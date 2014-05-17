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  • 17 мая 2014, 19:06
  • 15910

Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут

Рецепт: Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут

Румаки — это японская закуска, которая готовится из маринованной куриной печенки, креветок, обернутых в полоски бекона. Закуску подают как горячую так и холодную на маленьких шпажках, а мне захотелось подать просто на листьях хрустящего молодого салата.

Категория: Закуски Закуски из субпродуктов

Ингредиенты для «Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1273.9 ккал 		белки
89.2 г 		жиры
97.5 г 		углеводы
2.8 г
100 г блюда
ккал
260 ккал		 белки
18.2 г		 жиры
19.9 г		 углеводы
0.6 г


Рецепт «Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут»:

Печень помыть, обсушить, зачистить от пленок, обрезать место где был желчный мешок. Разрезать на две части.

Смешать соевый соус с рисовым уксусом, добавить бренди, сахар, щепотку сахара и соли.

Очистить кусочек имбиря, натереть на терке или нарезать. Добавить в соус, перемешать, залить маринадом печень отставить в сторону мариноваться на пять минут.

Достать печень из маринада, промокнуть бумажным полотенцем. Завернуть каждый кусочек печенки в полоску бекона.

Готовить на решетке по 3-5 минут с каждой стороны.
Если будете готовить румаки дома, их следует обжарить с обеих сторон до румяной корочки бекона и довести до готовности в предварительно нагретой до 200* духовке - 7 минут.
Печень получается мягчайшая и вкуснейшая. Эту закуску едят даже самые ярые противники печенки. Особенно вкусно завернуть в свежайший хрустящий лист молодого салата. Это очень вкусно, рекомендую попробовать!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Пикник + К" На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: печень куриная бекон

Вкусы: печеночный беконный

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Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут
Рецепт: Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут

Румаки — это японская закуска, которая готовится из маринованной куриной печенки, креветок, обернутых в полоски бекона. Закуску подают как горячую так и холодную на маленьких шпажках, а мне захотелось подать просто на листьях хрустящего молодого салата.

Ингредиенты для «Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут»:

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Фотографии «Румаки из маринованной куриной печени за 20 минут» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Очень вкусно! Правда, я немного добавила от себя - завернула в бекон с печёнкой ещё чутка корейской морковки и перчика сладкого тоненькие полосочки, а подавала в кулёчках из салатных листьев - очень нарядно и сочно!!!!!!!!!!!! Забыла сразу сфоткать, а когда опомнилась - уже всё съели!
Вкусно получилось. Бекон даёт приятную пикантность.
+ за интересный рецепт)))
Вообще не понравилось. Никакого вкуса маринада, просто печенка вприкуску с беконом. Мариновала сначала по рецепту, потом дольше, примерно час, все равно ни как. Да еще сало с бекона потекло, очень жирное блюдо.
Аж слюньки потекли. в КК. на праздничный стол.
на здоровье! я тоже на Н.г буду готовить, бекон уже купила
Ответ для Надежда Суханова
Какой праздничный стол?! Вытерпеть бы до ближайшей барбекюшницы!!!
Отлично! Обожаю печень. Спасибо за рецепт!
Танюша, "не бывает худа без добра" , благодаря Светиному рецепту увидела твой, а с куриной печенью ещё с бОльшим удовольствием съем, так что забираю с благодарностью
я тоже куриную больше люблю, она готовится пару-тройку минут
она готовится пару-тройку минут
вот именно, так что ещё один плюс
Танюша,принимай отчет.Наконец то все собралось в одно место,почти ))))) Не было имбиря,думаю ничего страшного ?
Сегодня приготовила.Действительно вкусно и нежно.Бекончик перебивает вкус печени.Бекон,конечно,лучше брать готовый нарезной.Он тоньше и им хорошо "пеленать" печень.Я резала сама, как могла потоньше. Дочка сразу скушала пару кусочков.Похоже ей понравилось. Кушала вот с этим соусом,расота получилась www.povarenok.ru/recipes/show/93358/
круто! как я рада что вам тоже понравилось!
Танюша,а рисовый уксус можно заменить на винный или бальзамик,например.
Все никак руки не дойдут до рецепта....Как в сказке:гном пришел-дом ушел,дом пришел-гном ушел.....Никак не соберу ингредиенты в кучу,особенно бекон.
Танюш, белый бальзамик подойдет аж бегом, просто мне очень нравится Киккоман рисовый, он чуть сладковат, а без него я везде добавляю щепотку сахара
Вкусно и красиво!Аппетит разыгрался не на шутку... держите меня , могу рвануть в магазин за печенкой и беконом а на дворе пост
после поста оторвешься
хочууу
Таня, брожу по вашим рецептам - я в восторге, красивая подача, в каждом новизна и необычность.
Алена, спасибо большое! У Вас тоже очень интересные идеи
Обязательно буду готовить
Удивительный рецепт! Замечательная идея!Получилось ооооооочень вкусно
я очень рада
Ох и люблю я твои рецепты вроде все всегда просто, но блин, так изыскано!!!
Таня, ты и правда ЧУДО. Честно. рецепт конечно утащила.
Леночка, буду очень рада, если и этот рецепт пригодиться
Рисовый уксус никогда в продаже не видела (даже не знала, что такой бывает). Но блюдо интересное. Печенку я люблю, но она все же надоедает, а это может оказаться хороший вариант.
согласна, у меня даже ребенок это ел, хотя печень не ест категорически
Ответ для Тигренок на подсолнухе
он продается в отделах где всё для суши...даже может называться "рис для суши" я его и в салаты кладу...у него приятный сладковатый вкус и он 6%...
Лепота! Я очень печень люблю, но так может и мужа уговорю!
Оль, так я даже малого уговорила
Печень не люблю, но выглядит чертовски аппетитно!
вкусы меняются
О да. это действительно "ОЧЕНЬ ВКУСНО". Удачный маринад! Любим готовить так и куриную, и индюшачью печёнку. Часть бекона можно и в маринад добавить! Кстати, как раз на этих выходных делали это блюдо
нужно будет попробовать бекон в маринад добавить
Танюша, шикарные рулетики. Взяла в копилочку.
Светуль, буду рада, если приготовишь
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