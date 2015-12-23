Армянский тжвжик

Вот наши субпродукты. Их хоршо промыть, если нужно, почистить.

По желанию, если боитесь постороннего запаха, желудки и сердечки можно замочить на час в растворе соли и уксуса (на 1 л воды - 2 ст. л соли и 50 гр уксуса). А также эта процедура сделает сердечки и желудочки мягче.

По истечении времени воду слить, субпродукты помыть.



