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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 11 марта 2020, 15:45
  • 11291

Необычная шарлотка с яблоками

Рецепт: Необычная шарлотка с яблоками

Наверно, нет такого человека, который хоть бы раз в жизни не пробовал пирог с яблоками"Шарлотка". Очень вкусный, нежный и такой простой в приготовлении. А вы пробовали пряную "Шарлотку" с яблоками, мёдом и сливочным маслом под сахарной хрустящей корочкой!? Рецепт очень необычный и оригинальный. А пирог получается ароматный, влажный и просто сказочно вкусный. Присоединяйтесь!!!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Необычная шарлотка с яблоками»:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3102.3 ккал		 белки
47 г		 жиры
148.4 г		 углеводы
389.3 г
Порции
ккал
387.8 ккал		 белки
5.9 г		 жиры
18.6 г		 углеводы
48.7 г
100 г блюда
ккал
205.5 ккал		 белки
3.1 г		 жиры
9.8 г		 углеводы
25.8 г


Рецепт «Необычная шарлотка с яблоками»:

Муку просеять вместе с разрыхлителем и содой.
Яблочки 5 средних штук, но можно смело брать 6-7. Количество теста позволяет начинки больше.
Специи - по желанию. У меня : корица, имбирь, мускатный орех.
Масло 82% жирности.

Яйца взбиваю с солью и сахаром до пышной, посветлевшей массы. Миксер у меня слабенький, на это у меня может уйти 10-15 минут.

Пока яйца взбиваются, яблоки мою, очищаю, нарезаю достаточно крупно.

Масло и мед потлю или в микроволновке или на паровой бане. Соединяю. Даю немножко остыть.

Муку соединяю с разрахлителем, содой и специями. Перемешиваю.

Когда яйца взбились добавляю масло с медом. Перемешиваю буквально пару минут.

Затем в 2-3 захода добавляю сухие ингредиенты.
Хорошо перемешиваю.

Перемешивала миксером на слабых оборотах. Ничего страшного, если тесто немножко потеряют пышность.

Добавляю яблоки. Снова все хорошо перемешиваю.

Выкладываю в форму, разравниваю. Кстати, размер 19 см. Бока смазала сливочным маслом. Сверху хорошо присыпаю сахаром. В идеале, конечно, коричневый, но мы такого не имеем:)
И отправляю в заранее разогретую до 170 градусов духовку. Время выпекания не меньше часа. На лучше ориентируйтесь на свою духовку. Если повысить сильно температуру, пирог хорошо потемнеет (из-за меда). А так он равномерно пропечется и приобретет золотистую, аппетитную корочку. Я выпекала 40 минут под фольгой, затем 35 минут без.

Готовность проверяю деревянной палочкой. Она должна выходить сухой и чистой.

Даю полностью остыть и вынимаю из формы.

По желанию присыпаю сахарной пудрой.

И можно подавать.
Фото, конечно, всего не передает, но нож в пироге просто растворяется. Очень нежный, ароматный, но при этом влажный. Совсем не сложный и такой вкусный.

От кусочка такого пирога точно никто не откажется.
Много яблок с легкой кислинкой, сладенькое, ароматное тесто и хрустящая, сахарная корочка. Влажный, нежный, пряный, в меру сладкий.
Не смотря на соду и разрыхлитель в составе они совсем не чувствуются.
Надеюсь рецепт понравится и будет полезен.
Всем прекрасного настроения!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На обед / На полдник На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт Специальное питание : Вегетарианское питание

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Вкусы: богатый изысканный имбирный медовый насыщенный нежный необычный оригинальный пряный яблочный яркий

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Необычная шарлотка с яблоками
Описание: Наверно, нет такого человека, который хоть бы раз в жизни не пробовал пирог с яблоками"Шарлотка". Очень вкусный, нежный и такой простой в приготовлении. А вы пробовали пряную "Шарлотку" с яблоками, мёдом и сливочным маслом под сахарной хрустящей корочкой!? Рецепт очень необычный и оригинальный. А пирог получается ароматный, влажный и просто сказочно вкусный. Присоединяйтесь!!!


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Комментарии и отзывы


Час пятнадцать ВЫПЕКАТЬ ??????????????????
25-30 мин обычно выпекается ..........
Если БОЛЬШЕ,то - "УГОЛЁК" получится !!!!!
написано же ориентироваться на свою духовку, у меня электропечка и в ней тоже час и больше печется на 160-170 градусов, если чуть прибавить температуру, все сгорит быстренько, минут за 25-30 как раз

Лет 35-40 уже пеку по 25-30 мин.!!!!!!!
Пропекается всё !!!!!!!!
мужчина и печет , как это романтично

А что делать ???????
НРАВИТСЯ мне готовить...
так получилось,что ПЕРВЫЙ борщ приготовил,когда учился в ПЕРВОМ классе !!!! Не по СВОЕЙ ВОЛЕ КОНЕЧНО !!!!
у меня муж тоже очень вкусно готовит!!! правда только по праздникам
Мы то уж точно не откажемся, с удовольствием присоениняюсь.
Светочка, очень хочется попасть в СЛАДКУЮ СКАЗКУ этого пирога.
Сегодня купила яблоки и все прям с мою голову, одного только на неделю хватит.
Рецепт беру и все уже, облизываясь ждут.
Спасибо тебе, дорогая .
Правильно я понимаю, что по времени выпечки получается 1 час 15 минут?
у меня да!
А зачем и сода, и разрыхлитель? Сода ничем не погасится.
Чисто технически сода прореагирует с мёдом, но при таком малом количестве мёда, смысл соды не понятен.
Я так думаю, что разрыхлитель нужен из-за большого количества масла.
Похоже на обычное кексовое тесто, правда в классическом кексовом тесте масло не растапливают.
Благодарю за помощь
не совсем поняла что необычного в рецепте. Вместо обычного бисквита - масляный бисквит?
Скорее, вместо обычного бисквита -- обычный кекс
Ответ для narabote2020
Хорошо, пусть будет обычный
Главное, чтобы было вкусно
Очень пышный, красивый пирог ! А какого размера ваша форма?
Там написано, что 19 см
вот я внимательная!
Ответ для MarinaS16
Благодарю!!!
Диаметр 19 см.
Шикарный пирог!
Благодарю!!!!
Светлана, высокий какой, красивый, ароматный пирог!
Спасибо, Ирочка!!!
Шикарный пирог, Светочка!
Спасибо , Дорогая!!!!
Интересный рецепт. Разрез очень аппетитный! Светочка, с благодарностью взяла в кк. Надо попробовать. Тесто наверное чем-то напоминает кексовое?
Может быть!!! тесто очень интересное, его когда сжимаешь, оно так трещит от влаги
Светлана! Ароматная медовая шарлотка
Светочка, именно
Катюша
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