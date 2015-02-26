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  • 26 февраля 2015, 15:58
  • 98517

Паста из запеченной свеклы и фасоли

Рецепт: Паста из запеченной свеклы и фасоли

Знаю, многие не любят свеклу, и их сложно переубедить, что свекла может быть очень и очень вкусной! Может быть, мой рецепт сможет доказать обратное! Паста получается бархатистой, нежно-сладковатой, с легкой остротой хрена и специй! Кстати, Вы знали, что свекла и хрен идеально подходят друг другу и помогают достичь идеального вкусового баланса?

Категория: Закуски Паштеты

Ингредиенты для «Паста из запеченной свеклы и фасоли»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
735.3 ккал 		белки
21.7 г 		жиры
41.7 г 		углеводы
70.9 г
Порции
ккал
183.8 ккал		 белки
5.4 г		 жиры
10.4 г		 углеводы
17.7 г
100 г блюда
ккал
136.2 ккал		 белки
4 г		 жиры
7.7 г		 углеводы
13.1 г


Рецепт «Паста из запеченной свеклы и фасоли»:

Духовку разогреть до 200 градусов. Свеклу помыть, а затем завернуть в два слоя фольги. Выпекать час-полтора до готовности. Готовую свеклу почистить.

Лук почистить, мелко нарезать и обжарить на растительном масле до золотистого цвета.

Открыть консервированную фасоль, обязательно промыть и дать стечь! (можно сварить обычную фасоль)

Смешать соевый соус, лимонный сок, хрен, масло растительное, сушеный чеснок и перец (черный и чили).

Все ингредиенты положить в блендер и пюрировать до пастообразного состояния.







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6139
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Пост + К" На завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Постное питание

Теги: ужин обед закуска

Вкусы: пикантный свекольный

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Паста из запеченной свеклы и фасоли
Описание: Знаю, многие не любят свеклу, и их сложно переубедить, что свекла может быть очень и очень вкусной! Может быть, мой рецепт сможет доказать обратное! Паста получается бархатистой, нежно-сладковатой, с легкой остротой хрена и специй! Кстати, Вы знали, что свекла и хрен идеально подходят друг другу и помогают достичь идеального вкусового баланса?
Рецепты: Закуски -> Паштеты


