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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из мясных субпродуктов
  • 23 декабря 2015, 17:44
  • 56435

Армянский тжвжик

Рецепт: Армянский тжвжик

Тжвжик — армянское блюдо из различных субпродуктов, приготовить его достаточно легко и просто. Рецепт я увидела по телевизору, его готовил кулинар Микаэль Ароян.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из мясных субпродуктов

Кухня: Армянская

Ингредиенты для «Армянский тжвжик»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1534.6 ккал 		белки
117.9 г 		жиры
91.7 г 		углеводы
65.1 г
100 г блюда
ккал
65.9 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
3.9 г		 углеводы
2.8 г


Рецепт «Армянский тжвжик»:

  • Вот наши субпродукты. Их хоршо промыть, если нужно, почистить.
    По желанию, если боитесь постороннего запаха, желудки и сердечки можно замочить на час в растворе соли и уксуса (на 1 л воды - 2 ст. л соли и 50 гр уксуса). А также эта процедура сделает сердечки и желудочки мягче.
    По истечении времени воду слить, субпродукты помыть.

  • Пупки и сердечки предварительно отвариваем, минут 30- 40.

  • Печень нарезаем произвольно. Ее не варим.
    Я нарезала такими длинными кусочками.

  • Лук нарезаем полукольцами или четверть-кольцами. Все зависит от его размера.
    Если используются свежие помидоры, то с них снять шкурку и измельчить в пюре блендером.
    Я использовала томатную пасту, поэтому фото с помидорами у меня нет.

  • Разогреваем сковороду, наливаем подсолнечного масла и отправляем туда печень. Обжариваем ее немного с двух сторон, примерно пару минут.

  • Добавляем к печени сердечки и желудочки. Обжариваем все вместе минут 5.

  • Потом добавляем нарезанный лук.
    Жарим, помешивая, до мягкости лука.

  • Теперь добавляем томатное пюре или томатную пасту, раздавленный чеснок, натертый имбирь (если имбирь не любите, можно не использовать), молотый кориандр, соль, перец и сливочное масло. Перемешиваем хорошо.
    Аромат на кухне стоит обалденный.
    Прожариваем, помешивая, еще минут 5. Пробуем на вкус, возможно что-то вам придется добавить, к примеру, соль или перец.

  • Выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем так минут на 10 -15.

  • По желанию украшаем зеленью и подаем к столу. Блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде.
    Подавать можно с овощами, овощными салатами. Очень вкусно с маринованным луком, а также с картофельным пюре.

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6343
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: ужин обед горячее

Вкусы: мясной пряный

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Армянский тжвжик
Рецепт: Армянский тжвжик

Тжвжик — армянское блюдо из различных субпродуктов, приготовить его достаточно легко и просто. Рецепт я увидела по телевизору, его готовил кулинар Микаэль Ароян.

Ингредиенты для «Армянский тжвжик»:

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Фотографии «Армянский тжвжик» от приготовивших (17)

