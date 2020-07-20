Блюдо готовится по принципу плова, но не из риса, а из перловки. Перловка недооцененная крупа, а зря! Результат удивит, соседи уже заценили, некоторые даже сказали "Лучше плова"👍 И не поняли, что это перловка Классический плов иногда приедается, а тут шикарное разнообразие
- 20 июля 2020, 11:52
- 3452
"Плов" из перловки в казане
Ингредиенты для «"Плов" из перловки в казане»:
- Крупа перловая — 1 кг
- Мясо (Обычно беру шейку свинины, а там у кого какой вкус) — 1 кг
- Лук репчатый — 1 кг
- Морковь — 1 кг
- Чеснок — 2 шт
- Изюм (Изюм без косточек (на любителя)) — 150 г
- Зира — 2 ст. л.
- Куркума — 2 ст. л.
- Барбарис — 2 ст. л.
- Смесь перцев — по вкусу
- Масло растительное — 150 г
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
8199.1 ккал
|
белки
134.9 г
|
жиры
168.8 г
|
углеводы
1070.4 г
|Порции
|ккал
819.9 ккал
|белки
13.5 г
|жиры
16.9 г
|углеводы
107 г
|100 г блюда
|ккал
185.1 ккал
|белки
3 г
|жиры
3.8 г
|углеводы
24.2 г
Рецепт «"Плов" из перловки в казане»:
Заливаем перловку холодной водой. И пока она отмокает начинаем резать все ингридиенты. Морковь брусочками, лук кольцами и мясо. С шейки свинины срезаю сало, его будем обжаривать.
В разогретом казане обжариваю сало срезанное с мяса до шкварок, что бы сало не горело доьавляю чуть чуть водички
Шкварки извлекаем (можно скушать) Добавляю растительное масло. И в прогретое масло закладываем мясо. Закладываем частями, не сразу все куски, что бы оставалась высокая температура в казане. Мясо должно обжариться снаружи, а внутри должен остаться бульон
Обжареное мясо извлекаем на тарелку и обжариваем лук до золотистости. Все делаем на максимальном огне
В обжаренный лук возвращаем мясо обратно в казан, добавляем зиру и перемешиваем и еще немного обжариваем 5-10 минут
Теперь идет морковь порезанная брусочками перемешиваем и обжариваем уже с морковкой еще 5-10 минут Огонь максимальный
Пока томиться промываем перловку, что бы убрать муть в воде от крупы. Промываем сливаем, промываем сливаем раз 5
Прошло 30 минут томления, засыпаем в казан перловку и добавляем воды если необходимо, что бы скрыло перловку бульоном на пару сантиметров. Бульон перловка возьмет в себя
Вода ушла, добавляю изюм без косточек, нам нравится с изюмом, особенно детям, придает сочность. Перемешиваем (на этом этапе можно досолить и доперчить) сгребаем в горку и варим еще 5 мин
Закрываем крышкой, снимаем с огня и даем настоятся 20 минут. Через 20 минут "плов с перловкой" готов
Комментарии и отзывы
4 часа назад skb66 #
5 часов назад ЮйЛун #
9 часов назад тамаляка #
5 часов назад steff 2008 # (автор рецепта)
34 минуты назад тамаляка #
11 часов назад Жанета2016 #
вчера в 23:23 0703ovvLyusya #
5 часов назад steff 2008 # (автор рецепта)
24 июля ирпенчанка #
вчера в 20:56 steff 2008 # (автор рецепта)
22 июля Moshkin #
Есть просто приготовления, а есть приготовления в казане. Это совсем все по-другому.
22 июля Ange77 #
22 июля chigics #
Рис от перловки не отличить? Сочувствую соседям.
22 июля Vovan-2020 #
21 июля Vovan-2020 #
Вот такую штучку попробуйте.
https://www.povarenok.ru/recipes/show/151295/
21 июля semsvet #
вчера в 20:57 steff 2008 # (автор рецепта)
20 июля mixrud #
20 июля steff 2008 # (автор рецепта)
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