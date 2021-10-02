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  • 2 октября 2021, 14:04
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Свекольный суп с фасолью

Рецепт: Свекольный суп с фасолью Рецепт: Свекольный суп с фасолью

И супы бывают обыкновенными свекольными, а не только борщи или супы - пюре. Я вам предлагаю попробовать необыкновенно вкусный суп со свёклой, овощами и консервированной фасолью с пряными специями. Суп острый, пряный на бульоне из индейки. Заправлю я его домашним майонезом, сделанным на жидкости от консервированной фасоли с горчицей и уксусом. Согревающий обжигающий сытный суп для холодных осенних дней.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Свекольный суп с фасолью»:

Для бульона

Для супа

Майонез

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4051.6 ккал 		белки
214.3 г 		жиры
241.1 г 		углеводы
261.3 г
100 г блюда
ккал
89.6 ккал		 белки
4.7 г		 жиры
5.3 г		 углеводы
5.8 г

Рецепт «Свекольный суп с фасолью»:

Время приготовления супа даю без приготовления бульона. Бульон из индейки я сварила заранее. Налила воды, выложила мясо индейки, довела до кипения, сняла пенку, выложила целиком морковь, корень петрушки и лук в шелухе. Сварила до готовности, не солила. Минут за 5 до окончания варки бульона, положила душистый перец. и перец чёрный горошком. Процедила в кастрюлю 1 л бульона и поставила на огонь.

Картофель нарезала небольшим кубиком. Когда бульон закипел, выложила в него картофель, чтобы он сварился. Паралельно делать буду заправку для супа.

В сотейнике греем масло и выкладываем зубчики чеснока, раздавленные плоской стороной ножа. Обжариваем их до бежевого цвета с минуту, чтобы чеснок отдал свой аромат маслу.

Выкладываем порезанный мелко лук. Чеснок можно убрать (выкинуть). Золотим лук до мягкости.

Выкладываем натёртую морковь. Перемешиваем. Я буду овощи томить под крышкой на минимальном огне.

Следом - натёртую свёклу. Перемешиваем и томим до готовности минут 12-15 под крышкой.

Далее добавляем соус "Краснодарский". Соус "Краснодарский" кисло-сладкий. Он сохранит свекольный цвет. Если будите добавлять пасту томатную, то налейте немного уксуса 7 %, примерно 1 ст л и положите сахар 0,5 ст л.

Выкладываем специи: перец кайен, паприку, базилик и чесночный порошок. Перемешиваем и томим ещё минут 5. Можно добавить пару ложек бульона из кастрюли.

С фасоли сливаем жидкость, сохраняя её. Я сделаю на ней майонез, которым заправлю при подаче суп.

Заправка готова.

Выкладываем заправку в бульон, где картофель уже сварился. Добавляем фасоль из банки. Доводим до кипения, солим, кладём лавровый лист и варим всё ещё минут 5.

Суп готов.

Делаем майонез. В слитую жидкость из-под фасоли выкладываем сахар, соль, горчицу, уксус. Погружным блендером всё соединяем и тонкой струйкой, не переставая соединять, вливаем масло. Я использую 100 мл подсолнечного рафинированного и 50 мл оливкового. Из одного оливкового не делайте, будет не вкусно. Можно сделать из одного подсолнечного. Если майонез показался жидким, налейте ещё немного масла, не переставая взбивать. Движения при взбивании: вверх-вниз. Горчицу, соль, сахар корректируйте под себя! У меня любят по-острее майонез и иногда я горчицы кладу больше, пробуя.

Подаём суп. Разливаем по тарелкам и заправляем майонезом сделанным.

Для подачи можно порезать кусочки отварной индейки и зелень. Я обошлась без этого.

Едим. Очень вкусно! Пряно, остро, жгуче, горячо!!! То, что нужно сейчас!

Не представляю своего рациона без первого. Очень люблю и готовлю всегда разнообразные супы, щи, борщи. Вот и сегодня я решила приготовить такой супчик! Стало теплее и уютнее...

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "GEFEST - с теплом в каждый дом!" На обед : Легкий / На первое

Теги: суп первое обед

Вкусы: свекольный овощной пряный острый насыщенный фасолевый

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Свекольный суп с фасолью
Рецепт: Свекольный суп с фасолью

И супы бывают обыкновенными свекольными, а не только борщи или супы - пюре. Я вам предлагаю попробовать необыкновенно вкусный суп со свёклой, овощами и консервированной фасолью с пряными специями. Суп острый, пряный на бульоне из индейки. Заправлю я его домашним майонезом, сделанным на жидкости от консервированной фасоли с горчицей и уксусом. Согревающий обжигающий сытный суп для холодных осенних дней.

Ингредиенты для «Свекольный суп с фасолью»:

Комментарии и отзывы

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Спасибо за рецепт, поначалу думала будет борщ, а по факту очень вкусный и необычный получился супчик. Особенно вкусно с соусом. Соус делала с яблочным уксусом.
вот и хорошо!
До чего же красочное блюдо! Вкусно, даже через монитор компьютера ощущаются и аромат, и вкус! Чудесно приготовили!!!
спасибо!
борщик без капусты
Чудесный, ароматный, яркий суп, Наташенька!
душевный!
Мб глупый вопрос - это на кастрюлю скольки литров? Рецепт очень понравился, хочу завтра попробовать, но терзают сомнения - на 3 или 4 литра брать емкость?
Количество жидкости написано в ингредиентах!
А попробуйте ради интереса сделать без картошки, с вермишелью-паутинкой. Я такой делаю с бондюэлевской "фасолью и кукурузой в мексиканском соусе". Вкусно неимоверно.
А если то, что в майонезе, просто положить в суп - добавить в суп горчицу, сахар, уксус, ... Не взбивая их отдельно.
Попробуйте!
Этот майонез не только для супа пригоден. Любой салат заправите и жидкость из-под фасоли не пропадёт даром!
Просто борщ. Без картошки.
А ингредиенты-то хоть смотрели? Рецепт-то точно прочитали?
Это мой любимый суп! Только зажарку делаю прямо в кастрюле на масле без воды, потом добавляю воду, туда же картошку и в конце фасоль. Вкусно и быстро! И сковородку мыть не нужно! За рецепт майонеза отдельное спасибо!
Я тоже иногда в высоком сотейнике делаю. Тоже обжариваю немного, картофель варю всё-равно. В кислой среде он будет "дубовый". А потом выливаю бульон со сваренным картофелем в сотейник и довариваю.
Весь смысл ы экономии посуды, сначала в кастрюле делается зажарка (как правило лук-морковь ну и что ещё кам нужно), а потом туде же добавляются остальные ингридиенты, если не хотите варить картошку в кислой среде, добавляйте кислоту попозже.
А бульон-то где варите?
Ответ для Сахарная Свекла
Я тоже уже довольно давно зажарки для супов делаю в кастрюле (лень-матушка)! Ну а потом прямо туда жидкость и всё остальное
Ответ для Сахарная Свекла
Это суп на воде так сварить можно, а на бульоне? Его ведь нужно тоже сварить!
Этот супчик, как Вы говорите "на воде", всегда получается очень сытным и без специально приготовленного бульона. И на воде вкус овощей раскрывается лучше.
Ответ для Okoolina
бульон достаю из морозилки (варю впрок) или на воде, это часто тоже вкусно бывает. Борщ с некоторых пор только так и варю - дочка на бульоне не любит.
Большое спасибо. Надо попробовать. Я в простой свекольник ещё яйцо варёное и порезанное добавляю. А тут с фасолью и домашним майонезом.
Я яйца добавляю в холодные свекольные супы. Типа холодника, свекольника и тд....
Я тоже
Не хочу вступать в терминологическую дискуссию, но по-моему это борщ. Один из бесчисленного количества вариантов.
Здесь отсутствует капуста!
Один из вариантов, если есть борщи без свёклы, то что уж о капусте говорить
Интересный рецепт майонеза...обязательно попробую! Спасибо!
Попробуйте. Ещё вкусный получается из жидкости от зелёного горошка!
Лучше всего работает жидкость от варёного нута, она самая белковосодержащая, на ней даже веганские безе пекут (о, ужас!!). В общем ружно содержание белка в жидкости, а из растительных продуктов максимум даёт нут, потом фасоль, потом горох.
Спасибо за рецепт, по описанию очень понравился. Только хочу сварить с сухой (замоченной) фасолью, не из банки. Как думаете, из жидкости от варки фасоли получится такой майонез?
Тоже очень хорошо и майонез получится! Нужно только, чтобы бульон концентрированный был. Варите фасоль в малом количестве воды.
Ответ для annam2004
Не уверена, когда сам(а) варишь, отвар совсем не такой получается, как в консервной банке. Жиже и более прозрачный, боюсь, что эта разница в консистенции (содержание белков и пр.) не позволит сделать майонез из "своего" отвара. Но не думаю, что это фатально - положите сметану, можно чуть горчицы добавить. Самостоятельно свареная фасоль всё-таки намного приятнее.
Это смотря какой сорт фасоли. Есть сорт, который полностью разваривается в воде!
Ответ для Аня-1964
Фасоль лима например! Белая крупная фасоль.
Возможно, но меня майонез в супе не возбуждает . Я майонез иногда в салаты использую, когда Hellman’s, когда сама делаю традиционным способом. И для себя лично не вижу поводов менять рецепт, я постами-веганством не заморачиваюсь. Для некоторых это безусловно интересно.
Готовлю похожий супчик, только без фасоли, но добавляю яйцо вареное, нарезанное кубиками. Попробую с фасолькой)
Попробуйте! С фасолью сытно!
Это же украинский борщ! Только с некоторыми нюансами. Очень вкусно!
Вкусно! Спасибо!
Ответ для kazv
Согласна!
Отличный полезный супчик Готовлю похожий, но без зажарки. Тоже очень вкусно
Я больше томлю. Вкусный!
отличный суп!
спасибо!
Супер супчик Варю часто подобный
вкусный!
Замечательный рецепт, Наташа! И фотографии восхитительные! Удачи в конкурсе!
Спасибо большое!
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