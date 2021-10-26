Безопарное дрожжевое тесто на холодном молоке отлично подойдет как для пирожков с мясом, капустой, грибами и т. д, так и для сладкой выпечки. Рецепт очень простой, но результат ВСЕГДА замечательный!
- 26 октября 2021, 14:04
- 2265
Универсальное дрожжевое тесто, которое получается всегда
Ингредиенты для «Универсальное дрожжевое тесто, которое получается всегда»:
- Мука пшеничная / Мука (проссеянная) — 800 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Масло сливочное (растопленное) — 180 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Дрожжи (прессованные или 14 гр. сухих) — 42 г
- Молоко (холодное) — 200 мл
- Сахар — 6 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5317.8 ккал
|
белки
113.9 г
|
жиры
203.5 г
|
углеводы
767 г
|100 г блюда
|ккал
352.2 ккал
|белки
7.5 г
|жиры
13.5 г
|углеводы
50.8 г
Рецепт «Универсальное дрожжевое тесто, которое получается всегда»:
Смешать в любой подходящей посуде холодное молоко с дрожжами + сахар. Затем добавить все оставшиеся ингредиенты и замесить тесто однородной консистенции. Накрыть пищевой пленкой и поставить в холодильник на 1 час.
Тестовые заготовки перед выпечкой смазать взбитыми желтками (2 шт.) с молоком (1 ст. л.).
Выпекать в разогретой духовке при 190°С : пирожки — 15-20 мин., пироги — 25-30 мин., до сухой лучинки и красивого золотистого цвета (ориентируйтесь на свою духовку).
Комментарии и отзывы
51 минуту назад Ирушенька #
2 часа назад loginovagalinag #
2 часа назад nattela v # (автор рецепта)
2 часа назад акчуч #
2 часа назад nattela v # (автор рецепта)
3 часа назад Milochka2009 #
3 часа назад nattela v # (автор рецепта)
вчера в 19:32 jannasimf #
Можно ли приготовить тесто вечером и оставить в холодильнике до утра?
2 часа назад nattela v # (автор рецепта)
Нет, нельзя, тесто может перекиснуть.
1 час назад korztat #
1 час назад jannasimf #
вчера в 16:43 7Катюша77 #
вчера в 16:46 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 16:14 funtik5 #
вчера в 16:29 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 15:40 канович #
вчера в 16:32 nattela v # (автор рецепта)
Не знаю, так как это тесто замешиваю только вручную.
Да, процесс расстойки происходит в холодильнике.
вчера в 15:09 красавица киса #
вчера в 16:26 nattela v # (автор рецепта)
Несмотря на большое количество сахара, вкус у готовой выпечки НЕ сладкий.
Рецепт универсальный, тесто прекрасно сочетается с любым видом начинки, от сладких до соленых и кислых.
вчера в 14:33 virgola71 #
вчера в 16:35 nattela v # (автор рецепта)
вчера в 14:24 ИРепка #
вчера в 16:33 nattela v # (автор рецепта)
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