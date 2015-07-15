Очень пикантный салат. Готовится быстро. С интересной заправкой. Можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде. Вкусное, сытное, вполне самостоятельное блюдо.
- 15 июля 2015, 9:00
- 270037
Тёплый салат из баклажанов
Ингредиенты для «Тёплый салат из баклажанов»:
- Говядина — 300 г
- Баклажан — 1 шт
- Перец болгарский — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Соевый соус (ТМ "Киккоман") — 1 ст. л.
- Масло подсолнечное (для жарки)
- Чеснок — 2 зуб.
- Сок лимонный — 1 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль (по вкусу)
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Петрушка — 1 пуч.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1287.4 ккал
|
белки
66.9 г
|
жиры
88 г
|
углеводы
207.4 г
|Порции
|ккал
429.1 ккал
|белки
22.3 г
|жиры
29.3 г
|углеводы
69.1 г
|100 г блюда
|ккал
134.1 ккал
|белки
7 г
|жиры
9.2 г
|углеводы
21.6 г
Рецепт «Тёплый салат из баклажанов»:
Мясо нарезаем тонкой-тонкой соломкой и обжариваем на сильном огне с добавлением подсолнечного масла.
Морковь нарезать соломкой, либо натереть на тёрке для корейской моркови... И отправляем в сковородку жариться.
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6267
Комментарии и отзывы
12 октября Psyche #
16 декабря 2019 года toni4ka89 #
1 сентября 2019 года мароканка1 #
1 сентября 2019 года мароканка1 #
1 июля 2019 года Светлана Чирина #
25 апреля 2019 года Егор11 #
28 мая 2019 года Полина0708 #
9 февраля 2019 года frauTutti #
20 сентября 2018 года yanasblog #
20 сентября 2018 года yanasblog #
10 августа 2018 года Yulyashenka #
22 июля 2018 года Meredit559 #
Вкус и внешний вид у этого салата точно как в кафе подают
P.S. добавила кунжут
21 марта 2018 года ЗаСтрекоЗа #
16 марта 2018 года миранда-муся #
10 октября 2017 года gural86 #
9 сентября 2017 года marina82s #
4 сентября 2017 года malvina 992 #
23 июля 2017 года Елена Харисова #
15 апреля 2017 года ВалПлах #
11 апреля 2017 года innaas-2017 #
10 апреля 2017 года bum servis #
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