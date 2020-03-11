Необычная шарлотка с яблоками

Выкладываю в форму, разравниваю. Кстати, размер 19 см. Бока смазала сливочным маслом. Сверху хорошо присыпаю сахаром. В идеале, конечно, коричневый, но мы такого не имеем:)

И отправляю в заранее разогретую до 170 градусов духовку. Время выпекания не меньше часа. На лучше ориентируйтесь на свою духовку. Если повысить сильно температуру, пирог хорошо потемнеет (из-за меда). А так он равномерно пропечется и приобретет золотистую, аппетитную корочку. Я выпекала 40 минут под фольгой, затем 35 минут без.