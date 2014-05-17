Румаки — это японская закуска, которая готовится из маринованной куриной печенки, креветок, обернутых в полоски бекона. Закуску подают как горячую так и холодную на маленьких шпажках, а мне захотелось подать просто на листьях хрустящего молодого салата.
- 17 мая 2014, 19:06
- 15910
Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут
Ингредиенты для «Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут»:
- Печень куриная — 300 г
- Бекон (нарезанный полосками) — 150 г
- Соевый соус — 1,5 ст. л.
- Уксус (рисовый ) — 1 ст. л.
- Имбирь (по вкусу)
- Сахар коричневый (щепотка)
- Коньяк (или бренди ) — 1 ч. л.
- Соль (морская щепотка)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1273.9 ккал
|
белки
89.2 г
|
жиры
97.5 г
|
углеводы
2.8 г
|100 г блюда
|ккал
260 ккал
|белки
18.2 г
|жиры
19.9 г
|углеводы
0.6 г
Рецепт «Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут»:
Печень помыть, обсушить, зачистить от пленок, обрезать место где был желчный мешок. Разрезать на две части.
Очистить кусочек имбиря, натереть на терке или нарезать. Добавить в соус, перемешать, залить маринадом печень отставить в сторону мариноваться на пять минут.
Достать печень из маринада, промокнуть бумажным полотенцем. Завернуть каждый кусочек печенки в полоску бекона.
Готовить на решетке по 3-5 минут с каждой стороны.
Если будете готовить румаки дома, их следует обжарить с обеих сторон до румяной корочки бекона и довести до готовности в предварительно нагретой до 200* духовке - 7 минут.
Печень получается мягчайшая и вкуснейшая. Эту закуску едят даже самые ярые противники печенки. Особенно вкусно завернуть в свежайший хрустящий лист молодого салата. Это очень вкусно, рекомендую попробовать!
Комментарии и отзывы
вчера в 15:05 Ксения Мочалова #
29 февраля 2016 года VikkiV #
25 сентября 2015 года леля д #
22 августа 2015 года kuz11 #
11 декабря 2014 года Надежда Суханова #
11 декабря 2014 года chudo # (автор рецепта)
4 июня 2015 года Кошобака #
12 сентября 2014 года djazair #
12 сентября 2014 года chudo # (автор рецепта)
5 сентября 2014 года Rapsodiy #
5 сентября 2014 года chudo # (автор рецепта)
5 сентября 2014 года Rapsodiy #
15 августа 2014 года Водолейка #
Сегодня приготовила.Действительно вкусно и нежно.Бекончик перебивает вкус печени.Бекон,конечно,лучше брать готовый нарезной.Он тоньше и им хорошо "пеленать" печень.Я резала сама, как могла потоньше. Дочка сразу скушала пару кусочков.Похоже ей понравилось. Кушала вот с этим соусом,расота получилась www.povarenok.ru/recipes/show/93358/
15 августа 2014 года chudo # (автор рецепта)
27 июля 2014 года Водолейка #
Все никак руки не дойдут до рецепта....Как в сказке:гном пришел-дом ушел,дом пришел-гном ушел.....Никак не соберу ингредиенты в кучу,особенно бекон.
27 июля 2014 года chudo # (автор рецепта)
18 июня 2014 года Valushok #
18 июня 2014 года chudo # (автор рецепта)
18 июня 2014 года Valushok #
6 июня 2014 года Dania Happy #
6 июня 2014 года chudo # (автор рецепта)
3 июня 2014 года Мур Ольга 2014 #
30 мая 2014 года Леонарда1 #
31 мая 2014 года chudo # (автор рецепта)
29 мая 2014 года в744нт #
Таня, ты и правда ЧУДО. Честно. рецепт конечно утащила.
30 мая 2014 года chudo # (автор рецепта)
29 мая 2014 года Тигренок на подсолнухе #
29 мая 2014 года chudo # (автор рецепта)
29 мая 2014 года Морозова Светлана #
20 мая 2014 года Sugar #
20 мая 2014 года chudo # (автор рецепта)
18 мая 2014 года para_gn0m0v #
18 мая 2014 года chudo # (автор рецепта)
18 мая 2014 года Stasy #
21 мая 2014 года chudo # (автор рецепта)
18 мая 2014 года гурман1410 #
18 мая 2014 года chudo # (автор рецепта)
18 мая 2014 года avani #
18 мая 2014 года chudo # (автор рецепта)
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