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  • 11 июля 2009, 21:18
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Пельмени сибирские "Медвежьи ушки"

Рецепт: Пельмени сибирские Медвежьи ушки

Традиционно русское блюдо, знакомое всем нам с детства, только в ДОМАШНЕМ исполнении. Для своей любимой семьи даже времени не жалко, а его уйдет немало, вы, уж, поверьте! Но оно того стоит! Если следовать строго рецепту, то все получится, гарантирую 100 %.

Категория: Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Пельмени сибирские "Медвежьи ушки"»:

Время приготовления:

Количество порций: 1

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2695.2 ккал 		белки
140.7 г 		жиры
111.7 г 		углеводы
291.6 г
100 г блюда
ккал
226.5 ккал		 белки
11.8 г		 жиры
9.4 г		 углеводы
24.5 г

Рецепт «Пельмени сибирские "Медвежьи ушки"»:

Продукты, которые нам понадобятся.

Для приготовления теста берем 2 стакана муки, обязательно просеиваем (от этого зависит качество теста),
добавляем в муку 0,5 ч. л. соли,
делаем воронку, аккуратно вливаем в нее 0,5 стакана ледяной воды (это обязательно),
вбиваем 1 яйцо и аккуратно замешиваем тесто.
Тесто должно забрать всю муку, вымешиваем, пока тесто не станет отставать от рук.

После того, как тесто вымесили, заворачиваем его в пищевую пленку и оставляем при комнатной температуре на 30-40 минут.

Вот подошедшее тесто.

А пока тесто отдыхает, мы сделаем начинку, т. е. фарш: говядину и свинину перекручиваем на мясорубке 1 (!!!) раз на крупной решетке, вместе с луком и зубчиками чеснока.
Солим, обязательно перчим, по желанию можно добавить щепотку мускатного ореха.
Зелень петрушки измельчаем и добавляем к фаршу. Обязательным моментом является вода - 60 мл холодной воды добавляем в фарш в самом конце (для сочности). Все хорошенько перемешиваем.
Еще, важным моментом является то, что фарш должен быть хорошо посолен, не думайте, что досолите пельмени при варке, от этого зависит весь вкус. Солите сразу фарш, т. к. от этого зависит вкус сока, который будет внутри нашего пельмешка, он не должен быть пресным!!!

Когда все готово (начинка и тесто), приступаем к лепке пельменей.
От теста отрезаем кусочек, раскатываем его скалкой и небольшим стаканом вырезаем кружки.
Я сразу оговорюсь, что принципиально не использую форму для пельменей, хотя она у меня есть, я люблю красивые изделия, сделанные своими руками от А до Я, поэтому весь процесс беру на себя.
Не используйте никогда покупной фарш, все сделайте сами!

На каждый кружочек выкладываем немного фарша, периодически фарш нужно перемешивать, т. к. может стекать сок на дно посуды.

Соединяем края теста и уголки прижимаем друк к другу. Не кладите слишком много фарша, от этого наши ушки могут расклеиться.

Готовые ушки выкладываем на доску, присыпанную мукой, и ставим в морозилку, пока готовится следующая партия. Вообще, самые вкусные пельмени получаются именно из морозилки, и кто бы там ни говорил, что вкусные они сразу после лепки - это не так...
Когда будут слеплены все пельмешки, оставляем их в морозилке до следующего утра, а потом можно их переложить по пакетам и доставать по мере необходимости.

А вот пельмешки уже после заморозки.

Теперь о варке... чтобы получились вкусные пельмени, нужно проделать следующее:
ставим кастрюльку с холодной водой на огонь, как вода закипит, солим и перчим воду, добавляем пару-тройку лавровых листочков, чайную ложку сливочного масла и маленькую головку репчатого лука, причем в кожуре (предварительно помыть)
Затем добавляем наши пельмешки и варим до готовности.

Уральскими называют пельмени с крупно рубленным фаршем, а вот сибирскими пельменями называют из-за того, что их всегда традиционно подают с острым соусом - горчица смешивается с уксусом.
Пельмени подаются со сливочным маслом и немного перченые, отдельно подается соус.
Для тех, кто острое не любит, подаем сметану, можно в нее измельчить зелень петрушки.

А теперь об интересном, почему же пельмени мы называем "ушками", все не просто так...
Ученые считают, что слово "пельмень" - это искаженное слово "пельнянь" (с финско-угорскими корнями). Т. к. первая часть слова "пель" означает слово "ухо", а вторая "нянь" означает "тесто". Получается "тестянное ушко". Со временем это слово трансформировалось в известное всем нам слово "ПЕЛЬМЕНЬ".