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4
Спасибо за рецепт. Не терпится приготовить!
это вкусно, спасибо!
Так вышло, что у меня от приготовления разных блюд были все составляющие тдвжика с единственным НО, печень говяжья, сердце свиное и желудочки куринные. А почему бы и нет - и появилось вкуснючее блюдо на ужин. Мне очень и очень понравилось. Следующий раз сделаю все с нужными ингридиентами ))
Спасибо большое за приготовление. Рада, что рецепт пришелся по-вкусу.
Название блюда слышала еще в Тбилиси, где мы служили. Знаю, что готовили его из бараньих субпродуктов, но не ела. Почему-то это блюдо больше нравилось мужчинам, наверное, оно обладает какими-то интересными свойствами))) Сердечки разрезала пополам, очень хорошо вымыла. С имбирём общаюсь очень аккуратно, поэтому не включила его в концепцию блюда. Предполагаю, что в аутентичном варианте присутствуют еще другие специи, которых очень много в закавказской кухне. Кориандр хорошо придал аромат блюду. Получилось ароматное, сытное, вкусное блюдо. Спасибо, Таня, за рецепт!
Спасибо большое за приготовление и фото отчет.
Очень вкусно! Было по 300 гр. сердечек и печени. Помидоры с грядки, добавила чуть-чуть сахара. Остальное по рецепту. Благодарю за рецепт!!!
Спасибо большое за приготовление и фото отчет.
На днях была в гостях у друзей-армян и попробовала настоящий тжвжик... Бесподобно вкусное блюдо!!! Надеюсь, этот рецепт не разочарует
Очень вкусно. Готовила строго по рецепту, единственное отступление - не добавляла имбирь. Получилось пряное, ароматное блюдо. Подавала с пюре и салатиком. Спасибо за рецепт
Благодаря вас.
Никогда раньше не соединяла субпродукты в одном блюде, оказывается это очень вкусно, если добавить достаточное количество приправ, как советует автор. Единственное отступление - так как я люблю подливку, в конце влила горячую воду и протушила буквально 5 минут. На гарнир был салат из арбузной редьки с яблоком. Получилось очень вкусно. Прямо жду обеда, чтобы попробовать тжвжик с пюре)) Спасибо за рецепт!
Леночка, какое аппетитное блюдо с интересным названием у вас получилось!
Линочка, выговорить название я так и не могу, поэтому говорю просто вжик-вжик Готовится действительно моментально, если есть уже отваренные желудочки и сердечки. Обязательно попробуйте!
Ответ для helena1961
Спасибо большое за приготовление и фото отчет.
Вкусное и сытное блюдо.
Спасибо большое за приготовление и фото отчет.
Огромное спасибо за рецепт!!! А я добавляю еще к помидорам или томат пасте чайную ложечку аджики. Попробуйте и оцените.
Спасибо большое.
Очень вкусно Спасибо за рецепт, имбиря не было, добавила корень сельдерея немного.
Благодарю за приготовление и фото отчет по рецепту.
Прекрасный рецепт! Очень вкусно и аппетитно!
Спасибо.
Готовил не раз - очень вкусно, как и вся армянская кухня!!! Когда приготовлю, то обязательно отчитаюсь. Татьяна, большое спасибо за этот рецепт!!!
Спасибо большое. Мне приятно,что рецепт вам понравился. Буду ждать отчета.
Чудесный рецепт! Конечно же это очень-очень вкусно! Головокружительные ароматы, пикантная и насыщенная подлива, нежное мясо! Спасибо большущее за это шикарное блюдо!
Прекрасно исполнен рецепт!
Спасибо большое, солнышко ! Очень приятно
Ответ для mazziadri
Ух, какая вкусность! Ларочка, аппетитно - не то слово!
Светочка, очень вкусно ! Спасибо, солнышко, за то, что оценила !
Ответ для mazziadri
Ларочка ,вкуснятина Так бы и присела угоститься .Аппетитно выглядит
Аленька, милая, так в чём же дело! Присаживайся, угощайся, да и под такое блюдо не грех ! Спасибо за внимание, солнышко !
Спасибо за угощение! В доброй компании всё вкуснее))
Ответ для mazziadri
Ларочка, как вкусно выглядит твое исполнение! Фото очень красивое!
Оленька, оно выглядело так вкусно, что было съедено очень-очень быстро ! Спасибо, солнышко, рада, что фото понравилось !
Ответ для mazziadri
Ларисочка,большое спасибо за приготовление и чудесный фото отчет.
Отличный рецепт, спасибо! Готовлю уже второй раз
Спасибо большое. Готовьте на здоровье.
Очень хороший рецепт)) Забрала в КК
Спасибо.
Сегодня приготовила с бараньим ливером. Время тушения пришлось немного увеличить. Получилось очень вкусно
Благодарю вас.
Я в процессе готовки
Очень повеселила фраза: наливаем растительное масло и отправляем туда "нашу печень"
:joke : Поэтому она и в скобочках. Спасибо.
Оценили со второго приготовления!! Но зато теперь делаем часто! Спасибо за рецепт!!
Спасибо большое. Готовьте на здоровье.
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