Не знаю, какое отношение имеет это блюдо к еврейской кухне, но именно с таким названием увидела этот рецепт в интернете. Заинтересовала нетривиальная технология приготовления, блюдо получается более диетическим, чем обычные тушёные кабачки. Возможно, кому-то пригодится, сейчас начинается активный сезон этого овоща. По-моему, это блюдо по консистенции похоже больше на икру.
- 11 июля 2020, 5:48
- 11421
Кабачки по-еврейски
Ингредиенты для «Кабачки по-еврейски»:
- Кабачок (молодой или цуккини) — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Помидор — 2 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Зелень — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
483.9 ккал
|
белки
6.8 г
|
жиры
31.7 г
|
углеводы
38.5 г
|Порции
|ккал
121 ккал
|белки
1.7 г
|жиры
7.9 г
|углеводы
9.6 г
|100 г блюда
|ккал
62 ккал
|белки
0.9 г
|жиры
4.1 г
|углеводы
4.9 г
Рецепт «Кабачки по-еврейски»:
Кабачок лучше брать молодой, если старый, то чистим от кожуры и семян. Режем мелкими кубиками.
Я считаю, что у меня цуккини.
Кладём кабачок на сухую сковороду, держим на среднем огне, чуть подсолив. Выделяется жидкость, в которой он будет тушиться.
Мелкими кубиками режем также лук и морковь. Добавляем к кабачкам и тушим все вместе 20 минут, добавив масло и перец по вкусу.
Комментарии и отзывы
11 минут назад Ирушенька #
вчера в 19:03 Pereira #
Часто делаю такие кабачки.
Никогда не думал, что это блюдо относится к "богоизбранному "народу.
вчера в 18:19 Opjana #
вчера в 19:04 Pereira #
позавчера v sorg #
вчера в 1:41 мисс # (автор рецепта)
позавчера Александр Авдеев #
вчера в 1:41 мисс # (автор рецепта)
13 июля Бубно #
позавчера мисс # (автор рецепта)
позавчера mix420 #
вчера в 19:06 Pereira #
13 июля taianika #
позавчера мисс # (автор рецепта)
12 июля yvl45 #
13 июля мисс # (автор рецепта)
12 июля mix420 #
Не советую добавлчть майонез а тем более муку -это уже паця-маця -убивание вкуса этого салата
13 июля мисс # (автор рецепта)
12 июля littlegirl1946 #
13 июля мисс # (автор рецепта)
12 июля Ася09 #
13 июля мисс # (автор рецепта)
13 июля Ася09 #
позавчера мисс # (автор рецепта)
вчера в 9:53 nir21 #
12 июля Matros7 #
13 июля мисс # (автор рецепта)
12 июля ela050p #
13 июля мисс # (автор рецепта)
12 июля Ирушенька #
13 июля мисс # (автор рецепта)
12 июля Тамара3101 #
13 июля мисс # (автор рецепта)
12 июля Демурия #
Спасибо
13 июля мисс # (автор рецепта)
12 июля Демурия #
12 июля мисс # (автор рецепта)
11 июля Yeva_Yeva #
12 июля мисс # (автор рецепта)
11 июля Dama-Lorik #
12 июля мисс # (автор рецепта)
11 июля Himbeeren #
13 июля мисс # (автор рецепта)
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