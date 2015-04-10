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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из мясных субпродуктов
  • 10 апреля 2015, 18:12
  • 30675

Куриная печень "Домашний уют"

Рецепт: Куриная печень Домашний уют

Даже, как сказать, не знаю..! Печень просто обожаю! По душе любой рецепт..! И плохих, поверьте, нет..! Главное, не пережарить, печень любит быстроту! Трудно будет все исправить, если вдруг передержу.. А в остальном могу сказать, всегда получится на пять! Хочу, друзья, напомнить вам рецепт совсем не новый..! Но возвращается он к нам, ведь соус очень клевый! Готовится мгновение, а сколько наслаждения..! Подливка и печень всегда создадут всем теплый и вкусный домашний уют!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из мясных субпродуктов

Ингредиенты для «Куриная печень "Домашний уют"»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1419.3 ккал 		белки
117.7 г 		жиры
83.3 г 		углеводы
52.3 г
Порции
ккал
283.9 ккал		 белки
23.5 г		 жиры
16.7 г		 углеводы
10.5 г
100 г блюда
ккал
124.5 ккал		 белки
10.3 г		 жиры
7.3 г		 углеводы
4.6 г


Рецепт «Куриная печень "Домашний уют"»:

Продукты

Горчицу и сметану соединить с мукой и специями, все хорошо перемешать

Разогреть масло на сковороде, обжарить лук

Подготовленную печень нарезать (я режу средними кусками, один медальон пополам).
Добавить в сковородку к луку и жарить в течение 3-4 минут, постоянно мешая

Затем к печени и луку добавить сметанно- горчичную смесь, проверить на соль и специи, все перемешать

Затем влить к ним стакан воды, можно положить лавровый лист

Накрыть крышкой и тушить 7-8 минут, помешивая.

Можно кушать

С любым любимым гарниром

Блюдо готово!







Приятного аппетита!


Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе ужин обед

Вкусы: нежный печеночный

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Куриная печень "Домашний уют"
Рецепт: Куриная печень Домашний уют

Даже, как сказать, не знаю..! Печень просто обожаю! По душе любой рецепт..! И плохих, поверьте, нет..! Главное, не пережарить, печень любит быстроту! Трудно будет все исправить, если вдруг передержу.. А в остальном могу сказать, всегда получится на пять! Хочу, друзья, напомнить вам рецепт совсем не новый..! Но возвращается он к нам, ведь соус очень клевый! Готовится мгновение, а сколько наслаждения..! Подливка и печень всегда создадут всем теплый и вкусный домашний уют!

Ингредиенты для «Куриная печень "Домашний уют"»:

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Фотографии «Куриная печень "Домашний уют"» от приготовивших (34)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5
Зачем 8!!! одинаковых фотографий??
Быстро, бюджетно, вкусно, классный рецепт!!! Моя семья не очень млеет от куриной печенки, но тут захотелось приготовить))))Благодарю!!!
да, тут главное не пережарить и чтобы не была сырой. У меня был один случай, я была у подруги в гостях, она конечно намного моложе меня, но все же. Купила я на базаре печень индюшиную, мне надо было уйти на пару часов, а ей велела приготовить ужин, мол пожарь печень и свари картофель, прихожу, а она со своей сковородкой чуть не плачет, не знаю говорит что ты принесла за печень, я её 2 часа жарю а она до сих пор дубовая. 😀
Очень нежная получилась печень,добавила чуть больше воды,чтобы пожиже была подлива.
Спасибо за рецепт!
Очень вкусно! Небольшое отступление-готовлю с обычной горчицей.
Машенька, спасибо за рецепт! Отличная печеночка вышла! Мягкая, вкусная, что ещё надо?
Без тени сомнения - вкусно
Печень у меня получилась очень мягкая и сочная - просто тает во рту. Она и сама по себе вкусная, но приготовленная со сметанкой, горчичкой, специями - идеально для сытного обеда, от нее просто невозможно было оторваться. Единственное я внесла «отсебячину» и добавила морковочку, в остальном следовала рецепту. Рекомендую, очень вкусно - нежнейшая ароматная печень. Спасибо, Машенька, за чудесный рецепт.
Светочка, аппетитное блюдо получилось!
Светланочка! Спасибо
Ответ для wise1288
С пюрешечкой,прям сейчас бы навернула
Леночка! На здоровье
Ответ для wise1288
Светочка, милая! Я просто в восторге от твоего такого роскошного фото!!! Какая изумительная печеночка у тебя получилась!!! Нежная, сочная! А бархатная какая! Аромат через монитор доносится! Такая сливочная, пикантная,ммм, чудо! С вежие огурчики, капустка, настолько вкусно! Невероятно красивое! Супер аппетитное блюдо!!! Огромное спасибо солнышко, за этот потрясающий, ооочень душевный, восхитительный фотоотчет!!! Я так рада, что рецепт понравился На здоровье дорогая тебе, и всей твоей замечательной семье!!!
Машенька! Спасибо тебе за такие добрые, прекрасные слова
Светочка, это тебе огромное спасибо за такой теплый душевный комментарий и такое восхитительное фото, которое украсило рецепт!
Сделала на полпорции. Всё делила пополам. А вот водички добавила больше. ( 1стакан.) Из специй - базилик, карри, паприка, перец черн. молотый, лавр. лист. Тушила гораздо дольше. Получилось очень вкусно, нежно, ароматно! Подливочка - супер!
Машуля! Спасибочки за чудесный рецепт печёночки!
отличное блюдо, Натуль!!!
Спасибки, Натуся, за поддержку!
Ответ для ирпенчанка
Как же Вкуснооо, Наташенька!!! Класс!!!
Танечка! Спасибо огромное, что заглянула и похвалила!
Ответ для ирпенчанка
Наташенька, ах как вкусно, как вкусно!!!
Класс!!!
Олесенька! Спасибо, моя хорошая! Угощайся!
Вкусненько, Наташенька!!!
Ответ для ирпенчанка
Наташа! Апетитное и вкусное блюдо!
Огромное спасибо, Юльчик!
Ответ для ирпенчанка
Наташенька, как у тебя тут вкусно!!! Шикарный ужин!!!
Большое спасибо, милая! Мне очень приятно!
Ответ для ирпенчанка
Наташенька, очень у тебя уютная и аппетитная тарелочка !
Люблю с подливкой
Галочка! Огромное спасибо, дорогая! Всегда тебе рада! Угощайся!
Ответ для ирпенчанка
Натусь, дорогая! Как ты меня порадовала своим таким роскошным фото!!! Какая бесподобная печеночка у тебя получилась!!! Нежная, пикантная! А сочная какая! Аромат через монитор чувствую! В такой бархатной подливе, с гречкой ммм, прелесть! Невероятно вкусно! Настолько красивое, супер аппетитное блюдо!!! Огромное спасибо моя золотая, за этот изумительный, по-домашнему уютный, шикарный фотоотчет!!! Я очень рада, что рецепт понравился! На здоровье милая тебе, и всем твоим сокровищам!!!
