет много. Может печь при 180?!
Буду благодарна за ответ!💜
В моей духовке тоже верх и низ греет. Свой кулич готовила при 180 на этом режиме.В банке из под горошка в течении 25 минут был готов! Но конечно лучше проверить ещё на лучинку сухую С Наступающим праздником!
Спасибо большое за ответ! Сегодня буду прибывать печь свои первые куличи так волнительно.
И вас с Наступающим праздником!
Спасибо большое! Правильно!Свои всегда душевнее получаются От Всей души Вам ,Валечка,добрых куличиков!
Аля, спасибо за поддержку!
Ответ для Valuasha Валя
спасибо за внимание к рецепту. 220С -- это я пекла в газовой духовке. Сейчас пеку в электро. низ -- 30 минут при 200С, верх-низ -- 20 минут при 160С. Но у меня своеобразная конструкция духовки, прямоугольная.
С наступающими!
Спасибо большое за ответ! И вас с наступающим праздником!
Тесто уже подходит, скоро буду ставить в духовку. Изюма наверное много положила, надеюсь вкус от этого не испортится и муки положила на 1 ст.л больше без горки и тесто перестало липнуть к рукам. Очень волнуюсь
А теперь уже волнуюсь я! буду ждать ваш отзыв после снятия пробы!

Получилось 4 кулича, 2 маленьких и 2 больших. Аромат просто чудестный!!! и во время выпечки и как с духовки вытянула. Завтра будем снимать пробу!
Ответ для АлексЮстас
Хотела вставить фото не выходит, попробую добавитьв альбом
буду рада увидеть ваши куличи в альбомах! (когда 100 балов наберете, сможете вешать отчеты в рецепты, такие тут правила. Пару постов в дневниках и сто баллов в кармане )
Спасибо большое за информацию
Ответ для АлексЮстас
сегодня по пробовали кулич! Всем очень понравился!
получился суховат, но думаю в этом моя вина, я боялась, что будут сырые в середине, и по этому дольше подержала в духовке.
На первый раз я очень довольна, я кулич вкусный со вкусом лимончика, морковь вообще не слышно, а вот внешний вид от морковки нежный и солнечный.
Буду еще печь и "руку набивать"
С Воскресением Христовым! С Пасхой!
Вас тоже с праздником! С Пасхой! Спасибо, что поделились впечатлениями!
Очень красивый и тесто влажное, не сухое
спасибо за поддержку к сожалению, у всех получается по-разному -- кому сухой, кому влажный, -- даже не знаю от чего это зависит
А у вас какое получилось? На фото выглядит не сухим. Есть как хлебные клиники, а есть очень сдобные, крупными кусками крошится.
у меня, как правило, ближе к влажному.
Скорее зависит от вкусовых предпочтений каждого поварёнка ,и сочности моркови .
Кулич получился чудесный!Всё строго по рецепту,за исключением сахара,его добавила 170 грамм.Морковка добавила цвета сдобе.Спасибо Вам за рецепт!
На здоровье! Мне приятно, что все понравилось. С наступающими праздниками!
Спасибо большое!С Наступающими Светлыми праздниками!
Привет Аксинья! Хотела, чтобы мало масла и яич, так что, твой пришелся как раз кстати))) Только я бы сахарку побольше добавила. А вот с изюмом я промахнулась, маловато было. Кроме изюма добавила апельсиновых цукатов. Спасибо за очень вкусный кулич!
Оля, спасибо тебе, не забыла про мой рецепт! На фотке кулич смотрится классно! Да, сахар на любителя, 100 г сахара на 500 г муки, я сладость "догоняю" вкусной сладкой морковкой.
Ты в прошлый раз спрашивала про влажность. Скажи, пожалуйста, получилось, то что хотела, или нет?
В общем да. Получился достаточно влажный и нежный. Я вообще люблю морковную выпечку, по-этому очень понравился)))
С прошедшей Пасхой Вас
В этом году я опять пекла куличи по вашему рецепту
Ну как всегда, получилось, очень вкусно и красиво
Спасибо большое за поздравления!!! Вас тоже с праздником!!!
Мне очень приятно, что морковный куличик прижился! Он один из моих любимых. Но в этом году я тестировала новый пасхальный рецепт. Все расширяю коллекцию. интересно и вкусно получилось Хочу повторить на поминальный день. Если руки до фоток дойдут, поделюсь результатом.
Заказала мне тут доча булочки
Я испекла их из теста по этому вашему рецепту.
Она сразу съела две штуки.
И опять была очень удивлена, когда я ей сказала, что в тесте есть морковка
Вот фото:
https://www.povarenok.ru/data/cache/2014jun/12/14/769044_23774-550x500.jpg
Алена, спасибо вам большое, что не забываете мой куличик! Красивые у вас булочки получились, аппетитные, сразу и мне одну стянуть захотелось! Надо будет и себе напечь. Моему ребеночку тоже невдомек, что в тесте морковка
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