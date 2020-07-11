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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166306/]Кабачки по-еврейски[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/166306/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2020jul/11/33/2743458_38028-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Закуски -> Закуски из овощей Не знаю, какое отношение имеет это блюдо к еврейской кухне, но именно с таким названием увидела этот рецепт в интернете. Заинтересовала нетривиальная технология приготовления, блюдо получается более диетическим, чем обычные тушёные кабачки. Возможно, кому-то пригодится, сейчас начинается активный сезон этого овоща. По-моему, это блюдо по консистенции похоже больше на икру. Ингредиенты: Кабачок, Лук репчатый, Морковь, Помидор, Чеснок, Масло растительное, Соль, Перец черный, Зелень. Тэги: обед, ужин, закуска.