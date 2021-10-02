И супы бывают обыкновенными свекольными, а не только борщи или супы - пюре. Я вам предлагаю попробовать необыкновенно вкусный суп со свёклой, овощами и консервированной фасолью с пряными специями. Суп острый, пряный на бульоне из индейки. Заправлю я его домашним майонезом, сделанным на жидкости от консервированной фасоли с горчицей и уксусом. Согревающий обжигающий сытный суп для холодных осенних дней.
- 2 октября 2021, 14:04
- 7259
Свекольный суп с фасолью
Ингредиенты для «Свекольный суп с фасолью»:
Для бульона
- Индейка (филе бедра, любые части тушки) — 300 г
- Вода — 1500 мл
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Коренья (корень петрушки) — 1 шт
- Перец черный (горошек) — 0.5 ч. л.
- Перец душистый (горошек) — 3 шт
Для супа
- Бульон (можно использовать любой бульон, в том числе и овощной) — 1000 мл
- Картофель (средней величины) — 1 шт
- Масло подсолнечное (любое вами любимое масло растительное) — 1 ст. л.
- Чеснок — 3 зуб.
- Лук репчатый (средней величины) — 1 шт
- Морковь (средней величины) — 1 шт
- Свекла (средней величины) — 1 шт
- Соус (типа "Краснодарский") — 2 ст. л.
- Паприка сладкая (копчённая) — 1 ч. л.
- Перец кайен (можно заменить на красный острый) — 0.25 ч. л.
- Порошок чесночный — 1 ч. л.
- Базилик — 1 ч. л.
- Фасоль консервированная (без жидкости) — 1 бан.
- Лист лавровый (маленькие) — 2 шт
- Соль — по вкусу
Майонез
- Фасоль консервированная (только жидкость из-под фасоли 100 мл) — 1 бан.
- Горчица (столовая, по вкусу) — 1 ч. л.
- Уксус (7 %) — 1 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — 0.25 ч. л.
- Масло подсолнечное (может быть чуть больше на 20-30 мл) — 100 мл
- Масло оливковое — 50 мл
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4051.6 ккал
|
белки
214.3 г
|
жиры
241.1 г
|
углеводы
261.3 г
|100 г блюда
|ккал
89.6 ккал
|белки
4.7 г
|жиры
5.3 г
|углеводы
5.8 г
Рецепт «Свекольный суп с фасолью»:
Время приготовления супа даю без приготовления бульона. Бульон из индейки я сварила заранее. Налила воды, выложила мясо индейки, довела до кипения, сняла пенку, выложила целиком морковь, корень петрушки и лук в шелухе. Сварила до готовности, не солила. Минут за 5 до окончания варки бульона, положила душистый перец. и перец чёрный горошком. Процедила в кастрюлю 1 л бульона и поставила на огонь.
Картофель нарезала небольшим кубиком. Когда бульон закипел, выложила в него картофель, чтобы он сварился. Паралельно делать буду заправку для супа.
В сотейнике греем масло и выкладываем зубчики чеснока, раздавленные плоской стороной ножа. Обжариваем их до бежевого цвета с минуту, чтобы чеснок отдал свой аромат маслу.
Далее добавляем соус "Краснодарский". Соус "Краснодарский" кисло-сладкий. Он сохранит свекольный цвет. Если будите добавлять пасту томатную, то налейте немного уксуса 7 %, примерно 1 ст л и положите сахар 0,5 ст л.
Выкладываем специи: перец кайен, паприку, базилик и чесночный порошок. Перемешиваем и томим ещё минут 5. Можно добавить пару ложек бульона из кастрюли.
Выкладываем заправку в бульон, где картофель уже сварился. Добавляем фасоль из банки. Доводим до кипения, солим, кладём лавровый лист и варим всё ещё минут 5.
Делаем майонез. В слитую жидкость из-под фасоли выкладываем сахар, соль, горчицу, уксус. Погружным блендером всё соединяем и тонкой струйкой, не переставая соединять, вливаем масло. Я использую 100 мл подсолнечного рафинированного и 50 мл оливкового. Из одного оливкового не делайте, будет не вкусно. Можно сделать из одного подсолнечного. Если майонез показался жидким, налейте ещё немного масла, не переставая взбивать. Движения при взбивании: вверх-вниз. Горчицу, соль, сахар корректируйте под себя! У меня любят по-острее майонез и иногда я горчицы кладу больше, пробуя.
Комментарии и отзывы
20 октября rybakot #
позавчера Okoolina # (автор рецепта)
17 октября Novikova_Natashechka #
18 октября Okoolina # (автор рецепта)
16 октября alektania 61 #
12 октября Ирушенька #
13 октября Okoolina # (автор рецепта)
10 октября yasya13 #
11 октября Okoolina # (автор рецепта)
10 октября джж #
10 октября Ася09 #
10 октября Okoolina # (автор рецепта)
Этот майонез не только для супа пригоден. Любой салат заправите и жидкость из-под фасоли не пропадёт даром!
7 октября Демурия #
7 октября Okoolina # (автор рецепта)
6 октября andriiyv #
6 октября Okoolina # (автор рецепта)
5 октября Сахарная Свекла #
5 октября Okoolina # (автор рецепта)
5 октября Аня-1964 #
7 октября Okoolina # (автор рецепта)
5 октября Аня-1964 #
7 октября Okoolina # (автор рецепта)
7 октября Сахарная Свекла #
7 октября Аня-1964 #
5 октября ПАПКЕВИЧ АНЖЕЛА #
5 октября Okoolina # (автор рецепта)
5 октября Аня-1964 #
5 октября Аня-1964 #
5 октября Okoolina # (автор рецепта)
5 октября Аня-1964 #
5 октября Нина Риккерт Штирл #
5 октября Okoolina # (автор рецепта)
5 октября Аня-1964 #
5 октября annam2004 #
5 октября Okoolina # (автор рецепта)
5 октября Аня-1964 #
5 октября Okoolina # (автор рецепта)
5 октября Okoolina # (автор рецепта)
5 октября Аня-1964 #
5 октября Татьяна Арефьева #
5 октября Okoolina # (автор рецепта)
5 октября kazv #
5 октября Okoolina # (автор рецепта)
11 октября lela290328 #
4 октября Olga_Alexandrovna_B #
4 октября Okoolina # (автор рецепта)
4 октября ma-ma sveta #
4 октября Okoolina # (автор рецепта)
3 октября Аринкана #
3 октября Okoolina # (автор рецепта)
2 октября nattela v #
2 октября Okoolina # (автор рецепта)
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