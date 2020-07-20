"Плов" из перловки в казане

Блюдо готовится по принципу плова, но не из риса, а из перловки. Перловка недооцененная крупа, а зря! Результат удивит, соседи уже заценили, некоторые даже сказали "Лучше плова"👍 И не поняли, что это перловка Классический плов иногда приедается, а тут шикарное разнообразие