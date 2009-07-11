Традиционно русское блюдо, знакомое всем нам с детства, только в ДОМАШНЕМ исполнении. Для своей любимой семьи даже времени не жалко, а его уйдет немало, вы, уж, поверьте! Но оно того стоит! Если следовать строго рецепту, то все получится, гарантирую 100 %.
- 11 июля 2009, 21:18
- 364344
Пельмени сибирские "Медвежьи ушки"
Ингредиенты для «Пельмени сибирские "Медвежьи ушки"»:
- Яйцо куриное (тесто) — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука (тесто, 1 стакан=200 мл) — 2 стак.
- Вода (тесто, 1 стак= 200 мл) — 0,5 стак.
- Соль (в тесто и для фарша) — по вкусу
- Свинина (для фарша) — 350 г
- Говядина (для фарша) — 200 г
- Лук репчатый (для фарша) — 2 шт
- Сахар (для фарша) — 0,5 ч. л.
- Перец черный (для фарша) — по вкусу
- Чеснок (для фарша) — 5 зуб.
- Петрушка (для фарша) — 0,5 пуч.
Время приготовления:
Количество порций: 1
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2695.2 ккал
|
белки
140.7 г
|
жиры
111.7 г
|
углеводы
291.6 г
|100 г блюда
|ккал
226.5 ккал
|белки
11.8 г
|жиры
9.4 г
|углеводы
24.5 г
Рецепт «Пельмени сибирские "Медвежьи ушки"»:
Для приготовления теста берем 2 стакана муки, обязательно просеиваем (от этого зависит качество теста),
добавляем в муку 0,5 ч. л. соли,
делаем воронку, аккуратно вливаем в нее 0,5 стакана ледяной воды (это обязательно),
вбиваем 1 яйцо и аккуратно замешиваем тесто.
Тесто должно забрать всю муку, вымешиваем, пока тесто не станет отставать от рук.
После того, как тесто вымесили, заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем при комнатной температуре на 30-40 минут.
А пока тесто отдыхает, мы сделаем начинку, т. е. фарш: говядину и свинину перекручиваем на мясорубке 1 (!!!) раз на крупной решетке, вместе с луком и зубчиками чеснока.
Солим, обязательно перчим, по желанию можно добавить щепотку мускатного ореха.
Зелень петрушки измельчаем и добавляем к фаршу. Обязательным моментом является вода - 60 мл холодной воды добавляем в фарш в самом конце (для сочности). Все хорошенько перемешиваем.
Еще, важным моментом является то, что фарш должен быть хорошо посолен, не думайте, что досолите пельмени при варке, от этого зависит весь вкус. Солите сразу фарш, т. к. от этого зависит вкус сока, который будет внутри нашего пельмешка, он не должен быть пресным!!!
Когда все готово (начинка и тесто), приступаем к лепке пельменей.
От теста отрезаем кусочек, раскатываем его скалкой и небольшим стаканом вырезаем кружки.
Я сразу оговорюсь, что принципиально не использую форму для пельменей, хотя она у меня есть, я люблю красивые изделия, сделанные своими руками от А до Я, поэтому весь процесс беру на себя.
Не используйте никогда покупной фарш, все сделайте сами!
На каждый кружочек выкладываем немного фарша, периодически фарш нужно перемешивать, т. к. может стекать сок на дно посуды.
Соединяем края теста и уголки прижимаем друк к другу. Не кладите слишком много фарша, от этого наши ушки могут расклеиться.
Готовые ушки выкладываем на доску, присыпанную мукой, и ставим в морозилку, пока готовится следующая партия. Вообще, самые вкусные пельмени получаются именно из морозилки, и кто бы там ни говорил, что вкусные они сразу после лепки - это не так...
Когда будут слеплены все пельмешки, оставляем их в морозилке до следующего утра, а потом можно их переложить по пакетам и доставать по мере необходимости.
ставим кастрюльку с холодной водой на огонь, как вода закипит, солим и перчим воду, добавляем пару-тройку лавровых листочков, чайную ложку сливочного масла и маленькую головку репчатого лука, причем в кожуре (предварительно помыть)
Затем добавляем наши пельмешки и варим до готовности.
Уральскими называют пельмени с крупно рубленным фаршем, а вот сибирскими пельменями называют из-за того, что их всегда традиционно подают с острым соусом - горчица смешивается с уксусом.
Пельмени подаются со сливочным маслом и немного перченые, отдельно подается соус.
Для тех, кто острое не любит, подаем сметану, можно в нее измельчить зелень петрушки.
А теперь об интересном, почему же пельмени мы называем "ушками", все не просто так...
