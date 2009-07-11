Пельмени сибирские "Медвежьи ушки"

Традиционно русское блюдо, знакомое всем нам с детства, только в ДОМАШНЕМ исполнении. Для своей любимой семьи даже времени не жалко, а его уйдет немало, вы, уж, поверьте! Но оно того стоит! Если следовать строго рецепту, то все получится, гарантирую 100 %.

А пока тесто отдыхает, мы сделаем начинку, т. е. фарш: говядину и свинину перекручиваем на мясорубке 1 (!!!) раз на крупной решетке, вместе с луком и зубчиками чеснока. Солим, обязательно перчим, по желанию можно добавить щепотку мускатного ореха. Зелень петрушки измельчаем и добавляем к фаршу. Обязательным моментом является вода - 60 мл холодной воды добавляем в фарш в самом конце (для сочности). Все хорошенько перемешиваем. Еще, важным моментом является то, что фарш должен быть хорошо посолен, не думайте, что досолите пельмени при варке, от этого зависит весь вкус. Солите сразу фарш, т. к. от этого зависит вкус сока, который будет внутри нашего пельмешка, он не должен быть пресным!!!

Когда все готово (начинка и тесто), приступаем к лепке пельменей. От теста отрезаем кусочек, раскатываем его скалкой и небольшим стаканом вырезаем кружки. Я сразу оговорюсь, что принципиально не использую форму для пельменей, хотя она у меня есть, я люблю красивые изделия, сделанные своими руками от А до Я, поэтому весь процесс беру на себя. Не используйте никогда покупной фарш, все сделайте сами!

Готовые ушки выкладываем на доску, присыпанную мукой, и ставим в морозилку, пока готовится следующая партия. Вообще, самые вкусные пельмени получаются именно из морозилки, и кто бы там ни говорил, что вкусные они сразу после лепки - это не так... Когда будут слеплены все пельмешки, оставляем их в морозилке до следующего утра, а потом можно их переложить по пакетам и доставать по мере необходимости.

Теперь о варке... чтобы получились вкусные пельмени, нужно проделать следующее:ставим кастрюльку с холодной водой на огонь, как вода закипит, солим и перчим воду, добавляем пару-тройку лавровых листочков, чайную ложку сливочного масла и маленькую головку репчатого лука, причем в кожуре (предварительно помыть)Затем добавляем наши пельмешки и варим до готовности.Уральскими называют пельмени с крупно рубленным фаршем, а вот сибирскими пельменями называют из-за того, что их всегда традиционно подают с острым соусом - горчица смешивается с уксусом.Пельмени подаются со сливочным маслом и немного перченые, отдельно подается соус.Для тех, кто острое не любит, подаем сметану, можно в нее измельчить зелень петрушки.А теперь об интересном, почему же пельмени мы называем "ушками", все не просто так...Ученые считают, что слово "пельмень" - это искаженное слово "пельнянь" (с финско-угорскими корнями). Т. к. первая часть слова "пель" означает слово "ухо", а вторая "нянь" означает "тесто". Получается "тестянное ушко". Со временем это слово трансформировалось в известное всем нам слово "ПЕЛЬМЕНЬ".Я надеюсь, что рецепт изложила понятно, если что, то спрашивайте, обязательно отвечу! Всем приятного аппетита! )))