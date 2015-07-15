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  • 15 июля 2015, 9:00
  • 270037

Тёплый салат из баклажанов

Рецепт: Тёплый салат из баклажанов

Очень пикантный салат. Готовится быстро. С интересной заправкой. Можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде. Вкусное, сытное, вполне самостоятельное блюдо.

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из говядины

Ингредиенты для «Тёплый салат из баклажанов»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1287.4 ккал 		белки
66.9 г 		жиры
88 г 		углеводы
207.4 г
Порции
ккал
429.1 ккал		 белки
22.3 г		 жиры
29.3 г		 углеводы
69.1 г
100 г блюда
ккал
134.1 ккал		 белки
7 г		 жиры
9.2 г		 углеводы
21.6 г

Рецепт «Тёплый салат из баклажанов»:

Подготовим наши ингредиенты.

Баклажаны нарезаем соломкой. Солим и даём постоять...

Мясо нарезаем тонкой-тонкой соломкой и обжариваем на сильном огне с добавлением подсолнечного масла.

К мясу добавляем баклажаны.

Морковь нарезать соломкой, либо натереть на тёрке для корейской моркови... И отправляем в сковородку жариться.

Когда морковь немного обжарится, добавляем нарезанный перец. И всё вместе немного обжарим.

Приготовим нашу заправку.

Смешаем масло, лимонный сок, соевый соус, чеснок, сахар и зелень. Немного посолить..

И польём наш салат заправкой. Очень вкусный как в тёплом, так и в холодном виде.







Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6267
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Салат + К" На ужин

Теги: обед закуска

Вкусы: мясной сытный

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Тёплый салат из баклажанов
Рецепт: Тёплый салат из баклажанов

Очень пикантный салат. Готовится быстро. С интересной заправкой. Можно употреблять как в горячем, так и в холодном виде. Вкусное, сытное, вполне самостоятельное блюдо.

Ингредиенты для «Тёплый салат из баклажанов»:

Комментарии и отзывы

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Отличный рецепт, уже несколько лет регулярно готовлю Заправка очень вкусная, особенно если добавить кунжутное масло, а вместо лимонного сока обычно использую яблочный уксус. К овощам можно добавить лук, но и без него хорошо. Подавать можно как горячим, так и холодным.
Очень вкусный салат! Спасибо за рецепт! Правда я овощи запекла в духовке, а говядину на гриле пожарила, так как мы жаренное не едим. А еще добавила томаты, так же запеченные в духовке, получилось безумно вкусно!
Очень вкусно
Очень вкусно
Готовила салат для праздничного стола, ушел первый. Вкуснота! Если кому пригодится, даю совет, чтоб тонко-тонко нарезать говядину ее надо резать подмороженную, тогда она быстро прожарится и будет мягкой.
Этот салат для меня один из любимых. В следующий раз заправку попробуйте сделать на кунжутном масле, вместо оливкового. Получается в разы вкуснее
Этот салат такой простой и очень вкусный получился!
Очень плохо разбираюсь в частях говядины и свинины. Подскажите, какую часть говядины лучше брать?
Очень интересный рецепт! Только возник вопрос - зачем заранее солить баклажаны? Это чтобы вышла горечь? Для этой цели я их обычно нарезаю и заливаю водой. Потом, при сливании воды, видно, что она коричневая, словно с добавлением соевого соуса, а это горечь выходит. Или их нужно солить заранее просто для вкуса? В этом рецепте принципиально засаливать их или замачивать? А то хочу сделать, но это будет сразу "на показ", угощением на стол, поэтому хочется, чтобы было наверняка) Заранее спасибо за ответ.
Замечательный рецепт! Быстр в приготовлении, очень оригинальный вкус, а главное, что мой муж уминал за обе щеки, а он не особо дружит с овощами! Спасибо большое за рецепт такого вкусного салатика!
Спасибо за рецепт были дома баклажаны и не могла придумать, чтобы бы такое их них приготовить )) Ваш рецепт пришелся ко двору делала правда из куриного филе, но в следующий раз обязательно телятину положу!
Вкус и внешний вид у этого салата точно как в кафе подают
P.S. добавила кунжут
Спасибо за отличный рецепт! Салатик хорошо заходит и как закуска, и как основное блюдо. Готовила с ветчиной вместо говядины, ибо говядины не было, но, думаю, тут любое мясо замечательно впишется.
Готовлю этот салат уже года 3, самый наш любимый, первый раз приготовила с говядиной, нам не понравилось, через некоторое время повторила, уже без мяса, и теперь, этот салат наш частый гость в холодильнике, муж любит на перекуску с хлебом, готовлю порцию побольше, спасибо вам!
Готовила по рецепту, добавила кунжут, вкусно!
С курицей и кунжутом. Похожий салат пробовала в кафе и очень хотелось приготовить самой. Спасибо за рецепт
Готовлю уже во второй раз! Это очень вкусно! Единственное, что с курицей, мы её больше любим в салатах!!
в последнее время мы прямо помешались на телых салатах азиатского происхождения. едим как самостоятельное блюдо на ужин. палочками естественно. ищем новенькие рецепты. баклажаны это моя какая то тайная любовь. короче, этот салат - отличный! ешь, и не можешь остановиться. говядина была отварная, все остальное по рецепту. спасибо! было супер. будем делать, пока баклажаны продают)))
Спасибо за рецепт. Только один нюансик - мясо резиновое получилось. Конфуз перед домашними! Салатик неплохой. Буду и дальше делать, но предварительно мясо отварю.
Отличный салат. Вчера сделала с курицей (без чеснока, но добавила лук-порей и шпинат). Спасибо за рецепт. Люблю такие рецепты, по которым блюдо можно приготовить быстро и само блюдо получается вкусным
Салат понравился больше в теплом виде,сытный..пикантненький,но у меня чуть жирноватый получился...видимо при обжарки овощей масло многовато было добавлено,а так все чудненько получилось,спасибо за рецепт!!!
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