Существует множество рецептов куличей. Хочу предложить вам рецепт пасхального кулича с добавлением сметаны.
- 16 апреля 2022, 11:47
- 8419
Пасхальный кулич
Ингредиенты для «Пасхальный кулич»:
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Молоко — 100 мл
- Сметана (20%) — 85 г
- Сахар — 80 г
- Изюм — 60 г
- Масло сливочное — 35 г
- Желток яичный — 1 шт
- Дрожжи (прессованные) — 12 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Соль — 1/3 ч. л.
- Сахарная пудра — 100 г
- Вода — 3,5 ст. л.
- Желатин — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2511.8 ккал
|
белки
53.2 г
|
жиры
64.1 г
|
углеводы
467.3 г
|100 г блюда
|ккал
288.7 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
7.4 г
|углеводы
53.7 г
Рецепт «Пасхальный кулич»:
Изюм промыть горячей водой, обсушить бумажным полотенцем.
Молоко немного подогреть, добавить дрожжи, 1 ч. л. сахара и 1/2 ст. л. муки. Всё хорошо перемешать и оставить на 10 минут.
Желток растереть с сахаром до побеления массы. Добавить ванильный сахар, соль, сметану и перемешать. Влить дрожжевую смесь и добавить размягченное сливочное масло. Перемешать.
Добавить просеянную муку, делать это надо по частям, каждый раз тесто вымешивая. Муки может понадобиться меньше или больше, это зависит от качества муки. Вымешивать тесто нужно в течение 10-15 минут. Тесто изначально немного липкое, но в процессе вымешивания становится мягким, послушным, пластичным.
Добавить изюм и хорошо вмешать его в тесто.
Смазать растительным маслом чашу и уложить в неё тесто. Накрыть пищевой плёнкой и убрать в теплое место подниматься на 1.5 часа.
Подошедшее тесто разделить на две равные части. Каждый кусочек теста аккуратно округлить, придавая ему форму шара и затем осторожно опустить в форму. Диаметр формы 11 см. Накрыть и оставить подниматься ещё на 1 час. Выпекать в течение 30-40 минут при t -180° (время выпечки зависит от особенностей духовки).
Для глазури желатин залить водой (1,5 ст. л.), размешать и оставить набухать.
В сахарную пудру влить 2 ст. л. воды, перемешать и нагреть смесь до кипения. Снять с огня и добавить набухший желатин. Перемешать до полного его растворения. Затем взбить миксером около 5-6 минут. Всё, глазурь готова.
Глазурь быстро схватывается, поэтому её нужно сразу же наносить на куличи и декорировать посыпками. Данного количества глазури хватает на 3-4 кулича.
Комментарии и отзывы
27 апреля акчуч #
27 апреля Покусаева Ольга #
24 апреля priz-2018 #
21 апреля tavolgas #
18 апреля ssnegireva44 #
17 апреля акчуч #
17 апреля ludwic79 #
18 апреля акчуч #
17 апреля shipitsyna lena #
17 апреля PovareshkA-2021 # (автор рецепта)
16 апреля БЕСЯ #
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