Я надеюсь, что рецепт изложила понятно, если что, то спрашивайте, обязательно отвечу! Всем приятного аппетита! )))

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=6912
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе / На первое На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: второе первое обед ужин

Вкусы: мясной

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Пельмени сибирские "Медвежьи ушки"
Рецепт: Пельмени сибирские Медвежьи ушки

Традиционно русское блюдо, знакомое всем нам с детства, только в ДОМАШНЕМ исполнении. Для своей любимой семьи даже времени не жалко, а его уйдет немало, вы, уж, поверьте! Но оно того стоит! Если следовать строго рецепту, то все получится, гарантирую 100 %.

Ингредиенты для «Пельмени сибирские "Медвежьи ушки"»:

Комментарии и отзывы

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Попробовала сделать такие пельмешки. Все хорошо, но с рецептом теста не все так просто. Стакан объёмом 200 мл это не 200 гр. муки, а чуть более 100 гр. Так что это надо учитывать. Конечно клейкость тоже важна, но стоит использовать в качестве меры стакан, а не весы.
Я замешивала миксером, и муки использовала чуть больше, так как тесто было ещё клейкое. Но все хорошо получилось. Тесто мягкое, но упругое. Хорошо лепится и если использовать стакан для вырезания кружков, то обрезки легко скатать в новый шар. Спасибо. К сожалению, фотографии нет, образцы быстро съели.
А я люблю заливать пельмени холодным молоком и есть. ))) Вкууууууусно! )))
Никогда пельмени не лепила, но, прочитав Ваш рецепт и отзывы, решила попробовать. ))) Уверена, что всё получится. )))
Разрешите Вас поправить, пельмени- это вопреки распространённому мнению, не русское блюдо, это Коми блюдо.
Пель-ухо, нянь (мень) -хлеб (тесто), ;пельнянь;, пельмень ; из хлеба ушко.
Мой дед был Коми зырянин.

Сийо мено велодчис сёрнитны коми0н )
Ме сиа ставлы Тиянлы, мед став лоо бур);
Он меня учил разговаривать на Коми
я желаю всем вам пусть все будет хорошо&amp;quot;
Вкуснейшие пельмени!!! Родина вспомнилась, сгрустнулось.
Спасибо
Спасибо большое за рецепт. Очень вкусные и сочные получаются пель мешки
А не много 5 зубков чеснока на 500гр фарша?
.
Очень вкусные получились, но лепить красиво так не получается, еще учиться и учиться.
С тестом не всё так просто: взяли 1х Яйцо + Мука пшеничная = 400 гр. + Вода = 100 мл + Соль=0,5 ч. л. в хлебопечку, выбрали программу "тесто-2" (15 мин.), запустили - через 8 минут смотрим - печка почти сухую муку молотит, поняли, что тесто не получится - долили еще 50 мл. воды - тогда процесс пошел, но всё-равно тесто очень тугое получилось, тяжело раскатывается. Может мы или Вы что-то пропустили?
Я впервые делала пельмени. Тесто получилось мягкое, боялась, что при варке треснут пельмешки. Ничего подобного. Ничего не треснуло!
Огромное спасибо за рецепт.☺ Прилагаю фотоотчет🙂
Очень редко делаю пельмени. Решила попробовать и выбрала выш рецепт. Спасибо большое, все получилось. Почитала отзывы и сделала двойную порцию теста. Пришлось в процессе вдвое увеличить количество начинки. Я тесто раскатываю тонко, начинки кладу побольше. Так что для меня пропорции тесто/мясо в рецепте идеальные. Замешивала в хлебопечке. Получилось много, наморозила еще на 2 порции. При лепке тесто немножко липло к пальцам, но не критично. Повторюсь, раскатывала тонко, но в процессе варки не порвались, почти все целенькие. И ещё, большое спасибо за рекомендацию по варке. Так действительно получается вкуснее. Буду повторять ещё.
Доброго времени суток!!! Искала рецепт теста, которое не потрескается после заморозки. Набрела на ваш и судя по описанию пельмешки даже следует заморозить, и только потом варить. Всегда по этому рецепту пельмешки целые?
Заранее благодарю за ответ🌷
Никогда не трескаются, тесто очень хорошее. Единственное, при раскатке одного пласта, убирайте оставшееся тесто под пленку или полотенчик, чтобы не заветривалось. Можно и сразу отваривать, не обязательно предварительно замораживать.
Спасибо за быстрый ответ! Завтра будем экспериментировать
А вот и фото моей тарелочки)
Замечательное исполнение прекрасного рецепта
Огромное спасибо за рецепт Очень вкусные получились пельмени Я раньше вообще их не делала - не любила пельмени,соответственно моя семья тоже).А тут все почти 3кг(примерно) слопали и дети ,и внучок тоже Делала сразу двойную порцию. Теперь сделаю впрок) Вручную лепить не хватило терпения,воспользовалась формочкой
Пельмени получились отличными.Тесто вкусное и приятное в работе.Спасибо большое за рецепт!
Да что ж за засада- все подробно описала, но фото вместе с комментом исчезло в неизвестном направлении! Теперь коротко- готовила с помощью пельменницы, ушло на все вместе с приготовлением фарша 1,5часа! Фарш-куриный(только не из одной грудки), остальное по рецепту, такой именно я привезла из Сибири! НА фото- из морозилки уже пельмени, сегодня еще и фотоаппарат отказывается со мной общаться, зараза! НАдеюсь, хотя бы это фото смогу прикрепить! Очень вкусно!ТЕсто при таком способе приготовления-осталось!
Добавлю- тесто месила 5-6минут, вручную, здесь я технику не признаю, да ее и нет подходящей, миксер мой такое тесто не потянет!
Ответ для korztat
Танечка, отличные пельмешки приготовила! Тоже такой формой пользуюсь, когда лень "ушки" лепить!
Спасибо, Ира! А я вообще только с ее помощью готовлю их, с моей нетерпеливостью лепить вручную- немыслимо!
Ответ для korztat
Татьяна, какие пельмешки пухленькие!!! Так и хочется ухватить тарелочку
Спасибо, Лиля! Да, из этой пельменницы они пухленькие, но мясные выходят, теста много меньше, чем в обычных, если руками лепить!
Ответ для korztat
Ух ты, Танюша Классные пельмешки ! Очень их люблю, но сама так и не делала. Только в детстве, помню, с мамой вместе лепили и вроде неплохо у меня получалось .
Спасибо, Галя! Значит, маму надо приглашать , хотя бы ЦУ давать будет!
Да мама сама, наверное, уже не вспомнит, когда последний раз лепила ! Хотя было время, когда это было очень часто, так как все мы очень любили их и ждали . Но ЦУ, думаю, дать сможет
НЕ только ЦУ , но и "волшебного пенделя" тоже, я думаю!
Это точно
Ответ для korztat
Танюша! Какие прекрасные пельмешки! Я тоже люблю такие, с пельменницы, там мяса много! А муж мой любит, чтобы вручную слеплены были, там теста много! Он мясо выковыряет и мне даёт, а сам ест только вареное тесто
Так свари ему из остатков теста клецки и пусть радуется, а пельмешки сама съешь! СПасибо, Юля!
Делала. Не понравилось само тесто. Говорит, что тесто в пельмешках вкуснее. Вот так и варю пельмени: одному вершки, а другому корешки!
Хорошо хоть-не наоборот, радуйся и этому!
Он мясо выковыряет и мне даёт, а сам ест только вареное тесто
Один мой знакомый точно также делал!
Наташуль, мой муж не очень жалует вареное мясо, вот и выковыривает
Ему жаренный кусок мяса подавай? Так?
О, да! Да ещё особым способом приготовленным!
МАлАдЭц! Знает толк в еде! Тогда передай ему большой привет, и скажи что я по-доброму завидую!
Пы. Сы. Может меня усестренишь?
С пребольшущим удовольствием!
Я и так счастливая была, а теперь у два раза счастливее буду!
Ура! Наконец-то сестра меня накормит до отвала своими непревзойдёнными вкусняшками! Не передумаешь? А то я пАкать буду!
Не надо дождь! Не передумаю!!!
А муж против не будет, а то смачным куском мяса делиться придётся!
То я ж у два раза больше приготовлю и все будут довольны!
Юльчик! Я твоя навеки!
Ответ для virgola71
Ой, не могу ! Как мне это знакомо ! Вот так и я раньше тесто любила, а потом уже начинку! А раньше своей сестре от мороженого эскимо отковыривала шоколад, а она мне начинку подкидывала
Ой, Галочка! Ещё одна родственная душа моего мужа!
Как начну клянчить, что хочу пельмени приготовить, то неделя пройдёт, а то и две. Потом ем свою порцию пельмешек и мясо, как добавка для тех, кто лепил!
Слава богу - нашла я родственную душу
Ответ для korztat
Танюш! Ну хотя бы маякнула, что такую вкуснятину сварганила! Ленту просматривать не успеваю! Спасибо за ссылочку!
Пы. Сы. А пельменница - это такой кружок с дырочками?
Да , НАташа! СПасибо! Они еще сто лет назад алюминиевые такие были, теперь уже покруче, с каким-то покрытием, но мама раньше и в той, примитивной, частенько делала ,Димка их с пеленок, считай, любил, еще не говорил, а по 15-16 штук съедал!
Как раз примитивная у меня и имеется!
Тада лепи! Просто получше посыпать мукой ту сторону пласта теста , что к пельменнице- и все дела! Я сегодня первую лепешку раскатала очень тонко и мукой мало припылила, еле выбила их оттуда, даже на этой , с напылением, а потом чуть потолще раскатала и муки от души посыпала- все замечательно вылетело, как пробка из бутылки!
Всё понял, товарищ капитан! Разрешите приступить?
К утру тыщу налепишь!?
Аля! Ты вовремя, спасибо- ты, как я поняла, 14 сейчас поставила? Второй раз уже, возвращают на 13 и все тут, причем в прямом эфире, на моих глазах!
стараются для тебя,знают и помнят чепушилки
Да, память у них никак не отшибает, амнезия не навестила!
Ответ для korztat
Танюша,красота!! Быстрая ты!! Полтора часа и вуаля!! Вкусняшка!!
Спасибо, Настя! КАк сайт достал, сил нет- то ответить не могу , посылает ,пока в рецепт, зашла, так на плюс минут пять нажимала- не замечает!
Да, есть такое! Частенько приходится в рецепт заходить, чтобы ответить
Ответ для korztat
Таня,с куриным фаршем хороши уши не грузилось потому что замороженные цепляла в отчёт Если б сварила,да в чашечке теплой их сфоткала,так за милу душеньку в миг Пельменница= отличная помощница,на все века и ещё многим поколениям останется
Спасибо, Аля! Этот гад, япона-техника, с обеда до вечера вчера выделывался, даже убрать выдвинутый объектив не пожелал, на ночь глядя одумался- вернул сам себя в исходное состояние, не знаю, надолго ли!Мне сегодня эти иероглифы, что вчера на нем светились, всю ночь снились- общается исключительно на японском языке, потому мне сын его и отдал, собственно!
Ответ для korztat
Отличные пельмешки, Танечка!
Вот, напомнила- опять захотелось, но лень!
Бывает. Я вчера готовила, а сегодня поленилась. Уборкой занималась. Завтра опять к плите.
Нужен настрой, чтобы мигом все получилось, я тут загорелась и без особых хлопот, между делом, вернее, другими делами, торт испекла, а вот когда он нужен специально, убьешь уйму сил и времени и че-нить обязательно накосячишь! Потом искала повод для него, нашла- у сына на днях профпраздник, вот я ему позавчера,за 4 дня до него и отдала, только он уж сегодня и тарелку из-под него вернул- съели уже, оба же дома, у нас 5 дней праздники!
Согласна. Главное, чтоб желание было. Когда его нет, то и браться не стоит.
Я вчера хлеб и печенье, что у тебя в отчётах видела, испекла. Так загорелась!
Да, когда дома, то всё съедается, тем более вкусный домашний торт!
Отличный рецепт настоящих сибирских пельменей.Это я как коренная сибирячка могу сказать со всей ответственностью.Огромное Вам спасибо!
Хороший рецепт, но а почему не формой делать? Они тоже красивенькие получаются
Очевидно, потому, что называются они- сибирские, я жила в Сибири два года, истинные сибиряки не признают никаких пельменниц, только ручная лепка, мы как-то раз на работе готовили их 2 тысячи с лишним , несколько человек, весь рабочий день, но принесенная мною в помощь пельменница так и осталась стоять в шкафу, возмущению не было предела, когда я о ней заикнулась! ПЕльмени я там полюбила, но так и готовлю до сих пор пельменницей!
Я с отчётом Они у нас не такие красивые
Лепила с детьми
Прибывать будем вечером,спасибо за рецепт))
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