Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Горячие блюда Горячие блюда в казане
  • 20 июля 2020, 11:52
  • 3452

"Плов" из перловки в казане

Рецепт: Плов из перловки в казане

Блюдо готовится по принципу плова, но не из риса, а из перловки. Перловка недооцененная крупа, а зря! Результат удивит, соседи уже заценили, некоторые даже сказали "Лучше плова"👍 И не поняли, что это перловка Классический плов иногда приедается, а тут шикарное разнообразие

Категория: Горячие блюда Горячие блюда в казане

Ингредиенты для «"Плов" из перловки в казане»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
8199.1 ккал 		белки
134.9 г 		жиры
168.8 г 		углеводы
1070.4 г
Порции
ккал
819.9 ккал		 белки
13.5 г		 жиры
16.9 г		 углеводы
107 г
100 г блюда
ккал
185.1 ккал		 белки
3 г		 жиры
3.8 г		 углеводы
24.2 г


Рецепт «"Плов" из перловки в казане»:

Перебираем перловку

Заливаем перловку холодной водой. И пока она отмокает начинаем резать все ингридиенты. Морковь брусочками, лук кольцами и мясо. С шейки свинины срезаю сало, его будем обжаривать.

В разогретом казане обжариваю сало срезанное с мяса до шкварок, что бы сало не горело доьавляю чуть чуть водички

Шкварки извлекаем (можно скушать) Добавляю растительное масло. И в прогретое масло закладываем мясо. Закладываем частями, не сразу все куски, что бы оставалась высокая температура в казане. Мясо должно обжариться снаружи, а внутри должен остаться бульон

Обжареное мясо извлекаем на тарелку и обжариваем лук до золотистости. Все делаем на максимальном огне

В обжаренный лук возвращаем мясо обратно в казан, добавляем зиру и перемешиваем и еще немного обжариваем 5-10 минут

Теперь идет морковь порезанная брусочками перемешиваем и обжариваем уже с морковкой еще 5-10 минут Огонь максимальный

Пришла пора залить воду, заливаем водой, что бы скрыло все ингридиенты

Солим, добавляем специи и туда же чеснок. Закрываем крышкой и оставляем томиться минут на 30

Пока томиться промываем перловку, что бы убрать муть в воде от крупы. Промываем сливаем, промываем сливаем раз 5

Прошло 30 минут томления, засыпаем в казан перловку и добавляем воды если необходимо, что бы скрыло перловку бульоном на пару сантиметров. Бульон перловка возьмет в себя

Варим 30 минут пока перловка не заберет в себя воду

Перловка напитается бульоном и станет рассыпчатой

Вода ушла, добавляю изюм без косточек, нам нравится с изюмом, особенно детям, придает сочность. Перемешиваем (на этом этапе можно досолить и доперчить) сгребаем в горку и варим еще 5 мин

Закрываем крышкой, снимаем с огня и даем настоятся 20 минут. Через 20 минут "плов с перловкой" готов

В видео более наглядно видно все нюансы. Приятного аппетита! Пробуйте не пожалеете
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Звезда Яндекс.Дзен На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День рождения / Новый год / Рождество На природу На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: первое карри крем вок

Вкусы: перловый мясной

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Плов из перловки в казане
Описание: Блюдо готовится по принципу плова, но не из риса, а из перловки. Перловка недооцененная крупа, а зря! Результат удивит, соседи уже заценили, некоторые даже сказали "Лучше плова"👍 И не поняли, что это перловка Классический плов иногда приедается, а тут шикарное разнообразие


Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Перловка варится как рис под крышкой после того как засыпали?
Надо попробовать будет. Перловка у нас незаслуженно отодвинута на самые задворки жизни
В видео более наглядно видно все нюансы
А где видео?
Видео попросили удалить админы, что то там не так, в ютубе есть вот название "Блюда в казане на костре ЛУЧШЕ ПЛОВА! Плов из перловки"
Спасибо
С казаном и походными условиями напряг... Но дома в толстостенной кастрюле / или в "домашнем" казане/ готовлю такое, но у меня это больше похоже на кашу с мясом. Хоть и вкусно - но Ваш реально плов по всем добавкам и способе приготовления. Спасибо за рецепт! Очень люблю плов, и перловку тоже. Спасибо за идею! Автору -
Потрясающий дебют! Поздравляю! Обязательно приготовлю и поставлю отчет: вариаций плова миллион, а вот с перловкой не встречала - благодарность Вам за идею! Плов - мое фирменное блюдо и у меня очень похожий рецепт, но конечно с рисом... Будем готовить! Удачи Вам от души - блестящее начало!
Спасибо
Аппетитно! С дебютным рецептом на сайте! Удачи!
Спасибо
Спасибо, попробуем!
Есть просто приготовления, а есть приготовления в казане. Это совсем все по-другому.
Отличный рецепт! Мне очень понравилось, что вы использовали перловку, вкусно!
"И не поняли, что это перловка "
Рис от перловки не отличить? Сочувствую соседям.
Соседей вроде никто и не заставлял отличать рис от перловки.
Обожаю перловку.
Вот такую штучку попробуйте.
https://www.povarenok.ru/recipes/show/151295/
Отличное блюдо! Готовлю иногда, правда в домашних условиях. Рецепт описан великолепно, каждый шаг чётко, с нюансами. Браво!
Спасибо
Круто , надо попробовать
Обязательно, Блюдо огонь!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

ВКонтакте
Facebook
Опрос
Носите ли Вы маску?


Уже 89 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки