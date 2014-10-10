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Версия для печати Рецепты Закуски Закуски из мяса
  • 10 октября 2014, 15:16
  • 112332

Маринованное сало

Рецепт: Маринованное сало

Очень вкусный рецепт приготовления сала, который я узнала, отдыхая в г. Евпатории, Крым. Я очень люблю сало, у меня стишок даже есть: Когда тебе порою нелегко, Не вешай нос и не грусти напрасно, А вспомни запах сала с чесноком, И сразу жизнь покажется прекрасной!!! Я просто обожаю сало и готовлю его по-разному. Сейчас вас ознакомлю с одним из любимых рецептов, но вместо чесночка мы будем использовать репчатый лук. И еще при приготовлении такого сала есть одно условие: оно должно быть с мясными прожилками.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Маринованное сало»:

  • Сало (с мясными прожилками обязательно) — 2 кг
  • Лук репчатый 2 шт
  • Уксусная эссенция 2 ст. л.
  • Специи (Смесь для гриля или шашлыка, или хмели-сунели, перец чили (для любителей остроты), молотый черный душистый перец, немного мелко нарезанного имбиря (для нежности во вкусе), немного мускатного ореха, кинза или петрушка) — 2 ст. л.

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
16106.9 ккал 		белки
54.5 г 		жиры
1781.3 г 		углеводы
31.8 г
100 г блюда
ккал
725.5 ккал		 белки
2.5 г		 жиры
80.2 г		 углеводы
1.4 г


Рецепт «Маринованное сало»:

Я покупаю всегда, так скажем, большим отрезком и потом режу на куски. Кусочки сала я режу по своей ладошке. Я не делала пошаговое фото. Извините!!! Сало легко готовится, и я постараюсь подробно описать, состоит всего из трех шагов:

1. Берем кастрюльку и выкладываем туда сало, чередуя ряды репчатым луком, получается так: ряд сала-сверху репчатый лук. Затем полностью заливаем холодной водой и добавляем 2 ст. л. уксусной эссенции 70% и соль 2 ст. ложки. Вот тут не переживайте, что вы много добавили уксуса - это нормально, сало станет мягче.

2. Ждем примерно сутки при комнатной температуре. Я, знаете, просто по разному определяю сало: по шкурке или по самому салу, которое я приобрела. Но сразу скажу, больше суток уже нет смысла держать в рассоле, действие уксуса проходит, и репчатый лук уже выполнил все свое предназначение. Затем достаем его из кастрюльки и переходим к третьему шагу.

3. Отрежьте кусочек и попробуйте на вкус просто соленость - как вам??? У нас завершающий шаг, поэтому я уверена, что уксус сделал свое дело - нам его больше не нужно добавлять, а вот соль можно. И то только в том случае, что вам кажется, что ее недостаточно - получается при необходимости.
Далее обсыпаем специями любыми, которые вам нравятся (я написала в рецепте, которые я использую, но вы можете ориентироваться на свой вкус), складываем все в пакетик и отправляем в холодильник - тут уже через 3 -6 часов готово!!!

Вот и весь рецепт, вроде бы, описала)))) Будут вопросы, спрашивайте, я обязательно отвечу на все вопросы. Мне очень нравится сало в таком приготовлении, я готовлю так его постоянно, и этот рецепт стал моим любимым, конечно!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6706
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: бутерброд ужин обед закуска

Вкусы: соленый жирный

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Маринованное сало
Рецепт: Маринованное сало

Очень вкусный рецепт приготовления сала, который я узнала, отдыхая в г. Евпатории, Крым. Я очень люблю сало, у меня стишок даже есть: Когда тебе порою нелегко, Не вешай нос и не грусти напрасно, А вспомни запах сала с чесноком, И сразу жизнь покажется прекрасной!!! Я просто обожаю сало и готовлю его по-разному. Сейчас вас ознакомлю с одним из любимых рецептов, но вместо чесночка мы будем использовать репчатый лук. И еще при приготовлении такого сала есть одно условие: оно должно быть с мясными прожилками.

Ингредиенты для «Маринованное сало»:

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Фотографии «Маринованное сало» от приготовивших (7)

