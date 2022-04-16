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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Куличи
  • 16 апреля 2022, 11:47
  • 8419

Пасхальный кулич

Рецепт: Пасхальный кулич

Существует множество рецептов куличей. Хочу предложить вам рецепт пасхального кулича с добавлением сметаны.

Категория: Выпечка Изделия из теста Куличи

Ингредиенты для «Пасхальный кулич»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2511.8 ккал 		белки
53.2 г 		жиры
64.1 г 		углеводы
467.3 г
100 г блюда
ккал
288.7 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
7.4 г		 углеводы
53.7 г


Рецепт «Пасхальный кулич»:

Все продукты для приготовления должны быть комнатной температуры.
Изюм промыть горячей водой, обсушить бумажным полотенцем.
Молоко немного подогреть, добавить дрожжи, 1 ч. л. сахара и 1/2 ст. л. муки. Всё хорошо перемешать и оставить на 10 минут.
Желток растереть с сахаром до побеления массы. Добавить ванильный сахар, соль, сметану и перемешать. Влить дрожжевую смесь и добавить размягченное сливочное масло. Перемешать.
Добавить просеянную муку, делать это надо по частям, каждый раз тесто вымешивая. Муки может понадобиться меньше или больше, это зависит от качества муки. Вымешивать тесто нужно в течение 10-15 минут. Тесто изначально немного липкое, но в процессе вымешивания становится мягким, послушным, пластичным.
Добавить изюм и хорошо вмешать его в тесто.
Смазать растительным маслом чашу и уложить в неё тесто. Накрыть пищевой плёнкой и убрать в теплое место подниматься на 1.5 часа.
Подошедшее тесто разделить на две равные части. Каждый кусочек теста аккуратно округлить, придавая ему форму шара и затем осторожно опустить в форму. Диаметр формы 11 см. Накрыть и оставить подниматься ещё на 1 час. Выпекать в течение 30-40 минут при t -180° (время выпечки зависит от особенностей духовки).
Для глазури желатин залить водой (1,5 ст. л.), размешать и оставить набухать.
В сахарную пудру влить 2 ст. л. воды, перемешать и нагреть смесь до кипения. Снять с огня и добавить набухший желатин. Перемешать до полного его растворения. Затем взбить миксером около 5-6 минут. Всё, глазурь готова.
Глазурь быстро схватывается, поэтому её нужно сразу же наносить на куличи и декорировать посыпками. Данного количества глазури хватает на 3-4 кулича.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : Пасха На ужин : На десерт

Теги: десерт выпечка

Вкусы: сладкий

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Пасхальный кулич
Рецепт: Пасхальный кулич

Существует множество рецептов куличей. Хочу предложить вам рецепт пасхального кулича с добавлением сметаны.

Ингредиенты для «Пасхальный кулич»:

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Фотографии «Пасхальный кулич» от приготовивших (2)

Комментарии и отзывы

Каждый год стараюсь испечь куличи по новым рецептам. Воспользовалась этим. Готовила точно по рецепту, только дрожжи брала сухие. Возможно поэтому тесто не очень сильно в итоге выросло. Кулич получился один (ну еще один очень маленький), невысокий, но очень вкусный. Открытием стало приготовление такой глазури. Очень понравилась. Ее получилось много, поэтому все куличи обмазала полностью. Глазурь практически не крошится, после высыхания становится матовой и не липнет. Маленький кулич пекла 30 минут, большой 35 при 180 градусах. Время можно уменьшить, я боялась, что не пропечется, но все отлично получилось. В меру крошится, в меру сладкий, в меру рыхлый. Ну вот как-то так.
Вкусные куличики! При нарезании не крошатся, что очень понравилось. Глазурь бесподобная. Хорошо , мягко легла, так и застыла, сохраняя красоту до употребления. Хватило на 3 кулича. Никогда ранее не делала ее с желатином. Теперь эта глазурь в приоритете. Спасибо огромное автору!
Приготовила кулич по вашему рецепту. Кулич получился вкусный. Особенно порадовал точный расчёт ингредиентов, теста получается ровно на две двухсотграммовые формы. Рецепт заберу. в КК. Почему-то у меня не получилась глазурь, пришлось украсить по-своему. Поздравляю вас Со Светлым Праздником Пасхи!
Спасибо! Особенно мне понравился рецепт глазури без сырых яиц - не доверяю я им.
Хороший рецепт, СПАСИБО!
Почитала рецепт, просмотрела видео. Вроде все понятно. Есть вопрос по глазури. Когда она высохнет, она липкая, крошится при нарезании?
Да извинит меня автор, смелюсь ответить. Эта глазурь не липкая и не крошится, белая, блестящая. Делаю уже не один год, правда на сахаре, а не на пудре.
Спасибо большое за разъяснение!
А если дрожжи сухие только, сколько их надо?
4 гр. сухих быстродействующих
Попробуем.спасибо..забрала
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