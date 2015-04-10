Даже, как сказать, не знаю..! Печень просто обожаю! По душе любой рецепт..! И плохих, поверьте, нет..! Главное, не пережарить, печень любит быстроту! Трудно будет все исправить, если вдруг передержу.. А в остальном могу сказать, всегда получится на пять! Хочу, друзья, напомнить вам рецепт совсем не новый..! Но возвращается он к нам, ведь соус очень клевый! Готовится мгновение, а сколько наслаждения..! Подливка и печень всегда создадут всем теплый и вкусный домашний уют!
- 10 апреля 2015, 18:12
- 30675
Куриная печень "Домашний уют"
Ингредиенты для «Куриная печень "Домашний уют"»:
- Печень куриная — 600 г
- Лук репчатый (средние, ближе к большим) — 2 шт
- Горчица (зернистая, если не любите ярко выраженный вкус, можно чуть меньше) — 2 ст. л.
- Сметана — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 1 ст. л.
- Специи (соль,перец - по вкусу, а дальше что любите..я кладу чуть куркумы, карри, красного сладкого и острого перца, черный молотый и каплю шафрана) — 2 ч. л.
- Масло растительное (для жарки) — 1 ст. л.
- Вода (для подливки) — 1 стак.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1419.3 ккал
|
белки
117.7 г
|
жиры
83.3 г
|
углеводы
52.3 г
|Порции
|ккал
283.9 ккал
|белки
23.5 г
|жиры
16.7 г
|углеводы
10.5 г
|100 г блюда
|ккал
124.5 ккал
|белки
10.3 г
|жиры
7.3 г
|углеводы
4.6 г
Рецепт «Куриная печень "Домашний уют"»:
Подготовленную печень нарезать (я режу средними кусками, один медальон пополам).
Добавить в сковородку к луку и жарить в течение 3-4 минут, постоянно мешая
Затем к печени и луку добавить сметанно- горчичную смесь, проверить на соль и специи, все перемешать
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера inbar4 #
позавчера dlatehktopishet #
4 января ela050p #
10 мая 2021 года korol a n 2014 #
Спасибо за рецепт!
18 февраля 2020 года maxsima08 #
6 октября 2019 года Л-лька2805 #
2 сентября 2019 года oxanalieb #
16 мая 2019 года wise1288 #
16 мая 2019 года Светланка g980 #
16 мая 2019 года wise1288 #
16 мая 2019 года Михеева76 #
17 мая 2019 года wise1288 #
18 мая 2019 года masha vet # (автор рецепта)
20 мая 2019 года wise1288 #
24 мая 2019 года masha vet # (автор рецепта)
8 февраля 2019 года ирпенчанка #
Машуля! Спасибочки за чудесный рецепт печёночки!
8 февраля 2019 года Natkati #
8 февраля 2019 года ирпенчанка #
8 февраля 2019 года Глушец #
8 февраля 2019 года ирпенчанка #
8 февраля 2019 года Mara2181 #
Класс!!!
8 февраля 2019 года ирпенчанка #
8 февраля 2019 года Mara2181 #
8 февраля 2019 года virgola71 #
8 февраля 2019 года ирпенчанка #
8 февраля 2019 года Сурик #
8 февраля 2019 года ирпенчанка #
8 февраля 2019 года Galiniya #
Люблю с подливкой
8 февраля 2019 года ирпенчанка #
10 февраля 2019 года masha vet # (автор рецепта)
10 февраля 2019 года ирпенчанка #
Мне очень приятно, что мой отчёт тебе понравился! Хорошего дня и прекрасного настроения! Спасибо за ВСЁ!
10 февраля 2019 года masha vet # (автор рецепта)
Желаю тебе замечательной, легкой наступающей недели, только положительных эмоций и отличного настроения! Целую!
10 февраля 2019 года ирпенчанка #
10 февраля 2019 года masha vet # (автор рецепта)
30 ноября 2018 года блю перл #
1 декабря 2018 года masha vet # (автор рецепта)
1 декабря 2018 года блю перл #
1 декабря 2018 года masha vet # (автор рецепта)
7 октября 2018 года felix032 #
7 октября 2018 года mega lana1981 #
9 октября 2018 года felix032 #
7 октября 2018 года terry-68 #
9 октября 2018 года felix032 #
7 октября 2018 года jannasimf #
9 октября 2018 года felix032 #
8 октября 2018 года Vicentina #
9 октября 2018 года felix032 #
8 октября 2018 года Лиса Петровна #
9 октября 2018 года felix032 #
8 октября 2018 года mazziadri #
9 октября 2018 года felix032 #
8 октября 2018 года ирпенчанка #
9 октября 2018 года felix032 #
8 октября 2018 года Покусаева Ольга #
9 октября 2018 года felix032 #
8 октября 2018 года Бархатные ручки #
9 октября 2018 года felix032 #
9 октября 2018 года акчуч #
9 октября 2018 года felix032 #
15 октября 2018 года masha vet # (автор рецепта)
11 июня 2018 года Larrissa1 #
15 июня 2018 года masha vet # (автор рецепта)
22 мая 2018 года njcz4767 #
23 мая 2018 года masha vet # (автор рецепта)
30 апреля 2018 года Alena Mila #
6 мая 2018 года masha vet # (автор рецепта)
29 января 2018 года ms olya1226 #
30 января 2018 года masha vet # (автор рецепта)
18 декабря 2017 года fialkaXY #
11 января 2018 года masha vet # (автор рецепта)
15 ноября 2017 года tata1108 #
9 декабря 2017 года masha vet # (автор рецепта)
Извини пожалуйста, в силу сложившихся обстоятельств не могла долго ответить
8 октября 2017 года lelya1989 #
14 октября 2017 года masha vet # (автор рецепта)
29 сентября 2017 года Галина Корсакова #
Спасибо за такой вкусный рецепт. Буду готовить еще и не раз.
4 октября 2017 года masha vet # (автор рецепта)
11 сентября 2017 года lenajama #
Спасибо за рецепт!
12 сентября 2017 года masha vet # (автор рецепта)
12 сентября 2017 года lenajama #
13 сентября 2017 года masha vet # (автор рецепта)
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