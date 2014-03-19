20 апреля 2014 года православные и католики всего мира смогут сказать друг другу: "Христос воскрес! -- Воистину воскрес!". В этом году даты Пасхи двух конфессий совпадают. Несмотря на возраст, я по-прежнему люблю этот праздник трогательной детской любовью. Пасха возвращает меня в те времена, когда близкие и дорогие для меня люди были молоды и, что самое главное, живы, а мир казался мне таким огромным и бесконечно добрым! Возможно, именно в память о детстве я уже очень много лет собираю рецепты пасхальной выпечки. Каких только куличиков-калачиков нет в моей коллекции! И пока еще есть время для экспериментов с новым тестом, я хочу поделиться с вами одним из моих любимых рецептов. Это вкусный и нежный кулич без яиц с морковью. У него такой яркий и солнечный разлом, как сама весна! Надеюсь, он так же тронет ваше сердце, как когда-то тронул мое!
- 19 марта 2014, 20:44
- 26442
Пасхальный кулич "Солнечный"
Ингредиенты для «Пасхальный кулич "Солнечный"»:
- Изюм
- Цедра лимона
- Ваниль
- Сахар — 100 г
- Молоко (это вес, если нечем взвесить -- берем классический граненый стакан, молоко не доливаем до края стакана на 1 см. К слову, в полном стакане -- 230 г молока) — 200 г
- Дрожжи (сухие) — 6 г
- Масло растительное — 30 г
- Масло сливочное — 50 г
- Морковь (очищенная) — 140 г
- Мука пшеничная / Мука — 500 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2908 ккал
|
белки
58.6 г
|
жиры
79 г
|
углеводы
498.2 г
|100 г блюда
|ккал
282.3 ккал
|белки
5.7 г
|жиры
7.7 г
|углеводы
48.4 г
Рецепт «Пасхальный кулич "Солнечный"»:
Всыпаем сахар в молоко, нагреваем молоко ровно настолько, чтобы растворился сахар. В еще теплую смесь добавляем дрожжи, разбалтываем и отставляем в сторону.
Морковь должна быть сочной и вкусной. Трем ее на мелкую терку. Заранее прошу не переживать насчет морковки. На вкус ее ни за что не опознать в готовой выпечке!
Замешиваемым тесто до однородного гладкого состояния. Тесто не должно липнуть к рукам. Если вдруг таки "подлипает", это значит в замес попало больше жидких составляющих, чем дано в рецепте. У меня так однажды было, я молока чуть перелила. Муку добавлять не стала. Так и выпекала. Нормально вроде бы получилось. Точнее не помню, давно это было.
Получается около 1 кг теста. После замеса тесто отдыхает минут 20-30, пока мы готовим банки/формы/пергамент, разогреваем духовку и т. п. Потом его обминаем, формируем кусочки и закладываем в банки. Для примера, в качестве формы я взяла 2 жестянки из-под консервированного ананаса (диаметр 9, 5 см., высота 11 см) и одну форму для куличей (диаметр 12 см, высота 11см). Я разложила тесто из расчета по 300 г в жестянки и 400 в железную форму. И поставила в теплое место на 1-1,5 часа.
К слову, в силиконе эти куличи мне печь не приходилось. Ничего не скажу. А вот в жестянки и прочие железные формочки я вставляю пергамент. Независимо от стоимости бумаги я всегда протираю пергамент маслом.
За время расстройки тесто должно подняться на высоту баночки и даже чуть выше. Поднялось -- в духовку на 40-50 минут при Т 220С (это у меня. Прошу, ориентируйтесь на свою технику). Готовность проверяем деревянной шпажкой. Сухая, значит готово! Морковная выпечка очень нежная, сразу из печи может мяться. Так что корочке нужно дать время подсохнуть. Аккуратно извлекаем куличи из формы и даем пару часиков постоять. И только потом покрываем глазурью. Из опыта, сколько бы не сохла корочка, она не "дубеет", а мякиш еще долго сохраняет свою влажность. Приятного аппетита!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6045
Комментарии и отзывы
вчера в 13:09 alenanat #
вчера в 11:22 nastychka5 #
17 апреля 2020 года ОльчиК2000 #
17 апреля 2020 года АлексЮстас # (автор рецепта)
17 апреля 2020 года ОльчиК2000 #
17 апреля 2020 года АлексЮстас # (автор рецепта)
8 апреля 2018 года limonit #
Они любимые у моей семьи!
Готовила сразу 2 порцию, 10 пасочек по 250 грамм примерно
Вкусные, ароматные, красивые!
Спасибо и с праздниками!
18 апреля 2018 года АлексЮстас # (автор рецепта)
26 апреля 2017 года limonit #
на Пасху первым делом все съели мои куличи,
хотя были и шашлыки
муж расстроился что куличи закончились,
пришлось готовить еще! уже в форме пирожков
это просто нереально вкусно, невозможно оторваться
27 апреля 2017 года АлексЮстас # (автор рецепта)
23 апреля 2017 года Nuta12 #
24 апреля 2017 года АлексЮстас # (автор рецепта)
17 апреля 2017 года МашаМашаМаша #
23 апреля 2017 года АлексЮстас # (автор рецепта)
23 апреля 2017 года МашаМашаМаша #
12 апреля 2017 года limonit #
только или плохо поднялись или мало положила теста в форму?