Машулечка! Спасибо тебе, дорогая моя, за такой искренний и душевный комментарий!
Мне очень приятно, что мой отчёт тебе понравился! Хорошего дня и прекрасного настроения! Спасибо за ВСЁ!
Натусенька, еще как понравился твой восхитительный отчет! Солнышко, еще раз огромное спасибо за такое шикарное фото, которое украсило рецепт!
Желаю тебе замечательной, легкой наступающей недели, только положительных эмоций и отличного настроения! Целую!
Взаимно, моя хорошая!
Машенька, готовила сегодня на ужин печень по твоему рецепту. Муж с дочкой смели махом! Сама не пробовала - пост. Оценка выше всяких похвал! Спасибо большое 🤗 забрала в любимчики
Танечка, милая! Как ты меня порадовала своим таким восхитительным фото!!! Какая шикарная печеночка у тебя получилась!!! Нежная, пикантная! А сочная какая! Аромат через монитор доносится! такая золотистая, в изумительной бархатной подливе, ммм, прелесть! Очень вкусно! Настолько красивое, супер аппетитное блюдо!!! Огромное спасибо моя хорошая, за этот роскошный, невероятно душевный, по-домашнему уютный фотоотчет!!! Я так рада, что печенка понравилась твоей замечательной семье! На здоровье, мои дорогие!!!
Машенька, спасибо тебе за вкусный ужин !!! Великолепная получилась печеночка, мягкая, сочная с бархатной подливкой !!!От себя добавила немного моркови, очень вкусно !!!
Галочка, какая аппетитнейшая тарелочка!!!
Спасибо, Светочка, за похвалу и поддержку !!!
Ответ для felix032
Галочка, отличная, вкусная печеночка, очень аппетитная!
Ирочка, спасибо большое за внимание и похвалу !!!
Ответ для felix032
Очень аппетитное фото, Галочка!!!
Жанночка, спасибо большое !!!
Ответ для felix032
Очень красивое и аппетитное блюдо, Галочка!
Жанночка, спасибо, очень приятно !!!
Ответ для felix032
Галенька!Аппетитная порция ароматного полезного блюда! Что за хлебушек вверху слева?
Алечка, спасибо , солнышко !!! Хлебушек покупной из нашей местной пекарни !!!
Ответ для felix032
Шикарная печень, Галочка ! И подлива такая роскошная и много её !
Ларочка, дорогая, спасибо за приятный отзыв !!! Мы подливу любим и чтобы побольше !!!
Ответ для felix032
Галочка! Восхитительная печёночка с бархатной подливкой! М-мм!
Наташенька, спасибо большое, за внимание и тёплый отзыв !!!
Ответ для felix032
Галочка, очень аппетитно! Отличное блюдо!
Спасибо, Олечка, за похвалу !!!
Ответ для felix032
Галочка, вкусно и аппетитно!
Танечка, спасибо большое !!!
Ответ для felix032
Ммм, как вкусненько! Я хоть и только что позавтракала, но не отказалась бы от дегустации!!!
Олечка, спасибо , солнышко, мне очень приятно !!!Присаживайся к столу , буду угощать тебя вкусненьким !!!
Ответ для felix032
Галочка, солнышко! Я просто в полном восторге от твоего такого бесподобного фото!!! Какая роскошная печеночка у тебя получилась!!! Нежная, сочная, пикантная! Представляю какой аромат! А подлива какая бархатная, сливочная! С гречкой отлично сочетается! А еще и с салатиком,ммм, чудесно! Настолько вкусно! Невероятно красивая, супер аппетитная тарелочка!!! Огромное спасибо милая, за этот восхитительный, прекрасный, по-домашнему уютный фотоотчет!!! Я так рада, что блюдо понравилось! С морковкой замечательно! На здоровье дорогая тебе, и всем твоим сокровищам!!!
Машенька, второй рецепт, Ваш, опробовала приготовления печени. И этот рецепт мне тоже очень понравился. Вкусно получилось. Приятный соус, с хорошим послевкусием!!! Замечательный рецепт!!!!
Ларочка, дорогая! Как Вы меня порадовали своим таким потрясающим фото!!! Какое роскошное блюдо у Вас получилось!!! Аромат через монитор доносится! Нежная сливочная, пикантная печеночка в бархатной подливе, зелень, ммм, очень вкусно! А какое воздушное картофельное пюре, чудо! Невероятно красивая, супер аппетитная тарелочка!!! Огромное спасибо солнышко, за этот восхитительный, настолько душевный, великолепный фотоотчет!!! Я так рада, что рецепт понравился! На здоровье милая Вам, и всей Вашей замечательной семье!!!
