Очень вкусный рецепт приготовления сала, который я узнала, отдыхая в г. Евпатории, Крым. Я очень люблю сало, у меня стишок даже есть: Когда тебе порою нелегко, Не вешай нос и не грусти напрасно, А вспомни запах сала с чесноком, И сразу жизнь покажется прекрасной!!! Я просто обожаю сало и готовлю его по-разному. Сейчас вас ознакомлю с одним из любимых рецептов, но вместо чесночка мы будем использовать репчатый лук. И еще при приготовлении такого сала есть одно условие: оно должно быть с мясными прожилками.
- 10 октября 2014, 15:16
- 112332
Маринованное сало
Ингредиенты для «Маринованное сало»:
- Сало (с мясными прожилками обязательно) — 2 кг
- Лук репчатый — 2 шт
- Уксусная эссенция — 2 ст. л.
- Специи (Смесь для гриля или шашлыка, или хмели-сунели, перец чили (для любителей остроты), молотый черный душистый перец, немного мелко нарезанного имбиря (для нежности во вкусе), немного мускатного ореха, кинза или петрушка) — 2 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
16106.9 ккал
|
белки
54.5 г
|
жиры
1781.3 г
|
углеводы
31.8 г
|100 г блюда
|ккал
725.5 ккал
|белки
2.5 г
|жиры
80.2 г
|углеводы
1.4 г
Рецепт «Маринованное сало»:
1. Берем кастрюльку и выкладываем туда сало, чередуя ряды репчатым луком, получается так: ряд сала-сверху репчатый лук. Затем полностью заливаем холодной водой и добавляем 2 ст. л. уксусной эссенции 70% и соль 2 ст. ложки. Вот тут не переживайте, что вы много добавили уксуса - это нормально, сало станет мягче.
2. Ждем примерно сутки при комнатной температуре. Я, знаете, просто по разному определяю сало: по шкурке или по самому салу, которое я приобрела. Но сразу скажу, больше суток уже нет смысла держать в рассоле, действие уксуса проходит, и репчатый лук уже выполнил все свое предназначение. Затем достаем его из кастрюльки и переходим к третьему шагу.
3. Отрежьте кусочек и попробуйте на вкус просто соленость - как вам??? У нас завершающий шаг, поэтому я уверена, что уксус сделал свое дело - нам его больше не нужно добавлять, а вот соль можно. И то только в том случае, что вам кажется, что ее недостаточно - получается при необходимости.
Далее обсыпаем специями любыми, которые вам нравятся (я написала в рецепте, которые я использую, но вы можете ориентироваться на свой вкус), складываем все в пакетик и отправляем в холодильник - тут уже через 3 -6 часов готово!!!
Вот и весь рецепт, вроде бы, описала)))) Будут вопросы, спрашивайте, я обязательно отвечу на все вопросы. Мне очень нравится сало в таком приготовлении, я готовлю так его постоянно, и этот рецепт стал моим любимым, конечно!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Комментарии и отзывы
3 марта izumrud_ln #
позавчера Elenochka26 # (автор рецепта)
позавчера izumrud_ln #
вчера в 11:39 Elenochka26 # (автор рецепта)
позавчера izumrud_ln #
2 марта оля спасатель #
Подскажите, пожалуйста, в этом рецепте не пробовали заменять эссенцию.
Рецепт заинтересовал.
позавчера Elenochka26 # (автор рецепта)
1 марта tamtam2110 #
позавчера Elenochka26 # (автор рецепта)
Я уже отвечала на этот вопрос-читайте комменты внимательнее
1 марта prodazhaonline #
1 марта Лилия Ильичева #
вчера в 12:00 Elenochka26 # (автор рецепта)
вчера в 15:17 Лилия Ильичева #
1 марта ROMA_N #
позавчера Elenochka26 # (автор рецепта)
Я уже отвечала на этот вопрос
19 декабря 2019 года natella732 #
5 октября 2019 года granichnik66 #
23 мая 2019 года Ксения Лаванда #
29 марта 2019 года КАТАВА #
5 февраля 2019 года Анна1606 #
18 января 2019 года Natkati #
18 января 2019 года nnutty #
18 января 2019 года Natkati #
18 января 2019 года nnutty #
18 января 2019 года Natkati #
18 января 2019 года вита110 #
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18 января 2019 года Покусаева Ольга #
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18 января 2019 года felix032 #
18 января 2019 года Natkati #
18 января 2019 года alsunchik #
18 января 2019 года Natkati #
18 января 2019 года jannasimf #
18 января 2019 года Natkati #
18 января 2019 года Ирушенька #
22 января 2019 года Natkati #
18 января 2019 года virgola71 #
22 января 2019 года Natkati #
22 января 2019 года virgola71 #
Очень вкусное сало!
22 января 2019 года Natkati #
18 января 2019 года Лилек3011 #
22 января 2019 года Natkati #
22 января 2019 года Лилек3011 #
18 января 2019 года Просто Мэри #
22 января 2019 года Natkati #
19 января 2019 года Vicentina #
22 января 2019 года Natkati #
20 января 2019 года wise1288 #
22 января 2019 года Natkati #
23 января 2019 года mazziadri #
23 января 2019 года Natkati #
11 января 2019 года chesna-olga #
12 января 2019 года Elenochka26 # (автор рецепта)
15 января 2019 года wise1288 #
26 мая 2018 года Людмила Козеева #
13 января 2019 года Elenochka26 # (автор рецепта)
17 ноября 2017 года dreem #
14 октября 2017 года weta-k #
14 октября 2017 года vorobyshek #
Интересный рецепт!
Вопрос: если нет уксусной эссенции, то можно ли её заменить 9% уксусом? И если можно, то сколько его добавлять?
13 октября 2017 года Люрьевна #
31 мая 2016 года mazziadri #
1 июня 2016 года Elenochka26 # (автор рецепта)
12 января 2019 года Natkati #
12 января 2019 года mazziadri #
12 января 2019 года Natkati #
12 января 2019 года mazziadri #
18 января 2019 года jannasimf #
23 января 2019 года mazziadri #
10 апреля 2016 года Инночка07 #
10 апреля 2016 года Elenochka26 # (автор рецепта)
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