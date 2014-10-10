Маринованное сало

Очень вкусный рецепт приготовления сала, который я узнала, отдыхая в г. Евпатории, Крым. Я очень люблю сало, у меня стишок даже есть: Когда тебе порою нелегко, Не вешай нос и не грусти напрасно, А вспомни запах сала с чесноком, И сразу жизнь покажется прекрасной!!! Я просто обожаю сало и готовлю его по-разному. Сейчас вас ознакомлю с одним из любимых рецептов, но вместо чесночка мы будем использовать репчатый лук. И еще при приготовлении такого сала есть одно условие: оно должно быть с мясными прожилками.

Я покупаю всегда, так скажем, большим отрезком и потом режу на куски. Кусочки сала я режу по своей ладошке. Я не делала пошаговое фото. Извините!!! Сало легко готовится, и я постараюсь подробно описать, состоит всего из трех шагов:1. Берем кастрюльку и выкладываем туда сало, чередуя ряды репчатым луком, получается так: ряд сала-сверху репчатый лук. Затем полностью заливаем холодной водой и добавляем 2 ст. л. уксусной эссенции 70% и соль 2 ст. ложки. Вот тут не переживайте, что вы много добавили уксуса - это нормально, сало станет мягче.2. Ждем примерно сутки при комнатной температуре. Я, знаете, просто по разному определяю сало: по шкурке или по самому салу, которое я приобрела. Но сразу скажу, больше суток уже нет смысла держать в рассоле, действие уксуса проходит, и репчатый лук уже выполнил все свое предназначение. Затем достаем его из кастрюльки и переходим к третьему шагу.3. Отрежьте кусочек и попробуйте на вкус просто соленость - как вам??? У нас завершающий шаг, поэтому я уверена, что уксус сделал свое дело - нам его больше не нужно добавлять, а вот соль можно. И то только в том случае, что вам кажется, что ее недостаточно - получается при необходимости.Далее обсыпаем специями любыми, которые вам нравятся (я написала в рецепте, которые я использую, но вы можете ориентироваться на свой вкус), складываем все в пакетик и отправляем в холодильник - тут уже через 3 -6 часов готово!!!Вот и весь рецепт, вроде бы, описала)))) Будут вопросы, спрашивайте, я обязательно отвечу на все вопросы. Мне очень нравится сало в таком приготовлении, я готовлю так его постоянно, и этот рецепт стал моим любимым, конечно!!!