Вкуснятинка!!!! Я не особая любительница печени, но с этим соусом она прописалась в нашем доме.
Дорогая, огромное спасибо! Очень рада, что блюдо понравилось! Готовьте в удовольствие! На здоровье Вам, и всей Вашей замечательной семье!
Очень нежная, ароматная печеночка! Изумительно вкусный рецепт! Вместо воды использовала куриный бульон. Спасибо, Маша!
Аленочка, дорогая! Как ты меня порадовала своим таким восхитительным фото!!! Какая роскошная печеночка у тебя получилась!!! Сливочная, пикантная! А нежная какая! Представляю ее аромат! В такой бархатной подливке, с изумительной гречкой, ммм, очень вкусно! Шикарная подача! Невероятно красивая, супер аппетитная тарелочка!!! Огромное спасибо солнышко, за этот потрясающий, настолько душевный, великолепный фотоотчет!!! Я так рада, что рецепт понравился! На здоровье милая тебе, и всей твоей замечательной семье!!!
какая ж вкуснотень все-таки!!
Олечка, огромное спасибо солнышко! Очень люблю такой вариант печеночки Буду рада, если рецепт пригодится и понравится На здоровье!
Как всегда, очень вкусно!!! Спасибо за рецепт!
Наташенька, милая! Просто любуюсь на Ваше такое изумительное фото!!! Какая потрясающая печенка у Вас получилась!!! Нежная, сочная! Представляю и аромат! И так много бархатной подливы, ммм, чудо! С гречкой так вкусно! Ооочень красиво! Настолько аппетитно!!! Огромное спасибо моя золотая, за такой шикарный, великолепный, по-домашнему уютный фотоотчет!!! Я так рада, что рецепт понравился! На здоровье дорогая Вам, и всей вашей прекрасной семье!!!
Замечательная, нежнейшая печеночка получилась!!! Очень вкусно! Буду повторять непременно! Спасибо за рецепт!!!
Танечка, милая! Как ты меня порадовала своим таким роскошным, изумительным фото!!! Какая бесподобная печеночка у тебя получилась!!! Нежная, сочная! Представляю ее аромат! И так много вкусной бархатной подливы, ммм, чудо! Шикарная подача! Невероятно красивая, супер аппетитная тарелочка!!! Огромное спасибо солнышко, за такой потрясающий, великолепный, замечательный фотоотчет!!! Я так рада, что блюдо понравилось! Готовь в удовольствие! На здоровье дорогая тебе, и всей твоей прекрасной семье!!!
Извини пожалуйста, в силу сложившихся обстоятельств не могла долго ответить
Спасибо вам,это очень вкусно! Почему я раньше не делала так куриную печенку?)) Соус очень сбалансированный,печень тает во рту! Всем советую!
Солнышко, огромное спасибо! Очень рада, что блюдо понравилось! Готовьте в удовольствие! На здоровье милая Вам, и всей вашей прекрасной семье!
Изумительное и вкусное блюдо. Печень очень нежная, подлива - пальчики оближешь! Горчица в зернах.... Все вместе - песня!
Спасибо за такой вкусный рецепт. Буду готовить еще и не раз.
Галина, огромное спасибо солнышко! Я невероятно рада, что блюдо понравилось! Готовьте в удовольствие! На здоровье милая Вам, и всей вашей прекрасной семье!!!
Люблю зернистую горчицу, но добавить в печень как то не догадалась. А зря - печень получается очень вкусной, соус шикарный. Буду готовить еще и не раз.
Спасибо за рецепт!
Леночка, солнышко! Как же ты меня порадовала таким изумительным фото!!! Просто роскошная печеночка у тебя получилась!!! Сочная, нежная! Представляю ее аромат! И очень много вкусного бархатного соуса, ммм! Настолько красиво! Супер аппетитно!!! Огромное спасибо моя хорошая, за такой потрясающий, невероятно душевный, замечательный фотоотчет!!! Я так рада, что рецепт понравился! Готовь в удовольствие! На здоровье милая тебе, и всей твоей прекрасной семье!!!
Маша, спасибо за теплые слова!
Леночка, это тебе огромное спасибо, дорогая, за такое великолепное фото, которое украсило рецепт!
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