поднялись примерно в 2 раза. на сколько должны подняться?
если положить больше дрожжей поможет?
замешивала руками минут 5, может перестаралась? спасибо!
12 апреля 2017 года АлексЮстас # (автор рецепта)
13 апреля 2017 года limonit #
да Вы правы - дрожжи которые использовала необходимо класть в 2 раза больше
не подумала об этом
спасибо!
4 апреля 2017 года lavrinenko 08 #
4 апреля 2017 года АлексЮстас # (автор рецепта)
4 апреля 2017 года lavrinenko 08 #
4 апреля 2017 года lavrinenko 08 #
4 апреля 2017 года lavrinenko 08 #
4 апреля 2017 года lavrinenko 08 #
1 мая 2016 года ElizabethII #
Который год я уже пеку ваши куличи? Третий? Да, как минимум, третий. И, вы знаете, не возникает ни малейшего желания менять рецепт
Единственное, что я поменяла, дак это то, что не на морковке в этот раз сделала, а на тыкве.
Просто морковка была суховата. Зато тыква была очень сочная.
Надеюсь, на фото видно, какого чудесного желтого цвета получились куличи
https://www.povarenok.ru/data/cache/2016may/01/51/1563945_70982-550x500.jpg
Ну очень вкусно! Спасибо вам большое еще раз!
7 мая 2016 года АлексЮстас # (автор рецепта)
28 апреля 2016 года Valuasha Валя #
Подскажите, пожалуйста 220 градусов по вашей духовке это средняя температура или максимум?!
У меня духовке электрическая, греет и с низу и с верху, максимум 300 градусов, думаю 220 будет много. Может печь при 180?!
Буду благодарна за ответ!💜
28 апреля 2016 года Лиса Петровна #
29 апреля 2016 года Valuasha Валя #
И вас с Наступающим праздником!
29 апреля 2016 года Лиса Петровна #
29 апреля 2016 года Valuasha Валя #
29 апреля 2016 года АлексЮстас # (автор рецепта)
С наступающими!
29 апреля 2016 года Valuasha Валя #
Тесто уже подходит, скоро буду ставить в духовку. Изюма наверное много положила, надеюсь вкус от этого не испортится и муки положила на 1 ст.л больше без горки и тесто перестало липнуть к рукам. Очень волнуюсь
29 апреля 2016 года АлексЮстас # (автор рецепта)
30 апреля 2016 года Valuasha Валя #
Получилось 4 кулича, 2 маленьких и 2 больших. Аромат просто чудестный!!! и во время выпечки и как с духовки вытянула. Завтра будем снимать пробу!
30 апреля 2016 года Valuasha Валя #
30 апреля 2016 года АлексЮстас # (автор рецепта)
30 апреля 2016 года Valuasha Валя #
1 мая 2016 года Valuasha Валя #
получился суховат, но думаю в этом моя вина, я боялась, что будут сырые в середине, и по этому дольше подержала в духовке.
На первый раз я очень довольна, я кулич вкусный со вкусом лимончика, морковь вообще не слышно, а вот внешний вид от морковки нежный и солнечный.
Буду еще печь и "руку набивать"
С Воскресением Христовым! С Пасхой!
1 мая 2016 года АлексЮстас # (автор рецепта)
22 апреля 2016 года Enelli #
22 апреля 2016 года АлексЮстас # (автор рецепта)
22 апреля 2016 года Enelli #
22 апреля 2016 года АлексЮстас # (автор рецепта)
23 апреля 2016 года Лиса Петровна #
22 апреля 2016 года Лиса Петровна #
22 апреля 2016 года АлексЮстас # (автор рецепта)
23 апреля 2016 года Лиса Петровна #
17 апреля 2016 года Sugar #
17 апреля 2016 года АлексЮстас # (автор рецепта)
Ты в прошлый раз спрашивала про влажность. Скажи, пожалуйста, получилось, то что хотела, или нет?
17 апреля 2016 года Sugar #
18 апреля 2016 года АлексЮстас # (автор рецепта)
16 апреля 2015 года ElizabethII #
В этом году я опять пекла куличи по вашему рецепту
Ну как всегда, получилось, очень вкусно и красиво
17 апреля 2015 года АлексЮстас # (автор рецепта)
Мне очень приятно, что морковный куличик прижился! Он один из моих любимых. Но в этом году я тестировала новый пасхальный рецепт. Все расширяю коллекцию. интересно и вкусно получилось Хочу повторить на поминальный день. Если руки до фоток дойдут, поделюсь результатом.
12 июня 2014 года ElizabethII #
Я испекла их из теста по этому вашему рецепту.
Она сразу съела две штуки.
И опять была очень удивлена, когда я ей сказала, что в тесте есть морковка
Вот фото:
https://www.povarenok.ru/data/cache/2014jun/12/14/769044_23774-550x500.jpg
12 июня 2014 года АлексЮстас # (автор рецепта)
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