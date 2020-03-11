Наверно, нет такого человека, который хоть бы раз в жизни не пробовал пирог с яблоками"Шарлотка". Очень вкусный, нежный и такой простой в приготовлении. А вы пробовали пряную "Шарлотку" с яблоками, мёдом и сливочным маслом под сахарной хрустящей корочкой!? Рецепт очень необычный и оригинальный. А пирог получается ароматный, влажный и просто сказочно вкусный. Присоединяйтесь!!!
- 11 марта 2020, 15:45
- 11291
Необычная шарлотка с яблоками
Ингредиенты для «Необычная шарлотка с яблоками»:
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сахар (+дополнительно для посыпки) — 100 г
- Мука пшеничная / Мука — 220 г
- Масло сливочное — 150 г
- Мед — 50 г
- Разрыхлитель теста — 4 г
- Сода — 3 г
- Соль — 2 щепот.
- Специи — 1/4 ч. л.
- Яблоко — 5 шт
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
3102.3 ккал
|белки
47 г
|жиры
148.4 г
|углеводы
389.3 г
|Порции
|ккал
387.8 ккал
|белки
5.9 г
|жиры
18.6 г
|углеводы
48.7 г
|100 г блюда
|ккал
205.5 ккал
|белки
3.1 г
|жиры
9.8 г
|углеводы
25.8 г
Рецепт «Необычная шарлотка с яблоками»:
Муку просеять вместе с разрыхлителем и содой.
Яблочки 5 средних штук, но можно смело брать 6-7. Количество теста позволяет начинки больше.
Специи - по желанию. У меня : корица, имбирь, мускатный орех.
Масло 82% жирности.
Яйца взбиваю с солью и сахаром до пышной, посветлевшей массы. Миксер у меня слабенький, на это у меня может уйти 10-15 минут.
Выкладываю в форму, разравниваю. Кстати, размер 19 см. Бока смазала сливочным маслом. Сверху хорошо присыпаю сахаром. В идеале, конечно, коричневый, но мы такого не имеем:)
И отправляю в заранее разогретую до 170 градусов духовку. Время выпекания не меньше часа. На лучше ориентируйтесь на свою духовку. Если повысить сильно температуру, пирог хорошо потемнеет (из-за меда). А так он равномерно пропечется и приобретет золотистую, аппетитную корочку. Я выпекала 40 минут под фольгой, затем 35 минут без.
И можно подавать.
Фото, конечно, всего не передает, но нож в пироге просто растворяется. Очень нежный, ароматный, но при этом влажный. Совсем не сложный и такой вкусный.
От кусочка такого пирога точно никто не откажется.
Много яблок с легкой кислинкой, сладенькое, ароматное тесто и хрустящая, сахарная корочка. Влажный, нежный, пряный, в меру сладкий.
Не смотря на соду и разрыхлитель в составе они совсем не чувствуются.
Надеюсь рецепт понравится и будет полезен.
Всем прекрасного настроения!!!
Комментарии и отзывы
13 марта oleg kistanov60 #
Час пятнадцать ВЫПЕКАТЬ ??????????????????
25-30 мин обычно выпекается ..........
Если БОЛЬШЕ,то - "УГОЛЁК" получится !!!!!
15 марта Mary L #
позавчера oleg kistanov60 #
Лет 35-40 уже пеку по 25-30 мин.!!!!!!!
Пропекается всё !!!!!!!!
позавчера tkachovasveta # (автор рецепта)
позавчера oleg kistanov60 #
А что делать ???????
НРАВИТСЯ мне готовить...
так получилось,что ПЕРВЫЙ борщ приготовил,когда учился в ПЕРВОМ классе !!!! Не по СВОЕЙ ВОЛЕ КОНЕЧНО !!!!
вчера в 14:57 tkachovasveta # (автор рецепта)
13 марта nadinhike #
Светочка, очень хочется попасть в СЛАДКУЮ СКАЗКУ этого пирога.
Сегодня купила яблоки и все прям с мою голову, одного только на неделю хватит.
Рецепт беру и все уже, облизываясь ждут.
Спасибо тебе, дорогая .
13 марта lena shushara #
13 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
13 марта olgerda morozova #
13 марта lena shushara #
Я так думаю, что разрыхлитель нужен из-за большого количества масла.
Похоже на обычное кексовое тесто, правда в классическом кексовом тесте масло не растапливают.
13 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
13 марта narabote2020 #
13 марта lena shushara #
13 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
13 марта lena shushara #
12 марта MarinaS16 #
12 марта malina_nk #
12 марта MarinaS16 #
12 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
Диаметр 19 см.
12 марта Wera13 #
12 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
11 марта Ирушенька #
12 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
11 марта ekaterina-lav #
11 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
11 марта ИРепка #
11 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
11 марта wise1288 #
11 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
11 марта 7Катюша77 #
11 марта tkachovasveta # (автор рецепта)
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