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Комментарии и отзывы

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Здравствуйте! Хотелось бы попробовать, но рецепт не конкретный. На сколько сало должно быть покрыто водой и сколько нужно самой воды?
Прочитайте пожалуйста внимательнее рецепт там написано: Затем полностью заливаем холодной водой и т.д.У меня рецепт на 2 кг сала я же не знаю сколько вы будете готовить и сколько у вас ее уйдет на покрытие.
Так вы и укажите сколько воды ушло на ваши 2 кг. на покрытие, а мы уже сами с ориентируемся на емкость для воды с салом у себя. Что тут сложного?
Ничего сложного нет конечно, но у нас начался Великий Пост!!!А во время поста мы мясное и жирное не едим. Ждите осени теперь,когда буду готовить все измерю прям до капельки специально для Вас.
Ответ для Elenochka26
На какой об"ем воды вы добавляете 2 ст.л эссенции и 2 ст.л. соли??? Можно 2 литра воды налить, а можно и больше, но ведь надо просолить и промариновать сало. Вот и напишите сколько воды вы использовали на 2 кг. сала.
Использую при готовке только фруктовый уксус.
Подскажите, пожалуйста, в этом рецепте не пробовали заменять эссенцию.
Рецепт заинтересовал.
Эссенция разбавленная с водой получается тот же -Уксус получается более экономичнее на мой взгляд А вот,сколько вы добавляете вашего фруктового уксуса при мариновании мяса на шашлыки, например? В этом рецепте я привела пример с использованием эссенции,а вы готовьте как вам удобно
Вопрос granichnik66 остался без ответа. А я присоединяюсь к нему. Напишите пропорции воды и уксуса.
Воды наливаем столько,чтобы сало было полностью в воде А вот 9% уксус даже не знаю сколько добавлять Уксус нам нужен для маринования и смягчения самого сала,поэтому эссенция хорошо сюда подходит Сделайте так:когда зальете водой и добавляйте уксус по немножку и пробуйте воду,если она становится кисленькая то все достаточно и потом также с солью-вода стала солененькая и все оставляете при комнатной температуре-пусть маринуется
Я уже отвечала на этот вопрос-читайте комменты внимательнее
сало без чеснока - деньги на ветер!
"И еще при приготовлении такого сала есть одно условие: оно должно быть с мясными прожилками". Вы, вероятно, хотели сказать, что сало должно быть с мясными прослойками. Извините.
Знаете,мы живем в большой и многонациональной стране которая называется Россия!!!!У одной вещи бывает 5 названий и все друг друга понимают.Также,например в Москве любят "Акать",а в других регионах "Окать" и это не мешает их общению между собой Можно я тоже вам задам вопрос? Как правильно говорить НЬЮтон или НьютОН?
Вы так ничего и не поняли... "Прожилки" и "прослойки" в мясе это не одно и тоже и это понятно каждому человеку "нашей большой и многонациональной страны, которая называется Россия". Вы же в их числе?
Захотелось попробовать!!! Подскажите, а если уксус 9%, то сколько на килограмм добавлять столовых ложек?
Воды наливаем столько,чтобы сало было полностью в воде А вот 9% уксус даже не знаю сколько добавлять Уксус нам нужен для маринования и смягчения самого сала,поэтому эссенция хорошо сюда подходит Сделайте так:когда зальете водой и добавляйте уксус по немножку и пробуйте воду,если она становится кисленькая то все достаточно и потом также с солью-вода стала солененькая и все оставляете при комнатной температуре-пусть маринуется
Я уже отвечала на этот вопрос
Спасибо за рецепт!!!!
всего 1 вопрос. Сколько воды то, на 2 ложки соли и эссенции? Литр?
Супер! спасибо, что напомнили. Я как-то раз сделала такое сало, подумала только так буду делать теперь! Прошло время и забылся рецепт. Вот уже замариновала, вкушаю
Отличный рецепт! Я вот думаю, а если рассол от соленых помидор использовать, чтобы как у вас промариновать сало, нормально будет? А то помидоры заканчиваются, а вкусного рассола - целая банка.
Сало мне понравилось, ароматное, и способ необычный для нас! Мне немного мало соли, в следующий раз добавлю больше, но готовить буду однозначно! Спасибо!
Интересный способ приготовления сала !!! Никогда о таком даже не слышала !!! Уксус слышится только отголоском !!! Я думала, что сильно будет отдавать эссенцией ... Спасибо, Елена !!! Замечательный рецепт !!! Будем, непременно, пользоваться и в дальнейшем !!!
О, Натали, какие аппетитные розовые кусманчики!
угощаю, Натуль!!! ? рюмашку даже можно под сальце то!!!!
угощаюсь! с удовольствием, спасибо! и по рюмашечке хлопнем! С праздником наступающим, дорогая!
с наступающим Крещением, Натусь!!!
Ага! Поймала я вас! а я?.... А мне?... ладно, я скоро буженинку выложу!)) совместим закуску!
Нам хватит!!!
Ответ для Natkati
Наташенька, какое чудесное сальце! Очень интересный способ приготовления!
спасибо, Олечка!!! Да, интересный!!!
Ответ для Natkati
Наташенька, шикарное сало, м-ммм, вкуснятина !!!
эх, да под рюмашечку... Спасибо, Галочка!
Ответ для Natkati
Наташенька , шикарное сальце получилось !
Алсунчик, спасибо за внимание, моя хорошая!
Ответ для Natkati
Наташенька, как же вкусно и аппетитно!!!Очень соблазнительное фото!!!
спасибо за внимание и похвалу, Жанночка!
Ответ для Natkati
Наташенька, просто шикарное сало! Великолепная фотография!
Ирочка, спасибо за высокую оценку и внимание !
Ответ для Natkati
Наташок! Вот это красота! Какое восхитительное и аппетитное сальцо!
спасибо, моя хорошая!!! Угощайся на здоровье!!!
Спасибо большое за угощение, милая!
Очень вкусное сало!
Ответ для Natkati
До чего же вкуснючие и ароматные ломтики!!! Натусик, там ещё кусочек остался, или уже все...
есть, есть еще... в морозильничке лежит.... Угощаю, Лиличка!!!
Ответ для Natkati
Натуся, шикарное сало! Да еще и с моей любимой зерненой горчичкой!
Мариша, спасибо! Оч. вкусное сальце получилось!
Ответ для Natkati
Картина маслом! Отличная работа, Натуля, и оформление на высоте!
спасибо за высокую оценку, Жанночка !
Ответ для Natkati
Наташенька! Прекрасный результат Аппетитно выглядит.
спасибо, Светочка, за внимание!!!
Ответ для Natkati
Отменное сало получилось, Натуль ! Очень аппетитное !
спасибо, Ларочка!
Очень вкусно получилось! Как будто вернулась в лето, в Крым. Очень понравился мускатный орех, раньше никогда не добавляла его в набор специй для сала. После морозилки легче нарезать, только не надо сильно замораживать, только приморозить. Делала из грудинки.Все отлично промариновалось.
Оленька,как я Вас понимаю мне вот тоже этот способ приготовления сала напоминает лето и Крым тоже Вкус у него,какой-то оригинальный и не забываемый Спасибо огромное за фото-отчет и рада,что понравился рецепт готовьте на здоровье и радуйте своих близких
Ответ для chesna-olga
Олечка! Прекрасный результат Аппетитно получилось.
Хороший способ засолки,быстрый.Резалось плохо,но после морозилки стало гораздо лучше и на вкус и резать.Делала из 1 кг.Спасибо большое за рецепт .
Спасибо,Вам огромное за фото-отчет Да,для этого рецепта очень сложно подобрать свинину-она должна быть обязательно с мясными прожилками Когда я ходила по рынку в Евпатории и пробовала все сало,которое продается-мне лично понравилось именно вот такое сало и потом,когда я узнала рецепт-я поняла,что он в принципе напоминает немного шашлык Но,-здесь же вода с уксусом присутствует Я потом поняла для чего такой способ они используют Вот,например-Я обожаю Хе по-корейски и там уксус обязателен-вот так придумано,что только уксус может размягчить рыбу-нет уксуса или не любишь-не готовь-значит не твое блюдо А,здесь сало с мясными прожилками и как его размягчить?Только уксусом-я с ними согласна-другого кулинарного способа я пока не встречала Ну и,конечно -любое сало режется лучше из морозилки Но,вот вы знаете-сало которое я покупала и теперь готовлю дома-я заранее вынимаю из морозилки и оно отлично режется
А грудинку так можно сделать?! А то у нас грудинка только с прорезями
Отличное сало, очень интересный рецепт!
Люблю сало в любом виде...
Интересный рецепт!
Вопрос: если нет уксусной эссенции, то можно ли её заменить 9% уксусом? И если можно, то сколько его добавлять?
Ооочень вкусное сало!Спасибо большое!!!
Спасибо за великолепное сало!!! Я его уже после маринада готова была есть без всяких специй. Ну а со специями-сказка!!! У меня грудинка, всё отлично режется и жуётся. Спасибо большое!!!
Спасибо, Ларисочка за великолепный и красивый отчет Очень рада,что сало понравилось Готовьте на здоровье!!!
Ответ для mazziadri
-а уксус не чувствуется, Ларочка???
Не , Натуль, нормально всё получилось ! Я брала яблочный уксус, только сейчас уже не помню сколько.
а здесь то эссенция, вообще!
Ну где мне здесь эссенцию найти? Пошла по инету, нашла эквивалент эссенции к нормальному уксусу. Я уже не помню пропорции, но яблочного уксуса брала чуть больше, т.к. он только 6%.
Ответ для mazziadri
Ларочка, очень вкусненько было!!!
Это точно, Жанночка ! Вкусно и ароматно ! Спасибо за внимание, милая !
Спасибо, забрала в КК
Обязательно по-пробуйте самое главное сало выбирайте от молодой свиньи-оно мягкое.Если сало жесткое -слегка можно отварить а дальше все по рецепту
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