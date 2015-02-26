Знаю, многие не любят свеклу, и их сложно переубедить, что свекла может быть очень и очень вкусной! Может быть, мой рецепт сможет доказать обратное! Паста получается бархатистой, нежно-сладковатой, с легкой остротой хрена и специй! Кстати, Вы знали, что свекла и хрен идеально подходят друг другу и помогают достичь идеального вкусового баланса?
- 26 февраля 2015, 15:58
- 98517
Паста из запеченной свеклы и фасоли
Ингредиенты для «Паста из запеченной свеклы и фасоли»:
- Фасоль консервированная — 250 г
- Свекла (большая) — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Хрен — 3 ч. л.
- Соевый соус (Kikkoman) — 2 ст. л.
- Сок лимонный — 0.5 ч. л.
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Перец черный (по вкусу)
- Чеснок (сушеный, по вкусу)
- Перец чили (по вкусу)
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
735.3 ккал
|
белки
21.7 г
|
жиры
41.7 г
|
углеводы
70.9 г
|Порции
|ккал
183.8 ккал
|белки
5.4 г
|жиры
10.4 г
|углеводы
17.7 г
|100 г блюда
|ккал
136.2 ккал
|белки
4 г
|жиры
7.7 г
|углеводы
13.1 г
Рецепт «Паста из запеченной свеклы и фасоли»:
Духовку разогреть до 200 градусов. Свеклу помыть, а затем завернуть в два слоя фольги. Выпекать час-полтора до готовности. Готовую свеклу почистить.
Смешать соевый соус, лимонный сок, хрен, масло растительное, сушеный чеснок и перец (черный и чили).
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6139
Комментарии и отзывы
16 февраля List Stil #
14 апреля ПантерРрочка # (автор рецепта)
17 января Анастасия Еф #
14 апреля ПантерРрочка # (автор рецепта)
24 мая 2019 года Лисичка-сестричка-2016 #
25 мая 2019 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
26 апреля 2019 года Мусяша #
23 мая 2019 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
27 февраля 2019 года Борисы4 #
28 февраля 2019 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
12 мая 2019 года Намарие #
Но думаю, свёклу можно и сварить.
2 декабря 2018 года caramel77 #
22 января 2019 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
26 сентября 2018 года Natkati #
26 сентября 2018 года mazziadri #
26 сентября 2018 года Natkati #
29 мая 2018 года чалдонка #
29 мая 2018 года владаша #
30 мая 2018 года чалдонка #
1 июня 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
16 мая 2018 года iren0511 #
17 мая 2018 года Natkati #
17 мая 2018 года iren0511 #
17 мая 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
24 марта 2018 года ulcha omsk #
Спасибо огромное за рецепт!
25 марта 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
30 января 2018 года Альвина Кара #
30 января 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
19 января 2018 года Л-лька2805 #
28 января 2018 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
10 октября 2017 года galay26 #
10 октября 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
19 июля 2017 года 71lana #
19 июля 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
23 марта 2017 года Alia S #
25 марта 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
17 марта 2017 года dalyjo #
17 марта 2017 года Galiniya #
17 марта 2017 года dalyjo #
17 марта 2017 года korztat #
17 марта 2017 года manila65 #
17 марта 2017 года dalyjo #
17 марта 2017 года korztat #
17 марта 2017 года Светланка g980 #
17 марта 2017 года dalyjo #
18 марта 2017 года Светланка g980 #
17 марта 2017 года manila65 #
17 марта 2017 года dalyjo #
19 марта 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
14 марта 2017 года Аллочка-уралочка #
14 марта 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
13 марта 2017 года ludmilochkast_7 #
13 марта 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
9 марта 2017 года Olivkka #
9 марта 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
6 марта 2017 года Лара Петрова #
6 марта 2017 года ПантерРрочка # (автор рецепта)
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