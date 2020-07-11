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  • 11 июля 2020, 5:48
  • 11421

Кабачки по-еврейски

Рецепт: Кабачки по-еврейски

Не знаю, какое отношение имеет это блюдо к еврейской кухне, но именно с таким названием увидела этот рецепт в интернете. Заинтересовала нетривиальная технология приготовления, блюдо получается более диетическим, чем обычные тушёные кабачки. Возможно, кому-то пригодится, сейчас начинается активный сезон этого овоща. По-моему, это блюдо по консистенции похоже больше на икру.

Категория: Закуски Закуски из овощей

Кухня: Еврейская

Ингредиенты для «Кабачки по-еврейски»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
483.9 ккал 		белки
6.8 г 		жиры
31.7 г 		углеводы
38.5 г
Порции
ккал
121 ккал		 белки
1.7 г		 жиры
7.9 г		 углеводы
9.6 г
100 г блюда
ккал
62 ккал		 белки
0.9 г		 жиры
4.1 г		 углеводы
4.9 г

Рецепт «Кабачки по-еврейски»:

Кабачок лучше брать молодой, если старый, то чистим от кожуры и семян. Режем мелкими кубиками.
Я считаю, что у меня цуккини.

Кладём кабачок на сухую сковороду, держим на среднем огне, чуть подсолив. Выделяется жидкость, в которой он будет тушиться.

Мелкими кубиками режем также лук и морковь. Добавляем к кабачкам и тушим все вместе 20 минут, добавив масло и перец по вкусу.

Помидоры ошпариваем кипятком, снимаем с них кожицу. Режем мелкими кубиками.

Кладём к овощам, тушим 15 минут на среднем огне.

В исходном рецепте не было чеснока, но мне кажется, тут он в тему. Кладём мелко рубленный чеснок.

Перемешиваем, выключаем огонь.

Подаём закуску охлаждённой, посыпав зеленью, у меня кинза.
Приятного аппетита!!!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Перед употреблением охладить" На обед : На закуску На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Для диеты / Постное питание

Теги: обед ужин закуска

Вкусы: кабачковый овощной томатный насыщенный нежный

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Кабачки по-еврейски
Описание: Не знаю, какое отношение имеет это блюдо к еврейской кухне, но именно с таким названием увидела этот рецепт в интернете. Заинтересовала нетривиальная технология приготовления, блюдо получается более диетическим, чем обычные тушёные кабачки. Возможно, кому-то пригодится, сейчас начинается активный сезон этого овоща. По-моему, это блюдо по консистенции похоже больше на икру.


Комментарии и отзывы

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Светочка, ожидаемо вкусное, ароматное, нежное блюдо! Понравилось и в горячем, и в холодном виде. Огромное спасибо за замечательный рецепт!

Часто делаю такие кабачки.
Никогда не думал, что это блюдо относится к "богоизбранному "народу.
Обычное овощное рагу, у меня муж может есть его вёдрами,летом часто готовлю пока есть кабачки и чуть позже баклажаны точно так же. Только добавляю болгарский перец.
Советую добавить и баклажан ,порезав так-же на кубики -блюдо получится БЕСПОДОБНОЕ ,делаю много лет ,а если ипользовать Блэндэр , то получится икра ,как в магазине ,но намного вкуснее ,готовьте ,не пожалеете !
Это блюдо называется овощное рагу
рецепт взят из интернета под таким названием и мною сделан
Ответ для Бубно
Если Вас так коробит слово еврей -сохраните его себе -как овощное рагу .
Ответ для Бубно
По такому принципу готовлю икру из кабачков. Только добавляю петрушку и заправляю в конце чесноком. Ну и измельчаю, конечно.
Только из цукини!
У меня сезон начинается в 7часов утра-магазин открылся-так и сезон -поэтому такой салат готовлю часто -могу посоветовать морковь на крупную терку ,и добавляю болгарский красный и зеленый перец .
Не советую добавлчть майонез а тем более муку -это уже паця-маця -убивание вкуса этого салата
Готовлю такое блюдо очень часто. Для любителей острого рекомендую добавить перец Чили или халапеньо- получается ещё вкуснее!
Вроде бы все так делают. Не только евреи. Кое-кто добавляет сметану и немного муки. Остальное всё то же самое.
Даже странно, мне 56, занимаюсь кулинарией 40 лет, а вот так не делала
Просмотрите десяток рецептов с кабачками - ничего другого не обнаружите: рецептура одна и та же. Вариации незначительные.
тут меньше масла, тушатся сначала в собственном соку, мне, как диабетику и на диете, это важно
Ответ для мисс
Век живи, век учись. Приятно узнаватт новое
Ароматное блюдо. Мне тоже в холодном виде больше понравилось
большое спасибо
я подобное блюдо готовлю только кабачок солю в миске жарю лук морковь немного иногда добавляю перец если есть потом кабачок помидор тру на терку если надо ещё подсаливаю чеснок зелень и разные специи какие есть лучше есть холодным мне больше нравится.
Светочка, прелесть, какое нежное, ароматное блюдо! Очень красивые фотографии!
А если сладкий болгарский перчик добавить, будет ещё вкуснее и ароматнее! Всегда так делаю 😉
кто-=то не ест перец по медпоказаниям, и вкус тоже другой
Конечно же это вкусно! Ароматы потрясающие!
Спасибо
большое спасибо
Оказывается я каждое лето готовлю кабачки по еврейски это реально вкусно и диетично
Очень аппетитно, красивые фото!
Красивое блюдо!
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