Свекольный суп с фасолью

Делаем майонез. В слитую жидкость из-под фасоли выкладываем сахар, соль, горчицу, уксус. Погружным блендером всё соединяем и тонкой струйкой, не переставая соединять, вливаем масло. Я использую 100 мл подсолнечного рафинированного и 50 мл оливкового. Из одного оливкового не делайте, будет не вкусно. Можно сделать из одного подсолнечного. Если майонез показался жидким, налейте ещё немного масла, не переставая взбивать. Движения при взбивании: вверх-вниз. Горчицу, соль, сахар корректируйте под себя! У меня любят по-острее майонез и иногда я горчицы кладу больше, пробуя.