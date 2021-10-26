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Версия для печати Рецепты Выпечка Тесто Дрожжевое тесто
  • 26 октября 2021, 14:04
  • 2265

Универсальное дрожжевое тесто, которое получается всегда

Рецепт: Универсальное дрожжевое тесто, которое получается всегда

Безопарное дрожжевое тесто на холодном молоке отлично подойдет как для пирожков с мясом, капустой, грибами и т. д, так и для сладкой выпечки. Рецепт очень простой, но результат ВСЕГДА замечательный!

Категория: Выпечка Тесто Дрожжевое тесто

Ингредиенты для «Универсальное дрожжевое тесто, которое получается всегда»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5317.8 ккал 		белки
113.9 г 		жиры
203.5 г 		углеводы
767 г
100 г блюда
ккал
352.2 ккал		 белки
7.5 г		 жиры
13.5 г		 углеводы
50.8 г


Рецепт «Универсальное дрожжевое тесто, которое получается всегда»:

Смешать в любой подходящей посуде холодное молоко с дрожжами + сахар. Затем добавить все оставшиеся ингредиенты и замесить тесто однородной консистенции. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.


Желательно лишний раз холодильник не открывать, чтобы тесто поднималось равномерной горкой.

Тесто после расскойки должно получиться мягким и эластичным, как пластилин.

Формировать тестовые заготовки можно сразу после холодильника. Расстойка 20-25 мин.

Рецепт рассчитан на 40 пирожков обычного размера или на 2 больших пирога с любой начинкой.

Тестовые заготовки перед выпечкой смазать взбитыми желтками (2 шт.) с молоком (1 ст. л.).

Выпекать в разогретой духовке при 190°С : пирожки — 15-20 мин., пироги — 25-30 мин., до сухой лучинки и красивого золотистого цвета (ориентируйтесь на свою духовку).

Выпечка из этого теста отличается особой мягкостью, нежным вкусом и неповторимым ароматом.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт / На закуску На полдник На ужин : На десерт / На закуску

Теги: выпечка

Вкусы: хлебный

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Универсальное дрожжевое тесто, которое получается всегда
Рецепт: Универсальное дрожжевое тесто, которое получается всегда

Безопарное дрожжевое тесто на холодном молоке отлично подойдет как для пирожков с мясом, капустой, грибами и т. д, так и для сладкой выпечки. Рецепт очень простой, но результат ВСЕГДА замечательный!

Ингредиенты для «Универсальное дрожжевое тесто, которое получается всегда»:

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Комментарии и отзывы

Наташенька, чудесное тесто!
Не поняла, извините. В тесто - 2 яйца или 1?
Яйцо куриное — 2 шт
Это я удачненько зашла. Что-то не помню, готовила ли я когда-нибудь тесто, которое подходит на холоде. Интересно будет попробовать. Рецепт забрала.
Спасибо большое, Ольга, за проявленный интерес и внимание!
Извините, может я что-то недопоняла: 14 г сухих дрожжей аналогично 14 граммам свежих на такое количество муки? Благодарю за понимание.
Дрожжи (прессованные или 14 гр. сухих) — 42 г
Отличное тесто, Наташенька!
Можно ли приготовить тесто вечером и оставить в холодильнике до утра?
Отличное тесто, Наташенька!
Огромное спасибо, Жанночка, за внимание и поддержку!
Можно ли приготовить тесто вечером и оставить в холодильнике до утра?
Нет, нельзя, тесто может перекиснуть.
Ответ для jannasimf
Простите, что встреваю, но я ставлю тесто на булку ( десертный хлеб, на молоке / сыворотке и со сливочным маслом) всегда вечером, пеку утром, на холодной жидкости и сразу после замеса в холодильник, только при такой долгой расстойке количество дрожжей нужно уменьшать , иначе точно перекиснет.
Спасибо. Надо пробовать.
Большое спасибо за Ваше внимание к рецепту!
Спасибо Вам большое за внимание к рецепту!
Доброго дня! а если попросить замесить тесто ХП то после замеса не оставлять на расстойку, а достать и отправить в холодильник? я правильно поняла процесс расстойки происходит в холоде?
Доброго дня!
Здравствуйте!
а если попросить замесить тесто ХП то после замеса не оставлять на расстойку, а достать и отправить в холодильник?
Не знаю, так как это тесто замешиваю только вручную.

я правильно поняла процесс расстойки происходит в холоде?
Да, процесс расстойки происходит в холодильнике.
Натали,интересный рецепт теста. Обязательно воспользуюсь. Оно получится сладким с 6 ст.ложками сахара или какое?Конкретно это тесто для сладкой или соленой выпечки?
Натали,интересный рецепт теста. Обязательно воспользуюсь.
Надюша, большое спасибо за внимание и поддержку! Буду очень рада, если рецепт тебе пригодится.

Оно получится сладким с 6 ст.ложками сахара или какое?
Несмотря на большое количество сахара, вкус у готовой выпечки НЕ сладкий.

Конкретно это тесто для сладкой или соленой выпечки?
Рецепт универсальный, тесто прекрасно сочетается с любым видом начинки, от сладких до соленых и кислых.
Наташенька! Замечательное, воздушное тесто! А лепёшки какие аппетитные!
Юленька, сердечное спасибо за поддержку и внимание!
Наташенька, очень воздушное тесто. Спасибо
Огромное спасибо, Ирочка, за проявленный интерес и поддержку!
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