Ученые считают, что слово "пельмень" - это искаженное слово "пельнянь" (с финско-угорскими корнями). Т. к. первая часть слова "пель" означает слово "ухо", а вторая "нянь" означает "тесто". Получается "тестянное ушко". Со временем это слово трансформировалось в известное всем нам слово "ПЕЛЬМЕНЬ".
Я надеюсь, что рецепт изложила понятно, если что, то спрашивайте, обязательно отвечу! Всем приятного аппетита! )))
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6912
Комментарии и отзывы
позавчера alefbet26 #
Я замешивала миксером, и муки использовала чуть больше, так как тесто было ещё клейкое. Но все хорошо получилось. Тесто мягкое, но упругое. Хорошо лепится и если использовать стакан для вырезания кружков, то обрезки легко скатать в новый шар. Спасибо. К сожалению, фотографии нет, образцы быстро съели.
8 октября Лора Лайн #
Никогда пельмени не лепила, но, прочитав Ваш рецепт и отзывы, решила попробовать. ))) Уверена, что всё получится. )))
6 октября lunnaya noch80 #
Пель-ухо, нянь (мень) -хлеб (тесто), ;пельнянь;, пельмень ; из хлеба ушко.
Мой дед был Коми зырянин.
Сийо мено велодчис сёрнитны коми0н )
Ме сиа ставлы Тиянлы, мед став лоо бур);
Он меня учил разговаривать на Коми
я желаю всем вам пусть все будет хорошо&quot;
20 июля Демурия #
Спасибо
18 мая nazarenkoe349 #
7 января glbuch2006 #
7 января glbuch2006 #
19 декабря 2020 года Карина Плаксина #
5 декабря 2020 года likbez #
5 декабря 2020 года likbez #
2 сентября 2020 года Margo Dz-yan #
Огромное спасибо за рецепт.☺ Прилагаю фотоотчет🙂
11 июля 2020 года Окс GGG #
15 декабря 2019 года Чернышова Наталья #
Заранее благодарю за ответ🌷
15 декабря 2019 года kenzzzo # (автор рецепта)
15 декабря 2019 года Чернышова Наталья #
25 июня 2019 года linda2207 #
26 июня 2019 года wise1288 #
26 июня 2019 года linda2207 #
25 июня 2019 года linda2207 #
27 марта 2019 года svetik5552 #
23 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года terry-68 #
23 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года Лилек3011 #
23 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года Galiniya #
23 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года Galiniya #
23 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года Galiniya #
23 ноября 2018 года virgola71 #
23 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года virgola71 #
23 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года ирпенчанка #
23 ноября 2018 года virgola71 #
23 ноября 2018 года ирпенчанка #
23 ноября 2018 года virgola71 #
23 ноября 2018 года ирпенчанка #
Пы. Сы. Может меня усестренишь?
23 ноября 2018 года virgola71 #
Я и так счастливая была, а теперь у два раза счастливее буду!
23 ноября 2018 года ирпенчанка #
23 ноября 2018 года virgola71 #
23 ноября 2018 года ирпенчанка #
23 ноября 2018 года virgola71 #
23 ноября 2018 года ирпенчанка #
23 ноября 2018 года virgola71 #
23 ноября 2018 года Galiniya #
23 ноября 2018 года virgola71 #
Как начну клянчить, что хочу пельмени приготовить, то неделя пройдёт, а то и две. Потом ем свою порцию пельмешек и мясо, как добавка для тех, кто лепил!
23 ноября 2018 года Galiniya #
23 ноября 2018 года virgola71 #
23 ноября 2018 года ирпенчанка #
Пы. Сы. А пельменница - это такой кружок с дырочками?
23 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года ирпенчанка #
23 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года ирпенчанка #
23 ноября 2018 года korztat #
24 ноября 2018 года Лиса Петровна #
24 ноября 2018 года korztat #
24 ноября 2018 года Лиса Петровна #
24 ноября 2018 года korztat #
23 ноября 2018 года Анастасия АГ #
24 ноября 2018 года korztat #
24 ноября 2018 года Анастасия АГ #
24 ноября 2018 года Лиса Петровна #
24 ноября 2018 года korztat #
5 мая 2019 года Светланка g980 #
5 мая 2019 года korztat #
5 мая 2019 года Светланка g980 #
5 мая 2019 года korztat #
5 мая 2019 года Светланка g980 #
Я вчера хлеб и печенье, что у тебя в отчётах видела, испекла. Так загорелась!
Да, когда дома, то всё съедается, тем более вкусный домашний торт!
22 ноября 2018 года tanyska60 #
18 ноября 2018 года аля аля #
24 ноября 2018 года korztat #
10 ноября 2018 года inna55 k73 #
Лепила с детьми
Прибывать будем вечером,спасибо за рецепт))
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