Комментарии и отзывы

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Замечательная закуска, вкусная и полезная! Готовим зимой часто и не надоедает, за что автору большая благодарность! Всё по рецепту, пропорции идеальны, иногда только хрена больше для свежести вкуса. (Казалось, уже отзыв оставляли, но ошиблись, - вот исправляемся!)
Выглядит очень соблазнительно! Большое спасибо за доверие к рецепту и высокую оценку!
Отличная "мазилка". Из простых продуктов, а главное полезных. Но самое главное-ведь вкуууусно же
Рада, что рецепт пришелся по вкусу!
Сделала вчера.Свеклу отваривала. Сделала зажарку из лука и морковки. Вкусно получилось! Спасибо!
Большое спасибо за доверие к рецепту!
Спасибо за рецепт, очень нравится! Делаю часто, с картошечкой, да с хлебом-салом, ммм😊, вкуснятина!
Рада, что рецепт пришелся по вкусу!
Держать духовку на 200 С, полтора часа, из-за одной единственной свёклы?! Ну, оцените-ка!
Почему обязательно из-за одной свеклы? Можно в это время что-то другое запекать
Ответ для Борисы4
У меня духовка газовая и счётчика на газ нет, так что меня такой вариант свёклы не смущает. Плюс, у нас дома частенько зимой холодновато и включенная духовка только в плюс.
Но думаю, свёклу можно и сварить.
Очень вкусно, интересно и сытно.
Большое спасибо! Рада, что понравилось!
Приготовила пасту ! И, все же, добавила майонеза !!! Не хватило мне его, почему-то, в свекле ! Спасибо за рецепт !!!
Интересная паста, Наташенька ! Наверное очень вкусно !
паста интересная, но на любителя, Ларочка!!!
Очень вкусно, нежно, сытно, пикантно! Делала с хреном и без него - оба варианта понравились. Спасибо!
Взяла на заметку. Спасибо за улику!
Ответ для чалдонка
Спасибо большое за аппетитный фотоотчёт! Приятно, что рецепт пришелся по вкусу!
Катюша, прими мои комплименты за рецепт. Муж не любитель не свеклы, ни фасоли с удовольствием кушал бутеры с гренками ржаными. Мне тоже очень понравилось. Очень сбалансированный вкус. Огромное спасибо за рецепт!
Ой, должно быть, это очееень вкусно!!!
Наташенька, нам очень понравилась паста!
Ответ для iren0511
Очень аппетитно! Большое спасибо за прекрасный фотоотчёт! Рада, что рецепт пришелся по вкусу!
Прекрасная получилась паста, с нежным, шелковистым вкусом, очень приятная!
Спасибо огромное за рецепт!
Выглядит аппетитно! Рада, что рецепт пришелся Вам по вкусу!
Паштет отличный! Правда делала без хрена, т.к. муж его не любит. Тем не менее получилось очень вкусно!
Очень рада это слышать!
Спасибо! Получилась вкусная паста, хрен придаёт особую пикантность ей, но, как сказал мой муж, что много её не съешь, наверное, надо немного уменьшить количество хрена в ней.
Спасибо за доверие к рецепту! Количество хрена, конечно, можно варьировать по вкусу
В рецептуре все устраивает. Обожаю свеклу в любом виде . Но соевый соус... брррр!!! Подскажите, чем можно его заменить?
Добавьте соли немного, или можете вовсе исключить
скажите как готовить хрен? просто прокрутить через мясорубку или как то заготовленный "в прок" используется в этом рецепте? В саду растет много хрена, но куда его использовать кроме "хреновины" не знаю.
Честно, без понятия. У меня готовый, из магазина. Но думаю, что на сайт е есть рецепт хрена
Сегодня приготовила эту пасту. Правда добавляла свежий чеснок и делала без хрена. Затем поставила в холодильник на пару часов. Если честно, то у меня были сомнения что же это будет за вкус без сметаны или майонеза. Но попробывав этот нежнейший вкус паста просто тает во рту. Вообщем вкусно! Спасибо за рецепт!
Очень рада, что рецепт пришелся по вкусу!
Катенька,спасибо за нежную пасту :очень свежий и новый вкус фасоли и свеклы в таком представлении
Очень красочная и аппетиная фотография !
Спасибо,моя дорогая Галочка
Ответ для dalyjo
Ах,как нарядно сделала! Я ,увидев фото,не читая еще названия,решила, что это торт так оформлен-свеклу за цукаты окрашенные приняла!
Во-во, Тань, и я тоже сначала подумала что это тортик. Юля, так красиво оформила пасту.
Ответ для korztat
Танечка,спасибо:я так рада,что оформление понравилось
Ответ для dalyjo
Юленька, очень симпатично! И фотография красивая! Молодчинка!
Спасибо,Светланочка
Ответ для dalyjo
Юля, . Так красиво. Я как и Таня, сначала подумала что это тортик.
Спасибо,Олечка,но мне еще до твоего уровня
Ответ для dalyjo
Какая красота! Очень аппетитно и красочно! Очень рада, что рецепт пришелся по вкусу!
Вкусно !
Катюша, паста получилась супер вкусная! Съели ее как салат, ложками. Сейчас приготовила вторую порцию. Сочетание продуктов великолепное! Спасибо за рецепт!
Большое спасибо за прекрасный фотоотчет! Я так рада, что рецепт пришелся по душе!
Очень вкусно, спасибо за рецепт!
На здоровье!
Спасибо за отличный рецепт!!! Паста получилась великолепная и очень быстро. Я на свой вкус добавила побольше лимонного сока и хрена. Боюсь что сегодня она и закончится.
Большое спасибо за доверие! Рада, что рецепт пришелся по душе!
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