Тжвжик — армянское блюдо из различных субпродуктов, приготовить его достаточно легко и просто. Рецепт я увидела по телевизору, его готовил кулинар Микаэль Ароян.
- 23 декабря 2015, 17:44
- 56435
Армянский тжвжик
Ингредиенты для «Армянский тжвжик»:
- Печень куриная — 200 г
- Сердечки куриные — 200 г
- Желудки куриные — 200 г
- Лук репчатый — 3 шт
- Чеснок (или по вкусу) — 4 зуб.
- Помидор (или паста томатная 2 ст.л) — 200 г
- Масло подсолнечное (для жарки)
- Соль (для замачивания + для блюда по вкусу) — 2 ст. л.
- Перец черный — по вкусу
- Кориандр (молотый) — по вкусу
- Зелень (петрушки для украшения, по желанию)
- Уксус (яблочный, для замачивания) — 50 мл
- Вода (для замачивания) — 1 л
- Имбирь (тертый корень, без горки) — 1 ст. л.
- Масло сливочное — 20 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1534.6 ккал
|
белки
117.9 г
|
жиры
91.7 г
|
углеводы
65.1 г
|100 г блюда
|ккал
65.9 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
3.9 г
|углеводы
2.8 г
Рецепт «Армянский тжвжик»:
-
Вот наши субпродукты. Их хоршо промыть, если нужно, почистить.
По желанию, если боитесь постороннего запаха, желудки и сердечки можно замочить на час в растворе соли и уксуса (на 1 л воды - 2 ст. л соли и 50 гр уксуса). А также эта процедура сделает сердечки и желудочки мягче.
По истечении времени воду слить, субпродукты помыть.
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Пупки и сердечки предварительно отвариваем, минут 30- 40.
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Печень нарезаем произвольно. Ее не варим.
Я нарезала такими длинными кусочками.
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Лук нарезаем полукольцами или четверть-кольцами. Все зависит от его размера.
Если используются свежие помидоры, то с них снять шкурку и измельчить в пюре блендером.
Я использовала томатную пасту, поэтому фото с помидорами у меня нет.
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Разогреваем сковороду, наливаем подсолнечного масла и отправляем туда печень. Обжариваем ее немного с двух сторон, примерно пару минут.
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Добавляем к печени сердечки и желудочки. Обжариваем все вместе минут 5.
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Потом добавляем нарезанный лук.
Жарим, помешивая, до мягкости лука.
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Теперь добавляем томатное пюре или томатную пасту, раздавленный чеснок, натертый имбирь (если имбирь не любите, можно не использовать), молотый кориандр, соль, перец и сливочное масло. Перемешиваем хорошо.
Аромат на кухне стоит обалденный.
Прожариваем, помешивая, еще минут 5. Пробуем на вкус, возможно что-то вам придется добавить, к примеру, соль или перец.
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Выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем так минут на 10 -15.
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По желанию украшаем зеленью и подаем к столу. Блюдо вкусное как в горячем, так и в холодном виде.
Подавать можно с овощами, овощными салатами. Очень вкусно с маринованным луком, а также с картофельным пюре.
Комментарии и отзывы
вчера в 13:49 Федотова Людмила #
вчера в 11:53 ssnegireva44 #
10 сентября 2021 года marijushka-I #
11 сентября 2021 года Водолейка # (автор рецепта)
12 февраля 2021 года Аллочка-уралочка #
13 февраля 2021 года Водолейка # (автор рецепта)
23 сентября 2020 года akayom #
23 сентября 2020 года Водолейка # (автор рецепта)
27 ноября 2019 года Наталия Ушкина #
29 ноября 2019 года Водолейка # (автор рецепта)
26 июня 2019 года Сонита #
29 июня 2019 года Водолейка # (автор рецепта)
26 июня 2019 года Сонита #
13 апреля 2019 года helena1961 #
13 апреля 2019 года lina0710 #
13 апреля 2019 года helena1961 #
18 апреля 2019 года Водолейка # (автор рецепта)
18 февраля 2019 года caramel77 #
20 февраля 2019 года Водолейка # (автор рецепта)
2 ноября 2018 года stvladimir69 #
5 ноября 2018 года Водолейка # (автор рецепта)
22 июня 2018 года puchkova alena #
22 июня 2018 года PYMA-2016 #
26 июня 2018 года Водолейка # (автор рецепта)
28 июля 2017 года Светланка g980 #
28 июля 2017 года Водолейка # (автор рецепта)
27 июля 2017 года Robert1 #
28 июля 2017 года Водолейка # (автор рецепта)
27 июля 2017 года mazziadri #
27 июля 2017 года veronika1910 #
27 июля 2017 года mazziadri #
28 июля 2017 года Светланка g980 #
28 июля 2017 года mazziadri #
28 июля 2017 года Лиса Петровна #
28 июля 2017 года mazziadri #
28 июля 2017 года Лиса Петровна #
28 июля 2017 года Покусаева Ольга #
28 июля 2017 года mazziadri #
28 июля 2017 года Водолейка # (автор рецепта)
15 июля 2017 года BelleBelle #
16 июля 2017 года Водолейка # (автор рецепта)
17 апреля 2017 года Елена_841 #
20 апреля 2017 года Водолейка # (автор рецепта)
1 апреля 2017 года Лидия Верина #
2 апреля 2017 года Водолейка # (автор рецепта)
31 марта 2017 года Iassa #
Очень повеселила фраза: наливаем растительное масло и отправляем туда "нашу печень"
2 апреля 2017 года Водолейка # (автор рецепта)
4 октября 2016 года Зоя Иванова #
4 октября 2016 года Водолейка # (автор рецепта)
4 октября 2016 года Зоя Иванова #
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